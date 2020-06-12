Робота КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом поновлюється з 15 червня: обов'язкова обсервація скасовується, - Резніков

Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду було ухвалено рішення про відновлення роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м. Севастополь. З 15 червня 2020 року буде відновлено роботу пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка".

"Проведено ряд консультацій з Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом перемовин стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня", – повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Для громадян, які перетинають межу, скасовується обов’язкова обсервація, проте, обов’язковим залишається необхідність дотримуватись проти епідеміологічних вимог – це контроль температури тіла і використання захисних масок та рукавичок. Крім того, всі, хто перетинає межу, дає письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Порушникам цієї умови загрожує штраф 17 тис грн.

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює звернення до командування ООС з метою зміни розкладу роботи пунктів в’їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях. Мета – змінити час роботи пунктів з урахуванням погодних умов та сонячної активності. Тривале перебування на відкритому повітрі під сонцем може спричинити шкоду громадянам, особливо тим, які мають хронічні хвороби. Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні часи, але з обов’язковим дотримання всіх протиепідеміологічних заходів.

Також, Урядом було ухвалено рішення, яке дозволяє дітям, які прямують на підконтрольну територію для участі в ЗНО не проходити обсервацію. Аналогічні послаблення поширюються і на одну людину, яка супроводжує кожного з абітурієнтів. Всі вони за наявності відповідних документів зможуть перетнути лінію розмежування.