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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Робота КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом поновлюється з 15 червня: обов'язкова обсервація скасовується, - Резніков

Робота КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом поновлюється з 15 червня: обов'язкова обсервація скасовується, - Резніков

Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду було ухвалено рішення про відновлення роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м. Севастополь. З 15 червня 2020 року буде відновлено роботу пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка".

"Проведено ряд консультацій з Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом перемовин стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня", – повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Для громадян, які перетинають межу, скасовується обов’язкова обсервація, проте, обов’язковим залишається необхідність дотримуватись проти епідеміологічних вимог – це контроль температури тіла і використання захисних масок та рукавичок. Крім того, всі, хто перетинає межу, дає письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Порушникам цієї умови загрожує штраф 17 тис грн.

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює звернення до командування ООС з метою зміни розкладу роботи пунктів в’їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях. Мета – змінити час роботи пунктів з урахуванням погодних умов та сонячної активності. Тривале перебування на відкритому повітрі під сонцем може спричинити шкоду громадянам, особливо тим, які мають хронічні хвороби. Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні часи, але з обов’язковим дотримання всіх протиепідеміологічних заходів.

Також, Урядом було ухвалено рішення, яке дозволяє дітям, які прямують на підконтрольну територію для участі в ЗНО не проходити обсервацію. Аналогічні послаблення поширюються і на одну людину, яка супроводжує кожного з абітурієнтів. Всі вони за наявності відповідних документів зможуть перетнути лінію розмежування.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14139) Резніков Олексій (1446) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Міністерство реінтеграції (500)


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Уставшим от войны ватникам в Судак пора купаться ехать
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12.06.2020 12:49 Відповісти
На кацапии полно коронавируса, но обязательная обсервация отменяется...
А потом власть будет выть, что виноваты украинцы.
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12.06.2020 12:53 Відповісти
Та а оккупанты то про это открытие знают? Или получится как с КПВВ Марьинка и Луганська?
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12.06.2020 12:55 Відповісти
ну спасибо дибилы
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12.06.2020 12:58 Відповісти
Это очередное преступление режима Зеленского перед украинским народом. В Лугандоне очень много больных короновирусом. которых просто никто не считает, как и умерших от этой болезни.Теперь Зеленский и его банда открывает настежь дорогу лугандонам-террористам с короновирусом в свободную Украину.,чтобы они там отдыхали, получали пенсии и заражали всех вокруг.
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12.06.2020 13:00 Відповісти
Границы с оккупированными и аннексированными территориями должны быть закрыты ( постоянно) , особенно на въезд туда.. А особо "страждущим" если и выделять время для посещения "могил" и т.д.,то для этого вполне достаточно организовывать заезд с декабря по конец февраля) Но у нас же все гибридное и не только со стороны РФ, мы сами в этом гебридном дерьме по уши..., так и живем пока не захлебнемся.
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12.06.2020 13:03 Відповісти
зеленский и шмыга ещё и воду планируют в крым поставлять, чему удивляться ?
в итоге жители крыма восстанавливают паспорта, которые сжигали в 14-м
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12.06.2020 13:14 Відповісти
даааа, трудно управлять страной без мозгов, а я предлагаю другой режим, декабрь-февраль, точно солнечного удара не будет, а в декабре, предложить июнь-август, ну, что бы не померзли и так по кругу пока в цирке мозги, гудвин-беня не раздаст.)))
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12.06.2020 13:30 Відповісти
 
 