УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13758 відвідувачів онлайн
Новини
2 143 11

Предлагается разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы, - Минреинтеграции

Предлагается разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию Операции Объединенных сил ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может причинть вред гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было принято решение с 10 июня возобновить работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" в регламентированном режиме.

Также читайте: Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Донбасс (22356) КПВВ (330) Министерство реинтеграции (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
предлагаю сепорам там вообще не ходить .. и своего вирусняка хватает ..
показати весь коментар
12.06.2020 12:52
+2
Власть Украины гораздо больше заботится об террористах из Лугандона, чем о гражданах из свободной Украины. Ну а что можно ожидать от антиукраинской власти?
показати весь коментар
12.06.2020 13:05
+1
А никак нельзя сделать въезд из ОРДЛО через Тернопольскую или Львовскую области, но только в утренние часы?
показати весь коментар
12.06.2020 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
предлагаю сепорам там вообще не ходить .. и своего вирусняка хватает ..
показати весь коментар
12.06.2020 12:52 Відповісти
зачем? даунбас желает нас накормить? спасибо, сыты!
показати весь коментар
12.06.2020 14:09 Відповісти
А никак нельзя сделать въезд из ОРДЛО через Тернопольскую или Львовскую области, но только в утренние часы?
показати весь коментар
12.06.2020 12:52 Відповісти
Власть Украины гораздо больше заботится об террористах из Лугандона, чем о гражданах из свободной Украины. Ну а что можно ожидать от антиукраинской власти?
показати весь коментар
12.06.2020 13:05 Відповісти
Наконец то вопли дыровцев услышаны. Они так давно этого добивались. Вместо пропуска с 11 до 14. Будет осуществляться пропуск на единственном КПВВ с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Так долго потому что КПВВ перешли на летний режим работы с 6 до 21-го часа.
показати весь коментар
12.06.2020 13:14 Відповісти
Просто на рессее по ТВ озаботились судьбой украинских линии разграничения пересеченцев, ну а как же можно игнорировать с расейское телевидение ?
показати весь коментар
12.06.2020 13:24 Відповісти
анти-украинская , и вообще, анти-держава...
показати весь коментар
12.06.2020 13:49 Відповісти
дааааа, трудно управлять страной без мозгов, а я предлагаю другой вариант, декабрь-февраль, точно не будет солнечного удара, а в декабре объявить июнь-август, ну, что бы не померзли и так пока мозги в цирке гудвин-беня не раздаст.)))
показати весь коментар
12.06.2020 13:25 Відповісти
Все КПВВ в ОРДЛО-ХУЙЛО надо закрыть нахй и заминировать! Чтобы дамбасы позорные не шастали и не светили печатью меж рог "Предатель Родины".
показати весь коментар
12.06.2020 14:00 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!
показати весь коментар
13.06.2020 08:18 Відповісти
 
 