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Новини
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Навіть за найкращого варіанту виходу з карантину очікувати підйому не варто: українська економіка входить у затяжну економічну кризу, - експерт

Навіть за найкращого варіанту виходу з карантину очікувати підйому не варто: українська економіка входить у затяжну економічну кризу, - експерт

Зростання реальної заробітної плати залежить від зростання економіки України, яка зараз у великій кризі.

Як повідомив OBOZREVATEL виконавчий директор громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин, нещодавно МВФ оприлюднив нову оцінку ймовірного падіння економіки в Україні, яка за тиждень знизилася з 7,2% до 8,5%. Щодо росту на наступний рік, то він оцінювався у 2,5%, а тепер цей показник опустився до 1,1%.

За словами економічного експерта, напевно, прогноз буде погіршуватися й надалі.

Навіть за найкращого варіанту виходу з карантину очікувати підйому не варто: українська економіка входить у затяжну економічну кризу, - експерт 01

"Рівень падіння української економіки безпосередньо залежить від того, наскільки ми швидко та легко вийдемо з карантину. А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих на коронавірус, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити лише в минулому часі", – каже він.

Але й за кращого варіанту очікувати підйому не варто, українська економіка входить у затяжну кризу, вважає економіст.

"Гарантовано до кінця цього року нічого не буде; якщо нам вдасться подолати захворюваність та ми спокійно вийдемо з карантину, то в ліпшому разі в січні наступного року в нас буде 1% росту. А це ж, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному виросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню до 2019 року", – пояснив Пендзин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень безробіття у 2020 році може досягти рекордних за останні роки 9,4%. Половина безробітних, згідно з даними статистики, – це здобувачі з вищою освітою і віком від 40 років.

Автор: 

криза (418) зарплата (2241)


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Топ коментарі
+18
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 5306
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12.06.2020 13:00
+14
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 224
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12.06.2020 12:58
+12
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 2629
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12.06.2020 13:01
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Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 224
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12.06.2020 12:58 Відповісти
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 5306
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12.06.2020 13:00 Відповісти
https://censor.net/user/415621

Я юрист, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там быть в нем.
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12.06.2020 13:01 Відповісти
вот жеж зебиленский юристов довел до ручки, сидят тут пасуться на цензоре
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12.06.2020 13:04 Відповісти
Судячи зі сплутаності "думок" - мабуть разом з блазнем фахову "освіту" отримував...
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12.06.2020 13:08 Відповісти
Уууу, порохобот проклятый
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12.06.2020 13:00 Відповісти
Типовий зебот, який не може 2-х слів зв'язати...
https://censor.net/user/415621

Я юрист не экономист конечно, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там не быть в нем.
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12.06.2020 13:04 Відповісти
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 3289
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12.06.2020 13:07 Відповісти
А среди зебилов полно экономистов, которые или сантехники или грузчики или юристы, но в экономику с...ка лезут и даже пытаются что-то анализировать
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12.06.2020 13:08 Відповісти
Действительно, не жили богато, нех... начинать.
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12.06.2020 13:06 Відповісти
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 2629
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12.06.2020 13:01 Відповісти
ермак с дуру зашкварили вислюка оманського))
Если богдан потребляет кокакин, то уж вислюк - тем более... давно и за компанию))
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12.06.2020 13:17 Відповісти
Повезло зеленским с коронавирусом. Ясно-понятно было, что зебил угробит Украину, но теперь все свои пролеты можно будет списать на пандемию. Слава Зеленскому. Ермаку Слава ну и поцу на самокате
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12.06.2020 13:02 Відповісти
Якби не карантин з/п у вчителів була б 4к дол, а може і вища.
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12.06.2020 14:08 Відповісти
в фамилии Пендзин ошибка с буквами...
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12.06.2020 13:03 Відповісти
Прогнозуєш ріст економіки людо кінця року? Сміливо! А тепер обґрунтуй! Аргумент, що Бубочька - найяскравіше світило економічної науки не використовуй. Це не серйозно. 😊
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12.06.2020 13:39 Відповісти
Нi! Помилився,тому прошу вибачення у всiх за свiй косяк...
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12.06.2020 14:47 Відповісти
А так просто фамилия веселая...
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 4652
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12.06.2020 13:03 Відповісти
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 7645
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12.06.2020 13:04 Відповісти


Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 1094
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12.06.2020 13:06 Відповісти
есть риск измазать ноги в дерьме...
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12.06.2020 13:17 Відповісти
какая разница, где-то посредине, мы на пороге скачка экономики... страна дибилов, завидую людям, которые смогли уехать из этого дурдома
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12.06.2020 13:07 Відповісти
Присоединяйся .
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12.06.2020 13:42 Відповісти
Какой выход если мы только начинаем входить в пандемию.. Смотрите и сравнивайте ежедневные сводки...
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12.06.2020 13:07 Відповісти
Какой глубины долб..бом нужно быть, чтобы не понимать - в подвале от соплей уже не спрячешься - только вышел на улицу; или гнидой конченной, чтобы это понимать и пустить страну под откос
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12.06.2020 13:09 Відповісти
Да во всем свете сейчас кризис из за Ковида, а где-то даже голод ждут.
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12.06.2020 13:12 Відповісти
У нас каждый баран, чтоб показать, что он икспёрд, сражу пишет, что страну ждёт кризис.. Мы 30 лет в кризисе.. Икспёрд убейсяапстенку
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12.06.2020 13:16 Відповісти
почему же? - рост наблюдался при позднем Кучме, при Ющенко и при Порохе.
(интересно, что всегда этот рост сопровождался конфликтом с РФ )
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12.06.2020 13:18 Відповісти
Я вас умоляю. Каой рост? Самая бедная страна Европі Откуда єтот бред про рост. А если кто пишет про рост то...

Навіть за найкращого варіанту виходу з карантину очікувати підйому не варто: українська економіка входить у затяжну економічну кризу, - експерт - Цензор.НЕТ 8585
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12.06.2020 13:42 Відповісти
поинтересуйтесь.
я интересовался - все данные есть.
при рыгах был рост до конца 2010 г - продолжение того, что начато при Юще и Юле - премьере.
Потом до 13 г. - упорный медленный спад (рфия вела политику "удушения" для привлечения Украины в ТС).
В 14-15 гг. - провал на 15-16 % (потеря мощностей Крыма и Донбасса + потеря рос-рынка).
С конца 15 г. - постепенный подъем - весь 16, 17, 18, начало 19 гг. Порядка 4-5-6% в год.
В 19 г. в 1 квартале показатели весьма и весьма, потом - до осени - рост замедляется - и с декабря 19 начинается "нырок вниз", причем все быстрее.

Все данные есть на сайте Госстата - найдете цифры и построите график сами.
Если интересно - получится (у меня получилось )
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12.06.2020 15:37 Відповісти
Люди обнищали и если Зеленский не поднимет экономику, то он на своей шкуре ощутит в народных массах поговорку - "от любви до ненависти".
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12.06.2020 13:21 Відповісти
та що він там відчує,у нього нерухомість закордоном може там сховатися.
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12.06.2020 13:25 Відповісти
Поднимет???? Очень смешно. Или это такой тонкий стеб?
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12.06.2020 13:43 Відповісти
Вона почала туди вповзати задовго до карантину, даються взнаки кадрові призначення зекоманди.Ось НБУ знизив облікову ставку до 6% вперше в своїй історії,на що це вказує?на спробу реанімації мертвого пацієнта!Кредитування в країні фактично відсутнє ,банки "сидять" на ОВДП та депозитних сертифікатах НБУ.По урядовій програмі кредитування 5-7-9 видано жалюгідні 300млн. для економіки це не просто крапля в морі це мікроб.
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12.06.2020 13:22 Відповісти
не зря зе так старался навезти в страну как можно больше вероятных больных, теперь 4 года будет валить экономический просер на covid
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12.06.2020 14:50 Відповісти
 
 