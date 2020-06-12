Навіть за найкращого варіанту виходу з карантину очікувати підйому не варто: українська економіка входить у затяжну економічну кризу, - експерт
Зростання реальної заробітної плати залежить від зростання економіки України, яка зараз у великій кризі.
Як повідомив OBOZREVATEL виконавчий директор громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин, нещодавно МВФ оприлюднив нову оцінку ймовірного падіння економіки в Україні, яка за тиждень знизилася з 7,2% до 8,5%. Щодо росту на наступний рік, то він оцінювався у 2,5%, а тепер цей показник опустився до 1,1%.
За словами економічного експерта, напевно, прогноз буде погіршуватися й надалі.
"Рівень падіння української економіки безпосередньо залежить від того, наскільки ми швидко та легко вийдемо з карантину. А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих на коронавірус, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити лише в минулому часі", – каже він.
Але й за кращого варіанту очікувати підйому не варто, українська економіка входить у затяжну кризу, вважає економіст.
"Гарантовано до кінця цього року нічого не буде; якщо нам вдасться подолати захворюваність та ми спокійно вийдемо з карантину, то в ліпшому разі в січні наступного року в нас буде 1% росту. А це ж, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному виросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню до 2019 року", – пояснив Пендзин.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень безробіття у 2020 році може досягти рекордних за останні роки 9,4%. Половина безробітних, згідно з даними статистики, – це здобувачі з вищою освітою і віком від 40 років.
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Я юрист, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там быть в нем.
https://censor.net/user/415621
Я юрист не экономист конечно, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там не быть в нем.
Если богдан потребляет кокакин, то уж вислюк - тем более... давно и за компанию))
(интересно, что всегда этот рост сопровождался конфликтом с РФ )
я интересовался - все данные есть.
при рыгах был рост до конца 2010 г - продолжение того, что начато при Юще и Юле - премьере.
Потом до 13 г. - упорный медленный спад (рфия вела политику "удушения" для привлечения Украины в ТС).
В 14-15 гг. - провал на 15-16 % (потеря мощностей Крыма и Донбасса + потеря рос-рынка).
С конца 15 г. - постепенный подъем - весь 16, 17, 18, начало 19 гг. Порядка 4-5-6% в год.
В 19 г. в 1 квартале показатели весьма и весьма, потом - до осени - рост замедляется - и с декабря 19 начинается "нырок вниз", причем все быстрее.
Все данные есть на сайте Госстата - найдете цифры и построите график сами.
Если интересно - получится (у меня получилось )