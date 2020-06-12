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На ЗНО пускатимуть учнів з підвищеною температурою, але тільки з довідкою від лікаря, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

На ЗНО пускатимуть учнів з підвищеною температурою, але тільки з довідкою від лікаря, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

До зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть допускати деяких учнів з підвищеною температурою. Пропуск буде дозволений у разі наявності довідки від лікаря про субфебрильну температуру.

Про це на брифінгу заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, в першу чергу, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є відмінними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", - сказав Бойко.

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Зазначимо, субфебрильна температура - це підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах від 37,1 до 38 градусів. Вона може бути при багатьох захворюваннях і свідчити про уповільненому запальному процесі.

Раніше повідомлялося, що основна сесія ЗНО пройде в Україні в період з 25 червня по 17 серпня.

Також повідомлялося, що цьогоріч ЗНО буде проводитися з обмеженнями через коронавірус, зокрема з використанням масок, дезінфекторів, а також обов'язковим термоскринінгом.

Автор: 

хвороба (303) Міносвіти (1412) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


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Топ коментарі
+5
даже просто повышенная температура это уже сигнал о недомогании ребенка...
и это может помешать ребенку сдавать ВНО (правда же?)
и какую справку должен подписать врач? ведь температура то повышена и непонятно отчего?
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12.06.2020 13:13
+3
"Карантин" одним словом.., а потом каждое утро все более не утешительные новости...
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12.06.2020 13:05
+3
Зачем вообще это ВНО, ЗНО и Высшее образование? Закончил школу - получи справку что не дурак. Этого хватит, что бы на выборах проголосовать за зеленских!!!
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12.06.2020 13:09
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"Карантин" одним словом.., а потом каждое утро все более не утешительные новости...
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12.06.2020 13:05 Відповісти
Зачем вообще это ВНО, ЗНО и Высшее образование? Закончил школу - получи справку что не дурак. Этого хватит, что бы на выборах проголосовать за зеленских!!!
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12.06.2020 13:09 Відповісти
вно и зно єто одно и тоже, только на разньіх язіках: вно на узком, зно на державною.
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12.06.2020 13:11 Відповісти
да какая разница?
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12.06.2020 13:21 Відповісти
тьі 73%?
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12.06.2020 14:27 Відповісти
а на каком основании будут вьідавать справо, что недурак? училкам совковьім субьективно решать разрешишь? они понавьіписьівают.
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12.06.2020 13:17 Відповісти
ну если отсидел 10 лет в школе, что-то да слышал, что-то в голове останется
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12.06.2020 13:22 Відповісти
даже просто повышенная температура это уже сигнал о недомогании ребенка...
и это может помешать ребенку сдавать ВНО (правда же?)
и какую справку должен подписать врач? ведь температура то повышена и непонятно отчего?
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12.06.2020 13:13 Відповісти
есть люди с пониженньіми и повьішенньім температурами. они такие с рождения. конституция у них такая.
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12.06.2020 13:18 Відповісти
есть.... безусловно... но их единицы... у остального большинства, повышенная температура это сигнальчик и звоночек... а врач, выписавший справку и не разобравшийся почему у ребенка температура повышена - это уже непрофессионализм (если не преступление)...
мне кажется, что о детях с сповышенной-пониженной с рождения температурой хотя бы родители и семейный врач должны знать, а следовательно, при поступлении в школу (ежегодная медкомиссия перед 1 сентября) и в школе уже есть такие мед.документы на этого ребенка
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12.06.2020 13:39 Відповісти
тормозику, для цих особливих людей не важливо, що там у звичайних. їм важливо з цією особливістю попасти на ЗНО. а на вході їх не пустять і вони знають чому, тому особливість повинна бути медично засвідчена хоча може нічого той термометр не покаже завищеного, бо вони часто погоду показують 35 наприклад.
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12.06.2020 14:22 Відповісти
гальмику... у таких "особлывых" такая справка будет обязательно и без твоих соплей...
речь идет про карантинные меры по коронавирусу, где первым признаком заражения (по ВОЗ) была именно повышенная температура 37,2, а потом уже кашель...
спорим не о чем... более того, переход на оскорбления не доказывает Вашу правоту...
хорошего дня !
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12.06.2020 14:27 Відповісти
не понятно, что тьі хотел донести. попересказьівал статью, в которой и так говориться о том. тебе еще раз захотелось зделать єто своими словами? потому что тьі ничего нового не обьґвил и ничего нового не донес. так только место занял.
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12.06.2020 14:29 Відповісти
твое место занял?
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12.06.2020 14:40 Відповісти
Дебилы! Дебилы кто такое придумал и кто такую справку подпишет и рискнет здоровьем 30-50 детей. Болезни как то глубоко по на ваши справки!
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12.06.2020 13:53 Відповісти
И строго в противогазе пускать!
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12.06.2020 13:57 Відповісти
помню как я сдавал ВНО с повышеной температурой... жара, а я кушаю колдрекс как конфетки и горьким зибертом запиваю, а потом драка массовая была, только странная капец: с нашей школы ребят было в 5 раз больше чем с другой, стою посерединке голова кружиться, а вокруг люди бегают ремнями машут, ох и времечко беззаботное...
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12.06.2020 14:55 Відповісти
 
 