На ЗНО пускатимуть учнів з підвищеною температурою, але тільки з довідкою від лікаря, - в.о. директора УЦОЯО Бойко
До зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть допускати деяких учнів з підвищеною температурою. Пропуск буде дозволений у разі наявності довідки від лікаря про субфебрильну температуру.
Про це на брифінгу заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, в першу чергу, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є відмінними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", - сказав Бойко.
Зазначимо, субфебрильна температура - це підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах від 37,1 до 38 градусів. Вона може бути при багатьох захворюваннях і свідчити про уповільненому запальному процесі.
Раніше повідомлялося, що основна сесія ЗНО пройде в Україні в період з 25 червня по 17 серпня.
Також повідомлялося, що цьогоріч ЗНО буде проводитися з обмеженнями через коронавірус, зокрема з використанням масок, дезінфекторів, а також обов'язковим термоскринінгом.
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и это может помешать ребенку сдавать ВНО (правда же?)
и какую справку должен подписать врач? ведь температура то повышена и непонятно отчего?
мне кажется, что о детях с сповышенной-пониженной с рождения температурой хотя бы родители и семейный врач должны знать, а следовательно, при поступлении в школу (ежегодная медкомиссия перед 1 сентября) и в школе уже есть такие мед.документы на этого ребенка
речь идет про карантинные меры по коронавирусу, где первым признаком заражения (по ВОЗ) была именно повышенная температура 37,2, а потом уже кашель...
спорим не о чем... более того, переход на оскорбления не доказывает Вашу правоту...
хорошего дня !