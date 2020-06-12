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Новини Коронавірус і карантин
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Відновлення міжнародного авіасполучення: Криклій назвав країни, куди можна буде літати з 15 червня. ІНФОГРАФІКА

Відновлення міжнародного авіасполучення: Криклій назвав країни, куди можна буде літати з 15 червня. ІНФОГРАФІКА

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував список країн, в які українці зможуть вилетіти з 15 червня.

Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.

Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

Відновлення міжнародного авіасполучення: Криклій назвав країни, куди можна буде літати з 15 червня 01

Раніше 12 червня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску в аеропортах і в'їзд іноземцям з країн, де незначне поширення COVID-19

Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) авіасполучення (3070) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Это правильно.
Подожди - и плохое само собой исчезнет.
...нанеся положенный ущерб.
Сидели в карантине сидели и ничего кроме гемороя не высидели. И не надо приводить в пример Китай, который "победил" эпидемию сторогим карантином. Китай врал с самого начала и что там сейчас на самом деле точно никто не скажет.
И хотя помоему Степанов говорил что получение имунитета путем и инфицирования это среденековье, но увы, так оно и будет другого пути нет. И мерять опасность нужно не количеством положительных ПЦР тестов, а по загружености больниц тяжелыми пациентами.
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12.06.2020 13:32
+5
Чесно. Такие прихлопнутые на голову, как вы, бесят. Уже все умные понимают что это обычный раздутый вирус. Аферопандемия.в Санжары нужно изолировать как раз таких, как вы
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12.06.2020 13:17
+5
ну тебя-то, мы в Кащенко отправим!)))
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12.06.2020 13:41
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какое летать? 650 новых случаев...
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12.06.2020 13:07 Відповісти
Давайте всі сядемо знову на дурантин, і почнемо голодувати
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12.06.2020 13:36 Відповісти
Не треба голодувати, всі вечеряти в Лондон.
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12.06.2020 13:39 Відповісти
Совершенно верно Летать должны только бениными авиалиниями.
Остальным - нефиг.
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12.06.2020 13:37 Відповісти
Головне, щоб ще більше не навезли ковіду в країну.
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12.06.2020 13:10 Відповісти
та пусть летают..только потом месяц в Санжарах сидят!
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12.06.2020 13:14 Відповісти
Чесно. Такие прихлопнутые на голову, как вы, бесят. Уже все умные понимают что это обычный раздутый вирус. Аферопандемия.в Санжары нужно изолировать как раз таких, как вы
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12.06.2020 13:17 Відповісти
ну тебя-то, мы в Кащенко отправим!)))
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12.06.2020 13:41 Відповісти
https://censor.net/user/468959 может нужно нервы лечить , если бесят окружающие люди . А про раздутый вирус сам придумал или видел где . 115000 людей в США умерли или раздул кто то. Или прихлопнутый https://censor.net/user/468959 брат прихлопнутого президента .
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12.06.2020 13:25 Відповісти
Это правильно.
Подожди - и плохое само собой исчезнет.
...нанеся положенный ущерб.
Сидели в карантине сидели и ничего кроме гемороя не высидели. И не надо приводить в пример Китай, который "победил" эпидемию сторогим карантином. Китай врал с самого начала и что там сейчас на самом деле точно никто не скажет.
И хотя помоему Степанов говорил что получение имунитета путем и инфицирования это среденековье, но увы, так оно и будет другого пути нет. И мерять опасность нужно не количеством положительных ПЦР тестов, а по загружености больниц тяжелыми пациентами.
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12.06.2020 13:32 Відповісти
даже если Китай и врал, но врал честно!), как ввел карантин, на котором сидели ВСЕ!, полиция стояла у подъездов, так и снял... а у нас кто ближе к власти тому пофиг на карантин... до сих пор непонятно..кто работает а кто нет.....
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12.06.2020 13:44 Відповісти
Може маєте рацію, але Ленка захорувала. Це жидомаскування?
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12.06.2020 15:22 Відповісти
Есть маленькие ограничения для США. Для начала надо визу туда получить. А для украинцев эта лотерея совсем не простая....
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12.06.2020 16:51 Відповісти
 
 