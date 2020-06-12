Відновлення міжнародного авіасполучення: Криклій назвав країни, куди можна буде літати з 15 червня. ІНФОГРАФІКА
Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував список країн, в які українці зможуть вилетіти з 15 червня.
Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.
Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.
Раніше 12 червня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.
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...нанеся положенный ущерб.
Сидели в карантине сидели и ничего кроме гемороя не высидели. И не надо приводить в пример Китай, который "победил" эпидемию сторогим карантином. Китай врал с самого начала и что там сейчас на самом деле точно никто не скажет.
И хотя помоему Степанов говорил что получение имунитета путем и инфицирования это среденековье, но увы, так оно и будет другого пути нет. И мерять опасность нужно не количеством положительных ПЦР тестов, а по загружености больниц тяжелыми пациентами.