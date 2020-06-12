Відновлення міжнародного авіасполучення: Криклій назвав країни, куди можна буде літати з 15 червня. ІНФОГРАФІКА

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував список країн, в які українці зможуть вилетіти з 15 червня.

Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.

Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

Раніше 12 червня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску в аеропортах і в'їзд іноземцям з країн, де незначне поширення COVID-19