Київ і дев'ять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 червня Київ і дев'ять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для ослаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Показник інцидентності в цих регіонах не відповідає нормі (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12).

Житомирська область, попри показник інцидентності 11,09, також не може послабити карантинні заходи.

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