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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і дев'ять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і дев'ять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 червня Київ і дев'ять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для ослаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Показник інцидентності в цих регіонах не відповідає нормі (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12).

Житомирська область, попри показник інцидентності 11,09, також не може послабити карантинні заходи.

Дивіться: Такого антирекорду щодо COVID-19 у нас ще не було: будуть певні заходи, - Степанов. ВIДЕО

Київ і девять областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і девять областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Всё верно , но как сказать людям - бросайте работу и сидите дома без денег ?
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12.06.2020 13:36 Відповісти
Чому ж тоді в Кієві ніхто не дотримується цього карантину?!
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12.06.2020 13:45 Відповісти
потому что лживые твари всех зеа..и!
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12.06.2020 13:52 Відповісти
Хто? Ті що не дотримуються?
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12.06.2020 13:55 Відповісти
Ті що розповідають що все мусить бути зачинено, а епіцентри працювали на повну, та до них подібні!
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12.06.2020 14:07 Відповісти
 
 