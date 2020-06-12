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Київ і дев'ять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 12 червня Київ і дев'ять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з даними, не відповідають критеріям для ослаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.
Показник інцидентності в цих регіонах не відповідає нормі (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12).
Житомирська область, попри показник інцидентності 11,09, також не може послабити карантинні заходи.
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Envoy
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Павел Розумков
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