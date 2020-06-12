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Новини Агресія Росії проти України
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Росія перекинула 70 вантажівок, танки і БТРи на окупований Донбас, - українська сторона СЦКК

Росія перекинула 70 вантажівок, танки і БТРи на окупований Донбас, - українська сторона СЦКК

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 30 тентованих вантажiвок, що в'їхали з боку Росії на тимчасово окуповану Росією територію України.

Крім того, безпілотник зафіксував в окупованому Луганську понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 і два бронетранспортери БТР-80, повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску. Під час подальшого спостережного польоту БПЛА місії було помічено понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортери БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Також поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10", - повідомили у пресслужбі.

Як зазначається, Росія систематично постачає до тимчасово окупованих територій України особовий склад, озброєння та військову техніку. Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ворог використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску.

Дивіться також: З початку доби ворог 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО

Крім того, постійно фіксуються порушення домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, а також спостерігається облаштування фортифікаційних споруд і мінування території поблизу ділянок розведення та житлових кварталів, що, безумовно, наражає на небезпеку мирних громадян Донбасу. Всі ці факти підтверджуються представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в їхніх щоденних звітах.

У штабі ООС також наголосили, що російські окупанти продовжують використовувати мирних жителів Донбасу як живий щит, облаштовуючи фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди. Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін.

"Усі ці факти свідчать, що російські загарбники і надалі демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС показав наслідки обстрілу Красногорівки силами окупантів. ФОТО

Росія перекинула 70 вантажівок, танки і БТРи на окупований Донбас, - українська сторона СЦКК 01

Росія перекинула 70 вантажівок, танки і БТРи на окупований Донбас, - українська сторона СЦКК 02

Автор: 

зброя (7460) росія (65122) Донбас (22355) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3079
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12.06.2020 13:35
+7
К миру готовятся,не иначе.Главнокомандующему сообщили?А в принципе...какая разница!
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12.06.2020 13:38
+6
Петю и Турчинова надо вернуть . Обманули слабодумающих с свинорчуками .
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12.06.2020 13:37
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поймать не могут нєгідніков.
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12.06.2020 13:38 Відповісти
Что такое "самообстрел"? Это когда россияне стреляют по местным из минометов для красивой картинки росТВ?
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12.06.2020 13:56 Відповісти
Посмотрел. И?
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12.06.2020 14:07 Відповісти
Трофейное видео с типа случайно захваченного в плен телефона от канала Звизда? Очередной суходроч для ватанов в духе распятого славянскго мальчика...
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12.06.2020 15:31 Відповісти
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3079
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12.06.2020 13:35 Відповісти
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4618
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12.06.2020 13:36 Відповісти
Офис пересидента уже высказал свою озабоченность ?
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12.06.2020 13:36 Відповісти
А земелька наша под ногами не горит?
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12.06.2020 13:36 Відповісти
Петю и Турчинова надо вернуть . Обманули слабодумающих с свинорчуками .
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12.06.2020 13:37 Відповісти
К миру готовятся,не иначе.Главнокомандующему сообщили?А в принципе...какая разница!
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12.06.2020 13:38 Відповісти
Он в рашу свои убогие фильмы продает .
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12.06.2020 13:40 Відповісти
к параду они готовятся -чтобы 24 июня ударить по фашистам (Украине значит), чтобы помнили!!!
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12.06.2020 15:16 Відповісти
по танку на орловского пенса - ето гуманно!
--------------
В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.
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12.06.2020 13:41 Відповісти
*ордловского
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12.06.2020 13:44 Відповісти
Помпео в цьому випадку занадто дипломатичний...
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12.06.2020 13:45 Відповісти
помпеич не самый идиот в каманде президента - есть еще сам президент!
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12.06.2020 13:50 Відповісти
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8381
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12.06.2020 13:42 Відповісти
матюков не хватает.... - може китайскиий подтянуть?
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12.06.2020 13:46 Відповісти
Наши Главнокомандующие завсегда с Путиным на пару работают. Петя объявлял режим тишины, после чего начинался обстрел. Потом опять перемирие. Вова объявляет разведение. Начинается обстрел, потом Вова объявляет разведение. Видимо такая стратегия не работает, но другую Путин не позволяет.
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12.06.2020 13:49 Відповісти
Синхронно работают, россия войска стягивает, зеленский патриотов кошмарит...
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12.06.2020 13:51 Відповісти
вы... чЁ???? да это - мир глазами путина.... Бубочка мамой Римой клянется.....
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12.06.2020 13:56 Відповісти
С окопами понятно, это не тоннели и их видно.
Но вот это как объясняется? - "Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин".Источник: https://censor.net/n3201640
Они что, мины ОБСЕшному дрону "на камеру" закладывают, или как они были обнаружены?
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12.06.2020 14:02 Відповісти
Вибори! Чого тягнути до жовтня? Чим швидше, тим краще! ( Сарказм)
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12.06.2020 14:07 Відповісти
Разбомбить голодранцев ордынских!
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12.06.2020 14:44 Відповісти
Крым без воды.Пора прекратить называть войну АТО а нужно готовиться к битве за Днепр.
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12.06.2020 15:58 Відповісти
04.06.2020 р.
Підрозділи в\ч 57229 Південного ВО ЗС РФ (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення), які базуються на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області РФ, отримали специфікаційне завдання на формування двох ешелонів (близько 60 вагонів в стандартній комплектації) боєзапасом для РСЗВ «Град» (індекс ГРАУ - 9К51) для відправки на ТОТ ОРДЛО. Частина боєзапасу вантажиться в ящиках зберігання, частина в змонтованих в вагонах комплектах стелажів 9Ф37, що передбачає використання їх в якості тимчасового місця зберігання).

09.06.2020 р.
Біля 08-00 09.06.2020 р. технічні підрозділи в\ч 57229 (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення) в транспортному терміналі Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) почали перевантаження боезапасу для РСЗВ "Град", які були завантажені в вагони залізничного потягу, на автомобільний транспорт служби тилу Південного ВО РФ. Перезавантажується лише боєкомплект в ящиках зберігання, боєкомплект завантажений в стелажі 9Ф37 залишається в вагонах.
На 10-00 сформована перша колона з 8 машин.

12.06.2020 р.
Автомобільна колона у складі 14 вантажних автомобілів, завантажена боезапасом для РСЗВ "Град", прибула с території Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) до н\п Луганськ. На полігоні продовжується формування наступної колони.
(Повідомлення ВК-Схід)
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12.06.2020 16:03 Відповісти
 
 