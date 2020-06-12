Росія перекинула 70 вантажівок, танки і БТРи на окупований Донбас, - українська сторона СЦКК
Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 30 тентованих вантажiвок, що в'їхали з боку Росії на тимчасово окуповану Росією територію України.
Крім того, безпілотник зафіксував в окупованому Луганську понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 і два бронетранспортери БТР-80, повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає Цензор.НЕТ.
"Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску. Під час подальшого спостережного польоту БПЛА місії було помічено понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортери БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Також поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10", - повідомили у пресслужбі.
Як зазначається, Росія систематично постачає до тимчасово окупованих територій України особовий склад, озброєння та військову техніку. Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ворог використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску.
Крім того, постійно фіксуються порушення домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, а також спостерігається облаштування фортифікаційних споруд і мінування території поблизу ділянок розведення та житлових кварталів, що, безумовно, наражає на небезпеку мирних громадян Донбасу. Всі ці факти підтверджуються представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в їхніх щоденних звітах.
У штабі ООС також наголосили, що російські окупанти продовжують використовувати мирних жителів Донбасу як живий щит, облаштовуючи фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди. Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін.
"Усі ці факти свідчать, що російські загарбники і надалі демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
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В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.
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Но вот это как объясняется? - "Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин".Источник: https://censor.net/n3201640
Они что, мины ОБСЕшному дрону "на камеру" закладывают, или как они были обнаружены?
Підрозділи в\ч 57229 Південного ВО ЗС РФ (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення), які базуються на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області РФ, отримали специфікаційне завдання на формування двох ешелонів (близько 60 вагонів в стандартній комплектації) боєзапасом для РСЗВ «Град» (індекс ГРАУ - 9К51) для відправки на ТОТ ОРДЛО. Частина боєзапасу вантажиться в ящиках зберігання, частина в змонтованих в вагонах комплектах стелажів 9Ф37, що передбачає використання їх в якості тимчасового місця зберігання).
09.06.2020 р.
Біля 08-00 09.06.2020 р. технічні підрозділи в\ч 57229 (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення) в транспортному терміналі Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) почали перевантаження боезапасу для РСЗВ "Град", які були завантажені в вагони залізничного потягу, на автомобільний транспорт служби тилу Південного ВО РФ. Перезавантажується лише боєкомплект в ящиках зберігання, боєкомплект завантажений в стелажі 9Ф37 залишається в вагонах.
На 10-00 сформована перша колона з 8 машин.
12.06.2020 р.
Автомобільна колона у складі 14 вантажних автомобілів, завантажена боезапасом для РСЗВ "Град", прибула с території Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) до н\п Луганськ. На полігоні продовжується формування наступної колони.
(Повідомлення ВК-Схід)