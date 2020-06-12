"Львівська залізниця" домовилася про закупівлю вживаних запчастин на суму 37 млн грн, привезених підрядниками з РФ, - СБУ
Служба безпеки України викрила зловживання посадових осіб регіональної філії "Львівська залізниця" під час проведення закупівель запчастин для рухомого складу.
Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
"Посадовці "домовилися" з комерсантами про закупівлю необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 млн грн. За даними слідства, підрядники замість нових деталей поставляли стару продукцію, яку ввозили з Російської Федерації", - зазначено в повідомленні.
За даними спецслужби, кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переказували на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності для виведення в "тінь".
Під час проведення санкціонованих обшуків у підрозділах Укрзалізниці правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує здійснення оборудок.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Викриття зловмисників проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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