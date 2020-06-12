"Львівська залізниця" домовилася про закупівлю вживаних запчастин на суму 37 млн грн, привезених підрядниками з РФ, - СБУ

Служба безпеки України викрила зловживання посадових осіб регіональної філії "Львівська залізниця" під час проведення закупівель запчастин для рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовці "домовилися" з комерсантами про закупівлю необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 млн ​​грн. За даними слідства, підрядники замість нових деталей поставляли стару продукцію, яку ввозили з Російської Федерації", - зазначено в повідомленні.

За даними спецслужби, кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переказували на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності для виведення в "тінь".

Під час проведення санкціонованих обшуків у підрозділах Укрзалізниці правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує здійснення оборудок.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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Викриття зловмисників проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.





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