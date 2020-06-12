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Новини
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"Львівська залізниця" домовилася про закупівлю вживаних запчастин на суму 37 млн грн, привезених підрядниками з РФ, - СБУ

Служба безпеки України викрила зловживання посадових осіб регіональної філії "Львівська залізниця" під час проведення закупівель запчастин для рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовці "домовилися" з комерсантами про закупівлю необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 млн ​​грн. За даними слідства, підрядники замість нових деталей поставляли стару продукцію, яку ввозили з Російської Федерації", - зазначено в повідомленні.

Львівська залізниця домовилася про закупівлю вживаних запчастин на суму 37 млн грн, привезених підрядниками з РФ, - СБУ 01

За даними спецслужби, кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переказували на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності для виведення в "тінь".

Під час проведення санкціонованих обшуків у підрозділах Укрзалізниці правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує здійснення оборудок.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Також читайте: Главу обчислювального центру "Укрзалізниці" і його колишнього заступника підозрюють у корупції, - НАБУ

Викриття зловмисників проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Львівська залізниця домовилася про закупівлю вживаних запчастин на суму 37 млн грн, привезених підрядниками з РФ, - СБУ 02
Львівська залізниця домовилася про закупівлю вживаних запчастин на суму 37 млн грн, привезених підрядниками з РФ, - СБУ 03

Читайте: Суд відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу ексголові Львівської ОДА Мальському, підозрюваному в недбалості

Автор: 

Львів (3069) росія (65122) СБУ (12809) Укрзалізниця (6841) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+7
Торговля на крови от зебилов?
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12.06.2020 13:41
+6
А тут очередной крик души от малообеспечених...

"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6761
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12.06.2020 13:43
+3
Знайшлися "Свинарчуки" у ЗЄнєлоха.
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12.06.2020 13:42
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Волнуюсь за Сирожу)
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12.06.2020 13:41 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDIkTBzuL2f4vHuFaWXB048cMUcUYHCJ4u0btIcBp7oLsgi6m7gxp6n_MHvrRBiLSsw5oQazF9ptNg2&hc_ref=ARRKinzv_p8XznTbxMXpkCpmsNAPxYRmCsinr3qw8GTXqCtQ6RvRmPskEua2GXlZRfg&fref=nf Андрій Смолій https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060913850613063&set=a.728397013864770&type=3 1 ч. · Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду.Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати. Такі дії є злочином проти країни.
"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1061
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12.06.2020 13:42 Відповісти
Торговля на крови от зебилов?
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12.06.2020 13:41 Відповісти
Почти измена . Львов , должно быть стыдно .
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12.06.2020 13:41 Відповісти
Во Львове около 33.52% малоросов
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12.06.2020 13:43 Відповісти
Верю . Судя по тому , как они гадят своим мусором по всей Украине .
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12.06.2020 13:45 Відповісти
Знайшлися "Свинарчуки" у ЗЄнєлоха.
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12.06.2020 13:42 Відповісти
А тут очередной крик души от малообеспечених...

"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6761
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12.06.2020 13:43 Відповісти
****. там папаша 20 лет был проректором в милицейском университете. входной билет от 1000$. на блатные специальности от 5$, плюс экзамены, зачеты и диплом. скидка только ментам, которые заочно.
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12.06.2020 15:47 Відповісти
А в чём проблема? В том что детали не новые? Или в том, что из Рассеи? Или в том, что дорого слишком? Да и суммы в заголовке и тексте разнятся в 10 раз. Короче туман.
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12.06.2020 13:48 Відповісти
А на Гладковского за это уголоаное дело завели. Только он не поезда , а танки ремонтировал .
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12.06.2020 14:18 Відповісти
Согласен. Тоже маразм какой-то.
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12.06.2020 14:37 Відповісти
ну а куда смотрит так называемый наблюдательный совет УЗ, который получает сотни тысяч зарплаты???
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12.06.2020 13:49 Відповісти
Правосудие в Китае за воровство за вывод денег в "тень".
"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3530
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12.06.2020 13:51 Відповісти
А толку?
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12.06.2020 13:52 Відповісти
Как толку ? Госзаначка у Китая одна из самьіх больших в мире, там денег-мьіши не едят, а иначе , в казне бьіл бьі "0 ," по уши в кредитах, а деньги мьіши поели и не бьіло бьі виноватьіх
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12.06.2020 14:03 Відповісти
кто-то говорил **не торгуем с агрессором**)))))))
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12.06.2020 13:52 Відповісти
"За первые 3 месяца 2020 года общая сумма товаров, которые пересекли украино-российскую границу, достигла $1,86 млрд...
Экспорт в Россию сократился на 15% и составил $648,12 млн..., импорт из России сократился на треть - ... до 1,22 млрд. ...
Большинство импорта из России составляет топливо, нефть и уголь ($769 млн от начала 2020 года). Больше всего экспортируют в Россию украинские продукты неорганической химии, черные металлы, котлы и железнодорожное оборудование"
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12.06.2020 13:57 Відповісти
А газ и нефть, которые транзитом в ЕС входит в этот перечень?
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12.06.2020 14:20 Відповісти
Нет. Они проходят также как любой транзитный груз, перемещаемый по территории, и во внешней торговле страны не учитываются. Оплата тарифа за этот транзит проходит как экспорт услуг, но во внешней торговле ТОВАРАМИ также не учитывается.
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12.06.2020 14:36 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять)https://lviv.znaj.ua/ru/247594-pojizd-lviv-moskva-zaroblyaye-milyoni-viyna-z-putinim-ne-pereshkoda
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12.06.2020 13:56 Відповісти
 
 