Ми орендуємо будинок, екснардеп Бобов не був його власником, - Омелян про обшуки, які провело ДБР за місцем його проживання
Будинок, в якому проживає ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, і де сьогодні проводилися обшуки співробітниками ДБР, не належить колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Геннадію Бобову.
Про це Володимир Омелян заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Власником цього будинку, як з'ясувалося, був син екснардепа до 2016 року, потім він його продав. Тому зараз інший власник, у якого ми з сім'єю орендуємо будинок з 2017 року, - розповів Омелян. - Я ніколи особисто не спілкувався з Бобовим, ми не знайомі".
За словами Омеляна, він намагався пояснити це співробітникам ДБР, але вони не стали його слухати.
Він пояснив, що правоохоронці показали ухвалу суду і сказали, що нібито шукають речі екснардепа. Аргументи про те, що він не живе в цьому будинку, їх не переконали.
"Може, хотіли встановити жучки або це просто була така демонстрація сили, - припускає він. Я не знаю, що може бути в голові у цих людей. О шостій ранку забігає близько десяти чоловік. З автоматами. Хоча вони знають, що я вдома з дружиною і двома маленькими дітьми. Синові - 6 років, дочці - 2 роки".
Він також підкреслив, що сам обшук був поверхневим, в результаті нічого не вилучили. І пов'язує це зі своєю активною політичною позицією.
Нагадаємо, вранці 12 червня 2020 року Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що слідчі ДБР прийшли з обшуком в будинок, де він проживає разом з родиною.
"6:30 ранку. Всі сплять - діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Нібито рішення суду стосовно колишніх власників будинку, де ми зараз живемо ...", - написав Омелян.
Пізніше ексміністр повідомив, що обшук був проведений відповідно до рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще в 2016 році.
"Формально ніяких звинувачень проти мене немає, нічого вилучено не було", - уточнив Омелян.
Як повідомили в ДБР, обшуки проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення злочинною організацією 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та подальшим вбивством журналіста Василя Сергієнка. У цій справі проходить екснардеп від Партії регіонів Геннадій Бобов.
За версією слідства, в будинку можуть зберігатися докази, які можуть бути долучені до кримінальної провадження.
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Ну провели обыск у гражданина, звизда с ОГПУ уровень доходов анализирует, а вы мне такое...
После утреннего обыска человек имеет почти день для адвоката, оспаривания самого факта и т.п.
Вот после вечернего обыска. Алла, вот подумай, проведут у тебя обыск не как ты мне желаешь, утром, а с 23-00 до часу ночи к примеру.
Что это будет?! Ты же потом до утра не заснешь! Представь себя утром с помятым лицом, на тормозах....
ЖЖуть!!!
Поэтому я тебе тоже утренних желаю!
Нужна видеофиксация и адвокат.
Это было соблюдено?
Если успел адвокат приехать - хорошо, а не успел - и ничего страшного.
Вы хоть мозг включите, как это представляете?
Адвоката с собой везут - не имеют права. Прийти с обыском и ждать адвоката? Да когда к зеленскому так придут, он до адвоката весь кокс выехать успеет!
И про видеофиксацию почитайте. Развивайтесь, электорат Зе. Мой президент около года назад просил вас думайте!
И это точно не я.
Читайте про видеофиксацию:
https://zib.com.ua/ua/131839-scho_potribno_znati_osobi_v_yakoi_provodyat_obshuk__advokat.html
А ещё, любезная, хочу вам сказать,может и "воткнули" видеофиксацию обяз. В кодекс, но что для этого нужно? Мобилы хватит. А про присутствие адвоката - вынюхает зеля кокс до его приезда.
И вишенка на торт: незаконный обыск лучше чем законный. Подумайте почему.
О чем вообще общаться?.............
Почему зе-репрессивная машина забыла про Раю Богатыреву, которую они отпустили на все 4 стороны после залога в 6 млн. от Новинского?
Судя по залогу, Рае должны инкриминировать несравненно большое воровство, чем машина.
Чехвостит он их в хвост, и в гриву. А они ой какие обидчивые.
Так это обыск по этому делу?
Зеленский и Богдан должны сидеть в соседних камерах Лукьяновского СИЗО, и перестукиваться через стенку, согласовывая свои показания.