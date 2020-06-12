Ми орендуємо будинок, екснардеп Бобов не був його власником, - Омелян про обшуки, які провело ДБР за місцем його проживання

Будинок, в якому проживає ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, і де сьогодні проводилися обшуки співробітниками ДБР, не належить колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Геннадію Бобову.

Про це Володимир Омелян заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Власником цього будинку, як з'ясувалося, був син екснардепа до 2016 року, потім він його продав. Тому зараз інший власник, у якого ми з сім'єю орендуємо будинок з 2017 року, - розповів Омелян. - Я ніколи особисто не спілкувався з Бобовим, ми не знайомі".

За словами Омеляна, він намагався пояснити це співробітникам ДБР, але вони не стали його слухати.

Він пояснив, що правоохоронці показали ухвалу суду і сказали, що нібито шукають речі екснардепа. Аргументи про те, що він не живе в цьому будинку, їх не переконали.

"Може, хотіли встановити жучки або це просто була така демонстрація сили, - припускає він. Я не знаю, що може бути в голові у цих людей. О шостій ранку забігає близько десяти чоловік. З автоматами. Хоча вони знають, що я вдома з дружиною і двома маленькими дітьми. Синові - 6 років, дочці - 2 роки".

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Він також підкреслив, що сам обшук був поверхневим, в результаті нічого не вилучили. І пов'язує це зі своєю активною політичною позицією.

Нагадаємо, вранці 12 червня 2020 року Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що слідчі ДБР прийшли з обшуком в будинок, де він проживає разом з родиною.

"6:30 ранку. Всі сплять - діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Нібито рішення суду стосовно колишніх власників будинку, де ми зараз живемо ...", - написав Омелян.

Пізніше ексміністр повідомив, що обшук був проведений відповідно до рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще в 2016 році.

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"Формально ніяких звинувачень проти мене немає, нічого вилучено не було", - уточнив Омелян.

Як повідомили в ДБР, обшуки проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення злочинною організацією 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та подальшим вбивством журналіста Василя Сергієнка. У цій справі проходить екснардеп від Партії регіонів Геннадій Бобов.

За версією слідства, в будинку можуть зберігатися докази, які можуть бути долучені до кримінальної провадження.