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Ми орендуємо будинок, екснардеп Бобов не був його власником, - Омелян про обшуки, які провело ДБР за місцем його проживання

Ми орендуємо будинок, екснардеп Бобов не був його власником, - Омелян про обшуки, які провело ДБР за місцем його проживання

Будинок, в якому проживає ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, і де сьогодні проводилися обшуки співробітниками ДБР, не належить колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Геннадію Бобову.

Про це Володимир Омелян заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Власником цього будинку, як з'ясувалося, був син екснардепа до 2016 року, потім він його продав. Тому зараз інший власник, у якого ми з сім'єю орендуємо будинок з 2017 року, - розповів Омелян. - Я ніколи особисто не спілкувався з Бобовим, ми не знайомі".

За словами Омеляна, він намагався пояснити це співробітникам ДБР, але вони не стали його слухати.

Він пояснив, що правоохоронці показали ухвалу суду і сказали, що нібито шукають речі екснардепа. Аргументи про те, що він не живе в цьому будинку, їх не переконали.

"Може, хотіли встановити жучки або це просто була така демонстрація сили, - припускає він. Я не знаю, що може бути в голові у цих людей. О шостій ранку забігає близько десяти чоловік. З автоматами. Хоча вони знають, що я вдома з дружиною і двома маленькими дітьми. Синові - 6 років, дочці - 2 роки".

Читайте також: Обшуки в Омеляна проводилися в межах справи про вбивство журналіста Сергієнка, в якому фігурує ексрегіонал Бобов

Він також підкреслив, що сам обшук був поверхневим, в результаті нічого не вилучили. І пов'язує це зі своєю активною політичною позицією.

Нагадаємо, вранці 12 червня 2020 року Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що слідчі ДБР прийшли з обшуком в будинок, де він проживає разом з родиною.

"6:30 ранку. Всі сплять - діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Нібито рішення суду стосовно колишніх власників будинку, де ми зараз живемо ...", - написав Омелян.

Пізніше ексміністр повідомив, що обшук був проведений відповідно до рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще в 2016 році.

Також читайте: Омелян - Зеленському: Привіт від Вас я отримав! Ви таки повний совок

"Формально ніяких звинувачень проти мене немає, нічого вилучено не було", - уточнив Омелян.

Як повідомили в ДБР, обшуки проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення злочинною організацією 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та подальшим вбивством журналіста Василя Сергієнка. У цій справі проходить екснардеп від Партії регіонів Геннадій Бобов.

За версією слідства, в будинку можуть зберігатися докази, які можуть бути долучені до кримінальної провадження.

Автор: 

обшук (1971) Омелян Володимир (1351) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+13
Пожелаем Иванову много-много таких бодрых пробуждений.
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12.06.2020 13:52
+8
Бубочка считает себя этаким диктатором средневековым, который всемогущий и действует по произволу (по беспределу). Одним словом - совок.
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12.06.2020 13:50
+6
полтора миллиарда бюджетных гривен стоит єто шапито
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12.06.2020 13:49
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Ну вообще-то обыск с раннего утра - это правильно. Весь день потом свободен!
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Пожелаем Иванову много-много таких бодрых пробуждений.
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12.06.2020 13:52 Відповісти
С такой фамилией он уже наказан.
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12.06.2020 14:04 Відповісти
Ну что вы плетёте, тетя?!
Ну провели обыск у гражданина, звизда с ОГПУ уровень доходов анализирует, а вы мне такое...
После утреннего обыска человек имеет почти день для адвоката, оспаривания самого факта и т.п.
Вот после вечернего обыска. Алла, вот подумай, проведут у тебя обыск не как ты мне желаешь, утром, а с 23-00 до часу ночи к примеру.
Что это будет?! Ты же потом до утра не заснешь! Представь себя утром с помятым лицом, на тормозах....
ЖЖуть!!!
Поэтому я тебе тоже утренних желаю!
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Дядя, обыскивать нужно по закону.
Нужна видеофиксация и адвокат.
Это было соблюдено?
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12.06.2020 14:17 Відповісти
Вы КПК читали?
Если успел адвокат приехать - хорошо, а не успел - и ничего страшного.
Вы хоть мозг включите, как это представляете?
Адвоката с собой везут - не имеют права. Прийти с обыском и ждать адвоката? Да когда к зеленскому так придут, он до адвоката весь кокс выехать успеет!
И про видеофиксацию почитайте. Развивайтесь, электорат Зе. Мой президент около года назад просил вас думайте!
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12.06.2020 14:29 Відповісти
*вынюхать
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12.06.2020 14:29 Відповісти
Электорат Зе отмазывает здесь его самого и его репрессивные органы.
И это точно не я.

Читайте про видеофиксацию:
https://zib.com.ua/ua/131839-scho_potribno_znati_osobi_v_yakoi_provodyat_obshuk__advokat.html
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12.06.2020 14:32 Відповісти
Рекламные статьи читайте сами. Номера статей КПК?
А ещё, любезная, хочу вам сказать,может и "воткнули" видеофиксацию обяз. В кодекс, но что для этого нужно? Мобилы хватит. А про присутствие адвоката - вынюхает зеля кокс до его приезда.
И вишенка на торт: незаконный обыск лучше чем законный. Подумайте почему.
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12.06.2020 14:47 Відповісти
Вы не различаете рекламу от консультации юриста.
О чем вообще общаться?.............
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12.06.2020 14:48 Відповісти
полтора миллиарда бюджетных гривен стоит єто шапито
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12.06.2020 13:49 Відповісти
Откуда у этого гиперлупа деньги на аренду дома за 20000 грн?
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12.06.2020 14:03 Відповісти
Декларации в открытом доступе.
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12.06.2020 14:04 Відповісти
А справа по покупке машины на брата в закрытом?
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12.06.2020 14:14 Відповісти
Если есть нарушение со стороны, почему дом, в котором живет Омелян обыскивают по левому делу?

Почему зе-репрессивная машина забыла про Раю Богатыреву, которую они отпустили на все 4 стороны после залога в 6 млн. от Новинского?
Судя по залогу, Рае должны инкриминировать несравненно большое воровство, чем машина.
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12.06.2020 14:20 Відповісти
Да я не делаю обыск к машине, я вспомнил и спросил, что вы все мешает в кучу?
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12.06.2020 14:32 Відповісти
Вы сами приплели в данный разговор какую-то машину.
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12.06.2020 14:45 Відповісти
Была справа по коррупции(машина). Я думал вы знаете итог. Наверное итог как и с аваковскими рюкзаками.
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12.06.2020 14:49 Відповісти
Если бы там было реальное нарушение, зеленые бы Омеляна давно закрыли.
Чехвостит он их в хвост, и в гриву. А они ой какие обидчивые.
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12.06.2020 14:53 Відповісти
* Если есть нарушение со стороны Омеляна ...
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12.06.2020 14:21 Відповісти
Для брата.
Так это обыск по этому делу?
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12.06.2020 14:21 Відповісти
Ну там тоже такая тема толкалась. Только вроде не для брата, а на брата оформленная. А по какому делу обыск почитайте вверху экрана.
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12.06.2020 14:35 Відповісти
Тема просто об одном, у вас вопросы о другом, при этом, не косается правомерности или обяснения текущего обыска, вот я и спрашиваю.
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12.06.2020 14:43 Відповісти
Я думал может друзья омельяна тут - расскажут.
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12.06.2020 14:50 Відповісти
Чергове зелене трєпло з підходящим прізвищем Іванов.
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12.06.2020 19:25 Відповісти
Даже не способное прикинуться Канадой под проксей, как чергове быдло))))
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12.06.2020 20:42 Відповісти
Бубочка считает себя этаким диктатором средневековым, который всемогущий и действует по произволу (по беспределу). Одним словом - совок.
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12.06.2020 13:50 Відповісти
А куда будут бежать зебилы когда украинцы одумаются и больше не будут голосовать за зелёных?
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12.06.2020 13:50 Відповісти
А новенька ЦВК з з/п 300 штук нашо?
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12.06.2020 13:52 Відповісти
Зебилы никогда не одумаются, потому что телевизор день и ночь вещает о хорошем Бубочке и плохом Порохе.
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12.06.2020 13:59 Відповісти
было бы странно, если бы Бобов до сих пор держал свои вещи в проданном доме, которые подлежат обыску
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12.06.2020 13:52 Відповісти
Надо было ещё посмотреть на викимапии, вдруг этот дом там действительно обозначен как дом Бобова. Тогда все сходится прецеденты уже были. Мы арендуем дом, экс-нардеп Бобов не был его владельцем, - Омелян об обысках, которые провело ГБР по месту его жительства - Цензор.НЕТ 1911
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12.06.2020 13:55 Відповісти
Бубочка вдруг страшно перепугался послужного списка Омеляна: тогда были отремонтированы 7000 км дорог, а нынешняя власть занята в основном уничтожением результатов того что сделала предыдущая.

Зеленский и Богдан должны сидеть в соседних камерах Лукьяновского СИЗО, и перестукиваться через стенку, согласовывая свои показания.
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12.06.2020 13:58 Відповісти
"орендаторы" меровы...от Григян до Ляшка.... все бездомные.... ять.....
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12.06.2020 14:00 Відповісти
зато бубочка работая в убыточном квартале95 успел себе прикупить виллы во франции, лондоне, крыму и в италии. ну и ще десяток квартир и офисов в Киеве.
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12.06.2020 14:25 Відповісти
Они начинают жрать друг друга . Это радует и пугает .
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12.06.2020 14:02 Відповісти
кто друг друга жрет? квартальные дебилы продолжают разводить своих зе-лохов фейковыми обысками папередников ради пиара в сми, чтобы зе-терпилы видели хоть какую-то работу при ухудшении качества жизни в стране.
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12.06.2020 14:28 Відповісти
 
 