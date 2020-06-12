Побудова підозри Стерненку тільки на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування і замовний характер справи, - заява ТСК

За наявною у ТСК інформацією, отриманою від свідка у справі розслідування третього нападу на Сергія Стерненка на закритому засіданні ТСК, і експертиза, на яку посилається СБУ, не дає підстав робити висновки про послідовність і часу заподіяння Івану Кузнєцову ран, а також щодо конкретного місця скоєння нападу на Сергія Стерненка і здатності Івана Кузнєцова подолати певну відстань з проникним ножовим пораненням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритій заяві членів Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років щодо винесення підозри Сергію Стерненку в скоєнні умисного вбивства:

"Ми, члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років (далі — ТСК), заявляємо про неприпустимість подальшої політизації справ розслідування нападів на Сергія Стерненка.

Вчора, 11 червня, Сергію Стерненку була вручена підозра у вчиненні умисного вбивства, яке, на думку Служби безпеки України (далі — СБУ), сталося в результаті реалізації ним права на необхідну оборону. Посадові особи СБУ, що здійснюють досудове розслідування у цій справі, оприлюднили презентацію, яка в тоні беззаперечної істини стверджує, що Сергій Стерненко є вбивцею.

Дії посадовців СБУ є грубим порушенням статті 62 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і є прямим посяганням на презумпцію невинуватості. Оцінку подіям, які відбулись між Сергієм Стерненком та Іваном Кузнєцовим разом з Олександром Ісайкулом, має надавати виключно суд, але аж ніяк не слідчі СБУ.

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Аргументація слідства СБУ спирається на дані лише однієї з судово-медичних експертиз і не бере до уваги дані інших експертиз. За наявною у ТСК інформацією, отриманою від свідка у справі розслідування третього нападу на Сергія Стерненка на закритому засіданні ТСК, та експертиза, на яку посилається СБУ, не дає підстав робити висновки щодо послідовності та часу нанесення Івану Кузнєцову ран, а також щодо конкретного місця вчинення нападу на Сергія Стерненка і здатності Івана Кузнєцова подолати певну відстань із проникаючим ножовим пораненням. Фактично повідомлення про підозру Сергію Стерненко спирається на результати експертиз, що містять взаємовиключні дані, і побудова підозри лише на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування справи та її замовний характер.

Окрім цього, Сергій Стерненко підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю у частині незаконного носіння холодної зброї. Проте, вчинення такого правопорушення не може інкримінуватися Сергію Стерненку, адже вилучений у нього ніж, за висновками експертизи, не є холодною зброєю, і вільно продається у магазинах, оскільки є звичайним складаним ножем.

Водночас, звертаємо увагу також на те, що Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора не здійснюються дії на встановлення та притягнення до відповідальності організаторів, виконавців, посередників та інших співучасників щодо всіх трьох нападів на Сергія Стерненка. За понад 2 роки розслідування до відповідальності фактично притягається тільки виконавець замаху, який мав місце 01.05.2018 р., і який був власноруч затриманий потерпілим.

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Спроба притягнення до відповідальності Сергія Стерненка за сумнівного обґрунтування у поєднанні із відсутністю дій, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинів проти Сергія Стерненка, може вказувати на упередженість та необ’єктивність слідства.

Також ми звертаємо увагу на тиск у справі з боку окремих посадових осіб із керівництва Офісу Генерального прокурора на старшого групи прокурорів, про що ним була подана відповідна заява. Прокурори є незалежними і у своїй діяльності, підпорядковуються лише верховенству права. Будь-який політичний тиск на процесуальних керівників розслідування є неприйнятним і ставить під сумнів неупередженість розслідування у цій справі.

Ми, як члени ТСК, також наголошуємо, що будь-яка вина за стандартом доведення, прийнятим у державах, де панує верховенство права, має доводитись поза розумним сумнівом. У разі наявності розумного сумніву щодо вини особи, така особа має бути звільнена. Посягання на конституційні права і свободи особи є неприпустимим. Вважаємо, що отримане Сергієм Стерненко повідомлення про підозру є безпідставним.

Закликаємо Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора провести комплексний аналіз усіх наявних судово-медичних та інших експертиз у цій справі, уникати тверджень та дій, що порушують презумпцію невинуватості, а отже і права людини, діяти справедливо та неупереджено в межах повноважень, передбачених законом, провести усі необхідні процесуальні дії та спрямувати всі зусилля на встановлення справедливості у цій справі".

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.