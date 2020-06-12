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Новини
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Побудова підозри Стерненку тільки на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування і замовний характер справи, - заява ТСК

Побудова підозри Стерненку тільки на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування і замовний характер справи, - заява ТСК

За наявною у ТСК інформацією, отриманою від свідка у справі розслідування третього нападу на Сергія Стерненка на закритому засіданні ТСК, і експертиза, на яку посилається СБУ, не дає підстав робити висновки про послідовність і часу заподіяння Івану Кузнєцову ран, а також щодо конкретного місця скоєння нападу на Сергія Стерненка і здатності Івана Кузнєцова подолати певну відстань з проникним ножовим пораненням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритій заяві членів Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років щодо винесення підозри Сергію Стерненку в скоєнні умисного вбивства:

"Ми, члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років (далі — ТСК), заявляємо про неприпустимість подальшої політизації справ розслідування нападів на Сергія Стерненка.

Вчора, 11 червня, Сергію Стерненку була вручена підозра у вчиненні умисного вбивства, яке, на думку Служби безпеки України (далі — СБУ), сталося в результаті реалізації ним права на необхідну оборону. Посадові особи СБУ, що здійснюють досудове розслідування у цій справі, оприлюднили презентацію, яка в тоні беззаперечної істини стверджує, що Сергій Стерненко є вбивцею.

Дії посадовців СБУ є грубим порушенням статті 62 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і є прямим посяганням на презумпцію невинуватості. Оцінку подіям, які відбулись між Сергієм Стерненком та Іваном Кузнєцовим разом з Олександром Ісайкулом, має надавати виключно суд, але аж ніяк не слідчі СБУ.

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Аргументація слідства СБУ спирається на дані лише однієї з судово-медичних експертиз і не бере до уваги дані інших експертиз. За наявною у ТСК інформацією, отриманою від свідка у справі розслідування третього нападу на Сергія Стерненка на закритому засіданні ТСК, та експертиза, на яку посилається СБУ, не дає підстав робити висновки щодо послідовності та часу нанесення Івану Кузнєцову ран, а також щодо конкретного місця вчинення нападу на Сергія Стерненка і здатності Івана Кузнєцова подолати певну відстань із проникаючим ножовим пораненням. Фактично повідомлення про підозру Сергію Стерненко спирається на результати експертиз, що містять взаємовиключні дані, і побудова підозри лише на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування справи та її замовний характер.

Окрім цього, Сергій Стерненко підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю у частині незаконного носіння холодної зброї. Проте, вчинення такого правопорушення не може інкримінуватися Сергію Стерненку, адже вилучений у нього ніж, за висновками експертизи, не є холодною зброєю, і вільно продається у магазинах, оскільки є звичайним складаним ножем.

Водночас, звертаємо увагу також на те, що Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора не здійснюються дії на встановлення та притягнення до відповідальності організаторів, виконавців, посередників та інших співучасників щодо всіх трьох нападів на Сергія Стерненка. За понад 2 роки розслідування до відповідальності фактично притягається тільки виконавець замаху, який мав місце 01.05.2018 р., і який був власноруч затриманий потерпілим.

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Спроба притягнення до відповідальності Сергія Стерненка за сумнівного обґрунтування у поєднанні із відсутністю дій, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинів проти Сергія Стерненка, може вказувати на упередженість та необ’єктивність слідства.

Також ми звертаємо увагу на тиск у справі з боку окремих посадових осіб із керівництва Офісу Генерального прокурора на старшого групи прокурорів, про що ним була подана відповідна заява. Прокурори є незалежними і у своїй діяльності, підпорядковуються лише верховенству права. Будь-який політичний тиск на процесуальних керівників розслідування є неприйнятним і ставить під сумнів неупередженість розслідування у цій справі.

Ми, як члени ТСК, також наголошуємо, що будь-яка вина за стандартом доведення, прийнятим у державах, де панує верховенство права, має доводитись поза розумним сумнівом. У разі наявності розумного сумніву щодо вини особи, така особа має бути звільнена. Посягання на конституційні права і свободи особи є неприпустимим. Вважаємо, що отримане Сергієм Стерненко повідомлення про підозру є безпідставним.

Закликаємо Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора провести комплексний аналіз усіх наявних судово-медичних та інших експертиз у цій справі, уникати тверджень та дій, що порушують презумпцію невинуватості, а отже і права людини, діяти справедливо та неупереджено в межах повноважень, передбачених законом, провести усі необхідні процесуальні дії та спрямувати всі зусилля на встановлення справедливості у цій справі".

Також читайте: Кримінальне переслідування активіста Стерненка політично мотивоване, - Українська Гельсінська спілка з прав людини

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

ВР (14971) ТСК (373) СБУ (12809) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+17
объяснить суду почему потерпевший убегал от Стерненко спиной вперед сможет любой зеленый дегенерат
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12.06.2020 13:54
+11
Это свидетельствует только об одном - должностном преступлении следователей
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12.06.2020 13:56
+8
Ты прям лично, у него покупал? Откуда инфа, портянка пензенская??
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12.06.2020 13:59
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объяснить суду почему потерпевший убегал от Стерненко спиной вперед сможет любой зеленый дегенерат
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12.06.2020 13:54 Відповісти
это та экспертиза которая дала взаимоисключающие выводы
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12.06.2020 14:46 Відповісти
Ты прям лично, у него покупал? Откуда инфа, портянка пензенская??
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12.06.2020 13:59 Відповісти
У тебя мало времени.Пиши быстрее😂🌷
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12.06.2020 14:06 Відповісти
Засунь эти примитивные манипуляции себе поглубже...
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12.06.2020 14:12 Відповісти
так. а ти кацапе не знав?
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12.06.2020 14:47 Відповісти
про твоего зелю уже ермаки орут, что богдан с ним кокс нюхал не качественный
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12.06.2020 14:04 Відповісти
Антоша, касатик, не звизди. Наслушался шария и рыгов? Наркоту хотели на него повесить, но не прошло, слишком топорно сработали. Так, что не разноси фейки.
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Это свидетельствует только об одном - должностном преступлении следователей
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12.06.2020 13:56 Відповісти
Навіщо це слідакам. Це пряма вказівка їх керівництва
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12.06.2020 14:48 Відповісти
Зелёная гнида и заказала.
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12.06.2020 13:57 Відповісти
"Действия должностных лиц СБУ" являются прямым следствием выбора украинцами в президенты криворогатого братка.

абзац и точка.
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12.06.2020 14:00 Відповісти
Радив би Стерненку прийти під ДБР, оголосити початок політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові", роспочати широку дискусію про узгодження ЄДИНОГО кандидата в президенти від демсил на це літо, скласти суспільний договір для цього кандидата, а потім цинічно оголосити підозру всьому складу ДБР, Зєлє, всій його шоблі, порадити їм зробити явку з визнанням провини і піти без зустрічі зі слідчими. Зєля - російський шпигун, а вся його зелена шобла - вороги України, тому підігравати зеленим - грати на поразку України.
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12.06.2020 14:04 Відповісти
"...підігравати зеленим - грати на поразку України".(с) слова зєвиборця
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12.06.2020 14:14 Відповісти
Російський шпигун Пєця - довічне з конфіскацією! Ну а його ботоферма - примусові в автодорі
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12.06.2020 14:23 Відповісти
і що воно морозить пліснява знищила мозок зєвиборця
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12.06.2020 14:27 Відповісти
Але не радив би Стерненку десь відсиджуватись мовчки. Кожен день українці мають бачити його звернення по записаних роліках, звернення доєднуватись до політкомпанії "Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові". До політкомпанії може доєднатись кожен, хто причепить на груди стікер з емблемою політкомпанії:
Построение подозрения Стерненко только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании и заказном характере дела, - заявление ВСК - Цензор.НЕТ 2814
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12.06.2020 14:22 Відповісти
на лоба собі причепи, як пам'ятку
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12.06.2020 14:28 Відповісти
у тебе така уже є
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12.06.2020 14:49 Відповісти
підспівуєш п*дику, який голосував за ЗЄ? ню ню
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Подарувати тобі лопату, Генадію? Для примусових? З маленьким черпалом? Скоро такі стануть в дифіциті. В автодорі будуть видавати тільки поларухи
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12.06.2020 15:03 Відповісти
лопату? ну якщо тільки прикопати таких як ти г*вноїдів
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Що я тобі поганого зробив, Генадію? Даю тобі, тролю мародерському, заробляти у Пєці. Хоч і крихти з його столу, але зараз безробіття, дякуй і за це.
Невдячний ти, спам тобі треба
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12.06.2020 15:26 Відповісти
розумієш, річ у тім, що ти і тобі подібні деграданти в усі часи тягнули мою країну в болото... розривали її своєю тупістю і недалекоглядністю... і в тебе навіть гідності немає, визнати свої помилки...
ти нікчемне, гидотне і брехливе створіння... можеш ким завгодно мене вважати, але завжди матимеш за спиною того, хто нагадає тобі про твою нікчемність
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12.06.2020 16:54 Відповісти
******** двухдневное, сдрысни побыстрее и не смеши народ!
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12.06.2020 20:28 Відповісти
Ваня, укатай этого тупаря-Быкодера, не знающего,что твой кандидат навсегда -Юля Тимошенко!
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12.06.2020 20:27 Відповісти
еЕ не вийде
п*дарок гниленький, в тому то й справа, що твій хахаль (прихильник йулі) голосував на останніх виборах за зєльоного вибл*дка і в тому воно само зізналося
а ти давай лизькай глибше, кацапоговоряще уй*біщє
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12.06.2020 22:03 Відповісти
Тебе на лоб не прицепить, а гвоздями прибить. Чтобы помнил всегда.
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12.06.2020 20:45 Відповісти
сосо, п*торочка
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12.06.2020 22:04 Відповісти
Навіщо вам т.з. "демсили", щоб знову замість чисток універсали з фсб кинулись підписувати?
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12.06.2020 14:22 Відповісти
Хто знимить свою кандидатуру на дострокові на користь узгодженого кандидата, той і є демсила. Хто залишиться боротись за посаду преза, той і є фсб
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12.06.2020 14:26 Відповісти
при одном упоминании фамилии стерненко, у петушарият и шлюх мертведчука начинается кровавая диарея.
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12.06.2020 14:16 Відповісти
Кожна людина має право на самозахист. А що виходить, тебе зробили калікою і тікають, а ти не маеш права вистрелити в спину, бо це вже не самозахист? Щось не так в юриспруденції! Треба змінювати закони, щоб вони захищали людей, а не злочинців. У людини повинно бути право на вбивство, якщо на її життя зазіхає злочинець, тоді й злочинів у суспільстві буде меньше.
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12.06.2020 14:27 Відповісти
З того що підрозру виставили саме за навмисне вбивство, при тому що на нього нападали двоє, не залучили всі екпертизи та докази, говорить про заказний характер справи, яка буде легко розбита Євпропейським судом з прав людини, що завдасть Зе великого удару
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12.06.2020 15:50 Відповісти
Стріляйте поки нападники до ва повернуті передом. Хіба що ваша ненависть до них така що, згодні за це й відсидіти.
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12.06.2020 15:37 Відповісти
Если на меня напали, а тем более не в первый раз, то имею полное право и даже обязанность по восстановлению правопорядка и законности, не только противодействовать попыткам нападающего, но и задержать его и передать в руки правоохренителей.
Поэтому СБУшников нужно на переаттестацию вместе с Венедиктивной, которая еще с прошлого раза тесты не сдала. Поэтому то, что гнался за нападавшим - вполне законно. Тем более гнался за раненным, чтобы задержать и заодно оказать необходимую медицинскую помощь.
Но это все херня на палочке - правохренители при Зеле перешли все границы и начались политические преследования. Зеля начал свой путь в Ростов, но хитрые Ермак и Аваков ему об этом не говорят, а "заботливо" составляют маршрут. Я просто думаю, кто вместо Зели - сам Аваков или Ермак на поводке "вечного министра МВД"...
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12.06.2020 16:37 Відповісти
И как показал опыт Стерненка нападавшие всегда возвращаются - на него напали третий раз. Четвертый раз на него напала уже СБУ с Венедиктивной.
Кто там собираеся Майдан устраивать - пора уже, нужно было после дела Шеремета поднимать вопрос начинающегося государственного террора недоучек? *****, дожили до того, шо уже пойду и за Рабиновичем, тем более имеем опыт, когда фэйсы Майдана Кличко, Турчинов, Яйценюх всей толпой на сцене на коленях стояли. Значит и Рабинович сильно не разживется.
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12.06.2020 16:27 Відповісти
Ну, ВСК нажаль не суд і який статус має їх рішення не зовсім зрозуміло. Єдина надія на те що, якщо не український суд то, ЄСПЛ прймуть правильне рішення і тоді вже наші органи не матимуть право піднімати це питання знову.
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12.06.2020 15:35 Відповісти
Тут уже близко юрисдиция даже не ЕСПЛ, а суда в Гааге. А кто еще может разрешить спор между Народом и Властью? Суд, который назначен властью, контролируется властью и выполняет ее заказы нелигитимен в споре, где одна из сторон - Власть. А все идет к тому - власть нарушает права народа, данные Конституцией.
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12.06.2020 16:42 Відповісти
Всё это лишь частное следствие из того, что Зеленский стал президентом Украины. Частное, но типичное.
Презираю всех, кто проголосовал за Зеленского в прошлом году.
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12.06.2020 16:42 Відповісти
 
 