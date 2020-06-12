Вимагаю заслухати мене на наступному засіданні ТСК щодо можливих зловживань у податковій і на митниці, - Верланов

Сергій Верланов розраховує на особисту участь у наступному засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо можливих зловживань у податковій та на митниці.

За його словами, він хоче мати право особисто надати пояснення членам комісії, фахово підкреслити існуючі проблеми і взяти участь у справжній дискусії щодо їх вирішення.

Про це заявив сам голова Державної податкової служби України (2019 – 2020 рр.) на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, презентовані на засіданні ТСК слайди, які за твердженням Голови комісії зроблені "з коліс", - це лише один із поглядів на ситуацію та є маніпулятивними і лише відводять увагу від важливих речей, які не мають нічого спільного із темою боротьби із шахрайством з ПДВ.

"Вимірювання ефективності оподаткування відсотковим співвідношенням ПДВ до ВВП є некоректним. Великі цифри говорять про поліцейську державу та означають високі податки і тотальний контроль. Менші цифри говорять про вільний ринок та більш сприятливий податковий режим, і я є послідовним прихильником саме цього підходу. Тому теза пана Любченка, що найкращими роками є 2010-2012 рік, коли цементувалася система Януковича-Клименка, є дуже показовою", - заявив Сергій Верланов

"Якщо ж виважено подивитися на динаміку декларування ПДВ стає зрозумілим, що саме наша команда досягла безпрецедентних успіхів у боротьбі із шахрайством з ПДВ. За період нашої роботи (з серпня 2019 р. по березень 2020 р.) у порівнянні з минулим роком нарахування ПДВ зросли на 14% при рості бази оподаткування всього на 1,9%. Це 20,7 млрд грн, які додатково надійшли до бюджету завдяки реальній боротьбі зі схемами. За цей період чисте сальдо ПДВ становило 71,7 млрд грн, тоді як рік тому – 45,9 млрд грн. Це 56,4% приросту рік до року", - зауважив Сергій Верланов.

Додамо, за словами держслужбовця раніше таких результатів не досягав ніхто з керівників ДПС.

"Ці цифри чомусь не прозвучали на ТСК, але просто відмахнутись від них не вдасться. Таких результатів не досягав ніхто з керівників податкової до того, і я щиро бажаю ДПС України їх зберегти та примножити в майбутньому, без огляду на прізвища керівників", - підсумував він.

Нагадаємо, 4 червня відбулося перше засідання ТСК з питань розслідування, оприлюднених у ЗМІ фактів, можливих корупційних дій посадових осіб державних органів влади.