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Новини
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Вимагаю заслухати мене на наступному засіданні ТСК щодо можливих зловживань у податковій і на митниці, - Верланов

Вимагаю заслухати мене на наступному засіданні ТСК щодо можливих зловживань у податковій і на митниці, - Верланов

Сергій Верланов розраховує на особисту участь у наступному засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо можливих зловживань у податковій та на митниці.

За його словами, він хоче мати право особисто надати пояснення членам комісії, фахово підкреслити існуючі проблеми і взяти участь у справжній дискусії щодо їх вирішення.

Про це заявив сам голова Державної податкової служби України (2019 – 2020 рр.) на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, презентовані на засіданні ТСК слайди, які за твердженням Голови комісії зроблені "з коліс", - це лише один із поглядів на ситуацію та є маніпулятивними і лише відводять увагу від важливих речей, які не мають нічого спільного із темою боротьби із шахрайством з ПДВ.

"Вимірювання ефективності оподаткування відсотковим співвідношенням ПДВ до ВВП є некоректним. Великі цифри говорять про поліцейську державу та означають високі податки і тотальний контроль. Менші цифри говорять про вільний ринок та більш сприятливий податковий режим, і я є послідовним прихильником саме цього підходу. Тому теза пана Любченка, що найкращими роками є 2010-2012 рік, коли цементувалася система Януковича-Клименка, є дуже показовою", - заявив Сергій Верланов

"Якщо ж виважено подивитися на динаміку декларування ПДВ стає зрозумілим, що саме наша команда досягла безпрецедентних успіхів у боротьбі із шахрайством з ПДВ. За період нашої роботи (з серпня 2019 р. по березень 2020 р.) у порівнянні з минулим роком нарахування ПДВ зросли на 14% при рості бази оподаткування всього на 1,9%. Це 20,7 млрд грн, які додатково надійшли до бюджету завдяки реальній боротьбі зі схемами. За цей період чисте сальдо ПДВ становило 71,7 млрд грн, тоді як рік тому – 45,9 млрд грн. Це 56,4% приросту рік до року", - зауважив Сергій Верланов.

Вимагаю заслухати мене на наступному засіданні ТСК щодо можливих зловживань у податковій і на митниці, - Верланов 01

Додамо, за словами держслужбовця раніше таких результатів не досягав ніхто з керівників ДПС.

"Ці цифри чомусь не прозвучали на ТСК, але просто відмахнутись від них не вдасться. Таких результатів не досягав ніхто з керівників податкової до того, і я щиро бажаю ДПС України їх зберегти та примножити в майбутньому, без огляду на прізвища керівників", - підсумував він.

Нагадаємо, 4 червня відбулося перше засідання ТСК з питань розслідування, оприлюднених у ЗМІ фактів, можливих корупційних дій посадових осіб державних органів влади.

Автор: 

податкова (707) Верланов Сергій (153)


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Скучно . Как там в раше ? Ещё не загнулись от санкций ?
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12.06.2020 13:59 Відповісти
Явиться з повинною?
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12.06.2020 14:09 Відповісти
А кому там та правда потрібна....
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12.06.2020 17:20 Відповісти
 
 