"За допомогою заниження індикативу зборів у травні на 20 млрд грн була продемонстрована нібито ефективна робота податкової", - економіст Кущ

Існують універсальні способи отримання більш-менш об'єктивної відносної оцінки кризи в Україні.

Наприклад, порівняння фактичних надходжень податків з початковим планом на 2020 рік. Це - відмінний маркер глибини кризи і якості управлінського менеджменту. Про це пише у своєму блозі аналітик, економіст Олексій Кущ. За його словами, для об'єктивної оцінки ситуації в країні варто також одночасно віднімати квазібюджетні надходження зі сторони державних компаній, які "плановими" зборами назвати явно не можна (тобто, з травневих надходжень до бюджету доведеться "зняти" 4 млрд грн. від "Привату"), передає 112.

"У такому випадку в травні у нас було б не виконання плану на 9%, а недоотримання 26% від запланованих коштів. Тобто з допомогою заниження індикатива зборів у травні на третину або приблизно на 20 млрд грн була продемонстрована нібито ефективна робота податкових служб. Як виявляється, вся справа в базі порівняння. А порівнюють з квітнем, коли та карантинні обмеження були сильнішими, і індикатив зборів не змінений", - робить висновки експерт Кущ.

На його думку, президент "вірить" новим керівникам, у тому числі і міністру фінансів, якому надано повний кадровий карт-бланш, чого в попередніх керівників не було.

"Завдання поставлені однозначні – забезпечення зборів. Як-то відразу "війнуло" Азаровим, під час перебування його керівником ДПА. А ті часи з податковими заставами і маски-шоу я пам'ятаю добре. Виходить, кілька років "реформ" можуть просто бути спущені в ватерклозет: адже у нас так і не усвідомили, що головна функція державних податкових органів – це сервісний супровід платників податків", - зазначив Олексій Кущ.

Він також вважає, що вся риторика про "збори" дуже небезпечна з однієї простої причини – Україна знову може скотитися до персональних податковим индикативам, спущеним за рознарядкою кожному ще "живому" платнику податків.

"Мовляв, ти повинен заплатити стільки, скільки нам треба, а не скільки має.Так працювала система десятки років, і виявилося, що вона живіша всіх живих. Що не виключає можливість появи "податкових оаз" під охороною "податкових нянь", які тут же відлетять, коли "вітер зміниться", - резюмує аналітик Олексій Кущ у своєму блозі.