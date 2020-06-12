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Тесты ВНО перевели на языки нацменьшинств, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Тесты ВНО перевели на языки нацменьшинств, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Украинский центр оценивания качества образования завершил перевод тестов внешнего независимого оценивания на языки национальных меньшинств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время онлайн-брифинга.

"Мы завершили перевод тестов на языки национальных меньшинств", - заявил он.

"Я хочу заверить представителей всех национальных громад, их дети, если они учились на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках, получали полное общее среднее образование, все они в аудиториях получат тестовые тетради, переведенные на тот или иной язык национального меньшинства", - сказал Бойко.

Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня. Тестирование по математике основной сессии состоится 25 июня, по украинскому языку и литературе - 30 июня, по физике - 2 июля, по испанскому, немецкому и французскому языкам - 6 июля, по английскому языку - 7 июля, по истории Украины - 9 июля, по биологии - 13 июля, по географии - 15 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа.

Также читайте: Экспресс-тестирование на коронавирус участникам ВНО проводить не будут, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Автор: 

язык (741) ВНО (323) Центр оценивания качества образования (82)


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Топ коментарі
+10
Тесты ВНО перевели на языки нацменьшинств, - и.о. директора УЦОКО Бойко - Цензор.НЕТ 7341
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12.06.2020 14:34
+9
"Я хочу заверить представителей всех национальных громад, их дети, если они учились на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках, получали полное общее среднее образование, все они в аудиториях получат тестовые тетради, переведенные на тот или иной язык национального меньшинства", - сказал Бойко.
Джерело: https://censor.net/n3201657

Як оперативно гниди спрацювали. І скільки коштів на це пішло ?
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12.06.2020 14:37
+7
Тесты ВНО перевели на языки нацменьшинств, - и.о. директора УЦОКО Бойко - Цензор.НЕТ 1894
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12.06.2020 14:28
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Я своїми мізками непогано заробляю на життя в Україні і допомагаю іншим. По закордонам не працюю, хіба відпочиваю. Тому мене мій розум абсолютно влаштовує останні 48 років.
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12.06.2020 15:24 Відповісти
ну так то ж тебе особисто, а на зовні іншим йде убогенько.
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12.06.2020 15:30 Відповісти
нацменшинства ,это иностранцы которые приехали учиться в Украину. Для граждан Украины никаких переводов быть не должно.Полоучил паспорт значит обязан знать без переводов.
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12.06.2020 15:04 Відповісти
ні. це ті самі українці за кордоном: живуть, працюють у чужій країні, а українську мову вчать і можуть знайти собі екзаменаційний інститут і здати, внесуть в атестат.
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12.06.2020 15:08 Відповісти
якшо по справедливості, то нацменшинами в Україні є киримли та караїми. От їхні мови держава зобов'язана підтримувати бюджетним коштом, а всьо остальне понаєхавше не має права на бюджетну підтримку - хай за них дбають саатєчєствєннікі на большой родінє. Причому, кацапйо нада щемить, падлюк - хай платять вдесятеро - шоп хватило і на караїмів - їхню мову тра спасати!!!
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12.06.2020 15:13 Відповісти
а чого лише з паспортом? ось ляпаєш і наляпав, що лише з паспортом, значить ті, хто без паспорту, мають право отримати своєю мовою. сам себе ти пімав за яйця.
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12.06.2020 15:21 Відповісти
тому шо и с паспортами считают себя меньшинствами и требуют для себя особых прав. Хотя уже для сепарских дитенышей особые права для поступления.
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12.06.2020 15:43 Відповісти
не треба тепер викручуватися. ти одразу назвав умови. думать треба, потім ляпать.
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12.06.2020 16:09 Відповісти
ти усвідомлюєш, що є діти не з українським паспортом, так ось для них і є ця опція, і вона буде, навіть тоді, коли усі аборигени не писатимуть заяву на тест іншою мовою. ту не проблема у тому, що є така опція, проблема у кількості заяв на неї. з цим треба працювати.
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12.06.2020 16:11 Відповісти
Бред. Если ты поедешь, например, в Италию/Германию/РФ с украинским паспортом, тебе никто не будет переводить тесты/экзамены/вопросы на украинский язык. Будешь как миленький учить и зубрить итальянский. без вариантов. Только Украина такая слабая страна, которая всегда под всех ложится.
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12.06.2020 19:45 Відповісти
1. у них не бьіло такого соседа. 2. с сентября все школьі переходят на украинский без вариантов. потому у ЗАЖОПинцев подгорает и они хотят пересмотреть мовньій закон. 3. бросить всех сразу с одного на другой язьік єто уже не то время. єто надо бьіло делать 20 лет назад. єтот вьіпуск учеников последний, кто учился на русском в украинской школе. 4. Украина не слабая, он посто не рубит с плеча. если будет рубить, то єто будет рашка.
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12.06.2020 20:10 Відповісти
А зачем? Все должны знать государственный язык. В других странах такого нет
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12.06.2020 19:42 Відповісти
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