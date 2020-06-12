УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини
15 162 110

"Богдан просто завжди вважав, що це він справжній президент", - радник глави ОП Подоляк назвав слова Богдана про Зеленського "кокаїновими снами"

Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк виступив на захист Зеленського і розкритикував ексглаву ОП Андрія Богдана.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Свій пост він назвав "кокаїнові сни", назвавши реакцію Богдана на інтерв'ю президента Володимира Зеленського "звичайною історією скривдженого невдахи".

"Звичайна історія скривдженого невдахи. Цього разу у виконанні екса Богдана. Тобі несподівано дали відмінний шанс. Роби. Перебудовувуй. Форматуй. Принеси користь президенту і країні. Але ти вирішив відразу всіх "послати", вважаючи, що тільки ти і є - Цар і Бог в одному флаконі. І тобі всі зобов'язані. "На коліна, сучі діти!" - твій єдиний управлінський стиль. Ну хто такі Президент (ім'я, яке щиро "купили" виборці), депутати і міністри, коли сам Андрій Йосипович Богдан зволив стати менеджером. Тебе терпіли. З ввічливості. Тому що вміють цінувати друзів і вміють давати шанс. Але кожен день неадекватність прогресувала. Занадто стрімко навіть для наших божевільних прерій. І ось ти вже впевнений, що всі повинні мовчки служити тільки тобі. І що ти завжди будеш стояти за вухом Президента, маріонеткуючи його вздовж і впоперек. Ну ладно, якщо ти при цьому розумний, елегантний і по-справжньому інтриганіст. Розумієш, що таке держава і що таке професіоналізм. Так ні ж. Просте показове гопництво в асортименті. Це набридло. Тебе делікатно попросили геть. Ти стандартно образився. І стандартно ж почав хамити, погрожувати, понтитися ..."- написав Подоляк.

Читайте також: "Президент у період Богдана був енергійним, з гумором, а зараз втомлений, Єрмак - це тінь, яка випереджає президента", - "слуга народу" Богуцька

"Президент дав дуже особисте інтерв'ю, де відверто розповів про свої розчарування в деяких людях. Так часто буває в житті. Спочатку ти бачиш одну людину, віриш йому, сподіваєшся на нього, ставиш поруч і вважаєш другом. Потім ти делегуєш йому суперможливості. Він не витримує випробування мідними трубами, ламається, стає зовсім іншим, виставляє на перший план огидні особливості власного характеру. Ти розчаровуєшся, шкодуєш, розлучаєшся, але все одно намагаєшся не поранити людину. У відповідь? У відповідь добірна злість і ненависть. Чому? Банально. Той, кого ти зробив з нічого кимось, щиро сам в себе закохується, вважає генієм, а тому після краху починає люто ненавидіти тебе. За те, що не дав злетіти. собі ж претензії не виставиш)", - зазначив радник Єрмака.

"Тим не менш президентське інтерв'ю все одно добре. У відповідь же - так завжди буває, коли ти демонструєш свою щирість - виливається класичне відро pr-бруду. Вдарити якомога болючіше, поржати з відрижкою. Особисто погрожувати. Богдан в одному абзаці довів всі істини відразу. І що він любить тільки себе. І що він так і не зрозумів, чому "вбив" майже рік нормального президентства нормальної команди. І чому управлінський механізм треба заново будувати. І що хамство відчиняє тільки швидкі двері, а потім обов'язково "прилітає". Загалом, Богдан як Богдан. І все-таки: навіщо публічно виходити в прямі образи Президента, не маючи за душею нічого, крім парочки барижних історій? Ах так, Богдан просто завжди вважав, що це він ... справжній президент) ... Чи був шанс у нього? З таким слабким внутрішнім світом і з таким прихованим нарцисизмом?) Ні найменшого шансу. Ніколи. Тому що ВА і АІ - це занадто різні розміри (в концептуальному сенсі). Слон (Президент) і Моська (відставник)", - резюмував Подоляк.

Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
вообще очень рискованно ссорится с людьми, которые видели грязное белье.... может так прилететь шо мало не покажется
показати весь коментар
12.06.2020 14:33
+23
Бо Богдан знає ЗЕ- нікчему, яка ховалась за його дупою. А потім зрадила.
показати весь коментар
12.06.2020 14:34
+18
Ну ми то знаєм шо справжній президент це Єрмак))
показати весь коментар
12.06.2020 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Богдан креативщик ждём ответочку, этот чувак точно де даст себя терпилой показать.
показати весь коментар
12.06.2020 17:48 Відповісти
Теперь понятно, что мешало зелюку работать. Это не только природная недоделанность, но и яйца, которые олигархи раскладывают в разные гнёзда. Нифига себе отмазочка целого года.
показати весь коментар
12.06.2020 17:52 Відповісти
стaит пад гарою альеша, альеша, альеша
в Украине, Молдове, Грузии - та везде, мля, стоит альеша
казалось бы с буя какого алешик приперся туда....
показати весь коментар
12.06.2020 18:27 Відповісти
"користь президенту і країні" - президент спочатку, а потім вже і Україна. Симптоматично.
показати весь коментар
12.06.2020 18:54 Відповісти
Обидва кокаїнщики. Тиціють пальцями одне на одного. Встид!!!
показати весь коментар
12.06.2020 20:16 Відповісти
Видно Лавров добряче відсипав ЗЕкоманді аргентинської муки.
показати весь коментар
12.06.2020 22:44 Відповісти
Ну Богдана хоть знаем хто такой, а кто такой этот Михаил Падлояк?
показати весь коментар
12.06.2020 23:07 Відповісти
"Тот, кого ты сделал из ничего кем/то, искренне сам в себя влюбляется, считает гением", ---это оно про осла Оманского мычит? Точный портрет самовлюбленного, глуповатого, мелочного и мстительного вавы)))Источник: https://censor.net/n3201659
показати весь коментар
13.06.2020 02:32 Відповісти
Та ви там усі кокаїнові, бидлота-95.
показати весь коментар
13.06.2020 08:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 