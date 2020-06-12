"Богдан просто завжди вважав, що це він справжній президент", - радник глави ОП Подоляк назвав слова Богдана про Зеленського "кокаїновими снами"

Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк виступив на захист Зеленського і розкритикував ексглаву ОП Андрія Богдана.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Свій пост він назвав "кокаїнові сни", назвавши реакцію Богдана на інтерв'ю президента Володимира Зеленського "звичайною історією скривдженого невдахи".

"Звичайна історія скривдженого невдахи. Цього разу у виконанні екса Богдана. Тобі несподівано дали відмінний шанс. Роби. Перебудовувуй. Форматуй. Принеси користь президенту і країні. Але ти вирішив відразу всіх "послати", вважаючи, що тільки ти і є - Цар і Бог в одному флаконі. І тобі всі зобов'язані. "На коліна, сучі діти!" - твій єдиний управлінський стиль. Ну хто такі Президент (ім'я, яке щиро "купили" виборці), депутати і міністри, коли сам Андрій Йосипович Богдан зволив стати менеджером. Тебе терпіли. З ввічливості. Тому що вміють цінувати друзів і вміють давати шанс. Але кожен день неадекватність прогресувала. Занадто стрімко навіть для наших божевільних прерій. І ось ти вже впевнений, що всі повинні мовчки служити тільки тобі. І що ти завжди будеш стояти за вухом Президента, маріонеткуючи його вздовж і впоперек. Ну ладно, якщо ти при цьому розумний, елегантний і по-справжньому інтриганіст. Розумієш, що таке держава і що таке професіоналізм. Так ні ж. Просте показове гопництво в асортименті. Це набридло. Тебе делікатно попросили геть. Ти стандартно образився. І стандартно ж почав хамити, погрожувати, понтитися ..."- написав Подоляк.

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"Президент дав дуже особисте інтерв'ю, де відверто розповів про свої розчарування в деяких людях. Так часто буває в житті. Спочатку ти бачиш одну людину, віриш йому, сподіваєшся на нього, ставиш поруч і вважаєш другом. Потім ти делегуєш йому суперможливості. Він не витримує випробування мідними трубами, ламається, стає зовсім іншим, виставляє на перший план огидні особливості власного характеру. Ти розчаровуєшся, шкодуєш, розлучаєшся, але все одно намагаєшся не поранити людину. У відповідь? У відповідь добірна злість і ненависть. Чому? Банально. Той, кого ти зробив з нічого кимось, щиро сам в себе закохується, вважає генієм, а тому після краху починає люто ненавидіти тебе. За те, що не дав злетіти. собі ж претензії не виставиш)", - зазначив радник Єрмака.

"Тим не менш президентське інтерв'ю все одно добре. У відповідь же - так завжди буває, коли ти демонструєш свою щирість - виливається класичне відро pr-бруду. Вдарити якомога болючіше, поржати з відрижкою. Особисто погрожувати. Богдан в одному абзаці довів всі істини відразу. І що він любить тільки себе. І що він так і не зрозумів, чому "вбив" майже рік нормального президентства нормальної команди. І чому управлінський механізм треба заново будувати. І що хамство відчиняє тільки швидкі двері, а потім обов'язково "прилітає". Загалом, Богдан як Богдан. І все-таки: навіщо публічно виходити в прямі образи Президента, не маючи за душею нічого, крім парочки барижних історій? Ах так, Богдан просто завжди вважав, що це він ... справжній президент) ... Чи був шанс у нього? З таким слабким внутрішнім світом і з таким прихованим нарцисизмом?) Ні найменшого шансу. Ніколи. Тому що ВА і АІ - це занадто різні розміри (в концептуальному сенсі). Слон (Президент) і Моська (відставник)", - резюмував Подоляк.

Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".