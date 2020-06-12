Офицеры ВСУ должны будут владеть английским языком, - Хомчак
Требование об обязательном владении английским языком для офицеров ВСУ вступит в действие в 2025 году.
Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Мы поставили амбициозную задачу: с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием для прохождения службы в Вооруженных силах Украины", - сказал Хомчак.
Он отметил, что достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей являются приоритетами развития ВСУ. Картер, в свою очередь, предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на подробнее обсуждения во время личной встречи.
Читайте на Цензор.НЕТ: Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса
Кроме того, стороны обсудили борьбу с распространением COVID-19 среди военнослужащих.
"В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий", - отметил Хомчак.
Он добавил, что британская сторона передала ВСУ средства индивидуальной защиты - 40 000 защитных масок, тысячу трехслойных защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и др. Часть из них уже доставили в Украину и в ближайшее время направят в район проведения операции Объединенных Сил.
Также на Цензор.НЕТ: "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. ВИДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.
Екскомандувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх шести років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих індивідуальними бажаннями відповідних командувачів....