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Офицеры ВСУ должны будут владеть английским языком, - Хомчак

Офицеры ВСУ должны будут владеть английским языком, - Хомчак

Требование об обязательном владении английским языком для офицеров ВСУ вступит в действие в 2025 году.

Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы поставили амбициозную задачу: с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием для прохождения службы в Вооруженных силах Украины", - сказал Хомчак.

Он отметил, что достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей являются приоритетами развития ВСУ. Картер, в свою очередь, предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на подробнее обсуждения во время личной встречи.

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Кроме того, стороны обсудили борьбу с распространением COVID-19 среди военнослужащих.

"В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий", - отметил Хомчак.

Он добавил, что британская сторона передала ВСУ средства индивидуальной защиты - 40 000 защитных масок, тысячу трехслойных защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и др. Часть из них уже доставили в Украину и в ближайшее время направят в район проведения операции Объединенных Сил.

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Автор: 

английский язык (75) ВСУ (7545) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+2
А державною мовою?
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12.06.2020 14:41
+2
Офіцери ВСУ, в першу чергу, мають бути забезпечені всім необхідним від каски до берців, озброєні належно, а знання англійської для війни з кацапами діло десяте.
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12.06.2020 14:44
+2
Офицеры ВСУ должны будут владеть английским языком, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3487
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12.06.2020 15:07
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А державною мовою?
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12.06.2020 14:41 Відповісти
Офицеры ВСУ должны будут владеть английским языком, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3487
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти - заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.
Екскомандувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх шести років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих індивідуальними бажаннями відповідних командувачів....
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12.06.2020 14:42 Відповісти
А почему не немецким
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12.06.2020 14:43 Відповісти
немецким владеют - ханде хох и гитлер капут вполне достаточно.
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12.06.2020 14:57 Відповісти
Может быть пока отложить ? Не думаю , что воину в районе Марьинки в данный момент остро необходимо знание английского языка .
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12.06.2020 14:44 Відповісти
Офіцери ВСУ, в першу чергу, мають бути забезпечені всім необхідним від каски до берців, озброєні належно, а знання англійської для війни з кацапами діло десяте.
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12.06.2020 14:44 Відповісти
воевать будут ВСЕ даже без знания английского а вот звания получать будут только пркетніе вояки.. и второй вопрос а призівать будут только со знанием украинско-английской мовы??? а если знаешь только русский то тебя и не призовут в ВСУ???
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12.06.2020 14:53 Відповісти
Кто этих дебилов только делает
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12.06.2020 14:44 Відповісти
тоді в них і з.п повинна бути від 50 000 гривень на місяць.
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12.06.2020 14:46 Відповісти
Ok, English good, но он обязан будет участвовать в гей-парадах, любить творчество сэра Элтона Джона
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12.06.2020 14:47 Відповісти
А що ви маєте проти творчості Елтона Джона? Доречі, Чайковський був теж гомосексуалістом, але ми любимо його не тільки за це.))
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12.06.2020 15:01 Відповісти
русланфак, ЗАЧЕМ???????
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12.06.2020 14:53 Відповісти
чтоб незаметно заменить их на "негров на абрамсах" и сказать, что это наши хлопцы так загорели
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12.06.2020 15:03 Відповісти
Ну англійська ніколи для загального розвитку не завадить.. Нею можно користатись при спілкуванні з сліпогдухими ОБСЄшниками наприклад... Але чисто зі свого досвіду знаю що посилання Н@йух вони розуміють краще ніж всі інші мови...
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12.06.2020 14:54 Відповісти
Значить російськомовних н.х. с пляжа...бо якщо він буде володіти англійською, то буде вже англомовним...
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12.06.2020 15:02 Відповісти
"Мы поставили амбициозную задачу" - Хто такі "МИ"??? Кому "поставили задачу"? Яким документом це регламентується? А що Хомчаки будуть робити час мобілізації?Источник: https://censor.net/n3201662
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12.06.2020 15:12 Відповісти
вот с этого котловодца и нужно начать. пускай, так сказать, покажет пример. это ему не из котла драпать.
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12.06.2020 15:19 Відповісти
Английский должен знать каждый. А не только офицер ВСУ.
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12.06.2020 17:29 Відповісти
 
 