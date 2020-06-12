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Новини
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Саакашвілі про рішення спорів держави і бізнесу: Нам потрібно це на конвеєр поставити. Є угода? Закрили справу і пішли далі

Саакашвілі про рішення спорів держави і бізнесу: Нам потрібно це на конвеєр поставити. Є угода? Закрили справу і пішли далі

Міхеіл Саакашвілі виступив під час першого засідання Національної ради реформ.

Сьогодні під час першого засідання Національної ради реформ глава Офісу простих рішень Михайло Саакашвілі заявив про те, що будуть укладатися мирні угоди між державою і бізнесом, які дозволять повернути державі істотні суми заборгованостей замість кримінальних справ. Таку ідею раніше висунув Олег Бахматюк, який запропонував державі повернення 8 млрд заборгованостей банків, виведених з ринку в результаті банківської кризи 2014 року. Повідомляють Українські новини.

Про це Міхеіл Саакашвілі повідомив під час першого засідання Національної ради реформ. "Ми зараз виводимо норму, що можна буде досягати процесуальних угод, коли є старі справи по бізнесу, наприклад, по грошах, і сказати: окей. Зараз яка процедура? Ти повинен встановити весь збиток, а потім, поки він весь не повернеться, справа не закривається або треба когось посадити. Нічого подібного! У Грузії ми за перший рік, коли ми ввели процесуальні угоди, 1,5 млрд доларів повернули державі. Це була просто угода між прокурором і бізнесом. Якщо є збитки і багато років тягнеться тяжба, по любому врегулюємо. Нам не потрібні люди в тюрмі. Нам потрібно це на конвеєр поставити. Буде мінімальна угода, що влаштовує обидві сторони, закрили справу і пішли далі", - заявив Саакашвілі.

Також керівник Офісу простих рішень нагадав, що питання процесуальної угоди з прокурором обговорювалося під час зустрічі з бізнесом, після чого Генпрокурор створила спеціальний інвестиційний департамент: "Доручення цьому департаменту, які вона дала - я позавчора з нею зустрічався на цю тему, - закривати справи. KPI цього департамента - скільки справ, неправомірно відкритих на бізнес, вони виявили, і скільки закритих".

Нагадаємо, що раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку в 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн, що дозволить зберегти важливе для реального сектора економіки підприємство, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни і сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків. Для цього він запропонував використовувати успішний світовий досвід врегулювання таких заборгованостей. Такий шлях вирішення питання заборгованостей підтримали Фонд гарантування вкладів і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Всесвітній банк. Кабінет міністрів зараз розробляє відповідний законопроект, який буде внесений на розгляд парламенту найближчим часом.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Бахматюк Олег (293)


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Топ коментарі
+8
Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше - Цензор.НЕТ 9457
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12.06.2020 15:04
+5
Я так понимаю что укуренный Карсон предлагает что можно воровать но только платить за это прокурорам!
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12.06.2020 14:56
+5
Судя по тексту Бахматюк потратился, - купил говорящего грузинского попугая)
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12.06.2020 15:10
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Що поставити на конвеєр? Створення проблем державою для бізнесу? А потім "вирішувати" спори?
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12.06.2020 14:54 Відповісти
Да ты верно понял приходит прокурор и говорит что нужно платить. У меня машина старая хочу новую. Это все как при овоще было!
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12.06.2020 14:57 Відповісти
Я так понимаю что укуренный Карсон предлагает что можно воровать но только платить за это прокурорам!
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12.06.2020 14:56 Відповісти
Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше - Цензор.НЕТ 9457
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12.06.2020 15:04 Відповісти
кокаиновые сны
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Воруй-отдавай-прибыль считай = Саакабизнес.
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12.06.2020 15:07 Відповісти
Судя по тексту Бахматюк потратился, - купил говорящего грузинского попугая)
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12.06.2020 15:10 Відповісти
А кто же тогда в таком "климате" в этом государстве будет производить, создавать?
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12.06.2020 15:11 Відповісти
Прокуроры!
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12.06.2020 15:15 Відповісти
Конвейрный крышелаз, что там с просьбой Филатова - разобраться почему Гоструд саботирует выдачу разрешений на БВР ?
Трепло кокаиновое.
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12.06.2020 15:23 Відповісти
Будет минимальное соглашение, устраивающее обе стороны, закрыли дело и пошли дальше", - заявил Саакашвили.

Тільки ж бізнес захищає СВОЇ ВЛАСНІ інтереси і гроші, а прокурори - державні. Вгадайте з трьох разів, на чию користь вирішуватимуться такі спори?
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12.06.2020 16:36 Відповісти
Заёрзали барыги?А возвращать таки придётся намародёренное.Давай Михо-сношай их на мировую.
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12.06.2020 18:45 Відповісти
у нього не стоїть
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13.06.2020 02:52 Відповісти
язиком.
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13.06.2020 08:32 Відповісти
Допоможеш?
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13.06.2020 08:35 Відповісти
 
 