Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19

В уряді стурбовані зростанням кількості хворих на коронавірус другий день поспіль. А президент Володимир Зеленський заявив, що зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час традиційної наради з протидії поширення коронавірусної інфекції глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що зафіксовано також збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусу, випадків пневмонії і госпіталізації з ознаками хвороби. Вогнища виявлення нових хворих на коронавірус - розсіяні.

Глава держави зауважив, що збільшилася кількість тестувань на COVID-19, і за добу в середньому проводиться близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів. Зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. Тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

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"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що дружина Президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.