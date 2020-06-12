УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8178 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 948 79

Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19

Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19

В уряді стурбовані зростанням кількості хворих на коронавірус другий день поспіль. А президент Володимир Зеленський заявив, що зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час традиційної наради з протидії поширення коронавірусної інфекції глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що зафіксовано також збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусу, випадків пневмонії і госпіталізації з ознаками хвороби. Вогнища виявлення нових хворих на коронавірус - розсіяні.

Глава держави зауважив, що збільшилася кількість тестувань на COVID-19, і за добу в середньому проводиться близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів. Зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. Тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

Читайте також: Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19, - Офіс Президента

"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що дружина Президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
**** лицемірна - ти в хмельницькому в ресторані який режим пропагував?
показати весь коментар
12.06.2020 14:56
+17
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8489
показати весь коментар
12.06.2020 14:56
+9
А что такое? Продажи масок зелёных торговцев на крови упали?
показати весь коментар
12.06.2020 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что такое? Продажи масок зелёных торговцев на крови упали?
показати весь коментар
12.06.2020 14:55 Відповісти
нет, Ленка за кофэ в Хмельницком ЗЕБЕне по голове настучала
показати весь коментар
12.06.2020 15:14 Відповісти
От на ленку не надо гнать.
Судя по тому что она заразилась а зеля нет социальная дистанция и масочний режим там соблюдался строго)
показати весь коментар
12.06.2020 15:16 Відповісти
**** лицемірна - ти в хмельницькому в ресторані який режим пропагував?
показати весь коментар
12.06.2020 14:56 Відповісти
ЛИЦЕМЕРИЕ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

основные черты характера ЗЕБЕни
показати весь коментар
12.06.2020 15:15 Відповісти
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8489
показати весь коментар
12.06.2020 14:56 Відповісти
огонь!!!!
показати весь коментар
12.06.2020 15:01 Відповісти
ой-вей, а приклад який сам подавав?
показати весь коментар
12.06.2020 14:59 Відповісти
тоесть всмс ходить на работу .. но не ходить на акции протеста??)))
показати весь коментар
12.06.2020 14:59 Відповісти
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3849
показати весь коментар
12.06.2020 15:05 Відповісти
да да-...зависимые нарики они так и проявляются (уважно вивчаемо рефлекси)
показати весь коментар
12.06.2020 15:11 Відповісти
- слуги нАродные

Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7847
показати весь коментар
12.06.2020 15:15 Відповісти
МОЛОЧНЫЙ БРАТ ?

вместе сосут коку ?
показати весь коментар
12.06.2020 15:16 Відповісти
100 пудово...
показати весь коментар
12.06.2020 17:40 Відповісти
Цей стан називається- popierdolilo.
показати весь коментар
12.06.2020 15:17 Відповісти
Снимок ужасный. Так и провоцирует спросить, а на бешенство тестировали?
показати весь коментар
12.06.2020 15:29 Відповісти
цікаво чого в тебе моніка ковіду не має.....адже в лєнки є а в тебе ні.
показати весь коментар
12.06.2020 15:00 Відповісти
вова пнх.... ты точно доиграешься со своими шмыгалямы
показати весь коментар
12.06.2020 15:00 Відповісти
Точняк!
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6195
показати весь коментар
12.06.2020 15:01 Відповісти
Та що Ви доколупалися до Нелоха. Йому що Єрмак скаже, те він і говорить.
Якщо сам починає без сценарію, то получається маячня.
показати весь коментар
12.06.2020 15:14 Відповісти
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 680
показати весь коментар
12.06.2020 15:18 Відповісти
та люди уже увидели как ты маску носишь и дистанцию соблюдаешь в Хмельницком. Штраф заплатил??!
показати весь коментар
12.06.2020 15:01 Відповісти
Брехня! Отеє в масці не преЗЄдент! Зєбубачка давно сконав від корони, ще в Санжарах! А це мацковський клон іудєскага проісхождєнія!
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1567
показати весь коментар
12.06.2020 15:01 Відповісти
узбекского. это узбек Умиджон Усабоев
показати весь коментар
12.06.2020 15:35 Відповісти
"рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестов"Источник: https://censor.net/n3201668
Если плясать от обратного, то снижение количества тестов до 0 приведет к прекращению заболеваемости.
показати весь коментар
12.06.2020 15:02 Відповісти
Овєточка нее затрималась - бажав корону? Лєна отримала замість нього! І де ж вона, бідолашна, підчепила та від кого?:\
показати весь коментар
12.06.2020 15:02 Відповісти
Коронавирус передается чихательным путем! Может, в Швеции?
показати весь коментар
12.06.2020 22:32 Відповісти
А що ж таке?... Невже ЗЕмурло "прозріло"... бо воно вже заплатило адмінштафчик за поседелки у кафешці?...
показати весь коментар
12.06.2020 15:02 Відповісти
Враньё, вон Зеленская написано соблюдала все что надо и все равно заразилась. Так что до одного места тот масочный режим. Это в принципе говорили ещё 3 месяца назад, маска не защитит здорового человека от вируса.
надо просто перестать болеть )
показати весь коментар
12.06.2020 15:02 Відповісти
и это тот, кто без маски по барам ходит.. штраф зебеня то хоть уже заплатила ?
показати весь коментар
12.06.2020 15:03 Відповісти
Соблюдайте социальную дистанцию - это залог успеха. Не у всех апартаменты в Ялте и Лондоне и офшоры на Кипре, это надо понимать.
показати весь коментар
12.06.2020 15:03 Відповісти
Вова, иди на2уй со своим коронавирусом. Суки, придумали страшилку, чтобы бабло пилить и вертят своей статистикой, как цыган солнцем.
показати весь коментар
12.06.2020 15:03 Відповісти
Вову ты в правильное место послал но маску носить надо. Это как за провода под напряжением браться нада втолько в диэлектрических перчатках! Хотя это выбор каждого. Хочешь платить врачам по 1000 грв в день ходи без маски!
показати весь коментар
12.06.2020 15:06 Відповісти
Ты вокруг себя много больных видел?
показати весь коментар
12.06.2020 15:08 Відповісти
Я не знаю. На глаз я не умею определять больной человек или здоровый, но среди моих друзей и знакомых пока нет больных. Может потому что ходят все в масочках и перчатках.
показати весь коментар
12.06.2020 15:12 Відповісти
И среди моих нет. И среди знакомых знакомых тоже. И нигде нет. А включаешь телевизору, у нас, оказывается, пожар.
показати весь коментар
12.06.2020 15:19 Відповісти
Скажу тебе что среди моих знакомых нет погибших АТОшников все кто воевал вернулись домой из раненых только "Навигатор" но это не значит что войны Украины с кацапстаном нет!
показати весь коментар
12.06.2020 15:25 Відповісти
Какие-то знакомые + раненый Навигатор вернулись с войны, но это не значит, что войны нет. Что-то я логики не понял..
показати весь коментар
12.06.2020 15:37 Відповісти
Логика в том что никто не погиб. Ты ведь говоришь что если из твоих знакомых ни кто не умер от Ковида то Ковида то нет!
показати весь коментар
12.06.2020 15:47 Відповісти
Так ты про войну у своего Навигатора поспрашивай. А про вирус нам только Стёпа с Ляшко докладывают. Кроме них, как-то никто его не видит.
показати весь коментар
12.06.2020 15:52 Відповісти
Короче каждый делает для себя вывод есть Ковид нету Ковида но СПИДа тоже как бы нету но он есть!
показати весь коментар
12.06.2020 15:48 Відповісти
Почему это СПИДа нет? Щт как раз есть. И онко-, и сердечно-сосудистые, и туберкулёз. За эти три месяца, людей от этого умерло не 800 человек (часть из которых просто приписали), т.е. 1 человек на область за три дня, а десятки тысяч. И как-то тихо. Никакой Стёпа с экрана тревогу не объявляет.
показати весь коментар
12.06.2020 16:05 Відповісти
Ну судя то твоей логике если твои знакомые не болеют и не умерли от СПИДа хотя от СПИДа никто не умирает умирают от осложнений то и СПИДа то нет! Или я не прав?
показати весь коментар
12.06.2020 16:30 Відповісти
Конечно не прав. СПИД есть. И вирус есть. Всегда есть какой-то вирус. И от него каждый год умирают. В этом году он вот такой. Только пляски, которые вокруг него устроили Стёпа с Ляшко, совершенно непропорциональны естественным потерям. Лучше бы вокруг туберкулёза так.
показати весь коментар
12.06.2020 16:40 Відповісти
От туберкулёза масочки тоже помагают! Я не знаю что ты там о КОВИДе думаешь но поговори со знакомыми медиками и узнаешь что последствия от него как от туберкулёза и развивается он быстрей да и туберкулёз на ранних стадиях лечиться в отличие от КОВИДа при котором возможна только поддерживающая терапия!
показати весь коментар
12.06.2020 16:57 Відповісти
Дядя, ты дурак? Или прикидываешся?
показати весь коментар
12.06.2020 22:35 Відповісти
Ну кто за тебя голосовал те не поймут!
показати весь коментар
12.06.2020 15:04 Відповісти
А ленка у него тупая и не поняла его мысль ???
показати весь коментар
12.06.2020 15:07 Відповісти
А Ленка пройденый этап теперь у него Юля! Мама Рима в радости наконец на 42 году жизни на Вову повелась еврейская девушка!
показати весь коментар
12.06.2020 15:09 Відповісти
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6846
показати весь коментар
12.06.2020 15:08 Відповісти
👆Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
показати весь коментар
12.06.2020 15:10 Відповісти
только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19...

Только сон приблизит нас
К увольнению в запас (армейск.)
показати весь коментар
12.06.2020 15:15 Відповісти
от COVID-19 ничего не спасёт, пока все не переболеют.
а после этого даже простой чай спасает....
показати весь коментар
12.06.2020 15:22 Відповісти
Там кто переболеет есть такая не хилая вероятность получить убитые в хлам легкие гдето процентов 20!
показати весь коментар
12.06.2020 15:26 Відповісти
Зеленой команде в жопу
Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5730
показати весь коментар
12.06.2020 15:27 Відповісти
В нем, кстати, кость, которую используют для ножек стульев
показати весь коментар
12.06.2020 16:13 Відповісти
Какой порорг эпидемии двоечник. Бери пример своего колеги из Африки у него даже коза заболела на ковид 19 от китайских тестов и ничего все живвы и здоровы. Спокойствие только спокойствие и это пройдет.
показати весь коментар
12.06.2020 15:33 Відповісти
Ленка Зеленская где-то ковид подхватила.
показати весь коментар
12.06.2020 15:36 Відповісти
На Тверской, давала всем в перед и взад как актриса из немецких фильмов для взрослых!
показати весь коментар
12.06.2020 15:49 Відповісти
Ну, как бы смеяться над преЗедентом это одно дело - у него работа такая, смешить народ.
Но оскорблять людей, а особенно Первую Леди твоей страны (а твоей ли), какая бы она и не была - это уже за гранью.
Удали коммент, не позорься.
показати весь коментар
12.06.2020 15:54 Відповісти
Первая Леди для меня Марина Порошенко а ЗеЛенка для меня первая Лядь! И вобще человек сравнивающий Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых должен сидеть не в кресле президента а в петушином углу на зоне!
показати весь коментар
12.06.2020 16:10 Відповісти
и какие у тебя основания называть ее лядью? тебя вообще засудить могут за этот коммент. это серьезное оскорбление. одно дело культурно не оглашаться с позицией человека, а другое дело - незаслуженно оскорблять на уровне быдла неразвитого.
показати весь коментар
12.06.2020 17:58 Відповісти
Ну если на Тверской тогда и вопросов нет. Цап он и в нашей стране цап. Наследственное.
показати весь коментар
12.06.2020 16:53 Відповісти
так покажи пример, сядь на велосипед и в электричку в час пик с ним. Я посмотрю на твой масочный режим и режим окружающих увидишь
показати весь коментар
12.06.2020 15:50 Відповісти
Это ложь! Заболевания прекратятся, когда исчерпается ресурс для их подпитки. Ответ на этот вопрос должно бы было дать истинное распределение, я говорю не о словах, а о формулах и цифрах, но для этого нужны реальные цифры по заболеваемости и смертности, которые от нас скрывают и, я подозреваю, не без умысла.
показати весь коментар
12.06.2020 16:10 Відповісти
А мадам Зеленська, у якої виявлено коронавірус, маскового режиму не дотримувалась чи дистанціювання?
показати весь коментар
12.06.2020 16:25 Відповісти
Панні ну яке дістанцювання на Тверский і яка маска при оральному секксі?
показати весь коментар
12.06.2020 16:32 Відповісти
Не может!
показати весь коментар
12.06.2020 17:21 Відповісти
А сам зезік та його дружина живуть не за законом?
показати весь коментар
12.06.2020 17:25 Відповісти
Это ты теперь Ленке объясни, переносчик.
показати весь коментар
12.06.2020 17:50 Відповісти
Після того, як перша леді захворіла, ви вже не зможете переконати людей дотримуватися карантинних правил
показати весь коментар
12.06.2020 18:52 Відповісти
Та не захворіла вона. Піар.
показати весь коментар
12.06.2020 19:02 Відповісти
На улице на солнце 47 градусов (Кривой Рог), в тени 38, запыленность зашкаливает,а вы суки заставляете маски носить. Вы в такой способ людям смерти жилаете.
показати весь коментар
12.06.2020 19:03 Відповісти
На улице на солнце 47 градусов (Кривой Рог), в тени 38, запыленность зашкаливает,а вы суки заставляете маски носить. Вы в такой способ людям смерти желаете.
показати весь коментар
12.06.2020 19:09 Відповісти
Ледю свою учи.
показати весь коментар
12.06.2020 20:36 Відповісти
Тех.руководитель ВООЗ по С-19 Мария ван Керкхов еще 8 июня заявила, что маски бесполезны, С-19 от бессимптомных больных не передается здоровым людям, вирус на поверхностях перил, ручек, эскалаторов и проч. не представляет опасности! А смерть, якобы от С-19 наступает у людей, исчерпавших жизненный ресурс (ее выражение) и наступила бы в ближайшие дни и от других причин.
показати весь коментар
12.06.2020 22:53 Відповісти
Штож ты Ленку свою не сберег?
показати весь коментар
13.06.2020 01:00 Відповісти
 
 