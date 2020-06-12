Зеленський доручив доповідати йому про ситуацію, що склалася в західних областях у зв'язку з негодою
Президент України Володимир Зеленський доручив тримати його в курсі ситуації, що склалася в західних областях України у зв'язку з негодою
Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.
На селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням президента в п'ятницю Зеленському доповіли про ситуацію в західних областях, де напередодні через погіршення погодних умов одна людина загинула, були затоплені 53 домогосподарства, а 241 населений пункт у двох областях залишився без електроенергії.
"Глава держави поставив завдання детально доповідати йому про розвиток ситуації у регіоні, моніторити потреби місцевих мешканців, щоб оперативно надавати допомогу в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.
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