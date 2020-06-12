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Новини
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Зеленський доручив доповідати йому про ситуацію, що склалася в західних областях у зв'язку з негодою

Зеленський доручив доповідати йому про ситуацію, що склалася в західних областях у зв'язку з негодою

Президент України Володимир Зеленський доручив тримати його в курсі ситуації, що склалася в західних областях України у зв'язку з негодою

Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

На селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням президента в п'ятницю Зеленському доповіли про ситуацію в західних областях, де напередодні через погіршення погодних умов одна людина загинула, були затоплені 53 домогосподарства, а 241 населений пункт у двох областях залишився без електроенергії.

Також читайте: Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

"Глава держави поставив завдання детально доповідати йому про розвиток ситуації у регіоні, моніторити потреби місцевих мешканців, щоб оперативно надавати допомогу в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) негода (757) стихія (100)


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Топ коментарі
+13
А що, джвджіиаліст не може на смартфон завантажити додаток Сіноптік.ком.юей?
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12.06.2020 15:21
+10
єто к грибам
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12.06.2020 15:20
+6
Надёжа-государь.
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12.06.2020 15:21
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єто к грибам
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12.06.2020 15:20 Відповісти
А що, джвджіиаліст не може на смартфон завантажити додаток Сіноптік.ком.юей?
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12.06.2020 15:21 Відповісти
А в окно посмотреть - западло?
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12.06.2020 15:31 Відповісти
Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой - Цензор.НЕТ 2988
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12.06.2020 15:37 Відповісти
Тоді треба відмовитись від джіджіталізації. 😊
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12.06.2020 15:45 Відповісти
Надёжа-государь.
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12.06.2020 15:21 Відповісти
Перша захворіла, а її партнер - ні, як це зрозуміти?
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12.06.2020 15:22 Відповісти
А так и понимать: Вова часто в разъездах..
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12.06.2020 15:24 Відповісти
Рогатый клоун .такого даже в цирке не покажут))))
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12.06.2020 15:36 Відповісти
А когда он доложит про борьбу с коррупционерами и взяточниками,у него не только права раздавать пустые приказы,но и обязанности делать нужные дела.
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12.06.2020 15:22 Відповісти
Нет в Украине больше коррупционеров и взяточников - им всем пообрубывал руки его паппєрєднік!Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой - Цензор.НЕТ 6393
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12.06.2020 15:28 Відповісти
Докладываем:На небе перистые облака,солнечно,жарко.
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12.06.2020 15:23 Відповісти
А чому цим питанням не займається МНС? Чи презеденту нема чим зайнятись?
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12.06.2020 15:23 Відповісти
А он у нас же дурачок,вы разве не знали?
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12.06.2020 15:25 Відповісти
А у нас традиция такая "ставить на контроль" для телевизора : "ночей не спит - все о народе думает!".
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12.06.2020 15:30 Відповісти
"мониторить потребности"Источник: https://censor.net/n3201677
Потребности у всех разные.
Пивная, еще парочку (с)
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12.06.2020 15:25 Відповісти
а за надоями кто следить будет?
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12.06.2020 15:29 Відповісти
интересно, а Моника от Ленки забеременела??? ну то есть.....
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12.06.2020 15:33 Відповісти
Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой - Цензор.НЕТ 6095
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12.06.2020 15:34 Відповісти
Вова, звони в Гидрометцентр, скажи, чтоб дожди отменили.
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12.06.2020 15:35 Відповісти
Починаємо нове шоу від зеленського
"я тучи развєду руками"
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12.06.2020 15:41 Відповісти
И что это изменит? Будут видосики на фоне дождя?
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12.06.2020 15:43 Відповісти
Президент - це не король в шоколаді, як деякі 8% думають. Це посадова особа, яка має апарат працівників, офіс. Коли інформують Президента, на інформацію реагують і він, і офіс, який діє превентивно, або виконує доручення Президента. Тому традиційні купи гною навколо повідомлення та на його адресу - звична справа. Якби цензор не кидав проносне адептам шоколадної мародерівщини, вони б страждали від запорів. А так вони мають аблігчєніє, дякуючи цензорові.
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12.06.2020 15:51 Відповісти
Вот это новость.....
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12.06.2020 16:38 Відповісти
Що це за новини? Сором якийсь.
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12.06.2020 19:00 Відповісти
 
 