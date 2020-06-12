Зеленський запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний, оскільки війна на Донбасі почалася саме з нього
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Швеції Стефаном Левеном і запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути питання Криму на порядок денний. Роками звучало тільки питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там іде, почалася саме з Криму", - зазначив Зеленський.
Також президент додав, що у них з Левеном спільні погляди на європейське майбутнє України.
"На відеоконференції лідерів Східного партнерства буду відстоювати фіксацію європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримку територіальної цілісності партнерів, подальшу інтеграцію ринків з ЄС", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Возможно, кто-то уже сказал Зеленскому: Вєлкам ту зе риал ворлд.
Но єто состояние у него наверняка еще неустойчиво, нужно дальше ему помогать двигаться в правильном направлении.
зеже и сняла. Тут тактика проста - клоун прекрасно знает, что у среднестатистического голосовавшего за него память как у золотой рыбки, поэтому можно «снимать», а потом «одевать», все равно они не вспомнят и таким образом казаться патриотом, мечтающим вернуть Крым.
Яким коліном Швеція до анексії Криму?
А он тут каким боком?!
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
Паша, наказ загарбати Україну і зробити її залежною частиною від паРаші був наданий задовго до появи ху"ла. Україна у складі Російської Імперії це історичний і духовний стрижень ідеї "рузького міра". Без України "рузькій мір" руйнується, як картковий будиночок, бо там немає фудаменту істрії і духовності. Без України "рузькій мір" перетворюється в історію про болото де царевич знайшов собі у подружжя болотну жабу, з чого вони і розпочали історію своєї держави. Ну, там ще були комарі, кікімори...))
Ответ на вопрос зачем нужно было Януковичу расстреливать активистов майдана 20 числа.
Для всех кого мучал вопрос зачем было Януковичу расстреливать активистов майдана снайперами, Российская военно-геральдическая служба МО РФ дает ответ в виде данной медали "За возвращение Крыма" на которой есть рельефная надпись начала операции 20.02.14 года, т.е. расстрел "майдана" при действующем Президенте Украины уже был частью операции по освобождению Крыма, в которой Януковича используют в темную.
https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3353179/
А шо этот Левен его раньше отнял?
а пресловутый мост говорят уже шатается...а потому что не на земной тверди стоит, ну не умеет кацап в геодезию...наверняка к осени запросятся обратно...
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2 Vlad https://twitter.com/warlockosx2 @warlockosx2 https://twitter.com/warlockosx2/status/1271149833097805824 18 ч
Я не знаю кого уже там за яйца держат его или Ленку или детей, но даже у долбобов что-то екает - на самом деле наш ********** не приходит в сознание. И у ерамака есть право его отстранить, а у остальных нет. Думае ем?
У 1709 році Карл XII уклав союз і з гетьманом Мазепою і старшиною, зобов'язавшись надавати допомогу Україні в боротьбі за її суверенітет і державність. «Договір Карла XII і Мазепи був договором двостороннього міжнародного характеру, союзним договором двох суверенних незалежних держав. Шведський король гарантував Україні її вільний козацький уклад, всі і навіть Східні землі захоплені лютим ворогом України личаковою Московщиною - ордою,землі що належали колись до слов'янської частини Київської Русі. Мазепа і український народ чітко поставили питання про об'єднання всіх українських земель в Україну - Русь. У договорі спеціально підкреслювалося, що шведський король ні в якому разі не може претендувати на герб і титул гетьмана України - Русі. Обидва ці елементи відігравали велику роль в міжнародному державному праві XVII-XVIII століть, оскільки були тоді символом і зовнішньою ознакою суверенності держави. Україна мала гіркий досвід із жахливою не слов'янською московщиною ордою, яка поцупила старовинну назву України -Русь і в 18 столітті придумала собі українську назву Росія (Русичі по грецькі -Роси) Але під Полтавою відбулася страшна трагедія численні окупаційні орди диких москалів кацапів які багаторазово перевищували спільне україно - шведське військо розбили його. І це стало жахливою подією для всього українського народу. Так як держава Гетьманська Україна стала малоросійської колонією клятих москалів кацапів а мільйони вільних українців були знищені або стали безправними хохлами -рабами, малоросами - кріпаками в жахливій личаковій ворожій імперії - орді аж до 1917 року коли Український народ знову відновив свою рідну суверенну Українську державу - УНР.
1917 року коли Український народ знову відновив свою рідну суверенну Українську державу - УНР.
Пан Сагайдачный, видна особенность:
- украинская элита факт не пыталась построить независимое государство, а старалась получить/заслужить/ место протектората в составе Швеции, Речи Постолитой, Росс Империи,
- попытки очень сильных держав того времени - Швеции нач 18 века и Германии нач 20 века - заигрываний с украинской независимость как-то совпали с разгромом этих стран.
Что касается независимости УНР, то к ноябрю 1918 численность на Украине немецких войск достигла 1 млн чел, войск УНР в тоже время - прибл 100 т чел, те в 10 раз меньше. Немецкие войска подчинялись немецкому командованию.
А 14 ноября 1918 Павел Скоропадских, под давлением пророссийски настроенных членов правительства ведя тайные продажные переговоры с белогвардейцами вдруг неожиданно издал указ о федерации с будущей не большевистской Россией. В ответ на такое предательство поднялся весь украинский народ, а все украинские оппозиционные партии начали подготовку масштабного всеукраинского восстания против продажного гетмана. Был создан управляющий орган - Директория, в состав которой вошли - Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Федор Швец, Андрей Макаренко.... Началось масштабное наступление на Киев. 18 ноября в бою под Мотовилкою повстанцы наголову разгромили гетманские и немецкие части. Немцы трусливо сдались и в обмен на беспрепятственный пропуск на родину объявили о своем нейтралитете. 14 декабря Иуда гетман немецкий и кацапский продажный холуй отрекся от власти и трусливо сбежал, её взяла Украинская Директория.
19 декабря украинские войска армии Директории с боями вошли в Киев. Было восстановлено родное украинское государство УНР.
А к чему приведёт уже сегодняшнее преступное ЗАИГРЫВАНИЕ нашей высшей продажной власти с лютым кровавым врагом оккупантов Крыма и Донбасса фашистской Россией, возможно что даже и к повторению этих страшных событий столетней давности.
Спуститесь на землю: 11 ноября 1918 было заключено перемирие между Германией и Антантой, для немцев и австрийцев война закончилась. Немецких-австийских войск было в разы больше, чем остальных вместе взятых, но с факт окончанием 1МВ рассыпалась система факт оккупации Украины под фиговым листками УНР итд.
19 декабря украинские войска армии Директории с боями вошли в Киев. Было восстановлено родное украинское государство УНР.
А 5 февраля 1919 - вышли из Киева. В 1918 на Украине было неск сотен тысяч немецких и австрийских войск, вся система УНР держалась на этих силах. Как только немецкие и австрийские войска объявили нейтралитет - так сразу власть УНР и Директории стала рассыпаться.
1) Правильная тематика
2) Правильный объект для обращения.
От гидота...
Как таких предурков земля носит.
У Зеленского это маленький шаг, но в правильную сторону
Коли маєте справу з шулером, треба слідкувати за руками, а не за губами!
может, не вопрос возвращать, а сам Крым?