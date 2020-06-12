Зеленський запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний, оскільки війна на Донбасі почалася саме з нього

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Швеції Стефаном Левеном і запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути питання Криму на порядок денний. Роками звучало тільки питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там іде, почалася саме з Криму", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що у них з Левеном спільні погляди на європейське майбутнє України.

"На відеоконференції лідерів Східного партнерства буду відстоювати фіксацію європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримку територіальної цілісності партнерів, подальшу інтеграцію ринків з ЄС", - зазначив Зеленський.

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