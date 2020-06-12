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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Зеленський запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний, оскільки війна на Донбасі почалася саме з нього

Зеленський запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний, оскільки війна на Донбасі почалася саме з нього

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Швеції Стефаном Левеном і запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути питання Криму на порядок денний. Роками звучало тільки питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там іде, почалася саме з Криму", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що у них з Левеном спільні погляди на європейське майбутнє України.

"На відеоконференції лідерів Східного партнерства буду відстоювати фіксацію європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримку територіальної цілісності партнерів, подальшу інтеграцію ринків з ЄС", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль. ВIДЕО

Зеленський запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний, оскільки війна на Донбасі почалася саме з нього 01
Зеленський запропонував повернути питання окупованого Криму на порядок денний, оскільки війна на Донбасі почалася саме з нього 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Крим (14139) Донбас (22355) Левен Стефан (12)


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Топ коментарі
+50
Зная Зеленского это значит что Зеленский попытается дать воду в Крым и признать Крым кацапским
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12.06.2020 15:41
+21
ну вот после твоего комента уже и писать нечего!
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12.06.2020 15:43
+16
Зеленский предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма на повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с него - Цензор.НЕТ 750
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
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12.06.2020 15:52
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Зная Зеленского это значит что Зеленский попытается дать воду в Крым и признать Крым кацапским
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12.06.2020 15:41 Відповісти
ну вот после твоего комента уже и писать нечего!
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12.06.2020 15:43 Відповісти
Зеленский не вспоминает о Крыме -у ********** Зрада "А-а-а, как же бомбит, Украину клован решил продать... " Зеленский вспоминает о Крыме - у ********** днище от Зрады рвануло надвое "да как же так, анус адским пламенем полыхает, проклятый клован решил дать воду в Крым".
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12.06.2020 16:12 Відповісти
никого не напоминает несколько лет назад?
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12.06.2020 16:13 Відповісти
А должно напоминать?
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12.06.2020 16:15 Відповісти
Ти ж робив те саме, думаєш тут всі забули?
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12.06.2020 17:19 Відповісти
А ну нагадай, коли я це робив?
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12.06.2020 17:25 Відповісти
Ты ли или тебе подобные, легион вас было, особенно перед выборами.
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12.06.2020 21:31 Відповісти
Да-да... Ты или тебе подобные... Вы все 73% зебилы... Продали Украину сепары, малоросы, сепары... Ничо, Петро придёт - Украину спасёт...
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13.06.2020 01:03 Відповісти
Який сенс? Дев'ять з десяти ваших дописів у спамі.
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13.06.2020 00:18 Відповісти
Витягуй зі спама, копіюй і показуй мою "паднаготную".
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13.06.2020 00:55 Відповісти
Кожен може плювати на суспільство. Та коли суспільство плює на вас, ви просто потонете. І руку вам ніхто не протягне.
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13.06.2020 12:30 Відповісти
Нічого не зрозумів. Пане Влад, це ви шайку прахоботів тут на ЦН назвали "суспільством"? Ага, дуже дотепно.
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13.06.2020 14:03 Відповісти
Судячи по імені ти знаєш хто такій Зеленський.
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12.06.2020 15:44 Відповісти
Не факт.
Возможно, кто-то уже сказал Зеленскому: Вєлкам ту зе риал ворлд.
Но єто состояние у него наверняка еще неустойчиво, нужно дальше ему помогать двигаться в правильном направлении.
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12.06.2020 21:20 Відповісти
Треба розібратись яка така падла зняла це питання!
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12.06.2020 15:42 Відповісти
Стесняюсь предположить.
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12.06.2020 15:44 Відповісти
Она зе же и сняла. Тут тактика проста - клоун прекрасно знает, что у среднестатистического голосовавшего за него память как у золотой рыбки, поэтому можно «снимать», а потом «одевать», все равно они не вспомнят и таким образом казаться патриотом, мечтающим вернуть Крым.
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12.06.2020 23:53 Відповісти
Так надо было Куйлу предложить, че ж ты шведам предлагаешь?
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12.06.2020 15:43 Відповісти
Ну вот прямо так, как Петя сделал! Ребром вопрос поставил, или вы вернете Крым, или я сожгу Липецкую фабрику, и себя вместе с ней!
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12.06.2020 19:21 Відповісти
А разве кацапы Липецк не переименовали в Порошенковск?
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12.06.2020 20:57 Відповісти
треба було сперше на Науру подзвонити..
Яким коліном Швеція до анексії Криму?
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12.06.2020 15:45 Відповісти
Швеція союзник України.
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12.06.2020 16:01 Відповісти
Чесно кажучи, останній рік, при новій владі, Крим звучав у текстах типу: «А єслі взять і подать воду в Крим ? От інтєрєсно, шо будєт ?»
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12.06.2020 15:45 Відповісти
Хм... это он Премьеру Швеции предложил?
А он тут каким боком?!
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12.06.2020 15:46 Відповісти
А тим часом, за вказівкою антиукраїнської прокремлівської влади міністр оборони А.Таран натякаючи на капітуляцію України підтвердив інформацію про величезне скорочення ЗС України на декілько десятків тисяч чоловік. Всім готові запропонувати вакантні цивільні посади. Як повідомив Ukrmilitary генерал-лейтенант М.Забродскій, глава оборонного відомства називає скорочення "оптимізацією" і обіцяє провести її акуратно і зважено. Та й навіщо вже не Українській державі яку знищують продажні ЗЕбіли - капітулянти а в уже кацапській колонії взагалі потрібна своя рідна національна українська армія. Видно вона всюди і для всіх скоро буде одна але чужа окупаційна кацапська. Як було раніше у кривавій в'язниці народів срср.
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12.06.2020 15:46 Відповісти
Зеленский предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма на повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с него - Цензор.НЕТ 750
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом зрадників проклятих виродків ЗЕбілів - капітулянтів.....
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12.06.2020 15:52 Відповісти
Ламана українська якась.. Ти з Берегово?
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12.06.2020 15:59 Відповісти
Зеленский предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма на повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с него - Цензор.НЕТ 3415
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12.06.2020 15:50 Відповісти
Вообще-то война на Донбассе началась с того что толпа у донецкой ОГА сорвала государственный флаг Украины, и вывесила вместо него российские флаги. А СовФед в тот же день, 1-го марта 2014 г., дал Путину право на ведение военных действий против Украины.
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12.06.2020 15:59 Відповісти
Ну от вас точно такого не ожидал... Война началась по ПРИКАЗУ *****... 20 февраля... Именно первоначально был ПРИКАЗ.... А все остальное(захваты администраций, срывы флагов и т.д.) это уже результат этого приказа...
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12.06.2020 17:09 Відповісти
Паша, вы насмешили мои шнурки в кроссовках, которые со мной бегают на некоторые дистанции. Війна в Україні з Росією триває з часів Петра Першого. Гібридна, відкрита, імперська, експансійна, визвольна, громадянська, вітчизняна... Що завгодно видумувала паРаша, щодо поневолення України, але ЗАВЖДИ це була війна загарбницька з боку Росії. Головне слово в цьому реченні є "ВІЙНА". Звідси, всі рухи українсько-визвольного спротиву Росією сприймалися тільки, як смута, як бунт і незаконна реакція. А всі ватажки і очільники цього руху Росією визнавалися, як бандити, зрадники і вороги. На все це Росія завжди застосовувала свої регулярні війська і завжди будь-який ураїнський визвольний спротив Росія топила в крові, в горі і в величезному страху українців. Наважусь стверджувати, що в ********* світі немає жодного народу, який би постраждав у своїй боротьбі за власну державну незалежність, так як постраждала і страждає Україна у довговічній війні з своїм найлютішим ворогом - Росією.
Паша, наказ загарбати Україну і зробити її залежною частиною від паРаші був наданий задовго до появи ху"ла. Україна у складі Російської Імперії це історичний і духовний стрижень ідеї "рузького міра". Без України "рузькій мір" руйнується, як картковий будиночок, бо там немає фудаменту істрії і духовності. Без України "рузькій мір" перетворюється в історію про болото де царевич знайшов собі у подружжя болотну жабу, з чого вони і розпочали історію своєї держави. Ну, там ще були комарі, кікімори...))
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13.06.2020 00:47 Відповісти
Смотрите соответствующую кацапскую медаль, и на ней дату начала крымской операции.


Ответ на вопрос зачем нужно было Януковичу расстреливать активистов майдана 20 числа.
Для всех кого мучал вопрос зачем было Януковичу расстреливать активистов майдана снайперами, Российская военно-геральдическая служба МО РФ дает ответ в виде данной медали "За возвращение Крыма" на которой есть рельефная надпись начала операции 20.02.14 года, т.е. расстрел "майдана" при действующем Президенте Украины уже был частью операции по освобождению Крыма, в которой Януковича используют в темную.
https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3353179/
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12.06.2020 21:24 Відповісти
Я специально подчеркнул "на Донбассе". Война в Крыму началась именно как вы сказали; я вовсе не собирался это оспаривать.
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13.06.2020 03:50 Відповісти
Ну если быть совсем точным, война началась когда ***** полезло на Тузлу зондировать почву.
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12.06.2020 23:58 Відповісти
с премьером Швеции Стефаном Левеном и предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма на повестку дняИсточник: https://censor.net/n3201680
А шо этот Левен его раньше отнял?
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12.06.2020 15:59 Відповісти
А чого ти в прем'єра шведів це питаєш? І в яку повістку, і якого дня?
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12.06.2020 16:03 Відповісти
в Крыму сейчас вообще ужас что творится - страх, нищета, голод и тирания...
а пресловутый мост говорят уже шатается...а потому что не на земной тверди стоит, ну не умеет кацап в геодезию...наверняка к осени запросятся обратно...
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12.06.2020 16:03 Відповісти
наверняка к осени запросятся обратно../ Если слился из Рейха на историческую родину - молодец. Немцы хохмочек с подковырками не любят.И хохмачей тоже.
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12.06.2020 16:47 Відповісти
а вот сейчас обидно было... я простой скромный патриот, так же как и ты готовый грызть кацапских тиранов остатками зубов...все будет хорошо, кацапы долго не выдержат...а ты больше не провоцируй...
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12.06.2020 18:23 Відповісти
в хату вошёл-оставь свои ужимки и прыжки за порогом. А у тебя вместо флажка знак вопросительный.Это не хорошо. А может ты путинский казачок засланный.Правильные пацаны опасаются- чтобы не опомоиться.
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12.06.2020 19:22 Відповісти
Чего флага своего стесняешься?) Брезгуешь им?)))
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12.06.2020 17:10 Відповісти
да просто шифруюсь от всевидящих глаз оккупантов...ну ты понял...привет нашим...
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12.06.2020 18:27 Відповісти
Давай реально починай повертати Крим, а не на словах
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12.06.2020 16:05 Відповісти
Даю сто вгору, що Зєля вчергове побачив в очах пуйла мир і хоче проявити мирну ініциативу, пустивши воду в Крим.
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12.06.2020 16:09 Відповісти
у вас столько денег нет, всем 100 выплачивать потом
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12.06.2020 16:13 Відповісти
В глазах порохоботов это зрада зрадная. Совпадение? Не думаю
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12.06.2020 16:20 Відповісти
Для меня это - правильный ход Зеленского. Я "порохобот"?
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12.06.2020 21:25 Відповісти
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2 Vlad https://twitter.com/warlockosx2 @warlockosx2 https://twitter.com/warlockosx2/status/1271149833097805824 18 ч

Я не знаю кого уже там за яйца держат его или Ленку или детей, но даже у долбобов что-то екает - на самом деле наш ********** не приходит в сознание. И у ерамака есть право его отстранить, а у остальных нет. Думае ем?
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12.06.2020 16:37 Відповісти
-
У 1709 році Карл XII уклав союз і з гетьманом Мазепою і старшиною, зобов'язавшись надавати допомогу Україні в боротьбі за її суверенітет і державність. «Договір Карла XII і Мазепи був договором двостороннього міжнародного характеру, союзним договором двох суверенних незалежних держав. Шведський король гарантував Україні її вільний козацький уклад, всі і навіть Східні землі захоплені лютим ворогом України личаковою Московщиною - ордою,землі що належали колись до слов'янської частини Київської Русі. Мазепа і український народ чітко поставили питання про об'єднання всіх українських земель в Україну - Русь. У договорі спеціально підкреслювалося, що шведський король ні в якому разі не може претендувати на герб і титул гетьмана України - Русі. Обидва ці елементи відігравали велику роль в міжнародному державному праві XVII-XVIII століть, оскільки були тоді символом і зовнішньою ознакою суверенності держави. Україна мала гіркий досвід із жахливою не слов'янською московщиною ордою, яка поцупила старовинну назву України -Русь і в 18 столітті придумала собі українську назву Росія (Русичі по грецькі -Роси) Але під Полтавою відбулася страшна трагедія численні окупаційні орди диких москалів кацапів які багаторазово перевищували спільне україно - шведське військо розбили його. І це стало жахливою подією для всього українського народу. Так як держава Гетьманська Україна стала малоросійської колонією клятих москалів кацапів а мільйони вільних українців були знищені або стали безправними хохлами -рабами, малоросами - кріпаками в жахливій личаковій ворожій імперії - орді аж до 1917 року коли Український народ знову відновив свою рідну суверенну Українську державу - УНР.
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12.06.2020 16:56 Відповісти
У 1709 році Карл XII уклав союз і з гетьманом Мазепою і

1917 року коли Український народ знову відновив свою рідну суверенну Українську державу - УНР.
Пан Сагайдачный, видна особенность:
- украинская элита факт не пыталась построить независимое государство, а старалась получить/заслужить/ место протектората в составе Швеции, Речи Постолитой, Росс Империи,

- попытки очень сильных держав того времени - Швеции нач 18 века и Германии нач 20 века - заигрываний с украинской независимость как-то совпали с разгромом этих стран.

Что касается независимости УНР, то к ноябрю 1918 численность на Украине немецких войск достигла 1 млн чел, войск УНР в тоже время - прибл 100 т чел, те в 10 раз меньше. Немецкие войска подчинялись немецкому командованию.
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12.06.2020 17:31 Відповісти
100 лет назад 1918 г. в УНР немецкая оккупационная власть, а с ней марионеточное гетманское правительство, не просуществовали и 1 года. Так как в Белой Церкви началось формирование оппозиционных гетману сил : Корпуса Сечевых Стрельцов Коновальца, Сердюцкая дивизия полковника Клименко....
А 14 ноября 1918 Павел Скоропадских, под давлением пророссийски настроенных членов правительства ведя тайные продажные переговоры с белогвардейцами вдруг неожиданно издал указ о федерации с будущей не большевистской Россией. В ответ на такое предательство поднялся весь украинский народ, а все украинские оппозиционные партии начали подготовку масштабного всеукраинского восстания против продажного гетмана. Был создан управляющий орган - Директория, в состав которой вошли - Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Федор Швец, Андрей Макаренко.... Началось масштабное наступление на Киев. 18 ноября в бою под Мотовилкою повстанцы наголову разгромили гетманские и немецкие части. Немцы трусливо сдались и в обмен на беспрепятственный пропуск на родину объявили о своем нейтралитете. 14 декабря Иуда гетман немецкий и кацапский продажный холуй отрекся от власти и трусливо сбежал, её взяла Украинская Директория.
19 декабря украинские войска армии Директории с боями вошли в Киев. Было восстановлено родное украинское государство УНР.
А к чему приведёт уже сегодняшнее преступное ЗАИГРЫВАНИЕ нашей высшей продажной власти с лютым кровавым врагом оккупантов Крыма и Донбасса фашистской Россией, возможно что даже и к повторению этих страшных событий столетней давности.
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12.06.2020 17:57 Відповісти
18 ноября в бою под Мотовилкою повстанцы наголову разгромили гетманские и немецкие части. Немцы трусливо сдались и в обмен на беспрепятственный пропуск на родину объявили о своем нейтралитете.

Спуститесь на землю: 11 ноября 1918 было заключено перемирие между Германией и Антантой, для немцев и австрийцев война закончилась. Немецких-австийских войск было в разы больше, чем остальных вместе взятых, но с факт окончанием 1МВ рассыпалась система факт оккупации Украины под фиговым листками УНР итд.

19 декабря украинские войска армии Директории с боями вошли в Киев. Было восстановлено родное украинское государство УНР.
А 5 февраля 1919 - вышли из Киева. В 1918 на Украине было неск сотен тысяч немецких и австрийских войск, вся система УНР держалась на этих силах. Как только немецкие и австрийские войска объявили нейтралитет - так сразу власть УНР и Директории стала рассыпаться.

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12.06.2020 19:16 Відповісти
Сепаратист Alex Rozz А какая разница между лапотным оккупантом татаро - угро - финном, этим ужасным ордынцем москалём - кацапом и дружественным европейцем скандинавом - шведом для славянина европейца Украинца? Огромная, ведь генетически и антропологически европейцы скандинавы они намного ближе к нам славянам украинцам чем ужасные эти наполовину ордынцы - азиаты татаро -угро - финские москали -кацапы. Теперь вопрос, а мог ли бы представлять реальную угрозу в 18 веке шведский король Карл - XII со своей страной суверенитету украинскому гетманскому государству, нет никакой, все договора между Украиной и Швецией были только на равноправном уровне независимых суверенных стран. Но оккупант припадочный царёк лапотных москалей -кацапов монголоидный татарин Пётр - I со своей ужасной дикой империей зла московией - ордой да, он представлял страшную угрозу украинскому государству и его свободе и независимости, и украинскому народу которого он хотел сделать бесправными - крепостными. А то что там придворные шуты -кацапы эти царские лже - историки навыдумывали что свободные украинцы - славные воины, казаки, фермеры, шляхта, мещане ...якобы все как один пожелали добровольно стать рабами - крепостными в лапотной - орде, это дикая ложь. И то что так хотели стать рабами что даже якобы крестились, целовали крест и клялись на библии своим извечно лютым кровавым врагам проклятым москалям оккупантам. Ну это уже нонсенс, да это сплошная коварная историческая фальсификация подлых москалей -кацапов. Да даже сейчас по тому как подаёт современая кремлёвская фашистская власть событие про оккупационную войну на украинских землях Крыма и Донбасса...то можно только представить как эти лютые извечные проклятые враги украинского народа трактовали события 500 летней давности подло придумывая и выдумывая всякие исторические эпизоды под себя и на своё усмотрение.
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12.06.2020 18:09 Відповісти
Вот читаешь эту "новость" про "вернуть в повестку дня" и создается четкое впечатление, что ни бубочка, ни его окружение, ни коррэспандэнты - вот букавально все-все-все - понятие не имеют в какую повестку, куда, с кем. И при этом, несмотря на такое мое впечатление, я почему-то остаюсь совершенно неудивленным. Я даже допускаю, что эту историю с "предложением" сочинилу уже потом, после разговора. А в какую повестку - еще не придумали. Я неправ?
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12.06.2020 17:05 Відповісти
Все же, ход в правильную сторону. По 2 причинам:
1) Правильная тематика
2) Правильный объект для обращения.
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12.06.2020 21:37 Відповісти
"Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. " - що, зЄ-доумок щось зрозумів, чи нарадили .... , воно що, всіх за зє-виборців мае...- про це що Порох , шо Патріоти не знімали із ПОВІСТКИ ДНЯ, а наоборот - ото уклоністьско на колене-нестреляючи понад РІК замовчувало ПИТАННЯ Криму...

От гидота...
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12.06.2020 17:14 Відповісти
Почему только спустя год.
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12.06.2020 17:22 Відповісти
Почему не предыдущие 5 лет?
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12.06.2020 19:40 Відповісти
предыдущие 5 лет Порошенко постоянно напоминал о том, что Крым оккупирован, е его надо вернуть. Санкции, осуждение в ООН, и вот это вот всё.
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12.06.2020 21:27 Відповісти
Ваша логика понятна, если те воровали, то и этим можно.
Как таких предурков земля носит.
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12.06.2020 21:28 Відповісти
Бубочка на чем токо не пробует попиариться...богдан андрей своим постом резко рейтинг просадил
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12.06.2020 17:48 Відповісти
Это совершенно не "достижение" Зеленского. Швеция, Канада и Прибалты постоянные и неизменный сторонники Украины в вопросах агрессии РФерии и на Донбассе и в Крыму... Так что тут достижений нет ( пусть об этом в том же духе выступят Италия, Япония, Китай, Индия, вот тогда да.. а так " лавры" на пустом месте.., самопиар на фоне глобальных провалов.
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12.06.2020 17:57 Відповісти
Все равно, это маленький шаг, но в правильную сторону.
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12.06.2020 21:28 Відповісти
зебил!, не смей перечить пьетру!!!)))
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12.06.2020 18:09 Відповісти
В чем?
У Зеленского это маленький шаг, но в правильную сторону
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12.06.2020 21:29 Відповісти
Яку дурницю ляпнув
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12.06.2020 20:09 Відповісти
Шановні!
Коли маєте справу з шулером, треба слідкувати за руками, а не за губами!
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12.06.2020 21:23 Відповісти
Зе говорить багато, а робить мало.
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12.06.2020 21:29 Відповісти
Зробіть з України ляльку щоб Крим і лугандон самі мріяли повернутися
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12.06.2020 22:14 Відповісти
Крим - ще подумав би, а лугандонія мені тут і даром не потрібна.
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13.06.2020 08:52 Відповісти
Вот капитулянт!
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12.06.2020 22:27 Відповісти
ой, как это миленько! и умилительно! почти так же милашненько, как и улыбочка самого зе!
может, не вопрос возвращать, а сам Крым?
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12.06.2020 23:04 Відповісти
всё верно сказал. молодец.
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13.06.2020 07:33 Відповісти
Молодец со-ал конец.
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13.06.2020 08:51 Відповісти
да. ты молодец со-ал конец.
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24.07.2020 08:20 Відповісти
Вопиющее лицемерие.
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13.06.2020 08:50 Відповісти
хоршо по роялю...... ,вообще не раньше не сейчас "оно" без доверия.
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13.06.2020 16:28 Відповісти
 
 