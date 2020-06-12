Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

Дружина президента України Олена Зеленська прокоментувала інформацію про виявлення в неї коронавірусної хвороби. Перша леді запевнила, що її родина дотримувалася всіх протиепідемічних заходів. Водночас варто зазначити, що недавно президент Володимир Зеленський був оштрафований за порушення правил карантину.

На сторінці у Facebook перша леді зазначила, що послаблення карантину не означає зникнення вірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо, враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку", - написала вона.

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Зеленська нагадала, що її чоловік і діти теж пройшли тестування й отримали негативні результати.

"Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті", - застерегла перша леді.

Вона також нагадала про обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

"Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!" - йдеться в повідомленні.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

У підсумку, 10 червня Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили".



