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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

Дружина президента України Олена Зеленська прокоментувала інформацію про виявлення в неї коронавірусної хвороби. Перша леді запевнила, що її родина дотримувалася всіх протиепідемічних заходів. Водночас варто зазначити, що недавно президент Володимир Зеленський був оштрафований за порушення правил карантину.

На сторінці у Facebook перша леді зазначила, що послаблення карантину не означає зникнення вірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо, враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19, - Офіс Президента

Зеленська нагадала, що її чоловік і діти теж пройшли тестування й отримали негативні результати.

Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил 01

"Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті", - застерегла перша леді.

Вона також нагадала про обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

"Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

У підсумку, 10 червня Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили".

Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил 02
Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил 03

Автор: 

карантин (18172) Олена Зеленська (252) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+50
Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - Цензор.НЕТ 817
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12.06.2020 15:50
+36
Дичь втирают при помощи "ленки-попердолило". Надеются этим фуфлом отвлечь внимание от ж@пы,в которую загоняют страну клован с дружками.
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12.06.2020 15:49
+25
ЗЕбіла треба ізолювати від суспільства. Назавжди.
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12.06.2020 15:46
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Сторінка 2 з 2
Лена,но какие в Хаосе правила??? Как там У Воланда-" Вся беда человека не в том ,что он смертен,а внезапно..." Но то так,--выздоравливай симпатяжка и передай Вове,что мы живём не в Евклидовой геометрии, а в очень и очень искривлённом пространстве, где всё может быть, как говорил Воланд---внезапно...
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12.06.2020 16:49 Відповісти
реально охринели дальше некуда
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12.06.2020 16:51 Відповісти
В очереди на кассе. Развитие с клоуном вместе получали.Примерно ,как остановите на танке.Что поделаешь новая элита.Держим кулаки за членограя,может его бог его услышит!
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12.06.2020 16:53 Відповісти
Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил - Цензор.НЕТ 4535
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12.06.2020 18:43 Відповісти
Может тогда ни в маска, ни перчатки, ни антисептик не спасают от covid-19? Может и карантин напрасен был и должны всё-таки 70% населения переболеет, чтоб выработался коллективный иммунитет?
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12.06.2020 17:02 Відповісти
К сожалению, эти надежды, судя по позавчерашнему комминюке ВОЗ не оправдаются. Тактика карантинов действительно была основана на ожидании "коллективного иммунитета". Но на сейчас выяснилось, что т.н. "легкой формы" ковида НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Как и "легкопереболевших" детей. И также похоронены надежды на его мутацию/ослабление. Посему сейчас в мире будут менять тактику. Расслабляться ближайшие миниму 2 года нельзя.
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12.06.2020 17:24 Відповісти
Это Карма.Бубочка рассмешил всевышнего.Как всегда неудачно
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12.06.2020 17:02 Відповісти
Елена Владимировна искренне желаю здоровья и скорейшего выздоровления!
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12.06.2020 17:03 Відповісти
вірус - це знахідка!
хто був би крайній без нього?
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12.06.2020 17:11 Відповісти
Ничего неожиданного.
Это естественно, как папа хочет мальчика, а на выходе Моника.
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12.06.2020 17:32 Відповісти
У Мендельсон з'явився шанс...

Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил - Цензор.НЕТ 113
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12.06.2020 17:33 Відповісти
Все время?все было нормально,-и вот тебе опять!
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12.06.2020 17:34 Відповісти
?=,
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12.06.2020 17:35 Відповісти
Кажись, сбылась мечта идиота заразиться коронавирусом!
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12.06.2020 17:36 Відповісти
Переживаю за рояль, його шкода
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12.06.2020 19:18 Відповісти
Вы там маму Римму протестируйте. Очень удивитесь.
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12.06.2020 17:37 Відповісти
Не можу примусити себе вірити зеленим. Скоріше за все, зеленський вирішив, що така ''новина'' - на користь його рейтингу.
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12.06.2020 18:58 Відповісти
Рояль перевірили?
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12.06.2020 19:17 Відповісти
какой дешевый цирк. не детей рассчитан или на дебилов? или просто отвлекают внимание от чего -то более важного, что происходит в стране
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12.06.2020 19:38 Відповісти
Вони розходяться і це просто окозамилювання, аби зняти з себе тінь. Мендельша шмендельша вагітна від шмарклі.
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12.06.2020 19:46 Відповісти
Брехуха хочет в отпуск?
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12.06.2020 20:10 Відповісти
это самопиар, нет у этой шалашовки никакого коронавируса.
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. Заразили жену.
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12.06.2020 20:28 Відповісти
Це знову в Оман на карантин з валізою бабла?
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12.06.2020 20:32 Відповісти
Надо же. А ваш муж считает, что "тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19".
https://censor.net/ua/news/3201668/zelenskyyi_lyudy_mayut_zrozumity_tilky_dotrymannya_maskovogo_rejymu_i_sotsialnoyi_dystantsiyi_moje_vryatuvaty
Вывод: или он брешет, или вы.
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12.06.2020 21:09 Відповісти
Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил - Цензор.НЕТ 8940
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12.06.2020 23:09 Відповісти
будет прикол, если выяснится что ее таки заразил зеленский после этих славнозвисных посиделок в хмельницком кафе)
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13.06.2020 00:05 Відповісти
Назначили больную коронавирусом
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13.06.2020 00:15 Відповісти
ой да ладно, просто решили посидеть дома пару недель, официальная причина что б слуги народа могли не работать
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13.06.2020 08:39 Відповісти
Ленку попердолило
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13.06.2020 09:39 Відповісти
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