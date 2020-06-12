УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8178 відвідувачів онлайн
Новини
7 748 77

Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму

Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму

Депутат тернопільської облради ВО "Свобода" Володимир Бобко вимагає, щоб поліція і СБУ встановили осіб і вислали з країни іноземців, яких помітили на вулицях міста з плакатами проти расизму.

Про це Бобко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат згадав про рабство і заявив, що рабинь "тисячами" вивозили з України в минулому і вивозять досі, в тому числі в Африку. Він стверджує, що рабство досі існує в Нігерії, посилаючись при цьому на Вікіпедію. Депутат зазначив, що в Тернополі немає посольства Нігерії або іншої країни, "причетної до рабства".

"Тому, я роблю висновок, що вони або розпалюють неспокій, щоб під час заворушень винести крам із місцевих магазинів, як це зараз відбувається у США, або діють за вказівкою з-за кордону і втягують нашу державу у міжнародний скандал", - написав Бобко, супроводивши текст фотографією шістьох молодих людей з плакатами проти расизму.

Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат зажадав від поліції та СБУ встановити особи учасників протесту.

"Депортувати їх за межі України. На дорогу вручити пакет із сухарями і по жовтому жилету кожному. На пам'ять", - написав Бобко.

За яке саме правопорушення він пропонує вислати з країни учасників акції, Бобко не уточнив.

У коментарях до допису депутата тернополянка Анастасія Черкас пояснила, що насправді ніякої акції протесту не було. Молоді люди знімалися у фотосесії.

"Жодних акцій протесту, мітингів НЕ БУЛО!!! 11 червня 2020 року о 7:00 ранку на вулицях Тернополя була звичайна зйомка для фотостоків, що не несла жодного насильницького чи іншого посилу! Все відбувалося мирно, без вигуків і перешкоджання іншим жителям!!" - написала вона.

Жінка пояснила, що фотосток - це спеціалізований сайт, на якому одні люди продають, а інші - купують ілюстративні фотографії на різну тематику.

Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму 02
Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму 03

Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму 04Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму 05
Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму 06

Автор: 

депортація (723) расизм (43) Свобода (255) Тернопіль (401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
И я его поддерживаю. Этим неграм плевать на горе других людей. А Украинцы страдали от рабства возможно больше чем негры.
показати весь коментар
12.06.2020 16:21
+31
Украинцы и так уже позвоили стать президентом человеку который вытирал ноги об Украину, нельзя давать ещё чёрным как в США и в Европе грабить, торговать наркотой и жить на пособия
показати весь коментар
12.06.2020 16:22
+20
Не поймёшь этих черножопых. Здесь угнетают? А тебя сюда под наркозом в багажнике завезли? Не нравится, пи2дуй в Сомали или в Кению, на жирафа охотиться и кокосы сбивать.
показати весь коментар
12.06.2020 16:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И я его поддерживаю. Этим неграм плевать на горе других людей. А Украинцы страдали от рабства возможно больше чем негры.
показати весь коментар
12.06.2020 16:21 Відповісти
Украинцы и так уже позвоили стать президентом человеку который вытирал ноги об Украину, нельзя давать ещё чёрным как в США и в Европе грабить, торговать наркотой и жить на пособия
показати весь коментар
12.06.2020 16:22 Відповісти
+100500
показати весь коментар
13.06.2020 01:48 Відповісти
Та фигня все это, щас Стерненко нужно отстаивать а не негров высылать. Бобко не о том озаботился в первую очередь.
показати весь коментар
12.06.2020 16:24 Відповісти
не путай тепле з м'яким- стерненка не в тернополі в суд тягнуть
показати весь коментар
12.06.2020 16:54 Відповісти
Кто не занят отстаиванием Стерненко, пусть занимается высылкой негров. Хоть какая - то польза.
показати весь коментар
12.06.2020 17:12 Відповісти
неоднозначно...
показати весь коментар
12.06.2020 16:24 Відповісти
https://www.facebook.com/bandy.sholtes?hc_ref=ARTE_NYCN_FMtBYEEUDVHgyZWOL5akUpAApsy_Q5RkC4xbLLhr4tdTHQH0FTckBdX8c&fref=nf Bandy Sholtes
https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878 Вчера в 03:33 · https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878#

Расизм на удивление молодая концепция: впервые она появилась в «Оксфордском словаре английского языка» только в 1910 г. До этого существовало множество этнических предрассудков, которые живы до сих пор.
Древние греки называли варваром всякого, кто не говорил по-гречески.
Китай долго в отношении себя применял словосочетание Срединное государство, считая варварами всех, кто жил за его пределами.
Бушмены пустыни Калахари, говорящие на щелкающих языках, делят мир на жу! цоан, или «настоящих людей», как они сами, и! ком - категорию, включающую других африканцев, европейцев и несъедобных животных, например хищников.
Европейцы, придумывая друг другу уничижительные прозвища, связывают национальность с едой. Так, французы называют англичан «ростбифами» (les rosbifs), а англичане зовут французов «лягушатниками» (frogs) из-за лягушачьих лапок, французского деликатеса, а немцев - «капустниками» (krauts, от sauerkraut - квашеная капуста).
Центральным постулатом расизма, отличающим его от этнических предрассудков, является идея расовой иерархии, в которой одни расы стоят выше других. Высшая раса, как считается, обладает правом господствовать над остальными из-за изначально присущих ей качеств.
Помимо превосходства, расизм также связан с идеей неизменности этих качеств, которые, как когда-то считалось, пребывают в крови, а теперь - в генах.
Расистов беспокоит чистота крови: как бы межрасовые и межэтнические браки не разрушили основу превосходства их расы. Поскольку это превосходство представляется заложенным от природы, более высокий статус расиста трудно оспорить, а низшие расы никогда не смогут реабилитироваться.
Идея врожденного превосходства, чаще всего отсутствующая в этнических предрассудках, призвана оправдывать неограниченную эксплуатацию и насилие над расами, которые считаются низшими, - от социальной дискриминации до полного уничтожения.
«Сущность расизма в том, что он считает людей высшими или низшими, поскольку подразумевается, будто они имеют общие физические, умственные и моральные качества с группой, к которой якобы принадлежат, и предполагается, что они не могут изменить эти качества самостоятельно», - пишет историк Бенджамин Айзек.
Неудивительно, что идея расового превосходства возникла в XIX в., после того как европейские нации обзавелись колониями по всему миру и стали искать теоретическое оправдание своему господству над другими.
Современные идеологии расизма подпитывались по меньшей мере двумя течениями научно-философской мысли. Первым стали попытки ученых классифицировать многочисленные человеческие популяции, которые европейским исследователям удалось описать. А вторым - социал-дарвинизм и евгеника.
(из книги Николаса Уэйда "Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества")
показати весь коментар
12.06.2020 16:25 Відповісти
"расисты" привезли в Африку лекарства раньше там лечили костями новорожденных младенцев.колониальных имерий давно нет но орды на надувных лодках все прут и прут к бывшим рабовладельцам и "расистам".
показати весь коментар
12.06.2020 16:34 Відповісти
такого хімічно чистого,
в білому накалі, расизму,
як совковий і післясовковий,
ще шукати й шукати...

2004 рік, Санкт-Петербург
науково-практична конференція
"Расистский дискурс в российском образовании"
(пардон, але каламбури тут зумисні...)
http://library.khpg.org/files/docs/1424975973.pdf
показати весь коментар
12.06.2020 17:36 Відповісти
реликвии главного храма армии РФ - костюм и фуражка Гитлера
(зам. министра оборон РФ Т. Иванов)
https://mobile.twitter.com/maximov_vasily/status/1271437304905768960
показати весь коментар
12.06.2020 17:57 Відповісти
есть африканцы,есть афроамериканцы,а есть бибизяны!это бибизяны! у нас чернокожие свободно в городе живут и заводят семьи,а вот бибизянам где-то расизм привиделся...хайп ловят
показати весь коментар
12.06.2020 16:26 Відповісти
Не хотел писать на эту тему, но ты tаки заставил, злодей...Так, я видел мирных протестующих всех цветов и расцветок, вполне себе цивилизованно выражающих свою точку зрения, вполне мирно общающихся с полицией. И я видел стаи обезьян всех цветов и расцветок, мародерствующих и поджигающих.И, к сожалению, обезьян было больше.
показати весь коментар
12.06.2020 17:24 Відповісти
Почему белые не устраивают акций, против проявления расизма со стороны чёрных?
показати весь коментар
12.06.2020 17:41 Відповісти
Устраивают. В Теннеси недавно была акция под флагом Конфедерации. Разумеется, в новости она не попала. Дело в том, шо когда( не если!!!) обьединимся мы, то мы обьединимся вокруг организаций, которые мы и сами не особо любим ( нео-нацисты, белые супремасисты, ККК и прочие), народу с боевым опытом среди нас - сотни тысяч, оружия вполне по стандартам НАТО - тоже. Мы хорошо понимаем какой ущерб му нанесем. Поэтому демонстрируем готовность к действиям мирным вооруженным протестом.
https://www.google.com/search?q=armed+peaceful+protest+USA+2020.&rlz=1C1CHZL_enUS756US756&sxsrf=ALeKk00ohft99417p0y81kzd1JIq2dDitA:1591973414600&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmnPmOw_zpAhU8SjABHW0pDKUQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=625 armed peaceful protest USA 2020.
показати весь коментар
12.06.2020 17:51 Відповісти
Я незнаю как у вас в США, но мой одноклассник когда там жил лет 15 назад, я его спросил, как там отношения между белыми и чёрными на бытовом уровне, он ответил ненависть, в Портленде он жил.
показати весь коментар
12.06.2020 18:02 Відповісти
Портленд ,штат Орегон или Портленд, штат Мейн? Ну, в сущности, он прав. Тихая, припрятанная ненависть. Вы же наглядно видите разницу межды акциями протеста, которые устраивают белые плюс цивилизованные афроамериканцы и разгулом бандитизма, который устраивают черные и им сочувствующие.
показати весь коментар
12.06.2020 18:10 Відповісти
В эсесере тоже похожее было: сидели без туалетной бумаги, но негодовали по поводу люто отпартеидченного Нельсона Манделы)))
показати весь коментар
12.06.2020 16:28 Відповісти
А в Украине что, нету таких озабоченных дебилов, страдающих за обездоленных
черных макак? Когда негр убивает белого в США, хоть один наш интернет-защитник
негров пишет гневный пост в защиту белого населения США? Наше ватное население
пусть лучше своих сограждан защищают от произвола полиции, СБУ, судебных
органов. У нас, практически, каждый день гибнут молодые воины на фронте - то херня,
главное выразить протест против насилия в отношении зека Флойда, на колени еще пусть
станут, дебилы, ***.
показати весь коментар
12.06.2020 19:52 Відповісти
Если не читал-почитай пелевинский iPhuck10. Особенно там, где разговор о вэлферлендах.
показати весь коментар
12.06.2020 19:57 Відповісти
Не поймёшь этих черножопых. Здесь угнетают? А тебя сюда под наркозом в багажнике завезли? Не нравится, пи2дуй в Сомали или в Кению, на жирафа охотиться и кокосы сбивать.
показати весь коментар
12.06.2020 16:28 Відповісти
ну вот только блэкожопых нам тут еще и не хватало! Блэкжопы гоу ту хом!чемодан- вокзал-домой!
показати весь коментар
12.06.2020 16:29 Відповісти
Иностранным студентам в Тернополе нечего делать вообще.
В нормальные вузы они не стремятся, исключительно покупают дипломы в местном медунивере за средства от торговли наркотой.
показати весь коментар
12.06.2020 16:31 Відповісти
щось не збагну, що тут на правах реклами?
Трішки перепалені хлопці, в кількості 6шт., прагнуть показати пісюаністичний інструмент та розчулили самиць? Чи депутат Бобко- психологічно-травмований у сауні (укронеграми) та відстоює своє право першої шлюбної ночі?
показати весь коментар
12.06.2020 16:32 Відповісти
ти дебіл???
показати весь коментар
12.06.2020 16:48 Відповісти
Алик!, - вот ты езжай в Африку и походи один вечером без охраны и твоя наверное лезгинская попа нарвется на приключение, потому что она белее попы нигеров...
показати весь коментар
12.06.2020 16:41 Відповісти
А ты поедь в Москву и походи там по злачным районам вечером один и без охраны.
показати весь коментар
12.06.2020 16:52 Відповісти
Или днр с лнр.
показати весь коментар
12.06.2020 16:53 Відповісти
а ти тільки про попу і думаєш. кацап- він і в Африці про жопу буде думати
показати весь коментар
12.06.2020 16:49 Відповісти
"А вы ещё говорите нету расизма,вот сколько комментариев оскорбительных,кстати хвастаться превосходством своей белой попы тоже расизм😁😁"-підгорає???? ну для кацапа це нормас.
показати весь коментар
12.06.2020 16:57 Відповісти
Украину бережет от расизма ее бедность)) арабы и негры бегут в сытую Европу!- куда собственно бегут от нищеты и сами украинцы.
показати весь коментар
12.06.2020 16:36 Відповісти
"В 2050 году даже на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит в Лондоне перестанут попадаться «светлые» лица, останутся лишь выходцы из Юго-Восточной Азии, а сам Лондон переименуют в Нью-Бомбей. На Елисейских полях в Париже будет слышна только арабская речь, а дамы в хиджабах превратятся в законодательниц местных мод. Турецкий язык в Германии признают государственным. Орды голодных, злобных и вооруженных до зубов албанцев будут бродить по Риму. Россия от Владивостока до Урала «пожелтеет», а от Урала до Калининграда заговорит с сильным кавказским акцентом...
Это не страшилка из очередного блокбастера. Такую печальную для европейцев картину рисует последний доклад Комиссии по демографии Совета Европы."
показати весь коментар
12.06.2020 16:36 Відповісти
масквабад ужо давно хачами забитий- але ж вам ніщо не заважає кричати про "вялічіє" руццкіх...
показати весь коментар
12.06.2020 16:53 Відповісти
Ну индусы и мусульмане, и турки, и арабв - это индоевропейская раса, то есть они тоже белые.
показати весь коментар
12.06.2020 16:56 Відповісти
Так ми говоримо не про індоєвропейську расу, а про європейську. Кожна раса поділяється на менші підвиди
показати весь коментар
12.06.2020 17:48 Відповісти
Мы говорим про расизм или нацизм?
показати весь коментар
13.06.2020 07:22 Відповісти
Все правильно,пусть едут и потроха могут брать с собой,он построит им шокофабрику,аналог липецкой,будет собирать там вазотазы из тольяттинских машинокомплектов и будет там первым патриотом.
показати весь коментар
12.06.2020 16:44 Відповісти
Обезьян в Африку. Точка.
показати весь коментар
12.06.2020 16:45 Відповісти
Ребята политическое порно снимали, понятно... Оштафовать за проституцию в общественном месте и нарушение карантина...
показати весь коментар
12.06.2020 16:46 Відповісти
клунок, буси, корабель- Африка...
показати весь коментар
12.06.2020 16:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CjsuAk4edo0 США, Европа, Лондон: кто разгоняет мировую истерию?
показати весь коментар
12.06.2020 16:48 Відповісти
Китай. Денег влил немеренно. Раздули из мухи дирижабль.
показати весь коментар
12.06.2020 17:16 Відповісти
негр є негр, а не якийсь там афроамериканець, бо ця назва йде від негроїдна раса.
показати весь коментар
12.06.2020 16:48 Відповісти
там більше- які афроамериканці в Україні... афроукр- то ще куди не йшло. але після здачі екзаменів на копання чорного моря.
показати весь коментар
12.06.2020 16:51 Відповісти
Негр переводится на английский как negro. A niger - это другое слово
показати весь коментар
12.06.2020 17:04 Відповісти
В годы совдепии нам говорили что негры недоедают,жители Севастополя написали Президенту Америки письмо, .чтобы что недоедают негры .выслали им в Севастополь.
показати весь коментар
12.06.2020 16:55 Відповісти
Ну хорошо, ну фото снимали. И что это фото будет означать? Расизм в Тернополе? Хорошо хоть голыми не снимались для Плэйбоя.
показати весь коментар
12.06.2020 16:58 Відповісти
Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму - Цензор.НЕТ 8693
показати весь коментар
12.06.2020 17:06 Відповісти
Позор.
показати весь коментар
12.06.2020 17:09 Відповісти
Он прав, зачем Украине такие иностранцы. Пока их относительно мало все нормально, но как только их станет много начнется то же что и на западе - убийства, грабежи, изнвсилования, поджоги, мародерство и черный расизм.
показати весь коментар
12.06.2020 17:14 Відповісти
Правильно, Украина не звала этих чернозадых лентяев устраивать бардак в своей стране, Украина не несёт ни какой ответственности за угнетение и за то что они у себя в Африке не могут построить силоное государство, и со своим уставом, в чужой монастырь не ходят и меня могут считать нацистом, но я понимаю мотивы Брейвика, разве я виноват, что я хочу жить в своей стране, не видя этих рож.
показати весь коментар
12.06.2020 17:21 Відповісти
А зараз мігранти в Швеції ставлять на коліна поліцейських. В державі яка немає ніякого відношення до Африки і Азії!
показати весь коментар
12.06.2020 17:51 Відповісти
Поэтому я и понимаю мотивы Брейвика, когда в твоей стране пришлые со своей чужой культурой диктуют как надо поступать, в Скандинавии есть организация"Солдаты Одина", добровольная организация, и в Эстонии уже филиал есть, она создана если полицейские не смогут защищать, то людям самим придётся защищаться от беспредела, и Швеция показатель того, до чего довела толерантность.
показати весь коментар
12.06.2020 18:00 Відповісти
Толерастия, как и любая идеология есть инструмент бюрократического класса для оболванивания и узурпации власти.
показати весь коментар
12.06.2020 19:13 Відповісти
Согласен.
показати весь коментар
12.06.2020 20:30 Відповісти
В новости там аффтар вопрошает - типа повествовательно - что мол за какое именно правонарушение предлагает имярек выслать из страны участников акции. Так вот я отвечу аффтару: Статья 39 Конституции Украины четко закрепляет право граждан (граждан Украины - В.нП.) собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, о которых своевременно должны быть оповещены органы исполнительной власти либо местного самоуправления. В новости как раз член исполнительной власти призывает их наказать. Т.е. о намерении власть не была извещена. Это раз. Второе - вряд ли это граждане Украины. И потому на них такие права, записанные в статье, не распространяются. Если первое - это админнарушение (штраф и т.п.), то оно не одно. Описывать четыре других не буду. А вот второе - это уже УК. И сразу три статьи. Потому согласен, после уточнения кто (что это было?) это делал - выслать нах.
показати весь коментар
12.06.2020 17:14 Відповісти
Молодежь хоть и извращенцы и раздолбаи, но среди них мало расистов. Чего не скажешь о совковых старперах.
показати весь коментар
12.06.2020 17:21 Відповісти
расистом не когда не был но посмотрев на африкно студентов и их нравы станешь им лёгко
показати весь коментар
12.06.2020 17:37 Відповісти
та не добраться до тебя неграм - ордловцы тебя скорее кончат.
распереживалося оно за негров, которых в жизни не видел....
показати весь коментар
12.06.2020 17:48 Відповісти
на самом деле message был to Павел Я 17д636еф
промахнулся я....
показати весь коментар
12.06.2020 18:08 Відповісти
Це було б правильно! Публічно депортувати із України! Звичайно Європа б виразила глубоку озабоченність, але всім на них давно начхати. А так ми показали би, що в нашій країні ми граємо за нашими правилами!
показати весь коментар
12.06.2020 17:54 Відповісти
есть железобетонное правило для иностранца:
не участвовать ни в каких политических акциях в стране пребывания.
иначе это абсолютно справедливо может быть квалифицированно как вмешательство во внутреннии дела страны
показати весь коментар
12.06.2020 17:58 Відповісти
Підтримую цього депутата
показати весь коментар
12.06.2020 18:21 Відповісти
загоните их обратно на пальмы ведь у них дедушки были еще с хвостами
показати весь коментар
12.06.2020 19:29 Відповісти
Так и у нас прадедушки были с хвостами.
показати весь коментар
13.06.2020 07:26 Відповісти
Та все ок, наші негри просто фотки робили...
показати весь коментар
12.06.2020 20:06 Відповісти
Америка и Европа,весь Западный Мир ,просит прощения у негров,становится на колени,кое где даже ноги моют .Обижать негров-признак русского мира.Этот депутат-агент Кремля.И все кто его лайкнул тоже
показати весь коментар
12.06.2020 21:35 Відповісти
 
 