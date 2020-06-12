Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму
Депутат тернопільської облради ВО "Свобода" Володимир Бобко вимагає, щоб поліція і СБУ встановили осіб і вислали з країни іноземців, яких помітили на вулицях міста з плакатами проти расизму.
Про це Бобко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Депутат згадав про рабство і заявив, що рабинь "тисячами" вивозили з України в минулому і вивозять досі, в тому числі в Африку. Він стверджує, що рабство досі існує в Нігерії, посилаючись при цьому на Вікіпедію. Депутат зазначив, що в Тернополі немає посольства Нігерії або іншої країни, "причетної до рабства".
"Тому, я роблю висновок, що вони або розпалюють неспокій, щоб під час заворушень винести крам із місцевих магазинів, як це зараз відбувається у США, або діють за вказівкою з-за кордону і втягують нашу державу у міжнародний скандал", - написав Бобко, супроводивши текст фотографією шістьох молодих людей з плакатами проти расизму.
Депутат зажадав від поліції та СБУ встановити особи учасників протесту.
"Депортувати їх за межі України. На дорогу вручити пакет із сухарями і по жовтому жилету кожному. На пам'ять", - написав Бобко.
За яке саме правопорушення він пропонує вислати з країни учасників акції, Бобко не уточнив.
У коментарях до допису депутата тернополянка Анастасія Черкас пояснила, що насправді ніякої акції протесту не було. Молоді люди знімалися у фотосесії.
"Жодних акцій протесту, мітингів НЕ БУЛО!!! 11 червня 2020 року о 7:00 ранку на вулицях Тернополя була звичайна зйомка для фотостоків, що не несла жодного насильницького чи іншого посилу! Все відбувалося мирно, без вигуків і перешкоджання іншим жителям!!" - написала вона.
Жінка пояснила, що фотосток - це спеціалізований сайт, на якому одні люди продають, а інші - купують ілюстративні фотографії на різну тематику.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878 Вчера в 03:33 · https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878#
Расизм на удивление молодая концепция: впервые она появилась в «Оксфордском словаре английского языка» только в 1910 г. До этого существовало множество этнических предрассудков, которые живы до сих пор.
Древние греки называли варваром всякого, кто не говорил по-гречески.
Китай долго в отношении себя применял словосочетание Срединное государство, считая варварами всех, кто жил за его пределами.
Бушмены пустыни Калахари, говорящие на щелкающих языках, делят мир на жу! цоан, или «настоящих людей», как они сами, и! ком - категорию, включающую других африканцев, европейцев и несъедобных животных, например хищников.
Европейцы, придумывая друг другу уничижительные прозвища, связывают национальность с едой. Так, французы называют англичан «ростбифами» (les rosbifs), а англичане зовут французов «лягушатниками» (frogs) из-за лягушачьих лапок, французского деликатеса, а немцев - «капустниками» (krauts, от sauerkraut - квашеная капуста).
Центральным постулатом расизма, отличающим его от этнических предрассудков, является идея расовой иерархии, в которой одни расы стоят выше других. Высшая раса, как считается, обладает правом господствовать над остальными из-за изначально присущих ей качеств.
Помимо превосходства, расизм также связан с идеей неизменности этих качеств, которые, как когда-то считалось, пребывают в крови, а теперь - в генах.
Расистов беспокоит чистота крови: как бы межрасовые и межэтнические браки не разрушили основу превосходства их расы. Поскольку это превосходство представляется заложенным от природы, более высокий статус расиста трудно оспорить, а низшие расы никогда не смогут реабилитироваться.
Идея врожденного превосходства, чаще всего отсутствующая в этнических предрассудках, призвана оправдывать неограниченную эксплуатацию и насилие над расами, которые считаются низшими, - от социальной дискриминации до полного уничтожения.
«Сущность расизма в том, что он считает людей высшими или низшими, поскольку подразумевается, будто они имеют общие физические, умственные и моральные качества с группой, к которой якобы принадлежат, и предполагается, что они не могут изменить эти качества самостоятельно», - пишет историк Бенджамин Айзек.
Неудивительно, что идея расового превосходства возникла в XIX в., после того как европейские нации обзавелись колониями по всему миру и стали искать теоретическое оправдание своему господству над другими.
Современные идеологии расизма подпитывались по меньшей мере двумя течениями научно-философской мысли. Первым стали попытки ученых классифицировать многочисленные человеческие популяции, которые европейским исследователям удалось описать. А вторым - социал-дарвинизм и евгеника.
(из книги Николаса Уэйда "Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества")
в білому накалі, расизму,
як совковий і післясовковий,
ще шукати й шукати...
2004 рік, Санкт-Петербург
науково-практична конференція
"Расистский дискурс в российском образовании"
(пардон, але каламбури тут зумисні...)
http://library.khpg.org/files/docs/1424975973.pdf
(зам. министра оборон РФ Т. Иванов)
https://mobile.twitter.com/maximov_vasily/status/1271437304905768960
https://www.google.com/search?q=armed+peaceful+protest+USA+2020.&rlz=1C1CHZL_enUS756US756&sxsrf=ALeKk00ohft99417p0y81kzd1JIq2dDitA:1591973414600&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmnPmOw_zpAhU8SjABHW0pDKUQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=625 armed peaceful protest USA 2020.
черных макак? Когда негр убивает белого в США, хоть один наш интернет-защитник
негров пишет гневный пост в защиту белого населения США? Наше ватное население
пусть лучше своих сограждан защищают от произвола полиции, СБУ, судебных
органов. У нас, практически, каждый день гибнут молодые воины на фронте - то херня,
главное выразить протест против насилия в отношении зека Флойда, на колени еще пусть
станут, дебилы, ***.
В нормальные вузы они не стремятся, исключительно покупают дипломы в местном медунивере за средства от торговли наркотой.
Трішки перепалені хлопці, в кількості 6шт., прагнуть показати пісюаністичний інструмент та розчулили самиць? Чи депутат Бобко- психологічно-травмований у сауні (укронеграми) та відстоює своє право першої шлюбної ночі?
Это не страшилка из очередного блокбастера. Такую печальную для европейцев картину рисует последний доклад Комиссии по демографии Совета Европы."
распереживалося оно за негров, которых в жизни не видел....
промахнулся я....
не участвовать ни в каких политических акциях в стране пребывания.
иначе это абсолютно справедливо может быть квалифицированно как вмешательство во внутреннии дела страны