Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму

Депутат тернопільської облради ВО "Свобода" Володимир Бобко вимагає, щоб поліція і СБУ встановили осіб і вислали з країни іноземців, яких помітили на вулицях міста з плакатами проти расизму.

Про це Бобко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат згадав про рабство і заявив, що рабинь "тисячами" вивозили з України в минулому і вивозять досі, в тому числі в Африку. Він стверджує, що рабство досі існує в Нігерії, посилаючись при цьому на Вікіпедію. Депутат зазначив, що в Тернополі немає посольства Нігерії або іншої країни, "причетної до рабства".

"Тому, я роблю висновок, що вони або розпалюють неспокій, щоб під час заворушень винести крам із місцевих магазинів, як це зараз відбувається у США, або діють за вказівкою з-за кордону і втягують нашу державу у міжнародний скандал", - написав Бобко, супроводивши текст фотографією шістьох молодих людей з плакатами проти расизму.

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Депутат зажадав від поліції та СБУ встановити особи учасників протесту.

"Депортувати їх за межі України. На дорогу вручити пакет із сухарями і по жовтому жилету кожному. На пам'ять", - написав Бобко.

За яке саме правопорушення він пропонує вислати з країни учасників акції, Бобко не уточнив.

У коментарях до допису депутата тернополянка Анастасія Черкас пояснила, що насправді ніякої акції протесту не було. Молоді люди знімалися у фотосесії.

"Жодних акцій протесту, мітингів НЕ БУЛО!!! 11 червня 2020 року о 7:00 ранку на вулицях Тернополя була звичайна зйомка для фотостоків, що не несла жодного насильницького чи іншого посилу! Все відбувалося мирно, без вигуків і перешкоджання іншим жителям!!" - написала вона.

Жінка пояснила, що фотосток - це спеціалізований сайт, на якому одні люди продають, а інші - купують ілюстративні фотографії на різну тематику.







