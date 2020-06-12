Мінекономрозвитку врахує негативні наслідки запровадження мита на імпортне дизпаливо для "Укрзалізниці"

Мінекономрозвитку під час ухвалення рішення щодо запровадження мита на імпортне дизельне паливо врахує інформацію, надану "Укрзалізницею" про негативний вплив на її діяльність такого рішення.

Про це повідомляється у відповіді Мінекономрозвитку на звернення АТ "Укрзалізниця".

"Інформація АТ "Укрзалізниця" врахована Мінекономіки у рамках опрацювання скарги про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації", - зазначається у відповіді Мінекономрозвитку.

У зверненні "Укрзалізниці" до міністра економіки зазначалось, що підприємство є одним з найбільших споживачів дизельного пального в країні та щорічно купує понад 300 тис. тон, і запровадження на нього мита негативно вплине на діяльність компанії.

"Запровадження імпортного мита на поставки дизпалива в Україну суттєво вплине на господарську діяльність підприємства. Згідно з оцінками експертів, запровадження мита на імпорт дизельного пального призведе до збільшення цін для всіх споживачів на внутрішньому ринку на 1,57 тис. грн/т у перший рік, що збільшить витрати АТ "Укрзалізниця" на 470 млн грн. на рік. У подальшому при збільшенні ставки імпортного мита з 8.46 до 25,4% додаткові витрати АТ "Укрзалізниця" складуть 1,4 млрд грн. на рік", - наголошували в "Укрзалізниці".

У компанії закликали міністра сприяти відмові в задоволенні заяви ПАТ "Укртатнафта" та АТ "Укргазвидобування" стосовно початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного пального та не допустити збільшення цін на дизельне пальне для кінцевих споживачів.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що близькі до олігарха Коломойського компанії домагаються введення акцизу на імпорт дизпалива і зрідженого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.

Зі свого боку президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.