Міністр економіки Петрашко не підтримує запровадження другого етапу пенсійної реформи в Україні

Глава Мінекономіки зазначає, що реформувати пенсійну систему потрібно, але не за рахунок збільшення навантаження на фонд оплати праці.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що не підтримує запровадження другого етапу пенсійної реформи, який передбачає збільшення навантаження на фонд оплати праці. Про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), передає УНІАН.

"Модифікувати (пенсійну систему) потрібно, але це не має бути за рахунок збільшення. Навпаки, треба зменшувати ці речі. Тому що це йде наша позиція, яку ми обговорювали, якщо це йде не за рахунок збільшення. Реформувати систему треба, але однозначно ні в якому випадку щоб це не були якісь додаткові навантаження", - заявив Петрашко у відповідь на аргументи голови Федерації металургів України Сергія Біленького та голови Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі проти переходу на другий рівень пенсійної реформи.

Перед цим Біленький зауважив, що перехід на другий рівень пенсійної реформи, що зараз активно лобіюється профільним комітетом Верховної Ради України, передбачає додаткове податкове навантаження як на робітників, так і на роботодавців. "Що по суті робить цей другий рівень пенсійної реформи? Це загальнообов’язковий рівень, який передбачає на першому етапі на додаток до ЄСВ, до податку на доходи фізичних осіб приблизно по 2% як з робітників, так і з роботодавців. Це законопроєкт №2683 Галини Третякової, який був схвалений профільним комітетом Верховної Ради", - пояснив Біленький.

При цьому він додав, що зараз навантаження на фонд оплати праці становить 41,5%, а на першому етапі воно збільшиться ще на 4%. "В грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щороку збиратися. Враховуючи, що у нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, невідомо", - зауважив голова Федерації металургів. "Катастрофа! Навпаки, треба знижувати", - відповів на це Саакашвілі. "Ми вас теж підтримуємо в цьому питанні та вважаємо, що так не має бути. Ми теж висновок давали негативний", - погодився Петрашко. При цьому Саакашвілі висловив занепокоєння, що лобісти законопроєкту можуть списати такі його положення на вимоги МВФ.

"Нещодавно був прес-реліз на сайті Міністерства соціальної політики. Вони зустрічалися з експертом з пенсійних питань МВФ. Він так дуже толерантно відповів на запитання, чи підтримують вони запровадження другого рівня. Він сказав, що ми в принципі не проти, але Україна має відповідати певним умовам. І міністерство це розцінило як те, що МВФ підтримує. Насправді не підтримує. Насправді це дві проблеми – збільшення і збереження цих коштів. Як їх захистити від інфляції, як компенсувати адміністративні витрати на управління цими коштами. Це потрібно заробляти не менше 15% річних в гривні. Це непросто", - підсумував Біленький.