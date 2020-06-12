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Резніков про переговори з РФ: Ми хочемо дати шанс Мінським угодам

Резніков про переговори з РФ: Ми хочемо дати шанс Мінським угодам

Мінські угоди про врегулювання ситуації на Донбасі як документ дісталися нинішній українській владі у спадок, однак зараз українська сторона хоче дати шанс цим домовленостям, тому робить все для того, щоб модернізувати цей процес, заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Тільки навіть заради цього майданчика, як взаємне звільнення утримуваних осіб, уже варто залишати цю Тристоронню контактну групу в Мінську, оскільки іншого майданчика контакту з РФ під посередництвом ОБСЄ у нас поки що, на жаль, немає. Але на сьогодні ми розуміємо, що ми хочемо дати шанс цьому "Мінську", тому ми робимо все, щоб модернізувати цей процес. Так, Мінські угоди як документ дісталися нам у спадок. Мені як юристу вони страшенно не подобаються, але я приймаю це в роботу і, використовуючи ті прогалини, які є в "Мінську", ми на сьогодні змінюємо наратив", - сказав Резніков під час онлайн-дискусії в межах Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Він наголосив на тому, що українська сторона підняла рівень представництва в делегації, в якій тепер є представники членів уряду і парламенту України. Крім того, в українській делегації офіційно було представлено представників Донбасу, чотирьох представників з категорії внутрішньо переміщених осіб із Донецька та Луганська: двох журналістів, лікаря та юриста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Чи можуть Україна і Захід напрацювати альтернативу Мінським домовленостями?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Сьогодні ми робимо все, щоб довести, що Україна робить максимальні кроки, аби спробувати виконати "Мінськ", якщо Росія насправді готова його виконувати. Якщо ні - відповідно, доведеться ухвалювати інше рішення, зокрема щодо долі цих Мінських домовленостей, які, щонайменше, підлягають модернізації", - наголосив він.

Також Резніков сказав, що на сьогодні українська сторона все одно поки що залишається прихильником того, щоб "спробувати все можливе для того, щоб завершити цю війну, використовуючи Мінськ як майданчик".

Автор: 

росія (65122) Донбас (22355) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+10
А почему не дать шанс будапештскому меморандуму?
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12.06.2020 16:35
+7
Хотят воскресить покойника? Ну-ну.
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12.06.2020 16:34
+7
От тільки Мінські у нас тепер в редакції Штанмаєра.
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12.06.2020 16:35
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Хотят воскресить покойника? Ну-ну.
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12.06.2020 16:34 Відповісти
Сивочолий гетьман сказав, що "Мінські домовленності безальтернативні!".Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 9125
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12.06.2020 16:39 Відповісти
Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 5241
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12.06.2020 16:42 Відповісти
Яблоко от яблони недалеко упало. Купа злых клоунов, а результативно управлять страной некому.
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12.06.2020 16:48 Відповісти
А якою мала тоді бути альтернатива?
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12.06.2020 16:58 Відповісти
Це в той час коли ти штурмував двері військомату щоб брати Москву?
І є мінські Порошенка- а є формула Штанмаєра Зеленського. Вони схожі. Просто пункти поміняні.Наприклад, раніше було спочатку деокупація, потім вибори. А у Вовіка спочатку вибори, а вже потім.... Ан ніт, у нього ;автономія;.
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12.06.2020 17:05 Відповісти
Любопытно. Меня банят по любому поводу, а петик может выкладывать явную ложь и - ничего! Эх, цензор, цензор...
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12.06.2020 17:34 Відповісти
От тільки Мінські у нас тепер в редакції Штанмаєра.
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12.06.2020 16:35 Відповісти
А почему не дать шанс будапештскому меморандуму?
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12.06.2020 16:35 Відповісти
тому що Будапешт виступає різко проти Києва
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12.06.2020 16:37 Відповісти
Это вы о чем? У вас что то интернет не работает?
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12.06.2020 16:39 Відповісти
Хто про що... "В городі - бузина, а в Києві - дядько". Поговорили....Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 5182
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12.06.2020 16:42 Відповісти
А при чем здесь это. Документ есть документ, хоть он и подписан в Будапеште.
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12.06.2020 16:49 Відповісти
і ти віриш,що росія,прочитавши документ,виведе війська з Криму?
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16.06.2020 20:12 Відповісти
Реакція пліснявої влади на поради адекватної частин світового політикуму та патріотів України...
Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 999
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12.06.2020 16:37 Відповісти
Так! Оця ЗЕленопліснова бидлота ніколи не зможе дати,не те шо кому, навіть собі а не суспільству ради у цьому питанні до тих пір поки саме Україньске суспільство не дасть ..."РАДИ" цім лохам, а потому і всьому світові...
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12.06.2020 16:48 Відповісти
Золотые слова.
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12.06.2020 16:50 Відповісти
Порохоботы,ваш шеф автор этих соглашений!
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12.06.2020 16:51 Відповісти
тільки зебіл, який не вкурив, про що мова - може таке ляпнути.
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12.06.2020 17:01 Відповісти
Думаешь женский ник и израйльский флаг спасут от спама?😂😂😂
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12.06.2020 17:25 Відповісти
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2 Vlad https://twitter.com/warlockosx2 @warlockosx2 https://twitter.com/warlockosx2/status/1271149833097805824 18 ч

Я не знаю кого уже там за яйца держат его или Ленку или детей, но даже у долбобов что-то екает - на самом деле наш ********** не приходит в сознание. И у ерамака есть право его отстранить, а у остальных нет. Думае ем?
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12.06.2020 16:38 Відповісти
о каих шансах Вы дебилы говорите сколько погибло а Вы все говорите собачки на поводке ПУ
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12.06.2020 16:42 Відповісти
Уже вроде давали ***** шанс и не раз с честью выйти из ситуации. В результате получили окупацию крыма, дамбаса, дебальцевский, иловайский котел, подрыв ДАПа с десятками наших парней, Марьинка и тд... Давайте дальше кормите волка овцами. Может у него совесть проснется
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12.06.2020 16:45 Відповісти
Минские соглашения - это гос измена!
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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12.06.2020 16:50 Відповісти
Гос изменники эти уже всех достали во власти!
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12.06.2020 16:51 Відповісти
Минский договор преступный , но мы хотим ему дать шанс ,, эй зебараны , вы или крестик снимите , или трусы оденьте ..! За шо ж вы тогда клеймите Пороха . ?
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12.06.2020 16:52 Відповісти
Так то в Порошенка були злочинні, коли спочатку деокупація, потім вибори. А в бубочки не злочинні- бо тепер вибори і визнання сєпарів поліцією.
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12.06.2020 17:13 Відповісти
Не пиши дурню. Якраз в Мінських по Порошенко - спочатку вибори, а потім - контроль за кордоном, а Рєзніков каже навпаки - спочатку контроль за кордоном, виведення збройних формувань, а потім - вибори.
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12.06.2020 17:56 Відповісти
зачем?
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12.06.2020 16:55 Відповісти
Другого ничего нет, кроме Минских соглашений и это за шесть лет войны. Это только говорит о том, что нашим властным олигархам и так хорошо, им никакого дела нет до того, что гибнут украинцы. Это сговор олигархов. Они не дают осудить преступные действия )(уйла, потому что в этой части не ратифицировали Римское право. )(уйло даже не ответит за то, что убивало и убивает украинцев, за украденный Крым, за захваченные территории Украины, потому что наша власть не ратифицировала Римское право в полном объеме.
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12.06.2020 16:56 Відповісти
Резников какой шанс? Поедь в Израиль на родину твоего преЗедента там тебе расскажут как надо освобождать оккупированные территории.
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12.06.2020 16:58 Відповісти
Захоплені палестинцями арабами території звільняти - це одне; а захоплені касапами - це інше...
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12.06.2020 17:02 Відповісти
Опять-двадцать пять......Каждый раз нынешняя власть критикует МС, НО почему-то не хотят(?) сделать «правильно».........конечно проще сказать: «наследство» от попередников..........
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12.06.2020 18:06 Відповісти
От коли ***** здохне,тоді і буде хоч якийсь шанс...
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12.06.2020 19:13 Відповісти
ви даєте шанс фєдєрашкє виплутатись з санкцій та позбавляєте шансів Україну, отримати перемогу над ворогом, домовляючись з ворогом...
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12.06.2020 19:44 Відповісти
 
 