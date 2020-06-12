Резніков про переговори з РФ: Ми хочемо дати шанс Мінським угодам

Мінські угоди про врегулювання ситуації на Донбасі як документ дісталися нинішній українській владі у спадок, однак зараз українська сторона хоче дати шанс цим домовленостям, тому робить все для того, щоб модернізувати цей процес, заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Тільки навіть заради цього майданчика, як взаємне звільнення утримуваних осіб, уже варто залишати цю Тристоронню контактну групу в Мінську, оскільки іншого майданчика контакту з РФ під посередництвом ОБСЄ у нас поки що, на жаль, немає. Але на сьогодні ми розуміємо, що ми хочемо дати шанс цьому "Мінську", тому ми робимо все, щоб модернізувати цей процес. Так, Мінські угоди як документ дісталися нам у спадок. Мені як юристу вони страшенно не подобаються, але я приймаю це в роботу і, використовуючи ті прогалини, які є в "Мінську", ми на сьогодні змінюємо наратив", - сказав Резніков під час онлайн-дискусії в межах Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Він наголосив на тому, що українська сторона підняла рівень представництва в делегації, в якій тепер є представники членів уряду і парламенту України. Крім того, в українській делегації офіційно було представлено представників Донбасу, чотирьох представників з категорії внутрішньо переміщених осіб із Донецька та Луганська: двох журналістів, лікаря та юриста.

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"Сьогодні ми робимо все, щоб довести, що Україна робить максимальні кроки, аби спробувати виконати "Мінськ", якщо Росія насправді готова його виконувати. Якщо ні - відповідно, доведеться ухвалювати інше рішення, зокрема щодо долі цих Мінських домовленостей, які, щонайменше, підлягають модернізації", - наголосив він.

Також Резніков сказав, що на сьогодні українська сторона все одно поки що залишається прихильником того, щоб "спробувати все можливе для того, щоб завершити цю війну, використовуючи Мінськ як майданчик".