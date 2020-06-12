Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО
Печерський райсуд відмовився закрити справу за позовом ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо і "слуги народу" Максима Бужанського проти ветеранів АТО.
Про це повідомив адвокат Едуард Вербинець, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами адвоката, суд відхилив два його клопотання: про закриття кримінального провадження через порушення строків слідства та повернення обвинувального акта прокурору.
Адвокат Вербинець розповів, що на наступному засіданні вже почнеться розгляд справи по суті.
"29.07 призначено судовий розгляд. І суд вважає, що є достатньо підстав, щоб слухати справу в законному порядку", - розповів він.
Адвокат розповів, що справу про побиття Сивохо об'єднано зі справою про інцидент зі "слугою народу" Максимом Бужанським.
"Бужанський є другим потерпілим у справі. Щодо нього, на думку слідства, були здійснені хуліганські дії 6 червня цього року біля, здається, "Інтера", де відбувалися зйомки. І з огляду на те, що КПК вимагає об'єднання кримінальних справ, коли вони вчинені однією і тією ж особою, - тому прокурори і слідчі були змушені об'єднати ці справи про напад на Бужанського і нібито напад на Сивохо", - каже адвокат.
Раніше повідомлялося, що Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.
30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.
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якщо вже українцям у своїй державі не дають бити колаборантів...Тоді подати до суду на сивуху зустрічний позов за підтримку тероризму та закликів примирення з сепаратистами та підтримку агрксора-московії!
А впрочем, кому я это говорю. В спам.
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1 - Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции.
Предложение содержится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном 10 июня влиятельным партийным комитетом, в который входят около 150 конгрессменов. Интересна реакция самого Трампа и демократов. Если закон пройдёт, то это отключение Эрэфии от SWIFT и принципиально новые ограничения для российских государственных компаний.
2 - Рейтинг "Слуги народа" продолжает падать - сейчас он составляет 28% (КМИС).
Очень медленный выход "простого народа" из анабиоза, ибо
28% - за стремительное падение экономики;
28% - за сдачу украинских территорий;
28% - за мир в глазах Путина;
28% - за полное трудоустройство "Квартала" во власти;
28% - за раздел Украины между олигархами;
28% - за политические преследования в Украине.
Впрочем, недалек тот час, когда "простой народ", потоптавшись на политической могиле Владимирсаныча, найдёт для себя нового голобородька.
На то он и "простой народ", чтобы за него думал телевизор.
3 - Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь.
Как мне удалось узнать в МИДе, это ЕДИНСТВЕННЫЙ запланированный визит гаранта до конца текущего года.
То-то Бубочка жаловался в своём интервью, что его не хотят видеть за рубежом, а виноват в этом великий и ужасный Порошенко. Лично мне стыдно, что за год позиции на международной арене утеряны, а помощь ПАПа в этом вопросе отвергнута в силу детских обид и пубертатных комплексов.
4 - Кстати о Порошенко. За него вступился Яценюк, заявив, что подозрения ГБР, которые пытались вручить Пятому президенту, слеплены на песке.
"Преступления" Порошенко, как "достижения" Зеленского - их никто не видел, но все продолжают утверждать, что они есть.
Вы будете смеяться, но в юридическом шоке даже такие порохоненавистники, как Ринат Кузьмин и Елена Лукаш. Но Бубочка, обливаясь слезами и соплями, продолжает жрать свой кактус.
5 - "Схемы" нашли очередные бизнес-связи Медведчука с Коломойским.
Через оффшорные компании, которыми владеет жена Медведчука, лидер ОПЗЖ связан с предприятиями, доли в которых имеет Коломойский. Это Г+Г, Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, завод Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов etc.
Нехило, да? То, что стратегические активы Украины фактически находятся в руках Кремля, ГБР не интересует, ибо оно в полном составе гоняется за Порошенко. Всё равно не догонит, а остальное - прощёлкает.
6 - Одно утешение: республиканцы готовят персональные санкции против Медведчука, а МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times.
Ну шо, Вова, пора вспомнить сценарий сериала? Ну, там где ты такой себе мачо, с флагом Украины на пинжаке, посылаешь МВФ, разгоняешь олигархов, мочишь парламент. Вот хоть убей, не могу понять, как жалкого, общипанного по жизни воробья, можно было принять за киношного орла?!
"Мой небосвод красив и ярок, и полон радужных картин .
Не потому, что мир прекрасен, а потому ,что я - кретин".
7 - "Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль.
Та помнится, год назад зелёные тоже обещали 40% роста - причем, именно с ТРЕТЬЕГО квартала.
И в следующем году пообещают.
Пока же экономика только катится вниз - во втором квартале её падение составило 11%.
И это после 49 месяцев роста при "барыгах".
Каких реформ вам ещё не хватает?
8 - Вчера был трёхлетний юбилей безвиза. Ни один представитель власти об этом не вспомнил. Ни один!
Ибо вспомнить об этом - значит, признать одно из главных достижений Пороха.
Но Зе скорее откусит себе язык, чем сделает это. У него - другие герои.
9 - В США погромщики обвинили Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране, а HBO убрал "Унесенные ветром" из каталога фильмов из-за расизма в нем.
Год какого-то солнечного затмения в головах жителей всего мира.
2020-й ещё не достиг экватора, а я уже хочу, чтобы он поскорее закончился.
10 - Богдан - Зеленскому: "Вы погружаете страну в хаос, а власть сделали посмешищем".
Делать кого-то посмешищем - таково амплуа клоуна. Богдан вместе с другими привёл этого клоуна к власти, а теперь сокрушается. Ешьте, не заляпайтесь.
11 - Стерненко.
Каждый имеет право на самозащиту. Но конкретно со Стерненко - для меня мутная история: кто-то упорно лепит из него нового божка для какой-то будущей истории. Как Грету Тунберг, только Стерненко. Пока наблюдаю.
12 - Вакарчук.
Ушёл, и ушёл. Остались только его слова: "Голосуйте не по приколу." И живая иллюстрация этих слов, уходящая
нах... в манящую даль.
13 - В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID.
Наступило время, когда верхи уже не могут, а низы не хотят. Сейчас каждый выбирает себе алгоритм поведения сам: кто не захочет - не заболеет. Кого всё задрало, а семью кормить надо - идёт на осознанный риск.
Коллективный иммунитет по-любому приобретать придётся.
14 - Это все новости на сегодня. Если вас что-то в них смущает, не надо сразу сообщать об этом мне, попробуйте пережить потрясение самостоятельно. Сложные проблемы имеют сегодня простые, легкие для понимания неправильные решения. Делаем своё, сохраняем оптимизм, чувство юмора и груз ответственности. За детей, за друзей, за страну.
Шануймося!
Helgi Sharp
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽..но по курсу $!
Советник секретаря СНБО не может вести себя как свинья.
И как предатель-коллаборант.