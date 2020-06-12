Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО

Печерський райсуд відмовився закрити справу за позовом ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо і "слуги народу" Максима Бужанського проти ветеранів АТО.

Про це повідомив адвокат Едуард Вербинець, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, суд відхилив два його клопотання: про закриття кримінального провадження через порушення строків слідства та повернення обвинувального акта прокурору.

Адвокат Вербинець розповів, що на наступному засіданні вже почнеться розгляд справи по суті.

"29.07 призначено судовий розгляд. І суд вважає, що є достатньо підстав, щоб слухати справу в законному порядку", - розповів він.

Адвокат розповів, що справу про побиття Сивохо об'єднано зі справою про інцидент зі "слугою народу" Максимом Бужанським.

"Бужанський є другим потерпілим у справі. Щодо нього, на думку слідства, були здійснені хуліганські дії 6 червня цього року біля, здається, "Інтера", де відбувалися зйомки. І з огляду на те, що КПК вимагає об'єднання кримінальних справ, коли вони вчинені однією і тією ж особою, - тому прокурори і слідчі були змушені об'єднати ці справи про напад на Бужанського і нібито напад на Сивохо", - каже адвокат.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

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12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.