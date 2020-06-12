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Новини
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Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО

Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і

Печерський райсуд відмовився закрити справу за позовом ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо і "слуги народу" Максима Бужанського проти ветеранів АТО.

Про це повідомив адвокат Едуард Вербинець, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, суд відхилив два його клопотання: про закриття кримінального провадження через порушення строків слідства та повернення обвинувального акта прокурору.

Адвокат Вербинець розповів, що на наступному засіданні вже почнеться розгляд справи по суті.

"29.07 призначено судовий розгляд. І суд вважає, що є достатньо підстав, щоб слухати справу в законному порядку", - розповів він.

Адвокат розповів, що справу про побиття Сивохо об'єднано зі справою про інцидент зі "слугою народу" Максимом Бужанським.

"Бужанський є другим потерпілим у справі. Щодо нього, на думку слідства, були здійснені хуліганські дії 6 червня цього року біля, здається, "Інтера", де відбувалися зйомки. І з огляду на те, що КПК вимагає об'єднання кримінальних справ, коли вони вчинені однією і тією ж особою, - тому прокурори і слідчі були змушені об'єднати ці справи про напад на Бужанського і нібито напад на Сивохо", - каже адвокат.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Також дивіться: Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів". ВIДЕО

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Автор: 

адвокат (935) суд (11674) Бужанський Максим (103) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+39
Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 8302
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12.06.2020 16:50
+37
Как пишут - у нас 2 беды: 1) у руля страны предатель, 2) он еще и глуп! Я вижу более глобальную проблему - %-в 80 населения Украины не менее глупы
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12.06.2020 16:45
+35
Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 46
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12.06.2020 16:48
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12.06.2020 16:45 Відповісти
Опять Печерский суд !!! Может пора этих сепаратистов судейских разогнать к чертовой матери
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12.06.2020 16:48 Відповісти
Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО - Цензор.НЕТ 7338
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12.06.2020 17:17 Відповісти
ЭТОТ СРУЛЬ бужанский и этот мешок с гавном задолбали уже !!!!!
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12.06.2020 18:08 Відповісти
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства:
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якщо вже українцям у своїй державі не дають бити колаборантів...Тоді подати до суду на сивуху зустрічний позов за підтримку тероризму та закликів примирення з сепаратистами та підтримку агрксора-московії!
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12.06.2020 18:40 Відповісти
Обісцяний гімноїд Сівохо, розпочинає суд над військовими та добровольцями,які стали на захист Держави в 2014,бо на думку ЗЕленого блювотиння,українці не мали права захищатись,а повинні були скакати на сцені ,бити прутнем по клавішам та ухилятися від призиву,як це робив їх клоун.(c)
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12.06.2020 20:45 Відповісти
Как пишут - у нас 2 беды: 1) у руля страны предатель, 2) он еще и глуп! Я вижу более глобальную проблему - %-в 80 населения Украины не менее глупы
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12.06.2020 16:45 Відповісти
Тору почитайте, она часть христианской Библии. Родственные связи запрещены под страхом смертной казни.
А впрочем, кому я это говорю. В спам.
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12.06.2020 16:56 Відповісти
Пора Сивохо,Бужанского,Портнова и всю ватную банду, уничтожать физически....другого пути нет
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12.06.2020 16:46 Відповісти
А хтось чекав що зрив виплеканого Зеленським та Сівохо проекту лишать безкарним?
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12.06.2020 16:47 Відповісти
Результат бездействия украинских патриотов налицо. Поетому сепарье и колаборанты сами пошли в атаку. Если волков не отстреливать они будут все чаще резать овец в стаде. К сожалению овцы продолжают думать что волки наедятся и оставят их в покое
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12.06.2020 17:08 Відповісти
Хоч і банально, проте суть викладена точно. Коли під час військової агресії сепаратисти і колаборанти всередині країни виробляють що хочуть і це без всяких перебільшень, то це значить лише одне - справжніх українських патріотів не залишилось взагалі. Чи можна назвати патріотами тих хто лише висловлює співчуття і постійно лише балакає? Навряд чи.
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12.06.2020 17:28 Відповісти
С ними страна не выживет. Таки да.
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12.06.2020 18:51 Відповісти
Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 892

...
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12.06.2020 16:46 Відповісти
ну ну макс берегись это тебе не баб лупить ту в ответку в личигго прилетит
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12.06.2020 16:47 Відповісти
Раз все равно это чмо подает в суд,может стоит повод для этого действительно сделать серьезным?
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12.06.2020 16:48 Відповісти
Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 46
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12.06.2020 16:48 Відповісти
зелёные реально перегнули палку в отношении к атошникам и внедрении рыгов в податковую и таможню . переходят точку не возврата и получат по полной. главное чтоб снова мега крысы пети, юли, ляшки и жопоблоки не вылезли на этом на трон.
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12.06.2020 16:49 Відповісти
Як казав один герой. Раніше всеруться, то й скоріше виженемо Мудилам потрібно дати певний часовий люфт
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12.06.2020 19:09 Відповісти
Так ветераны АТО тоже голосовали за зелю . Че они дергаются ? Они же этого и хотели . Хуже ж не будет !
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12.06.2020 16:49 Відповісти
Это да. 73% наверняка включают и патриотический электротат. Во всех областях, кроме львовской - большинство. Тут непаханная целина для социологов, пусть разбираются.
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12.06.2020 16:58 Відповісти
Упалнамоченный сцывухо никак не угомонится...
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12.06.2020 16:50 Відповісти
Упал намоченный...
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12.06.2020 17:01 Відповісти
Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО - Цензор.НЕТ 9045
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12.06.2020 17:01 Відповісти
Вміє повзати. Справжні й ПЛАСТУН
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12.06.2020 19:10 Відповісти
Как и сцы в ухо - сути не меняет , но сокращенный вариант лучше , как ни крути...
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12.06.2020 17:43 Відповісти
Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 8302
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12.06.2020 16:50 Відповісти
Этих сивох и бужанских надо гнать с Украины.
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12.06.2020 16:56 Відповісти
73% вы быдло, быдло без памяти, ценностей, патриотизма, чувства собственного достоинства
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12.06.2020 16:59 Відповісти
Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО - Цензор.НЕТ 1803
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12.06.2020 17:00 Відповісти
А при Петі ватку можна було лупити.
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12.06.2020 17:02 Відповісти
Вы что там вообще е***лись от безнаказанности? Какое к черту избиение? Етот сепарский хряк просто рухнул сам на пол от того что его уже земля не носит. Никто его даже не бил. Всегда говорил, что сепаров лучше кончать пулей в затылок иначе если оно выживет то проблем не оберешься
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12.06.2020 17:03 Відповісти
Шёл, споткнулся, упал. Пить надо меньше и закусывать побольше. Небось на степень алкогольного опьянения не был освидетельствован.
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12.06.2020 20:57 Відповісти
Наши "суды" пригодны лишь для того,чтобы на них ложить с прибором. Так что сивоху на берёзу а бужанского на осину.
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12.06.2020 17:06 Відповісти
напомню сивохе и прочим бужанским https://www.youtube.com/watch?v=nVg59-1iguc Анархо-гурт ГраБля і Антін Мухарський - "Курчатко"
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12.06.2020 17:08 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3168239.html HELGI`s NEWs

1 - Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции.
Предложение содержится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном 10 июня влиятельным партийным комитетом, в который входят около 150 конгрессменов. Интересна реакция самого Трампа и демократов. Если закон пройдёт, то это отключение Эрэфии от SWIFT и принципиально новые ограничения для российских государственных компаний.

2 - Рейтинг "Слуги народа" продолжает падать - сейчас он составляет 28% (КМИС).
Очень медленный выход "простого народа" из анабиоза, ибо
28% - за стремительное падение экономики;
28% - за сдачу украинских территорий;
28% - за мир в глазах Путина;
28% - за полное трудоустройство "Квартала" во власти;
28% - за раздел Украины между олигархами;
28% - за политические преследования в Украине.
Впрочем, недалек тот час, когда "простой народ", потоптавшись на политической могиле Владимирсаныча, найдёт для себя нового голобородька.
На то он и "простой народ", чтобы за него думал телевизор.

3 - Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь.
Как мне удалось узнать в МИДе, это ЕДИНСТВЕННЫЙ запланированный визит гаранта до конца текущего года.
То-то Бубочка жаловался в своём интервью, что его не хотят видеть за рубежом, а виноват в этом великий и ужасный Порошенко. Лично мне стыдно, что за год позиции на международной арене утеряны, а помощь ПАПа в этом вопросе отвергнута в силу детских обид и пубертатных комплексов.

4 - Кстати о Порошенко. За него вступился Яценюк, заявив, что подозрения ГБР, которые пытались вручить Пятому президенту, слеплены на песке.
"Преступления" Порошенко, как "достижения" Зеленского - их никто не видел, но все продолжают утверждать, что они есть.
Вы будете смеяться, но в юридическом шоке даже такие порохоненавистники, как Ринат Кузьмин и Елена Лукаш. Но Бубочка, обливаясь слезами и соплями, продолжает жрать свой кактус.

5 - "Схемы" нашли очередные бизнес-связи Медведчука с Коломойским.
Через оффшорные компании, которыми владеет жена Медведчука, лидер ОПЗЖ связан с предприятиями, доли в которых имеет Коломойский. Это Г+Г, Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, завод Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов etc.
Нехило, да? То, что стратегические активы Украины фактически находятся в руках Кремля, ГБР не интересует, ибо оно в полном составе гоняется за Порошенко. Всё равно не догонит, а остальное - прощёлкает.

6 - Одно утешение: республиканцы готовят персональные санкции против Медведчука, а МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times.
Ну шо, Вова, пора вспомнить сценарий сериала? Ну, там где ты такой себе мачо, с флагом Украины на пинжаке, посылаешь МВФ, разгоняешь олигархов, мочишь парламент. Вот хоть убей, не могу понять, как жалкого, общипанного по жизни воробья, можно было принять за киношного орла?!
"Мой небосвод красив и ярок, и полон радужных картин .
Не потому, что мир прекрасен, а потому ,что я - кретин".

7 - "Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль.
Та помнится, год назад зелёные тоже обещали 40% роста - причем, именно с ТРЕТЬЕГО квартала.
И в следующем году пообещают.
Пока же экономика только катится вниз - во втором квартале её падение составило 11%.
И это после 49 месяцев роста при "барыгах".
Каких реформ вам ещё не хватает?

8 - Вчера был трёхлетний юбилей безвиза. Ни один представитель власти об этом не вспомнил. Ни один!
Ибо вспомнить об этом - значит, признать одно из главных достижений Пороха.
Но Зе скорее откусит себе язык, чем сделает это. У него - другие герои.

9 - В США погромщики обвинили Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране, а HBO убрал "Унесенные ветром" из каталога фильмов из-за расизма в нем.
Год какого-то солнечного затмения в головах жителей всего мира.
2020-й ещё не достиг экватора, а я уже хочу, чтобы он поскорее закончился.

10 - Богдан - Зеленскому: "Вы погружаете страну в хаос, а власть сделали посмешищем".
Делать кого-то посмешищем - таково амплуа клоуна. Богдан вместе с другими привёл этого клоуна к власти, а теперь сокрушается. Ешьте, не заляпайтесь.

11 - Стерненко.
Каждый имеет право на самозащиту. Но конкретно со Стерненко - для меня мутная история: кто-то упорно лепит из него нового божка для какой-то будущей истории. Как Грету Тунберг, только Стерненко. Пока наблюдаю.

12 - Вакарчук.
Ушёл, и ушёл. Остались только его слова: "Голосуйте не по приколу." И живая иллюстрация этих слов, уходящая нах... в манящую даль.

13 - В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID.
Наступило время, когда верхи уже не могут, а низы не хотят. Сейчас каждый выбирает себе алгоритм поведения сам: кто не захочет - не заболеет. Кого всё задрало, а семью кормить надо - идёт на осознанный риск.
Коллективный иммунитет по-любому приобретать придётся.

14 - Это все новости на сегодня. Если вас что-то в них смущает, не надо сразу сообщать об этом мне, попробуйте пережить потрясение самостоятельно. Сложные проблемы имеют сегодня простые, легкие для понимания неправильные решения. Делаем своё, сохраняем оптимизм, чувство юмора и груз ответственности. За детей, за друзей, за страну.
Шануймося!
Helgi Sharp
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12.06.2020 17:11 Відповісти
Многие из ЗЮ ублюдков не успеют в Ростов.
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12.06.2020 17:14 Відповісти
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽..но по курсу $!
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12.06.2020 17:14 Відповісти
Пятая колонна беса путлера все больше наглеет и не получает адекватного ответа, потому что украинцы выясняют взаимоотношения между собой, повторяется столетняя история, а чем она закончилась мы все хорошо знаем.
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12.06.2020 17:16 Відповісти
Отакої! Наступний дурень готується до швартовки?
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12.06.2020 17:25 Відповісти
Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО - Цензор.НЕТ 1417
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12.06.2020 17:41 Відповісти
Сивохо должен уплатить штраф за поведение, порочащее госслужащего.
Советник секретаря СНБО не может вести себя как свинья.
И как предатель-коллаборант.
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12.06.2020 17:55 Відповісти
Свиня має право вести себе як свиня, а штраф нехай платить той, що свиню називає людиною.
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12.06.2020 19:07 Відповісти
Сівохо і ЗЄ це всесвітньо визнані "люди року". Вони на протязі року зуміли розвінчати міф, який панував століттями, що євреї вибраний нарід, що вони найрозумніші і найкультурніші істоти Всесвіту.
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12.06.2020 19:14 Відповісти
Мертвечук постарался - он больше всех возмущался когда Сивоха упал.
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12.06.2020 18:18 Відповісти
Доиграются пораженцы! Пора сносить! Сколько будем терпеть это бл...ство?
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12.06.2020 18:55 Відповісти
Суд бажає,щоб його народ судив на майдані?
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12.06.2020 19:06 Відповісти
мішок з лайном...
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12.06.2020 19:51 Відповісти
 
 