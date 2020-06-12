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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина і Франція мають чітко заявити, що Росія порушує умови Мінських угод, - Волкер

Німеччина і Франція мають чітко заявити, що Росія порушує умови Мінських угод, - Волкер

Лідери Німеччини і Франції мають зробити чітку заяву про те, що Росія порушує умови Мінських домовленостей.

Про це заявив спеціальний представник уряду США з питань переговорів щодо України в 2017-2019 роках посол Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пан Яценюк під час своєї промови згадав про те, чого саме не вистачає Мінському процесу і "нормандському формату" зокрема, і я з цим згоден - чітка заява від Франції та Німеччини, що Росія порушує умови угод. На Україну тиснуть, є спроби маніпуляцій і використання принципу "зуб за зуб" у російсько-українських відносинах. Насправді, Росія порушує більшість положень цих угод, а Україна зробила все від неї залежне для виконання своїх зобов'язань. Закони про амністію, спеціальний статус, процедура обміну полоненими тощо", - сказав Волкер під час онлайн-дискусії в межах "Київського безпекового форуму" в п'ятницю.

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Він наголосив, що такі заяви від лідерів Німеччини та Франції є "надважливими", а Росія має, нарешті, почати виконувати умови Мінських угод.

Автор: 

мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+10
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1271181214049804290 17 ч

После демарша военных республиканцы уже не оглядываются на Трампа и отчаянно пытаются обойти демократов на антипутинской волне.
У Украины сейчас уникальная возможность получить в Вашингтоне все: non NATO ally status, будапештский формат.
Нужна только воля ее политических лидеров.
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12.06.2020 17:18
+9
Давно уже пора эту недоимперую отправить в первоначальное состояние мокшанских болот.
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12.06.2020 17:25
+3
Должны,но ничего не сделают.Более того,если бы не 542 млрд. инвестиций в рашу от Германии с Францией-эту войну путлер бы не смог начать.
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12.06.2020 17:48
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https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1271181214049804290 17 ч

После демарша военных республиканцы уже не оглядываются на Трампа и отчаянно пытаются обойти демократов на антипутинской волне.
У Украины сейчас уникальная возможность получить в Вашингтоне все: non NATO ally status, будапештский формат.
Нужна только воля ее политических лидеров.
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12.06.2020 17:18 Відповісти
Давно уже пора эту недоимперую отправить в первоначальное состояние мокшанских болот.
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12.06.2020 17:25 Відповісти
хрєн там, вони їх так у Німеччині захищають цей зброд совковий.
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12.06.2020 18:00 Відповісти
"Германия и Франция должны четко заявить, что Россия нарушает условия Минских соглашений" Неужели та и сказал: Германия и Франция ДОЛЖНЫ...? Ну, это же ДИПЛОМАТИЯ, господа!? Хотя бы заглавия новостей давайте людям с настоящим высшим образованием вычитывать... Это же не о надоях природного газа с единицы великой рогатой на один гектар посевных площадей...
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12.06.2020 17:30 Відповісти
Должны,но ничего не сделают.Более того,если бы не 542 млрд. инвестиций в рашу от Германии с Францией-эту войну путлер бы не смог начать.
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12.06.2020 17:48 Відповісти
Всім варто знайти в неті відеозаписи з цієї конференції. Там, окрім Волкера, брали участь знакові фігури: діючий віце-прем'єр Резніков, дипломат Лубківський і, особливо, Яценюк. Сеня дуже яскраво, і дуже аргументовано говорив і доводив...
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12.06.2020 18:04 Відповісти
как всегда озаботятся и обеспокоятся.без газа то сидеть неохота.
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12.06.2020 18:45 Відповісти
Якщо є надія на позитивні зміни для країни - потрібно підтримувати...
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12.06.2020 18:48 Відповісти
Зараз саме час повністю звільнити від росіян окупований Крим і Донбас. США мають нам допомогти і додавити росіян фінансово. Російські загарбники мають або задатися, або загинути.
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12.06.2020 19:50 Відповісти
рф не является одной из сторон участников минских соглашений
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12.06.2020 20:10 Відповісти
во влажных мечтах *****, а в реальной жизни является
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12.06.2020 20:30 Відповісти
процитируйте документ
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13.06.2020 14:03 Відповісти
 
 