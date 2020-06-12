Німеччина і Франція мають чітко заявити, що Росія порушує умови Мінських угод, - Волкер

Лідери Німеччини і Франції мають зробити чітку заяву про те, що Росія порушує умови Мінських домовленостей.

Про це заявив спеціальний представник уряду США з питань переговорів щодо України в 2017-2019 роках посол Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пан Яценюк під час своєї промови згадав про те, чого саме не вистачає Мінському процесу і "нормандському формату" зокрема, і я з цим згоден - чітка заява від Франції та Німеччини, що Росія порушує умови угод. На Україну тиснуть, є спроби маніпуляцій і використання принципу "зуб за зуб" у російсько-українських відносинах. Насправді, Росія порушує більшість положень цих угод, а Україна зробила все від неї залежне для виконання своїх зобов'язань. Закони про амністію, спеціальний статус, процедура обміну полоненими тощо", - сказав Волкер під час онлайн-дискусії в межах "Київського безпекового форуму" в п'ятницю.

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Він наголосив, що такі заяви від лідерів Німеччини та Франції є "надважливими", а Росія має, нарешті, почати виконувати умови Мінських угод.