Окупанти згодні пропускати на Донбас лише за попередніми списками і з обов'язковою обсервацією

Підконтрольна Росії окупаційна "влада" озвучила умови, на яких готова пропускати громадян України через КПВВ на окуповану територію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Після вкрай негативної реакції громадян на блокування руху через КПВВ підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО (тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. - Ред.) тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві вважають, що виконати цю вимогу неможливо. Одних тільки пенсіонерів та громадян, які отримують соцвиплати на вільній території України, налічується 280 тисяч.

"Формування й погодження списків на таку кількість людей є абсолютно недоцільним", - зазначили в міністерстві.

У Мінреінтеграції вважають, що, озвучуючи подібні нездійсненні умови, окупанти намагаються не випустили на вільну територію дітей, які хочуть навчатися в українських вишах.

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10 червня Україна відновила роботу пунктів пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі. Окупанти зірвали початок роботи КПВВ і відмовилися пропускати людей.