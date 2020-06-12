Окупанти згодні пропускати на Донбас лише за попередніми списками і з обов'язковою обсервацією
Підконтрольна Росії окупаційна "влада" озвучила умови, на яких готова пропускати громадян України через КПВВ на окуповану територію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Після вкрай негативної реакції громадян на блокування руху через КПВВ підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО (тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. - Ред.) тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві вважають, що виконати цю вимогу неможливо. Одних тільки пенсіонерів та громадян, які отримують соцвиплати на вільній території України, налічується 280 тисяч.
"Формування й погодження списків на таку кількість людей є абсолютно недоцільним", - зазначили в міністерстві.
У Мінреінтеграції вважають, що, озвучуючи подібні нездійсненні умови, окупанти намагаються не випустили на вільну територію дітей, які хочуть навчатися в українських вишах.
10 червня Україна відновила роботу пунктів пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі. Окупанти зірвали початок роботи КПВВ і відмовилися пропускати людей.
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