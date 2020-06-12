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Новини Окуповані території
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Окупанти згодні пропускати на Донбас лише за попередніми списками і з обов'язковою обсервацією

Окупанти згодні пропускати на Донбас лише за попередніми списками і з обов'язковою обсервацією

Підконтрольна Росії окупаційна "влада" озвучила умови, на яких готова пропускати громадян України через КПВВ на окуповану територію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Після вкрай негативної реакції громадян на блокування руху через КПВВ підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО (тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. - Ред.) тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві вважають, що виконати цю вимогу неможливо. Одних тільки пенсіонерів та громадян, які отримують соцвиплати на вільній території України, налічується 280 тисяч.

"Формування й погодження списків на таку кількість людей є абсолютно недоцільним", - зазначили в міністерстві.

У Мінреінтеграції вважають, що, озвучуючи подібні нездійсненні умови, окупанти намагаються не випустили на вільну територію дітей, які хочуть навчатися в українських вишах.

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10 червня Україна відновила роботу пунктів пропуску "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі. Окупанти зірвали початок роботи КПВВ і відмовилися пропускати людей.

Автор: 

Донбас (22355) КПВВ (330) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Да закройте эту линию окончательно и заминируйте проходы. Военным путем Украина эти территории не вернет ( воевать с РФ Украина физически не сможет), вернуть мирно ( на условиях довоенного состояния и с установлением там реальной власти Украины РФ нам не даст), а возвращать на условиях РФ оно нам дороже выйдет, это фактически конец независимости для всей Украины) Поэтому линию нужно закрывать наглухо до лучших времен ( тоже самое с Крымом).
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12.06.2020 18:04
+4
Нафига они нам нужны! Закройте КПВВ лет на 20!
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12.06.2020 17:25
+3
Я понимаю, когда из тюрьмы не выпускают, но когда не впускают-это наглость© )))))
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12.06.2020 17:32
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Блин чего мы должны парится о жителях окупированных территорий? Пусть Кацапостан париться!
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12.06.2020 17:22 Відповісти
Зеленский говорит - "там же наши люди"
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12.06.2020 17:26 Відповісти
Ну ЗЕленский говорил когда минет делал Путину что Путин хочет кончить войну!
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12.06.2020 17:40 Відповісти
Вообще-то спасение утопающих - дело рук самих потопающих, "не кошка ж бросила котят, а котята кошку, ну и пусть .... (живут) как хотят".
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12.06.2020 20:48 Відповісти
Кто там про "дурантин" кричал? Нет желания съездить в ОРДЛО и объяснить этим невеждам про коронафейк придуманный жидомасонами?
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12.06.2020 17:24 Відповісти
Нафига они нам нужны! Закройте КПВВ лет на 20!
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12.06.2020 17:25 Відповісти
До розпаду Московії
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12.06.2020 18:28 Відповісти
Я понимаю, когда из тюрьмы не выпускают, но когда не впускают-это наглость© )))))
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12.06.2020 17:32 Відповісти
Да закройте эту линию окончательно и заминируйте проходы. Военным путем Украина эти территории не вернет ( воевать с РФ Украина физически не сможет), вернуть мирно ( на условиях довоенного состояния и с установлением там реальной власти Украины РФ нам не даст), а возвращать на условиях РФ оно нам дороже выйдет, это фактически конец независимости для всей Украины) Поэтому линию нужно закрывать наглухо до лучших времен ( тоже самое с Крымом).
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12.06.2020 18:04 Відповісти
Вы правы, но слишком большие деньги делаются на этой войне.
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12.06.2020 18:34 Відповісти
Большие деньги делаются попутно, а так-то, на этой войне делается большая геополитика - передел Евразии.
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12.06.2020 19:23 Відповісти
 
 