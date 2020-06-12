Україна вийде зі спричиненої коронавірусом кризи не раніше 2023-2024 років, - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україні знадобиться 3-4 роки на подолання наслідків спричиненої COVID-19 економічної кризи.

Про це йдеться в прогнозі МВФ після схвалення програми фінансової підтримки для України в розмірі $5 млрд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"На базовому рівні темп економічного зростання буде збільшуватися поступово протягом наступних років до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в здійсненні структурних реформ ... Продуктивність не досягне докризового рівня до 2023-2024 року", - йдеться в прогнозі.

Також у МВФ зазначили, що пов'язані з COVID-19 ризики зберігаються, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% у 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% цього року. І все це, попри фінансування від МВФ, покликане підтримати антикризові заходи, розблокування додаткового мільярда доларів допомоги від Світового банку та 1,2 мільярда євро від Євросоюзу, йдеться в публікації.

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