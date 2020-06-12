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Україна вийде зі спричиненої коронавірусом кризи не раніше 2023-2024 років, - МВФ

Україна вийде зі спричиненої коронавірусом кризи не раніше 2023-2024 років, - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україні знадобиться 3-4 роки на подолання наслідків спричиненої COVID-19 економічної кризи.

Про це йдеться в прогнозі МВФ після схвалення програми фінансової підтримки для України в розмірі $5 млрд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"На базовому рівні темп економічного зростання буде збільшуватися поступово протягом наступних років до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в здійсненні структурних реформ ... Продуктивність не досягне докризового рівня до 2023-2024 року", - йдеться в прогнозі.

Також у МВФ зазначили, що пов'язані з COVID-19 ризики зберігаються, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% у 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% цього року. І все це, попри фінансування від МВФ, покликане підтримати антикризові заходи, розблокування додаткового мільярда доларів допомоги від Світового банку та 1,2 мільярда євро від Євросоюзу, йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з третього кварталу, ми очікуємо зростання економіки в Україні", - Шмигаль

Автор: 

ВВП (1354) криза (418) МВФ (3069) прогноз (1384) економіка (929)


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Топ коментарі
+34
Порох отдал Зеленскому страну в которой 5 лет подряд росли зарплаты, пенсии, ВВП, а Зеленский оставит Пороху страну в которой 5 лет подряд все падало
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12.06.2020 17:29
+19
Причем, коронавирус - это пол-беды, беда - это Зеленский.
Надеюсь, что пресловутый холодильник докажет это и тем сторонникам Зеленского, которые ну хоть чуточку могут мыслить.
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12.06.2020 17:31
+18
П'ять років Зеленський не всидить. І нічого- впоралися в 2014, впораємося ще раз.
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12.06.2020 17:38
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😂
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13.06.2020 02:19 Відповісти
а что такого вирус натворил за 3 месяца, что мы 4 года из этого вылазить будем?
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12.06.2020 19:11 Відповісти
😂 обрав Зе еще год назад
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13.06.2020 02:21 Відповісти
Если б это был только короновирус. Тут действует вирус пострашнее
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12.06.2020 19:15 Відповісти
МВФ в доле, а в кроновирус верят только особо одареные. Нормальные никого не видели и не знают с короновирусом. Кроме жены президента и ту без симптомов.
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12.06.2020 19:34 Відповісти
У нас прям "Бинго" с этими кризисами, как на картинке

Україна вийде зі спричиненої коронавірусом кризи не раніше 2023-2024 років, - МВФ - Цензор.НЕТ 7488
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12.06.2020 19:37 Відповісти
А шмыга сказал, что будет взрыв экономики. Кто-то врет?
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12.06.2020 20:04 Відповісти
Когда будет взрыв экономики, Шмыги там уже давно не будет.
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13.06.2020 10:50 Відповісти
Украина все эти 30 лет самостийности и незалежности в глубоком кризисе,,, вероятнее всего из этого пике уже никогда не выйдет, страна и народ обречены
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12.06.2020 20:21 Відповісти
Ещё проситься до нас кацапы будете,спасайте братья, дайте по есть. А вот фигвам индейский. История никому и ничего не прощает, а украинцы тем более.
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12.06.2020 22:53 Відповісти
Нє, нуачо, он зе-влада вже закликає до чергового дурантіну.
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13.06.2020 06:33 Відповісти
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