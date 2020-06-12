Справи Майдану: Громадянин, який надав неправдиві свідчення на користь слідчого МВС, постане перед судом

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який надав слідчому судді завідомо неправдиві свідчення у справах Майдану з метою звільнення від-під варти колишнього слідчого Дніпровського районного управління міліції ГУ МВС України в місті Києві (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що на підставі завідомо неправдивих показань громадянина слідчий суддя звільнив з-під варти колишнього слідчого міліції, застосувавши до правоохоронця більш м’який запобіжний захід.

Зазначений слідчий 18 лютого 2014 року незаконно затримав, повідомив про підозру та скерував до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо двох учасників Революції Гідності.

Через покази обвинуваченого громадянина після звільнення з-під варти судом слідчий міліції намагався втекти на тимчасово окуповану територію України. Однак завдяки професійній роботі правоохоронців, працівників Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України колишній слідчий міліції постав перед судом.

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