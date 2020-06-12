За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна
Згідно з документально зафіксованими даними за січень-липень 2019 року, обсяг злочинних схем попередньої влади становить 235 млрд грн. Так, у зазначений період тільки самого ПДВ в народу України вкрали щонайменше на 39,3 млрд грн.
Про це заявила нардепка, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Дар’я Володіна на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на відповідну інформацію про схеми, обсяги і підприємства, які були задіяні в махінаціях з ПДВ за період січень-липень 2019 року.
"Це лише за 7 місяців 2019 року. І це лише податкова. А легендарна митниця, яка поки що із незрозумілих причин залишається поза пильною інформаційною увагою ТСК? Вдумайтесь, на які ж цифри можна вийти, якщо проаналізувати всі роки правління Порошенка? Думаю, що це питання цікавить не лише мене, а й усю Україну. Особливо правоохоронні органи", - написала Дар’я Володіна.
Таким чином, на її думку, народні обранці "дуже недооцінили масштаби корупції, і хто за цим стояв і стоїть".
Нардепка додала, що всі цифри, які вона наводить, підтверджуються відповідними документами та підписами, з іменами і прізвищами.
"Вельми цікаво, що відповідальними за "махінації з ПДВ", точніше за псевдоборотьбу з ними, за моєю інформацією, у цей період були М. Чмерук, Н. Рубан та І. Антоненко. Це ті самі люди, яких нещодавно було знов призначено в ДПС. Резонне питання - для чого?" - зазначила нардепка і наголосила, що всі ці факти обов'язково стануть предметом обговорення на наступному засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Також Володіна зазначила, що наявну в неї інформацію вона передає членам ТСК, правоохоронцям і бере на власний депутатський контроль хід і результати її розгляду.
Нагадаємо, що в період з 10 вересня 2018 року по 15 липня 2019 року в.о. голови Державної фіскальної служби України був Олександр Власов.
Зі свого боку, Євген Бамбізов обіймав посаду заступника голови ДФС - керівника Офісу великих платників податків із 4 липня 2018 року по 10 вересня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СБУ Стерненко прессует с какого то бодуна, полицаи невиновных по делу Шеремета.
В стране бардак.
Наприклад
Як я розумію з таблиці, то люди порядні були, навіть ПДВ з сум махінацій сплачували
Получается что порох лично администрировал налог НДС и крал его, при этом был профицитный бюджет.
Также получается что при овоще было все офигенно, потом пришел барыга, начал раскрадать НДС и за это МВФ дало Украине кредит.
140???
Пришли "честные", якобы не воруют)))---ГДЕ ДЕНЬГИ , которые " не украл при вас Порошенко"??? Где вы их прячете от народа?
Что мы имеем БЕЗ Порошенко : Бюджет с дырой 300 млрд,падение промышленности и др. отраслей экономики, падение ВВП, дыра в налоговой,дыра на таможне, Энергоатом, центрэнерго и др. госпредприятия в -опе, в долгах, на грани банкротства, страна на грани дефолта и Майдана---вот такая она , правда без зеленой лапши...
Сделайте НДС как в Польше-7% основной
предметы роскоши-22%
и никто не будет его воровать
Страна будет собирать ту же сумму что и при 20%
И люди будут работать не в Польше а в Украине