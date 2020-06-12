За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна

Згідно з документально зафіксованими даними за січень-липень 2019 року, обсяг злочинних схем попередньої влади становить 235 млрд грн. Так, у зазначений період тільки самого ПДВ в народу України вкрали щонайменше на 39,3 млрд грн.

Про це заявила нардепка, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Дар’я Володіна на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на відповідну інформацію про схеми, обсяги і підприємства, які були задіяні в махінаціях з ПДВ за період січень-липень 2019 року.

"Це лише за 7 місяців 2019 року. І це лише податкова. А легендарна митниця, яка поки що із незрозумілих причин залишається поза пильною інформаційною увагою ТСК? Вдумайтесь, на які ж цифри можна вийти, якщо проаналізувати всі роки правління Порошенка? Думаю, що це питання цікавить не лише мене, а й усю Україну. Особливо правоохоронні органи", - написала Дар’я Володіна.

Таким чином, на її думку, народні обранці "дуже недооцінили масштаби корупції, і хто за цим стояв і стоїть".

Нардепка додала, що всі цифри, які вона наводить, підтверджуються відповідними документами та підписами, з іменами і прізвищами.

"Вельми цікаво, що відповідальними за "махінації з ПДВ", точніше за псевдоборотьбу з ними, за моєю інформацією, у цей період були М. Чмерук, Н. Рубан та І. Антоненко. Це ті самі люди, яких нещодавно було знов призначено в ДПС. Резонне питання - для чого?" - зазначила нардепка і наголосила, що всі ці факти обов'язково стануть предметом обговорення на наступному засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також Володіна зазначила, що наявну в неї інформацію вона передає членам ТСК, правоохоронцям і бере на власний депутатський контроль хід і результати її розгляду.

Нагадаємо, що в період з 10 вересня 2018 року по 15 липня 2019 року в.о. голови Державної фіскальної служби України був Олександр Власов.

Зі свого боку, Євген Бамбізов обіймав посаду заступника голови ДФС - керівника Офісу великих платників податків із 4 липня 2018 року по 10 вересня 2019 року.