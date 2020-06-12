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За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна

За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, -

Згідно з документально зафіксованими даними за січень-липень 2019 року, обсяг злочинних схем попередньої влади становить 235 млрд грн. Так, у зазначений період тільки самого ПДВ в народу України вкрали щонайменше на 39,3 млрд грн.

Про це заявила нардепка, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Дар’я Володіна на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на відповідну інформацію про схеми, обсяги і підприємства, які були задіяні в махінаціях з ПДВ за період січень-липень 2019 року.

"Це лише за 7 місяців 2019 року. І це лише податкова. А легендарна митниця, яка поки що із незрозумілих причин залишається поза пильною інформаційною увагою ТСК? Вдумайтесь, на які ж цифри можна вийти, якщо проаналізувати всі роки правління Порошенка? Думаю, що це питання цікавить не лише мене, а й усю Україну. Особливо правоохоронні органи", - написала Дар’я Володіна.

Таким чином, на її думку, народні обранці "дуже недооцінили масштаби корупції, і хто за цим стояв і стоїть".

За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - слуга народу Володіна 01

Нардепка додала, що всі цифри, які вона наводить, підтверджуються відповідними документами та підписами, з іменами і прізвищами.

"Вельми цікаво, що відповідальними за "махінації з ПДВ", точніше за псевдоборотьбу з ними, за моєю інформацією, у цей період були М. Чмерук, Н. Рубан та І. Антоненко. Це ті самі люди, яких нещодавно було знов призначено в ДПС. Резонне питання - для чого?" - зазначила нардепка і наголосила, що всі ці факти обов'язково стануть предметом обговорення на наступному засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також Володіна зазначила, що наявну в неї інформацію вона передає членам ТСК, правоохоронцям і бере на власний депутатський контроль хід і результати її розгляду.

Нагадаємо, що в період з 10 вересня 2018 року по 15 липня 2019 року в.о. голови Державної фіскальної служби України був Олександр Власов.

Зі свого боку, Євген Бамбізов обіймав посаду заступника голови ДФС - керівника Офісу великих платників податків із 4 липня 2018 року по 10 вересня 2019 року.

Автор: 

податкова (707) ПДВ (623)


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Топ коментарі
+24
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина - Цензор.НЕТ 8771
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12.06.2020 17:33
+24
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина - Цензор.НЕТ 2921
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12.06.2020 17:41
+20
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина - Цензор.НЕТ 7623
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12.06.2020 17:33
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Раз есть факты воровства - обращайся в прокуратуру, ДБР, САП, СБУ, Гидрометцентр и Спортлото на всякий случай. Непонятно чем эти "антикоррупционные" конторы занимаются.
СБУ Стерненко прессует с какого то бодуна, полицаи невиновных по делу Шеремета.
В стране бардак.
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12.06.2020 18:52 Відповісти
Да кто вам поверит?
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12.06.2020 18:55 Відповісти
ПДВ и ЕСВ - это не налоги,это способ для воровства и коррупции,пока эти налоги существуют,любую власть при них можно смело называть коррумпированной.
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12.06.2020 18:59 Відповісти
Та і взагалі Володіну Вова вибрав собі, бо вона Володіна. Звичайно по пиках обирає - той на Штірліца, та на Мальвіну схожа, а той - на Карабаса-Барабаса чи Бармалєя - обожнювані Вовкою кіногерої - зразки для подражанія. Але не доріс - став схожим на чаклуна Чорномора, якому Руслан бороду відрізав (разом з головою). А тут - Володіна. Ну як не обрати.
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12.06.2020 19:00 Відповісти
Хм. Схоже, членкиня фракції СН, сама не знає що пише, чи не прочитала те що написали.
Наприклад
За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна - Цензор.НЕТ 4773

Як я розумію з таблиці, то люди порядні були, навіть ПДВ з сум махінацій сплачували
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12.06.2020 19:13 Відповісти
так то ж кацапка, Володіна, прізвище х...ло зашифрувала
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12.06.2020 21:35 Відповісти
Галимая манипуляция.
Получается что порох лично администрировал налог НДС и крал его, при этом был профицитный бюджет.
Также получается что при овоще было все офигенно, потом пришел барыга, начал раскрадать НДС и за это МВФ дало Украине кредит.
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12.06.2020 19:40 Відповісти
Да если бы Порошенко украл то, что ему пытаются впарить, ВОЛЧАРА пОРТНОВ состряпал бы такое количество исков, что хоть по одному,но Пороха уже закрыли бы! Так что, чушь это все!
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12.06.2020 23:57 Відповісти
За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна - Цензор.НЕТ 489
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12.06.2020 19:48 Відповісти
а з липня по грудень???
140???
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12.06.2020 19:55 Відповісти
Прелестно. При Порохе , допустим, это все "украли", но деньги в бюджете были и был рост ВВП больше трех лет, госпредприятия давали прибыль.
Пришли "честные", якобы не воруют)))---ГДЕ ДЕНЬГИ , которые " не украл при вас Порошенко"??? Где вы их прячете от народа?
Что мы имеем БЕЗ Порошенко : Бюджет с дырой 300 млрд,падение промышленности и др. отраслей экономики, падение ВВП, дыра в налоговой,дыра на таможне, Энергоатом, центрэнерго и др. госпредприятия в -опе, в долгах, на грани банкротства, страна на грани дефолта и Майдана---вот такая она , правда без зеленой лапши...
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13.06.2020 01:45 Відповісти
НДС-налог 50% которого киздят
Сделайте НДС как в Польше-7% основной
предметы роскоши-22%
и никто не будет его воровать
Страна будет собирать ту же сумму что и при 20%
И люди будут работать не в Польше а в Украине
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13.06.2020 06:51 Відповісти
а за июлю 2019 - июнь 2020 - 400 млрд
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13.06.2020 08:41 Відповісти
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