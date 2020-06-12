На Дніпропетровщині група шахраїв оформлювала онлайн-кредити на громадян без їхнього відома, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили організовану групу, учасники якої оформлювали онлайн-кредити на громадян без їхнього відома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіції встановили, що до складу угруповання входило дев’ятеро мешканців Дніпропетровщини. Найнятий ними "персонал" кол-центру телефонував громадянам нібито від імені мобільних операторів і "випитував" персональні дані для несанкціонованого випуску дублікатів сім-карток. Отримавши інформацію, зловмисники через інтернет оформлювали на ці реквізити так звані "швидкі" кредити та привласнювали гроші.

За попередніми даними слідства, за період "роботи" зловмисники встигли взяти кредити від імені кількох сотень громадян на суми від 2 до 10 тис. гривень. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків за місцем роботи підпільного кол-центру в Кривому Розі та за місцями проживання фігурантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Групу шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі, розкрито в Запорізькій області, - кіберполіція

Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та незаконно виготовлені дублікати сім-карток мобільних операторів. Двох активних учасників групи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Також дивіться: Суд заарештував шахраїв, які "продавали" посади голів Харківської ОДА та облподаткової. ФОТО