На Дніпропетровщині група шахраїв оформлювала онлайн-кредити на громадян без їхнього відома, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили організовану групу, учасники якої оформлювали онлайн-кредити на громадян без їхнього відома.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіції встановили, що до складу угруповання входило дев’ятеро мешканців Дніпропетровщини. Найнятий ними "персонал" кол-центру телефонував громадянам нібито від імені мобільних операторів і "випитував" персональні дані для несанкціонованого випуску дублікатів сім-карток. Отримавши інформацію, зловмисники через інтернет оформлювали на ці реквізити так звані "швидкі" кредити та привласнювали гроші.
За попередніми даними слідства, за період "роботи" зловмисники встигли взяти кредити від імені кількох сотень громадян на суми від 2 до 10 тис. гривень. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків за місцем роботи підпільного кол-центру в Кривому Розі та за місцями проживання фігурантів.
Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та незаконно виготовлені дублікати сім-карток мобільних операторів. Двох активних учасників групи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.
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а) ігнор
б) зустрічна пропозиція - "намотайте свої value offers собі на писюна". Незалежно від їхнього формату. Усе сумнівне - на писюна, і ніїпе.
А в другом ещё и людям нужны мозги а не по телефону сообщать свои данные!
Ще б "мелочь и семки" стріляти додумався!
Всякие КАЛ-центры работают и до СИХ ПОР.
Вот ВАМ ТУПОЙ и ЯРКИЙ пример.
0-800-33-48-69. Это НАШ, украинский номер. В вабере эти ублюдки насобирали 27186 участников. Сайты меняються. СУТЬ одна ПОД видом мировых брендов - "продажа" непонятной субстанции. Отправители ЕСТЬ, Их НОМЕРА и РЫЛА, адреса отправки также. НО их НЕ принимают, а народ лошат. Может ВЫ скажете - надо было думать? Но тогда ВАМ ВСЕМ нужно разбираться во всем !!! Это нонесенс. Покупая ХЛЕБ Вы должны быть уверены, что это хлеб и ВАМ не надо вникать в тонкости хлебопечения и прочего.
А всю эту погань и гниль нужно просто садить надолго. ОТ 10 лет. Дабы КАЖДЕМУ дебилу было НЕПОВАДНО и самое главное принимать контрмеры выявления заранее.
там сотнями миллиардами воруют у зеленского, а простому человеку за каких то 5 тыс грн нужно отчитываться.. ))) цирк да и только