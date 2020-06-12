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Новини Силовики
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На Дніпропетровщині група шахраїв оформлювала онлайн-кредити на громадян без їхнього відома, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили організовану групу, учасники якої оформлювали онлайн-кредити на громадян без їхнього відома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Дніпропетровщині група шахраїв оформлювала онлайн-кредити на громадян без їхнього відома, - СБУ 01

Співробітники спецслужби спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіції встановили, що до складу угруповання входило дев’ятеро мешканців Дніпропетровщини. Найнятий ними "персонал" кол-центру телефонував громадянам нібито від імені мобільних операторів і "випитував" персональні дані для несанкціонованого випуску дублікатів сім-карток. Отримавши інформацію, зловмисники через інтернет оформлювали на ці реквізити так звані "швидкі" кредити та привласнювали гроші. 

За попередніми даними слідства, за період "роботи" зловмисники встигли взяти кредити від імені кількох сотень громадян на суми від 2 до 10 тис. гривень. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків за місцем роботи підпільного кол-центру в Кривому Розі та за місцями проживання фігурантів.

На Дніпропетровщині група шахраїв оформлювала онлайн-кредити на громадян без їхнього відома, - СБУ 02

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Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та незаконно виготовлені дублікати сім-карток мобільних операторів. Двох активних учасників групи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Дніпропетровщині група шахраїв оформлювала онлайн-кредити на громадян без їхнього відома, - СБУ 03

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Також дивіться: Суд заарештував шахраїв, які "продавали" посади голів Харківської ОДА та облподаткової. ФОТО

Автор: 

кіберзлочин (810) шахрайство (1079) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12809) силовики (2513) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+8
и опять малая Родина найсветлейшего преЗЕдента...
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12.06.2020 18:01
+7
и тех, кто по телефону легко сообщает свои данные неизвестным лицам, хоть они и представились операторами мобсвязи....
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12.06.2020 18:06
+5
У випадку сумнівних дзвінків та меседжів в мене зазвичай дві стандартні схеми:
а) ігнор
б) зустрічна пропозиція - "намотайте свої value offers собі на писюна". Незалежно від їхнього формату. Усе сумнівне - на писюна, і ніїпе.
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12.06.2020 18:15
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Схема примерно такая Зеленский дает деньги для тех кто голосовал за него только предоставте данные!
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12.06.2020 18:01 Відповісти
и опять малая Родина найсветлейшего преЗЕдента...
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12.06.2020 18:01 Відповісти
Это ПРОБЛЕМА тех, кто дает такие "кредиты", в случае отказа заемщиком погашения дола судебные перспективы вернуть деньги крайне сомнительны!
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12.06.2020 18:04 Відповісти
и тех, кто по телефону легко сообщает свои данные неизвестным лицам, хоть они и представились операторами мобсвязи....
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12.06.2020 18:06 Відповісти
нет, они могут отказаться, оригинальной подписи на документах нет, электронной тоже, а риски ненадежность метода индентификации личности (по смс и т.п.) берет на себя кредитор!
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12.06.2020 18:13 Відповісти
У випадку сумнівних дзвінків та меседжів в мене зазвичай дві стандартні схеми:
а) ігнор
б) зустрічна пропозиція - "намотайте свої value offers собі на писюна". Незалежно від їхнього формату. Усе сумнівне - на писюна, і ніїпе.
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12.06.2020 18:15 Відповісти
ой ... и я когда-то насмеялся... поучаствуйте в опросе.. сначала качество оператора вас устраивает...а потом - а какие у вас есть гаджеты))))) я - а не подсказать вам код от сейфа и где запасной ключ от квартиры???..они - ну зачем вы так, мы хотим себе картину составить... я - о моем материальном положении или умственном развитии??? короче - обидились чёто )))
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12.06.2020 18:26 Відповісти
Треба було запитати чому вони Вас ображають, бо для чого говорити гад же ти?🧐
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12.06.2020 18:28 Відповісти
ой... недопетрав))) треба була мені першому образитися ))))
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12.06.2020 18:30 Відповісти
кошмар. а нет, чтобы ликвидировать этот поганый бизнес
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12.06.2020 18:06 Відповісти
Есть-перестать давать кредиты если человек с паспортом лично не явиться в банк... В. Чехии ты не возьмёшь не один кредит, не заключишь в банке договор, даже по генеральной доверенности если ты лично не явишься сам в банк не с копией а оригиналом паспорта, на тебя смотрит камера и банкир тебе разъясняете все и что и как....
А в другом ещё и людям нужны мозги а не по телефону сообщать свои данные!
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13.06.2020 01:26 Відповісти
Зюзя! Ти ж президент начебто... І не встидно тобі?
Ще б "мелочь и семки" стріляти додумався! На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ - Цензор.НЕТ 4241
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12.06.2020 18:09 Відповісти
такое только в украине может быть.
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12.06.2020 18:18 Відповісти
зелёные дембицелы, рассказываю заходищь на проззоро все документы выложены в он лайн. Вы реальные дебилы? И делай дальше что хошь
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12.06.2020 18:23 Відповісти
Онлайн кредиты это огромный подарок мошенникам и очередное преступление украинской власти перед украинским народом.
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12.06.2020 18:41 Відповісти
Тоесть наше ГОСУДАРСТВО СНАЧАЛА допустило всякое сомнительно ГАВНО, которое НАСАЖИВАЕТ на кол простых смертных украинцев с ставкой 1-2% в СУТКИ. Да можно сказать - надо читать и т.д., НО КАК, ВАШУ мать КАК такие % ?????
Всякие КАЛ-центры работают и до СИХ ПОР.
Вот ВАМ ТУПОЙ и ЯРКИЙ пример.
0-800-33-48-69. Это НАШ, украинский номер. В вабере эти ублюдки насобирали 27186 участников. Сайты меняються. СУТЬ одна ПОД видом мировых брендов - "продажа" непонятной субстанции. Отправители ЕСТЬ, Их НОМЕРА и РЫЛА, адреса отправки также. НО их НЕ принимают, а народ лошат. Может ВЫ скажете - надо было думать? Но тогда ВАМ ВСЕМ нужно разбираться во всем !!! Это нонесенс. Покупая ХЛЕБ Вы должны быть уверены, что это хлеб и ВАМ не надо вникать в тонкости хлебопечения и прочего.
А всю эту погань и гниль нужно просто садить надолго. ОТ 10 лет. Дабы КАЖДЕМУ дебилу было НЕПОВАДНО и самое главное принимать контрмеры выявления заранее.
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12.06.2020 22:19 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42026686/
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12.06.2020 22:21 Відповісти
не мудрено, сейчас даже если картошки купить на 5 тыс грн то все твои документы отсканируют, как будто ты олигарх какой то..

там сотнями миллиардами воруют у зеленского, а простому человеку за каких то 5 тыс грн нужно отчитываться.. ))) цирк да и только
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13.06.2020 08:44 Відповісти
 
 