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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Авдіївки та Луганського, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Авдіївки та Луганського, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Верхньоторецького противник на світанку відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом агресор поблизу Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського, ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк

Підсумки за минулу добу

11 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Чермалик, Мар’їнка, Оріхове, Новотроїцьке, Хутір Вільний, Гнутове, Павлопіль, Луганське, Новоолександрівка, Кримське та Новомихайлівка.

За даними розвідки, 11 червня українські військовослужбовці знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення 2 пограбування, 14 крадіжок, 3 шахрайства та 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 65 адміністративних правопорушень.

Також читайте: Окупанти згодні пропускати на Донбас лише за попередніми списками і з обов'язковою обсервацією

Російські окупанти своїми діями продовжують блокувати пропуск громадян через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Автор: 

обстріл (28428) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Консультативна група висуває нові аргументи для Мінських домовленостей?
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12.06.2020 18:23
+6
Уже больше года мародер Моника наживается на войне.
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12.06.2020 18:35
+4
А від по-звірячому вбитої Еріки залишилися лише сухі кістки😔
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12.06.2020 18:39
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Доколе Порошенко будет продолжать наживаться на войне?
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12.06.2020 18:21 Відповісти
Консультативна група висуває нові аргументи для Мінських домовленостей?
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12.06.2020 18:23 Відповісти
Ну и сколько "президент", избранный, лишь бы не Алексеевич, будет это терпеть?
А, вообще то он сам приказывает бить укропов, вот "укропы ватные" избрали, но что говорить, если самый лучший президент презирается самими "украинцами".
Срочно возврат, Настоящего Президента.
73 процента, Вы Зебилыыыыыыыы!!!
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12.06.2020 18:31 Відповісти
Які молодці.
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12.06.2020 18:33 Відповісти
Уже больше года мародер Моника наживается на войне.
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12.06.2020 18:35 Відповісти
А від по-звірячому вбитої Еріки залишилися лише сухі кістки😔
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12.06.2020 18:39 Відповісти
не наживаетцо, а пытаетцо прекратить....
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12.06.2020 18:42 Відповісти
Попітка нє мітка, бо треба дивитися в очі ***** і побачити бажання припинити війну.
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12.06.2020 18:45 Відповісти
С целым миром спорить я готов,
Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза у *****,
И они глядят на нас с тобою.😲
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12.06.2020 18:49 Відповісти
то тот, перед ним, наживался на крови, а етот точно не на тесле - велосипедист!
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12.06.2020 18:45 Відповісти
Налоговая декларация нечертырежды недезертира неМоники какбэ говорит об обратном
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12.06.2020 18:48 Відповісти
нельзя верить каким бумажкам - видосикам мона!
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12.06.2020 18:50 Відповісти
злобные папередники напали на мирную кацапию,
отжали у ее Крым и замесили войнушку на бамбасе....
хто же ето выдержит?
канешна кацапня пришла мир установить! - о так от.
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12.06.2020 19:01 Відповісти
тока от не понимаю, почему мне те папердники все таки нравятся,
а ети зеленые миролюбцы не? - пройдет мабуть...
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12.06.2020 19:16 Відповісти
С Дном РАБссии сами себя поздравили....СкреПОНОСсия любит даты всякие особенно советского дерьма...
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12.06.2020 18:41 Відповісти
Це день незалежності росії від України😄
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12.06.2020 18:43 Відповісти
Вжe кілька років майжe щодня повідомляють, що ворог нас кілька разів обстрілював. Значно цікавішe, скільки разів ми іх стріляли, і скільки орків вдалося знищити.
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12.06.2020 18:42 Відповісти
ФНБ покинул РАБссию...,скоро опять ГКЧП...
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12.06.2020 18:51 Відповісти
Надеюсь мои там остались живы несмотря на. Ни на что несмотря.
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12.06.2020 19:06 Відповісти
а за что украинская разведка получает деньги, если мы каждый день мы слышим об обстрелах позиций ВСУ? может лучше всю разведку разогнать к едреной фене и создать новую?
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13.06.2020 07:14 Відповісти
 
 