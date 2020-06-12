Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Авдіївки та Луганського, втрат немає, - пресцентр ОС
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Верхньоторецького противник на світанку відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом агресор поблизу Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського, ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.
Підсумки за минулу добу
11 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Чермалик, Мар’їнка, Оріхове, Новотроїцьке, Хутір Вільний, Гнутове, Павлопіль, Луганське, Новоолександрівка, Кримське та Новомихайлівка.
За даними розвідки, 11 червня українські військовослужбовці знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.
За минулу добу представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення 2 пограбування, 14 крадіжок, 3 шахрайства та 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 65 адміністративних правопорушень.
Російські окупанти своїми діями продовжують блокувати пропуск громадян через контрольні пункти в'їзду-виїзду.
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А, вообще то он сам приказывает бить укропов, вот "укропы ватные" избрали, но что говорить, если самый лучший президент презирается самими "украинцами".
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73 процента, Вы Зебилыыыыыыыы!!!
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