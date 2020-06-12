Силу в Шевченківському суді не застосовували, просто не пропускали, - судова охорона

Співробітники судової охорони не застосовували силу і спецзасоби щодо людей, які зібралися в Шевченківському суді на підтримку активіста Сергія Стерненка. Допуск до зали суду обмежили через карантин.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив пресофіцер управління Служби судової охорони Києва та області Микола Жукович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, біля будівлі суду зібралося близько 150 осіб на підтримку Стерненка, вони палили фаєри.

Значна частина людей намагалася потрапити безпосередньо до будівлі суду і залу засідання, зазначив Жукович.

"На засідання не потрапило багато журналістів. Активісти намагалися прорватися, і їх не пропустили через чинні карантинні обмеження. Ніякої фізичної сили і спецзасобів співробітники судової охорони щодо присутніх у будівлі суду людей не застосовували, просто не пропускали", - сказав він.

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За словами Жуковича, під час спроб прорватися були пошкоджені металодетектори.

Також, за його словами, немає інформації про те, що хто-небудь постраждав, вибухові пакети та фаєри всередині суду активісти не використовували.

Своєю чергою відділ комунікації поліції Києва на сторінці у фейсбуці повідомив, що правоохоронці посилили заходи безпеки біля будівлі Шевченківського райсуду.

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"Сьогодні біля судової установи зібралися громадяни для проведення акції. Отже, для забезпечення громадської безпеки та порядку співробітники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки біля адміністративної установи. Охорона суду, пропускний режим до приміщення і забезпечення правопорядку безпосередньо в залі судового засідання здійснюються представниками Служби судової охорони відповідно до їхніх службових повноважень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одного з учасників поліцейські виявили дозволений травматичний пістолет. Ця людина є підсудним за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) УКУ. Зараз поліцейські з'ясовують, чому він прийшов на акцію з травматичною зброєю.

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Як повідомлялося, раніше біля входу до будівлі Шевченківського районного суду Києва відбулися сутички активістів із представниками правоохоронних органів.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.