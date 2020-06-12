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Новини
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Силу в Шевченківському суді не застосовували, просто не пропускали, - судова охорона

Силу в Шевченківському суді не застосовували, просто не пропускали, - судова охорона

Співробітники судової охорони не застосовували силу і спецзасоби щодо людей, які зібралися в Шевченківському суді на підтримку активіста Сергія Стерненка. Допуск до зали суду обмежили через карантин.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив пресофіцер управління Служби судової охорони Києва та області Микола Жукович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, біля будівлі суду зібралося близько 150 осіб на підтримку Стерненка, вони палили фаєри.

Значна частина людей намагалася потрапити безпосередньо до будівлі суду і залу засідання, зазначив Жукович.

"На засідання не потрапило багато журналістів. Активісти намагалися прорватися, і їх не пропустили через чинні карантинні обмеження. Ніякої фізичної сили і спецзасобів співробітники судової охорони щодо присутніх у будівлі суду людей не застосовували, просто не пропускали", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За словами Жуковича, під час спроб прорватися були пошкоджені металодетектори.

Також, за його словами, немає інформації про те, що хто-небудь постраждав, вибухові пакети та фаєри всередині суду активісти не використовували.

Своєю чергою відділ комунікації поліції Києва на сторінці у фейсбуці повідомив, що правоохоронці посилили заходи безпеки біля будівлі Шевченківського райсуду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Сьогодні біля судової установи зібралися громадяни для проведення акції. Отже, для забезпечення громадської безпеки та порядку співробітники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки біля адміністративної установи. Охорона суду, пропускний режим до приміщення і забезпечення правопорядку безпосередньо в залі судового засідання здійснюються представниками Служби судової охорони відповідно до їхніх службових повноважень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одного з учасників поліцейські виявили дозволений травматичний пістолет. Ця людина є підсудним за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) УКУ. Зараз поліцейські з'ясовують, чому він прийшов на акцію з травматичною зброєю.

Також читайте: Депутати "Голосу" хочуть взяти Стерненка на поруки

Як повідомлялося, раніше біля входу до будівлі Шевченківського районного суду Києва відбулися сутички активістів із представниками правоохоронних органів.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

зіткнення (167) суд (11674) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+14
Якщо був би у влади розум, то Стерненка би відпустили.
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12.06.2020 18:53
+9
убейся, мокшанин!
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12.06.2020 19:05
+6
Дійсно, але це не відміняє зебілізм влади.
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12.06.2020 19:03
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Якщо був би у влади розум, то Стерненка би відпустили.
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12.06.2020 18:53 Відповісти
Якщо у Стерненка буб би розум то він би не топив за Блазня а так що бажав то й отримав!
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12.06.2020 18:57 Відповісти
Дійсно, але це не відміняє зебілізм влади.
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12.06.2020 19:03 Відповісти
Влада після того як набрала на останніх виборах 72% як це правільно сказати зкажу російскою! Рамсы попутала! Алк нажаль нема ніякої сили окрім ЄС які можуть дати відсіч!
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12.06.2020 19:11 Відповісти
Дебільна влада сама собі зашморг накручує! Скільки ще терпітимо це непрорзуміння? Втрачаємо країну!
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12.06.2020 19:01 Відповісти
Терпітимо стільки витримаємо🤗
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12.06.2020 19:04 Відповісти
Хохли -терпіли цього самі хотіли.
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13.06.2020 14:49 Відповісти
Куди ви поспішаєте?
Нарід ще вдосхочу не нарадувався Зеленським.
Хай відпочине від Порошенка.
До 2024 року.
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12.06.2020 19:13 Відповісти
Тому біля суду так мало людей що націоналістичний цирк на дроти людям надоїв як і 95 квартал!
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12.06.2020 18:59 Відповісти
Панове, хто має юридичну освіту (не таку як у найвеличнішого, а справжню), поясніть, будь ласка, оце:
"Отмечается, что у одного из участников полицейские обнаружили разрешенный травматический пистолет." Источник: https://censor.net/n3201736

Якщо на зброю є дозвіл, він неї не діставав, не погрожував нею або на словах її застосуванням, то чого до нього доклепалися?
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12.06.2020 18:59 Відповісти
Хай націоналісти у Попова запитают або у Шарія вони робили все для того щоб ці покидьки повергулися!
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12.06.2020 19:01 Відповісти
А що йому закидають? Хай пояснюють самі, а він НІЧОГО не повинен почснювати.
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12.06.2020 19:14 Відповісти
Нічого не повинен поясновати. Мовчить, бляха. Гребанийт9
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12.06.2020 19:15 Відповісти
это называется манипуляция общественным мнением, обычное дело у "журналистов"
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12.06.2020 19:14 Відповісти
Силу в Шевченковском суде не применяли, просто не пропускали, - судебная охрана - Цензор.НЕТ 785
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12.06.2020 19:01 Відповісти
250 гривен, неплохие бабки, Стерненко не жмот! Все туда!
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12.06.2020 19:02 Відповісти
убейся, мокшанин!
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12.06.2020 19:05 Відповісти
Судебная охрана.. прямо как - охрана судеб..
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12.06.2020 19:14 Відповісти
Охорона має знати,що їх будє судити народ на майдані разом з суддями.Пощади не буде.
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12.06.2020 19:22 Відповісти
ай да вирус ай да маладец

"На заседание не попало много журналистов. Активисты пытались прорваться, и их не пропустили в силу действующих карантинных ограничений. Никакой физической силы и спецсредств сотрудники судебной охраны по отношению к собравшимся в здании суда людям не применяли, просто не пропускали"...

проста пиндили...
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12.06.2020 19:28 Відповісти
Я його не бив тільки кулаком в пику затопив.
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13.06.2020 14:47 Відповісти
журналисты дебилы полные - с собачиком на поводке каждый бы шел - проблем бы не было....
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12.06.2020 19:33 Відповісти
Ну, С.Стерненко і "Нєгодяй" - три рази його хотіли убити, на нього відкрито полювали, Після першого нападу він просив у поліції охорону - не дали. На Стерненка напали другий раз,стріляли і поранили.Просив у поліції охорону -знову не дали!!!??? Ясно,що після цього,Стерненко для самооборони почав носити ніж. Коли на нього ВТРЕТЄ біля його дому з засади напали ДВОЄ з ножами,цей "нєгодяй" Стерненко,замість того,щоб дати себе зарізати,як ягня,почав ОБОРОНЯТИСЯ ВІД ДВОХ!!! В результаті оборони -сам отримав поранення і поранив одного з нападників,який від поранень помер.Другий нападник так далеко,що опинився за кордоном.Питання.Чому поліція не відкриває проти нападників справиІ не не подає в міжнародний розшук???
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12.06.2020 20:02 Відповісти
 
 