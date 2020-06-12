Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими

Прессекретар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Георгій Тихий розповів, що означає для України отримання статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тихого, головні переваги нового статусу такі:

- поглиблений обмін розвідданими;

- доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО;

- пріоритетний доступ до оцінювань та сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО;

- підвищення рівня взаємосумісності України та Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба

"Це насправді дуже практичні речі. Потрібні І Альянсу, і українським Збройним Силам уже сьогодні. Бо ця поглиблена взаємодія робить і одних, і інших сильнішими. Якщо наполегливо працювати, все вдається", - написав Тихий.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.