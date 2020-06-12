Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими
Прессекретар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Георгій Тихий розповів, що означає для України отримання статусу партнера розширених можливостей НАТО.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Тихого, головні переваги нового статусу такі:
- поглиблений обмін розвідданими;
- доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО;
- пріоритетний доступ до оцінювань та сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО;
- підвищення рівня взаємосумісності України та Альянсу.
"Це насправді дуже практичні речі. Потрібні І Альянсу, і українським Збройним Силам уже сьогодні. Бо ця поглиблена взаємодія робить і одних, і інших сильнішими. Якщо наполегливо працювати, все вдається", - написав Тихий.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
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Теперь касательно посла.
1. Данон сняли этот свой б-гомерзский бред
2. Естественно они ничего с украинской стороной не согласовавали (им то нафиг, ролик ведь для рашки?)
3. Запротестовал посол Украины (нормальное явление, тут он молодца).
4. Они прекратили крутить эту хрень (ну, толерантность и всё такое. А помимо того-рынок раиськи больше, чем Украины. Но нафига противопоставлять один рынок другому, когда можно продать и там и там?Логика: для рабсеян мы снимем какую-нбудь другую рекламу, скажем с алкашом-Ефремовым А для украинцев...ну, кто там у них щас популярен).
5. Снятие посла. Сняли ли его именно из-за этого?Не факт. В конце-концов, в ключевые точки назначают обычно своих людей (где, например, сейчас тот Дещица прозябает?). Я уже не говорю, что у нас всякая новая власть норовит отменить решения предыдущей.
Извиняй за многабукафф
они дали этот статус что бы Ермака и Зелю подставить перед путиным...
сейчас путин не будет доверять им как прежде..
Тільки уявіть, що він не так давно в РНБО був...
Вояки сраные...
И есть ли возможность что-то подобное провернуть в Украине?
А хотелось бы чтобы вжопучленцы от турецких дронов попрятались по норам, откуда вылезли.
А путин думал, что захватом Донбасса обхитрит дядю Сэма.
Не с путинским счастьем.