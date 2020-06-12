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Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими

Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими

Прессекретар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Георгій Тихий розповів, що означає для України отримання статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тихого, головні переваги нового статусу такі:

- поглиблений обмін розвідданими;

- доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО;

- пріоритетний доступ до оцінювань та сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО;

- підвищення рівня взаємосумісності України та Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - Кулеба

"Це насправді дуже практичні речі. Потрібні І Альянсу, і українським Збройним Силам уже сьогодні. Бо ця поглиблена взаємодія робить і одних, і інших сильнішими. Якщо наполегливо працювати, все вдається", - написав Тихий.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими 01

Автор: 

МЗС (4121) НАТО (6440)


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Топ коментарі
+11
Так это и Украине выгодно! Украина получает поддержку НАТО в войне с лаптестаном!
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12.06.2020 19:07
+3
Не думаю шо НАТО аж побежит давать Украине разведданные, учитывая, шо сегодняшняя власть вот так запросто сливает русне конфеденциальную информацию.
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12.06.2020 19:10
+3
Я як там Сівохо? ))
Тільки уявіть, що він не так давно в РНБО був...
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12.06.2020 19:11
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Да скажите просто, НАТО получило форпост, безо всяких особых обязательств со своей стороны. Понимаю, не всем понравится, но ведь факт.
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12.06.2020 19:05 Відповісти
Так это и Украине выгодно! Украина получает поддержку НАТО в войне с лаптестаном!
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12.06.2020 19:07 Відповісти
Стал бы я спорить))))Но поддержка не того уровня, которого хотелось бы. Увы.
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12.06.2020 19:09 Відповісти
Осталось чтобы Зевеличайшие все не похерели, хозяева их в лаптестане точно возмущены. Они из за йогурта послов снимают, а тут НАТО.
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12.06.2020 19:09 Відповісти
Слушай, ты всерьёз думаешь насчёт посла во Франции или так, прикалываешься?
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12.06.2020 19:10 Відповісти
Я не верю в такие совпадения, но хотелось бы и самого посла послушать. А ты всерьез считаешь что к примеру в дом Омеляна в 6.30 приезжает ДБР в полной экипировке с оружием, чтобы поискать какие то улики на прошлого хозяина дома?
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12.06.2020 19:14 Відповісти
Ну вот смотри, припёрлись они в полседьмого утра в полной экипировке. Ок, факт. Ну, а что от них хотеть=инструкция+вказивка начальства. Им то что?Люди подневольные ткскзть, что приказали, то и сделали. Может даже надели те самые знаменитые шкарпетки за 300 гривень. Не к исполнителям надо присматриваться, а к заказчикам ткскзть.
Теперь касательно посла.
1. Данон сняли этот свой б-гомерзский бред
2. Естественно они ничего с украинской стороной не согласовавали (им то нафиг, ролик ведь для рашки?)
3. Запротестовал посол Украины (нормальное явление, тут он молодца).
4. Они прекратили крутить эту хрень (ну, толерантность и всё такое. А помимо того-рынок раиськи больше, чем Украины. Но нафига противопоставлять один рынок другому, когда можно продать и там и там?Логика: для рабсеян мы снимем какую-нбудь другую рекламу, скажем с алкашом-Ефремовым А для украинцев...ну, кто там у них щас популярен).
5. Снятие посла. Сняли ли его именно из-за этого?Не факт. В конце-концов, в ключевые точки назначают обычно своих людей (где, например, сейчас тот Дещица прозябает?). Я уже не говорю, что у нас всякая новая власть норовит отменить решения предыдущей.
Извиняй за многабукафф
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12.06.2020 19:34 Відповісти
Я не сказал что факт, но ты сам написал вказівка начальства с ДБР, ну т.е в идиотский приказ начальства ДБР ты веришь, а в то что посол впал в немилость из за активности чрезмерной нет?
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12.06.2020 19:47 Відповісти
Ну так факт, не я же напиал в тексте новости, что припёрлись в полседьмого утра. Тут не ко мне претензии Насчёт того, что припёрлись: ну, не рядовых работников же ДБР это инициатива Я полагаю (это я о после), что скорее совпало. Кто в ЕС ключевые фигуры?Германия и Франция. Ну, значит в отношении их скорее всего будут замены. Французика уже заменили, следи за Германией.
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12.06.2020 19:54 Відповісти
😂 Теперь уже мне смешно там совпало, там совпало, чудеса прям)))
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12.06.2020 19:58 Відповісти
Ну, а как ты думал?Что посол назначается с сегодня и до конца света?Меняется политика государства и меняются послы соответственно. Обычная ротация кадров.
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12.06.2020 20:00 Відповісти
Я по моему все написал, не вижу смысла повторять.
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12.06.2020 20:15 Відповісти
Дык пожалуйста. Я тебя ни за каких Зеленских/Ермаков не агитирую, упаси боже Ну, хоть посмейся, в конце концов это какая-никакая, а позитивная реакция
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12.06.2020 20:17 Відповісти
Сподіваюсь, що після отримання нового статусу, ця підтримка буде більш матеріальна, ніж слова підтримки. А в решті - згоден, то вигідно обом сторонам
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12.06.2020 19:12 Відповісти
До форпоста НАТО Украине, как до Парижа пешком. Ещё годы работы сотен тысяч людей и лярды долларов и гривен, естественно при очищении руководства от совково-российско-моя хатазкраю мусора. Но данный шажочек в правильном направлении и однозначно маленькая, но перемога
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12.06.2020 19:49 Відповісти
Вы не поняли. Они уже имеют прикрытие. В виде нас.
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12.06.2020 19:59 Відповісти
Мы себя врядли полностью прикроем в случае серьёзного замеса, но никак не всю Европу
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12.06.2020 20:03 Відповісти
Люди имеются. Оружя (при необходимости) подкинут. Да и не факт, что мы есть Непреодолимая Преграда. Вполне возможно, что вопрос в том, чтобы рабсеяне обессилели с борьбе с украинцами (в случае серьёзного замеса). То бишь те, кем не жаль и пожертвовать если что, лшь бы выполнили возложенное на них. Гнусно это всё.
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12.06.2020 20:07 Відповісти
Успокою тебя, кадыровцы в Мурманске тренируются, явно не для наших лесо-степей. Так что отсидеться за украинскими спинами не получиться. Поэтому : гуртом и батька быты лэгшэ
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Так и на Ладоге в рамках содействия РИДу они тоже не просто так и опять же, отнюдь не под наши условия тренируются.
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12.06.2020 20:32 Відповісти
В Польшу прибыли танки НАТОвского Вермахта Вдруг быдло в лице Сралин и Гитьлер воскреснут
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12.06.2020 19:08 Відповісти
Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными - Цензор.НЕТ 422
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12.06.2020 19:14 Відповісти
Ці розвіддані транзитом підуть на мааскву.
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12.06.2020 19:09 Відповісти
Ну хоч одна добра новина!
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12.06.2020 19:10 Відповісти
Не думаю шо НАТО аж побежит давать Украине разведданные, учитывая, шо сегодняшняя власть вот так запросто сливает русне конфеденциальную информацию.
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12.06.2020 19:10 Відповісти
эт точно...
они дали этот статус что бы Ермака и Зелю подставить перед путиным...
сейчас путин не будет доверять им как прежде..
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12.06.2020 19:13 Відповісти
и правильно сделает, шо не даст - максимум - персик...
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12.06.2020 19:23 Відповісти
Я як там Сівохо? ))
Тільки уявіть, що він не так давно в РНБО був...
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12.06.2020 19:11 Відповісти
Там і без сивухи лайна вистачає...
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12.06.2020 19:13 Відповісти
Звучит как диагноз какой-то..
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12.06.2020 19:12 Відповісти
В сентябре 1939 года братаны Берлина и Кремля напали на Польшу.Интересен факт.Гудериан штурмовал Брестскую крепость больше недели....,пришел на помощь Сралин и тут,подогнав Гаубицы крупного калибра...,Крепость пала...потом был совместный Парад двух Шакалов в Бресте по случаю победы над Польшей...
Вояки сраные...
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12.06.2020 19:16 Відповісти
Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими - Цензор.НЕТ 7026
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12.06.2020 19:27 Відповісти
На рабсеи рвутся пердаки-НАТО уже в Украине - будет строить свои базы для оккупации вяликой и магучей.
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12.06.2020 19:42 Відповісти
Учения - то таке, а вот разведданные - посерьёзней будет!
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12.06.2020 20:09 Відповісти
Мне вот интересно на основании чего Турция воюет в Ливии на стороне правительства?
И есть ли возможность что-то подобное провернуть в Украине?
А хотелось бы чтобы вжопучленцы от турецких дронов попрятались по норам, откуда вылезли.
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12.06.2020 21:03 Відповісти
Та впевнений що можна. Єдине питання кому це крім нас потрібно. Щоб резикувати своїми людьми треба серьйозні підстави. Навіть коли ми станемо НАТО це ж не означає, що хтось за нас приїде воювати. В день в ступу в НАТО наші солдати просто стануть військами НАТО
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12.06.2020 23:56 Відповісти
До речі...Вчора сфотав - у бік Польщі рухалися.., а може і далі - до України )

Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими - Цензор.НЕТ 6904
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12.06.2020 21:26 Відповісти
По крайней мере это лучше чем ничего.Хотя зебанаты и это могут похерить.
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12.06.2020 22:00 Відповісти
Новый статус позволит дрючить московию в углублённом режиме - по самые помидоры.
А путин думал, что захватом Донбасса обхитрит дядю Сэма.
Не с путинским счастьем.
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12.06.2020 23:16 Відповісти
Чудова новина! Одна з не багатьох позитивних за останній час. В недалекому майбутньому зможемо впевнено сказати: "We are NATO"
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12.06.2020 23:50 Відповісти
 
 