"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС
У найближчі 6 тижнів мали відбутися суди над 13 суддями, яких обвинувачують в ухваленні завідомо неправосудних вироків активістам Майдану.
Про це Роман Маселко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось перелік найближчих засідань щодо суддів Майдану, які засуджували невинних. Усіх їх судять за статтею 375 КК, яку сьогодні КСУ визнав неконституційною:
16 червня - справа судді Царевич
18 червня - справа судді Скарлат
19 червня - справа судді Кушнір
24 червня - справа судді Бевз
25 червня - судді апеляції Бець, Приндюк, Єфімова
30 червня - суддя Дзюба
3 липня - суддя Ковтуненко
3 липня - суддя Кицюк
7 липня - суддя Решетнік
21 липня - судді Мора та Степанова", - написав він.
Маселко вважає, що Майдан для суддів - "незрозуміле поняття" і "посягання на їхню незалежність від правосуддя".
"Сьогодні у них свято. Їм вже нічого не загрожує. Перемога свавілля над правосуддям", - підсумував він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 червня Конституційний суд визнав, що ст. 375 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання для суддів, які ухвалюють завідомо неправосудні вироки, не відповідає Конституції.
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