"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС

У найближчі 6 тижнів мали відбутися суди над 13 суддями, яких обвинувачують в ухваленні завідомо неправосудних вироків активістам Майдану.

Про це Роман Маселко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось перелік найближчих засідань щодо суддів Майдану, які засуджували невинних. Усіх їх судять за статтею 375 КК, яку сьогодні КСУ визнав неконституційною:

16 червня - справа судді Царевич

18 червня - справа судді Скарлат

19 червня - справа судді Кушнір

24 червня - справа судді Бевз

25 червня - судді апеляції Бець, Приндюк, Єфімова

30 червня - суддя Дзюба

3 липня - суддя Ковтуненко

3 липня - суддя Кицюк

7 липня - суддя Решетнік

21 липня - судді Мора та Степанова", - написав він.

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Маселко вважає, що Майдан для суддів - "незрозуміле поняття" і "посягання на їхню незалежність від правосуддя".

"Сьогодні у них свято. Їм вже нічого не загрожує. Перемога свавілля над правосуддям", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 червня Конституційний суд визнав, що ст. 375 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання для суддів, які ухвалюють завідомо неправосудні вироки, не відповідає Конституції.