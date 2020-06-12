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"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС

У найближчі 6 тижнів мали відбутися суди над 13 суддями, яких обвинувачують в ухваленні завідомо неправосудних вироків активістам Майдану.

Про це Роман Маселко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось перелік найближчих засідань щодо суддів Майдану, які засуджували невинних. Усіх їх судять за статтею 375 КК, яку сьогодні КСУ визнав неконституційною:

16 червня - справа судді Царевич

18 червня - справа судді Скарлат

19 червня - справа судді Кушнір

24 червня - справа судді Бевз

25 червня - судді апеляції Бець, Приндюк, Єфімова

30 червня - суддя Дзюба

3 липня - суддя Ковтуненко

3 липня - суддя Кицюк

7 липня - суддя Решетнік

21 липня - судді Мора та Степанова", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки

Маселко вважає, що Майдан для суддів - "незрозуміле поняття" і "посягання на їхню незалежність від правосуддя".

"Сьогодні у них свято. Їм вже нічого не загрожує. Перемога свавілля над правосуддям", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 червня Конституційний суд визнав, що ст. 375 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання для суддів, які ухвалюють завідомо неправосудні вироки, не відповідає Конституції.

Перемога свавілля над правосуддям: адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС 01

Автор: 

КС (1427) суд (11674) суддя (1583) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+15
"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС - Цензор.НЕТ 4154
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12.06.2020 19:19
+11
"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС - Цензор.НЕТ 9252
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12.06.2020 19:34
+9
законы пишет ВРУ. У Пороха не было стабильного большинства в раде. А вот у Зеленского - есть.
И на что он его использует?
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12.06.2020 19:46
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весна прошла...
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12.06.2020 19:17 Відповісти
"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС - Цензор.НЕТ 4154
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12.06.2020 19:19 Відповісти
"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС - Цензор.НЕТ 7645
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12.06.2020 19:22 Відповісти
Якщо хтось вважає що в той час судді не мали права приймати відповідні рішення стосовно завідомо невинних громадян, то як він може пояснити подальше прийняття закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій майдану"?
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12.06.2020 19:22 Відповісти
зе дно
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12.06.2020 19:23 Відповісти
справедливости ради беспредел судей это работа Пети,это его реформа дала им те полномочия и теперь они их используют , де факто им насрать на всех так как воровство они свое узаконили , и прижать хоть одну суку в мантии не реально , у них свой совет паханов который их отмажет
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12.06.2020 19:29 Відповісти
законы пишет ВРУ. У Пороха не было стабильного большинства в раде. А вот у Зеленского - есть.
И на что он его использует?
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12.06.2020 19:46 Відповісти
не может такого быть , Картавый до конца срока свинокроликов уверял что в ихней какалиции большенство ,больше 226 рыл -----------------может поспоришь ? Тогда поднимем ляпы Палубия для поблики ?
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12.06.2020 21:25 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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12.06.2020 19:27 Відповісти
А може ці судді чекають на рішення судді Лінча? Суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F) Зубков колись дочекався
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12.06.2020 19:32 Відповісти
"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС - Цензор.НЕТ 9252
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12.06.2020 19:34 Відповісти
Йдучи по вулиці я бачу харі які вибрали ті харі .
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12.06.2020 19:45 Відповісти
Так і такі є. Але, вони пасивний дурнуватий плебс, який нічого не нищить. Все чекає зростання економіки нв 40% і зарплат по $4000
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12.06.2020 20:00 Відповісти
Я вас дуже розумію...
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12.06.2020 21:02 Відповісти
цып
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13.06.2020 16:24 Відповісти
Хтось вірить в цій країні в незалежні суди ?Судова система стоїть на сторожі олігархату , режиму який при владі і своїх шкурних інтересів .
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12.06.2020 19:57 Відповісти
Конституционный суд надо распускать!
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12.06.2020 20:02 Відповісти
Остается только мистер Линч.
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12.06.2020 20:03 Відповісти
Определите точно термин, и дело с концом!
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12.06.2020 20:14 Відповісти
Апосся таво как это сборище вместе с дирехтарам автабазы узурпировало власть в стране, ано должно было быть распущено и посажено. Но лахи ачередной раз выбрали каришневае гуано, а патом грын пуу, которые покрыли преступников. Так шо в настоящий моумент сие сборище в квадрате нелигитимнои все иво извержения умища это юридический панос и нонсенс. Преступник не может ни в каком соответствии с каким либо правом избирать себе меру пресечения.
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12.06.2020 20:37 Відповісти
Скільки суддів КС призначив Порошенко?Четверо?Тому такий і результат.Але це не прикрашує і теперішню владу.
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12.06.2020 20:40 Відповісти
Опять быстро движемся к мусорным бачкам. Только в следующий раз люди уже станут их ЗАКЛЁПЫВАТЬ. Для надёжности.
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15.06.2020 17:40 Відповісти
 
 