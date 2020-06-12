Поліція за час карантину склала на порушників понад 12,5 тис. протоколів

У Національній поліції України закликають дотримуватися чинних обмежень для недопущення поширення коронавірусу і повідомляють про більш ніж 12,5 тисячі адмінпротоколів, складених на порушників карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Протягом дії карантинних заходів загалом складено 12 522 адміністративні протоколи, в Києві - 1330", - розповіли в пресслужбі Національної поліції.

За інформацією відомства, за минулу добу складено 20 протоколів про адміністративні порушення.

Із загальної кількості адмінпротоколів 960 складено щодо керівників торговельних закладів та закладів харчування.

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Що стосується режиму самоізоляції, то за період карантину встановлено 2288 порушників, на них також складено протоколи.

Крім того, перевіряється дотримання режиму самоізоляції, який контролюють за допомогою мобільного застосунку "Дія", вже складено 20 адмінпротоколів.

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У пресслужбі Нацполіції також нагадали, що за серйозні порушення, які призводять до спалаху вірусу, може настати кримінальна відповідальність і нагадали, що в Тернопільській області, де було встановлено спалах коронавірусу на території декількох сіл, відкрито кримінальне провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

У Нацполіції наголосили, що поліцейські, органи місцевої влади та відповідні служби продовжують реагувати на скарги про порушення карантину, а також самостійно виявляти порушників.

У Національній поліції закликали українців не нехтувати власним здоров'ям, здоров'ям інших людей і дотримуватися карантинних обмежень. При цьому в поліції нагадали, що постанова Кабміну про обмежувальні заходи у зв'язку з недопущенням поширення коронавірусу ще діє, і порушників притягують до відповідальності.

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