УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7850 відвідувачів онлайн
Новини
1 296 27

Twitter заблокував 32 тисячі акаунтів ботів, пов'язаних із владою Китаю, Туреччини та Росії

Twitter заблокував 32 тисячі акаунтів ботів, пов'язаних із владою Китаю, Туреччини та Росії

Соціальна мережа Twitter заблокувала понад 32 тисячі акаунтів із Китаю, Туреччини та Росії. Адміністратори соцмережі вважають, що це акаунти ботів, які брали участь в "інформаційних операціях".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

Усі профілі заблокували за різні порушення політики маніпулювання на платформі.

Велика частина - 23 750 акаунтів - належала користувачам із Китаю. За даними Twitter, вони вели "маніпулятивні та скоординовані дії", публікуючи геополітичні дописи на користь Комуністичної партії Китаю (КПК), при цьому "вводили в оману щодо ситуації в Гонконзі".

Читайте також: Протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані, - CNN

7340 турецьких акаунтів, серед яких були й фейкові, соцмережа заблокувала за активну підтримку президента Реджепа Таїпа Ердогана і дописи про його партію.

У Росії заблокували 1152 аккаунти за пропаганду "Єдиної Росії" і нападки на політичних дисидентів. Заблоковані акаунти, за версією компанії, пов'язані із сайтом "Актуальна політика", який займається політичною пропагандою в Росії. Акаунти робили скоординовані репости неоригінальних повідомлень заради політичних цілей і використовували платформу для маніпуляції, йдеться в повідомленні компанії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Раніше в березні Facebook і Twitter видалили понад 200 акаунтів, пов'язаних зі спробами Росії вплинути на користувачів зі США. За даними соцмереж, акаунти "керувалися з Гани та Нігерії". Їх зв'язали з "фабрикою тролів" Євгенія Пригожина.

5 червня соціальна мережа Facebook заявила про маркування повідомлень контрольованих державою ЗМІ. Наприкінці року компанія планує почати блокувати рекламу від цих ЗМІ у США. У серпні 2019 року про аналогічний крок заявляла соцмережа Twitter.

Автор: 

Китай (4582) росія (65122) Туреччина (3500) Twitter (291) боти (97)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Зебилы, тут ваших ольгинских друзей которые работают на Зелю забанили)
показати весь коментар
12.06.2020 20:00
+4
Еще б зебилье перебили. Было бы получше
показати весь коментар
12.06.2020 20:06
+2
Какая прелесть. Особый цимес в ситуации это то, что об этом сообщает бот
показати весь коментар
12.06.2020 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як, як можна писати теми і не перевіряти хоча б заголовок на помилки. Вибачте, але...
https://censor.net/news/3201752/***********************************************************************************************
показати весь коментар
12.06.2020 19:58 Відповісти
Вони б краще подавали в першу чергу українською. А то вже сьомий рік пишу, а віз і нині там. Українською новини спізнюються на добрих три години. От вам і державна мова…
показати весь коментар
12.06.2020 20:04 Відповісти
Я вже на те й забив. Ставлю в налаштунках українську, так новини з'являються години на 2 пізніш.
показати весь коментар
12.06.2020 20:08 Відповісти
О чём я и говорил в теме про F-35. Турков (членов НАТО! с важнейшим проливом!) толкают в союз с Рашкой и Китаем. Большего дебилизма придумать сложно.
показати весь коментар
12.06.2020 20:00 Відповісти
Отнюдь. Реджепушка сам лезет на рожон. Ну, теперь остался без F-35. Ну чо, бывает, довыя....бувся.
показати весь коментар
12.06.2020 20:04 Відповісти
А что он сделал?
показати весь коментар
12.06.2020 20:05 Відповісти
Купил же С-400. Ну и...
Была же сегодня ньюс.
показати весь коментар
12.06.2020 20:08 Відповісти
А в чём криминал в покупке С-400? Обладание оружием противника это ведь плюс, а не минус. Русня с удовольствием бы купила и F-22, и F-35 если бы им продали
показати весь коментар
12.06.2020 20:17 Відповісти
Так я ж не против (правда я не есть представитель правительства США и всё такое ) Криминала вроде как и нет, но есть эта самая, как её, несовместимость драйверов. Ну, как в анекдоте, когда запорожец вьехал в зад ленд-круйзеру, а у тебя местная винда объявила, мол обнаружено новое устройство
показати весь коментар
12.06.2020 20:20 Відповісти
Если есть несовместимость в двух вещах, то никто не мешает их просто не совмещать
В любом случае это проблема турков, а не США.
показати весь коментар
12.06.2020 20:25 Відповісти
Ну так штаты они ж как решили?Если Большой Фриц не лезет в Большую Берту, то нафиг им его продавать
показати весь коментар
12.06.2020 20:29 Відповісти
Им то что за дело?
показати весь коментар
12.06.2020 20:40 Відповісти
Да поди их пойми. То ли нац.гордость за свою товарную марку или как там её. То ли "так не доставайся ж ты никому", опять таки вопрос престижа. Блюдут марку, или как там это называется...
показати весь коментар
12.06.2020 20:41 Відповісти
Какое завуалированное определение тупости
показати весь коментар
12.06.2020 20:45 Відповісти
Тс-сссс, вы главное им там не говорите. А то повесят тут на всех ярлык этого ихнего...харрасмента, чи як их там)))
показати весь коментар
12.06.2020 20:48 Відповісти
а зачем им ф-35? если знаешь протоколы, спецификации, то самолет уже и не нужен.
для тупеньких. чтобы делать 4Г связь не надо телефон, а надо описание протокола.
показати весь коментар
12.06.2020 22:39 Відповісти
Та да. На Миг-29 скотчем китайский GPS приеб...шат. Никакой разницы. Ватник, вам уже описали протоколы с С-400 и Панцырями
показати весь коментар
12.06.2020 23:54 Відповісти
U nix jest F-16 vot teper budet prikryvat Libiju srazu 17 stuk ot raski samoliotov.Vot posmotrum kak teper budet bombit
показати весь коментар
12.06.2020 20:36 Відповісти
Ecio 8 karablej otpravit u nix tam jest PVO takze.Ja neznaju konkretno kakije no imejet oni srednej dalnosti raketi dlia samoliotov
показати весь коментар
12.06.2020 20:39 Відповісти
Давно пора заблокировать на Цензоре сотни ботов с ********* и их коллег ЗЕтроллей
показати весь коментар
12.06.2020 20:00 Відповісти
Зебилы, тут ваших ольгинских друзей которые работают на Зелю забанили)
показати весь коментар
12.06.2020 20:00 Відповісти
Какая прелесть. Особый цимес в ситуации это то, что об этом сообщает бот
показати весь коментар
12.06.2020 20:02 Відповісти
А за словами найвеличнішого про "порохоботів" (які витирають ноги об щось там) скільки акаунтів відключили?
Та й ще непогано було б перевірити те саме на "зеботів". А потім порівняти результати
показати весь коментар
12.06.2020 20:03 Відповісти
Еще б зебилье перебили. Было бы получше
показати весь коментар
12.06.2020 20:06 Відповісти
гуд!надо больше!
показати весь коментар
12.06.2020 21:06 Відповісти
Когда уже Цензор коменты закроет?
показати весь коментар
13.06.2020 01:32 Відповісти
 
 