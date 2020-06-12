Twitter заблокував 32 тисячі акаунтів ботів, пов'язаних із владою Китаю, Туреччини та Росії

Соціальна мережа Twitter заблокувала понад 32 тисячі акаунтів із Китаю, Туреччини та Росії. Адміністратори соцмережі вважають, що це акаунти ботів, які брали участь в "інформаційних операціях".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

Усі профілі заблокували за різні порушення політики маніпулювання на платформі.

Велика частина - 23 750 акаунтів - належала користувачам із Китаю. За даними Twitter, вони вели "маніпулятивні та скоординовані дії", публікуючи геополітичні дописи на користь Комуністичної партії Китаю (КПК), при цьому "вводили в оману щодо ситуації в Гонконзі".

Читайте також: Протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані, - CNN

7340 турецьких акаунтів, серед яких були й фейкові, соцмережа заблокувала за активну підтримку президента Реджепа Таїпа Ердогана і дописи про його партію.

У Росії заблокували 1152 аккаунти за пропаганду "Єдиної Росії" і нападки на політичних дисидентів. Заблоковані акаунти, за версією компанії, пов'язані із сайтом "Актуальна політика", який займається політичною пропагандою в Росії. Акаунти робили скоординовані репости неоригінальних повідомлень заради політичних цілей і використовували платформу для маніпуляції, йдеться в повідомленні компанії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Раніше в березні Facebook і Twitter видалили понад 200 акаунтів, пов'язаних зі спробами Росії вплинути на користувачів зі США. За даними соцмереж, акаунти "керувалися з Гани та Нігерії". Їх зв'язали з "фабрикою тролів" Євгенія Пригожина.

5 червня соціальна мережа Facebook заявила про маркування повідомлень контрольованих державою ЗМІ. Наприкінці року компанія планує почати блокувати рекламу від цих ЗМІ у США. У серпні 2019 року про аналогічний крок заявляла соцмережа Twitter.