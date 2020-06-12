Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко

Лікарі проведуть епідеміологічне розслідування і призначать президенту України Володимиру Зеленському режим роботи з урахуванням позитивного тесту на COVID-19 у його дружини Олени.

Про це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До мене зверталися епідеміологи, які здійснюють епідрозслідування, запитували, як правильно організувати процес, амбулаторне лікування та ізоляцію. Питання ізоляції президента прописано у постанові Кабміну, але потрібно розуміти, що у нього регулярно проводитимуть тести. Це перша особа, яка ухвалює ключові для держави рішення, тому епідеміологи можуть прописати певний режим роботи, щоб дотримуючись епідемічної безпеки, продовжувати роботу і виконувати посадові обов'язки", - сказав Ляшко.

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Він наголосив, що "тією чи іншою мірою ізоляція буде".

"Наразі президент і так багато працює в режимі онлайн, проводить багато онлайн-нарад, селекторних нарад. Я думаю, що там не особливо зміниться графік онлайн-зустрічей", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, дружина президента України Володимира Зеленського Олена отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.

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