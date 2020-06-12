Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко
Лікарі проведуть епідеміологічне розслідування і призначать президенту України Володимиру Зеленському режим роботи з урахуванням позитивного тесту на COVID-19 у його дружини Олени.
Про це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До мене зверталися епідеміологи, які здійснюють епідрозслідування, запитували, як правильно організувати процес, амбулаторне лікування та ізоляцію. Питання ізоляції президента прописано у постанові Кабміну, але потрібно розуміти, що у нього регулярно проводитимуть тести. Це перша особа, яка ухвалює ключові для держави рішення, тому епідеміологи можуть прописати певний режим роботи, щоб дотримуючись епідемічної безпеки, продовжувати роботу і виконувати посадові обов'язки", - сказав Ляшко.
Він наголосив, що "тією чи іншою мірою ізоляція буде".
"Наразі президент і так багато працює в режимі онлайн, проводить багато онлайн-нарад, селекторних нарад. Я думаю, що там не особливо зміниться графік онлайн-зустрічей", - сказав Ляшко.
Як повідомлялося, дружина президента України Володимира Зеленського Олена отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.
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А я все думал зачем они эту хрень затеяли....Вовочка просто устал и ему пару недель впадло появляться на публике, нужна была формальная отмазка куда он делся...
Обыск у Омеляна.
Суд над Порошенко.
Возвращение русских сериалов.
Сокращение армии.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ОБНАРУЖЕН КОРОНАВИРУС!!!111
Все мгновенно забывают про армию, суд, сериалы и обыски, и начинают обсуждать коронавирус первой леди.
Потом будет так:
Отмена языкового закона.
Отмена люстрации и декоммунизации.
Вода в Крым.
Признание Крыма российским.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111
Все мгновенно забывают про Крым, воду, декоммунизацию и язык и начинают обсуждать месячные первой леди.
Потом будет так:
Аресты майдановцев.
Яценюка, Порошенко, Турчинова расстреливают на площади.
На площадях жгут вышиванки, томики Шевченко и альбом поэта-песенника Вакарчука вместе с Вакарчуком.
Печерский суд отменяет беловежские соглашения, и Украина возвращается в Советский союз.
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО НАЧАЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111
Все мгновенно забывают про Украину, Вакарчука, вышиванки, расстрелы, аресты, и заваливают е....о на йух, от пуза счастливо и похрюкивая засовывают себе колбасу под два двадцать в задницу, не забыв смазать её мароженым как в детстве.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/367453700895299 Владимир Завгородний
https://ibigdan.livejournal.com/25170244.html
сбылась таки мечта идиота !
Вовочка две недели не будет посещать школу и писать контрольные !
Бог в помощь, пусть грызут друг друга
Осталось только постараться не получить загар после "самоизоляции", хотя всегда можно сказать что это от кварцевой лампы - его лохторат схавает
Скількох же він інфікував?
Источник: https://censor.net/v3201104
(ой ніт, це не той Ляшко... хоча... какая разница?)
...ти лікар чи хто? Яку часткову?! Вони чоловік та жінка! Сексом трахаються! На ПОВНУ ізоляцію аж до обсервації! На ЧОТИРИ РОКИ!!!
І щоб зебобіки були задоволені - в.о. Президента поставити Пороха! Його ж "не жалко", так, зебобіки?...
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Ну нет у меня желания видеть этого шута в он-лайн режиме на одном из южных островов взятых в аренду за наши деньги
- Эх... а я хотел космонавтом.
Бункерная автократия какая - то. Хлафнае шоп хтота вентиляцию случайно не выключил.
- КОРОНВИРУС ГАВНО НЕ БЕРЕТ...
а теперь ещё и 2е недели решил отдохнуть просто..
страной когда уже начнёт управлять?
всё валится к чертям с этим квартолом ипучим