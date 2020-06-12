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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко

Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко

Лікарі проведуть епідеміологічне розслідування і призначать президенту України Володимиру Зеленському режим роботи з урахуванням позитивного тесту на COVID-19 у його дружини Олени.

Про це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До мене зверталися епідеміологи, які здійснюють епідрозслідування, запитували, як правильно організувати процес, амбулаторне лікування та ізоляцію. Питання ізоляції президента прописано у постанові Кабміну, але потрібно розуміти, що у нього регулярно проводитимуть тести. Це перша особа, яка ухвалює ключові для держави рішення, тому епідеміологи можуть прописати певний режим роботи, щоб дотримуючись епідемічної безпеки, продовжувати роботу і виконувати посадові обов'язки", - сказав Ляшко.

Також читайте: Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

Він наголосив, що "тією чи іншою мірою ізоляція буде".

"Наразі президент і так багато працює в режимі онлайн, проводить багато онлайн-нарад, селекторних нарад. Я думаю, що там не особливо зміниться графік онлайн-зустрічей", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, дружина президента України Володимира Зеленського Олена отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) Олена Зеленська (252) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6359
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12.06.2020 20:19
+21
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7687
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12.06.2020 20:25
+14
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1031
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12.06.2020 20:54
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12.06.2020 20:18 Відповісти
Вы не расстраивайтесь на самом деле "самоизоляция" будет где нибудь на Омане....
А я все думал зачем они эту хрень затеяли....Вовочка просто устал и ему пару недель впадло появляться на публике, нужна была формальная отмазка куда он делся...
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12.06.2020 21:40 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25170244.html Шов маст говён

Обыск у Омеляна.
Суд над Порошенко.
Возвращение русских сериалов.
Сокращение армии.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ОБНАРУЖЕН КОРОНАВИРУС!!!111

Все мгновенно забывают про армию, суд, сериалы и обыски, и начинают обсуждать коронавирус первой леди.

Потом будет так:

Отмена языкового закона.
Отмена люстрации и декоммунизации.
Вода в Крым.
Признание Крыма российским.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111

Все мгновенно забывают про Крым, воду, декоммунизацию и язык и начинают обсуждать месячные первой леди.

Потом будет так:

Аресты майдановцев.
Яценюка, Порошенко, Турчинова расстреливают на площади.
На площадях жгут вышиванки, томики Шевченко и альбом поэта-песенника Вакарчука вместе с Вакарчуком.
Печерский суд отменяет беловежские соглашения, и Украина возвращается в Советский союз.
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО НАЧАЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111

Все мгновенно забывают про Украину, Вакарчука, вышиванки, расстрелы, аресты, и заваливают е....о на йух, от пуза счастливо и похрюкивая засовывают себе колбасу под два двадцать в задницу, не забыв смазать её мароженым как в детстве.

https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/367453700895299 Владимир Завгородний

https://ibigdan.livejournal.com/25170244.html
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13.06.2020 00:41 Відповісти
частичную ))))
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12.06.2020 20:18 Відповісти
Вот и понять этот спич не могу. Они что -- вместе не живут? Или как?
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12.06.2020 20:23 Відповісти
Может и живут,но наврали про болезнь и сидеть в самоизоляции не хотят
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12.06.2020 20:32 Відповісти
Клоуны устраивают цирк для для своего быдлоэлектората. Хотела Зе-сопля дурака коронавирусного включить, но, подумав, решили цирком с женой мозК быдлу засрать...
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12.06.2020 20:33 Відповісти
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1031
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12.06.2020 20:54 Відповісти
А что с Мендель? Трипер?
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12.06.2020 20:50 Відповісти
Хронический трипер
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13.06.2020 09:07 Відповісти
сбылась !
сбылась таки мечта идиота !
Вовочка две недели не будет посещать школу и писать контрольные !
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12.06.2020 20:34 Відповісти
Лучше на полную и насовсем.
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12.06.2020 23:30 Відповісти
Жабо-гадюча камасутра. Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3185
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12.06.2020 20:18 Відповісти
Ревниві хлопи
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12.06.2020 20:25 Відповісти
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8031
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12.06.2020 20:27 Відповісти
за Бодей не засохнет - ответит смачно

Бог в помощь, пусть грызут друг друга
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12.06.2020 20:35 Відповісти
Вай-вай-вай. Почто Герасим хочет утопить Муму, я не пойму, я не пойму.
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12.06.2020 21:18 Відповісти
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6359
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12.06.2020 20:19 Відповісти
Вот и правильное решение, теплее в бронепамперсе будет.
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12.06.2020 21:22 Відповісти
Да он же хотел заразится - пусть валит заражается. Может сдохнет наконец-то.
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12.06.2020 20:22 Відповісти
Боюсь, не дождемся.
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12.06.2020 22:22 Відповісти
Знов у оман зібрався, давно відпочивав бідний
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12.06.2020 20:23 Відповісти
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8531
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Ляшко... Ляшко... Це не тьолка Ахмєтова?
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Так и зеля теперь телка ахметова
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12.06.2020 20:34 Відповісти
Нічого дивного, усі президенти, починаючи з Кучми були в гаремі у Ахмєтова, навіть такі кабани, як Януковощь і Порошенко.
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12.06.2020 20:47 Відповісти
Пущай пистует, может меньше херни натворит
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7687
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12.06.2020 20:25 Відповісти
Честно пофиг он что есть что нету от перестановки нуля пустота не меняется
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12.06.2020 20:26 Відповісти
Вова.предлогаю самаизолироваться полностью.почувствуй себя дебилом кто голосовал за тебя .а лучше изолируйся со всей своей командой в прекрасном городе на реке Дон.на левом берегу этой реки раньше была прекрасная зона отдыха в его устье ловили обалденных раков
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12.06.2020 20:26 Відповісти
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9852
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12.06.2020 20:26 Відповісти
Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. Заразили жену.
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12.06.2020 20:26 Відповісти
цирк для быдлоэлектората...
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12.06.2020 20:35 Відповісти
Никого не заражали. Просто нужна была отмазка, куда исчезли Зе и его супруга на 2 недели. Тупо полететь очередной раз отдыхать, пока все в заднице, ему бы не простили и с отдыха он мог ехать сразу в Ростов....А так мол болеет со всем народом....
Осталось только постараться не получить загар после "самоизоляции", хотя всегда можно сказать что это от кварцевой лампы - его лохторат схавает
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12.06.2020 21:46 Відповісти
И шикалат на рашенках талщее, нитошо щас адна соя и исенция.
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12.06.2020 20:52 Відповісти
Ветку вопросов-ответов как-то удалили. Так что я даже не знаю что вам ответить
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12.06.2020 20:55 Відповісти
Наденьте на него презерватив...и завяжите его узлом...
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12.06.2020 20:28 Відповісти
"Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф;- сказал Зеленский
Скількох же він інфікував?
Источник: https://censor.net/v3201104
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12.06.2020 20:28 Відповісти
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1503
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12.06.2020 20:28 Відповісти
😜😝😝
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12.06.2020 20:30 Відповісти
в бункер его!
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12.06.2020 20:28 Відповісти
На чотири роки! Бо сказали, що до 2024 покращання не буде! Ото хай там і сидить!
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12.06.2020 20:33 Відповісти
Пусть потрёт ей одно место эбонитовой палочкой....
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12.06.2020 20:29 Відповісти
Ляшко, скотиняка!...
(ой ніт, це не той Ляшко... хоча... какая разница?)
...ти лікар чи хто? Яку часткову?! Вони чоловік та жінка! Сексом трахаються! На ПОВНУ ізоляцію аж до обсервації! На ЧОТИРИ РОКИ!!!
І щоб зебобіки були задоволені - в.о. Президента поставити Пороха! Його ж "не жалко", так, зебобіки?...
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12.06.2020 20:31 Відповісти
Каришневая гуано залить у битон и хай жывэ фарева и тада иго нихто уникуда не задвинет.
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12.06.2020 20:49 Відповісти
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12.06.2020 22:27 Відповісти
Ну зачем вы так...например можно кабинка с из оргстекла,=..2,5Х2,5,2,5...с фильтрами и принудительной подачей воздуха, там же биотуалет, подача пищи через спец окно...В центр Хрещаика выставить.. и пусть народ лицезрит президента-клоуна круглосуточно...
=======
Ну нет у меня желания видеть этого шута в он-лайн режиме на одном из южных островов взятых в аренду за наши деньги
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12.06.2020 20:34 Відповісти
Судя по тому что не умер Трамп ,Путин то понятно что вакцина уже есть. Но пока не для всех.
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12.06.2020 20:38 Відповісти
Ведерный клистир и глубокое промывание пищевой трубки уместе с мазгами.
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12.06.2020 20:46 Відповісти
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12.06.2020 22:34 Відповісти
Все-таки "закосив"!
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12.06.2020 20:40 Відповісти
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Эх... а я хотел космонавтом.
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12.06.2020 20:42 Відповісти
Лучше в полную, до деда Лукьяна.
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12.06.2020 20:45 Відповісти
Чё тожа в бункер палезит и вещать аттуда будет.
Бункерная автократия какая - то. Хлафнае шоп хтота вентиляцию случайно не выключил.
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12.06.2020 20:45 Відповісти
пусть не возвращается
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12.06.2020 20:49 Відповісти
а почему те кто прилетели и неизвестно контактировали ли с зараженными идут в полную изоляцию, а он в частичную...
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12.06.2020 20:58 Відповісти
всем тесты при симптомах, а зеле каждый день. вот вам и равенство от зеленых. слуги опять выше народа
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12.06.2020 21:00 Відповісти
І термометр півметровий в дупу.
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13.06.2020 09:10 Відповісти
Вот чого Богуцька заявила, що президент дико стомився. Тепер є шанс "заоманитися" десь на місяць.
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12.06.2020 21:14 Відповісти
Ну, як кажуть у нас - ".уя змелеш - пас порвався, паса сшили - мельник всрався".
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12.06.2020 21:25 Відповісти
"Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию..." Все зрозуміло, скоро винирне десь в Омані. "Ой, а як я тут опинився? Я ж знаходжусь в частковій ізоляції."
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12.06.2020 21:38 Відповісти
Как-то уж очень вовремя заразилась(???) наша ледя. В аккурат после желания супруга заразиться коронавирусом и отоспаться на Банковой. Может, и правда болеет наш главнюк, ведь с нормальной головой такого не вывалишь пиплу. Наверное, будут "самоизолироваться" в Омане... Ну пусть выздоравливают. А мы передохнем от его "феерических" забаганок, хоть немного сэкономим.
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12.06.2020 22:40 Відповісти
Ну тепер зрозуміло для чого весь цей цирк, мальчік захотів відпочити.
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12.06.2020 23:05 Відповісти
Да, врачи были правы
- КОРОНВИРУС ГАВНО НЕ БЕРЕТ...
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13.06.2020 00:56 Відповісти
Ох Зеленський, до чого ти докатився, тебе вже ненавидять більше ніж Януковича...В тебе тепер є реальні шанси ПНХ разом з ліпшим друзякою Єрмаком та іншими засранцями-хрюколюбами
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13.06.2020 01:28 Відповісти
появилась официальная причина свалить
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13.06.2020 02:25 Відповісти
Конечно сам же заражает не соблюдая карантин
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13.06.2020 06:37 Відповісти
офигеть, то он видосики снимает какой плохой Порошенко, то с лука стреляет..
а теперь ещё и 2е недели решил отдохнуть просто..

страной когда уже начнёт управлять?

всё валится к чертям с этим квартолом ипучим
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13.06.2020 08:46 Відповісти
Ну тепер ПЕРЕЛЯКАНИЙ буде робити собі тест кожного дня .
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13.06.2020 08:51 Відповісти
На днях була "новина", що бубочка "сільно устал і у нєго замучений від". І тут вдруг Лєнка захворала майже лєтально. Косе, падлюка, 100%. Знайшов привід, як бидлорат-73 надути в черговий раз.
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13.06.2020 09:08 Відповісти
 
 