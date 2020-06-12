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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран офіційно попросив у Франції допомоги з розшифровкою чорних скриньок збитого літака МАУ

Іран офіційно попросив у Франції допомоги з розшифровкою чорних скриньок збитого літака МАУ

Іран запросив у Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції допомогу в розшифровці самописців зі збитого під Тегераном літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомив представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) Фархад Парвареш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Організація цивільної авіації Ірану нещодавно звернулася із запитом до Бюро з розслідування авіакатастроф Франції про те, що бортові самописці мають бути направлені Іраном на територію BEA у Франції, щоб вони були розшифровані в присутності представників інших причетних до питання країн та ІКАО, якщо Франція може забезпечити таку можливість", - заявив Парвареш.

Водночас французьке бюро повідомило, що поки не отримувало офіційного запиту і зараз веде переговори з Іраном, Канадою та Україною про надання допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переговорах з Іраном щодо чорних скриньок збитого літака МАУ є просування, - Шмигаль

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Автор: 

Іран (2030) чорна скринька (71)


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Топ коментарі
+1
не прошло и пол года...
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12.06.2020 20:20
+1
Бармалеи долго думали как минимизировать потери. Аллах Аллахом, а денЁг никому не охота никома отдавать.
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12.06.2020 20:24
+1
делюга неразрешамая как и mh-17
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12.06.2020 20:25
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не прошло и пол года...
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12.06.2020 20:20 Відповісти
Бармалеи долго думали как минимизировать потери. Аллах Аллахом, а денЁг никому не охота никома отдавать.
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12.06.2020 20:24 Відповісти
делюга неразрешамая как и mh-17
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12.06.2020 20:25 Відповісти
особенно, если так как и тут пятак рахи замаран в крови невинных
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12.06.2020 20:54 Відповісти
Какой смысл в расшифровке если Иран признался в теракте по неосторожности ??
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12.06.2020 21:03 Відповісти
Хай не 3,14-ть! Там кацапське рило потрібно шукати!
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13.06.2020 09:22 Відповісти
Тут больше технических вопросов как узкоязычные консультанты организовали блокирование радиочастот оператора ПВО произведённого в РФ !!
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12.06.2020 21:04 Відповісти
А перед этим рашистские "друзья" помогли довести ящики до нечитаемого состояния? Так теперь можно их отдать кому-попало, результат будет одинаковый. Ведь не зря моджахеды столько времени тянули и не отдавали самописцы?!
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12.06.2020 22:58 Відповісти
за работу по тегеранской трагедии МИД Украины надо умножить на ноль...
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13.06.2020 06:50 Відповісти
дядя Иран ты дурак?
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13.06.2020 08:02 Відповісти
 
 