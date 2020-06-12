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Новини Хабарники
26 013 57

Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Ексчиновника затримано під час спроби дати хабар керівництву НАБУ і САП за закриття кримінальної справи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "12 червня за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його "правої руки", високопосадовця Управління ДПС у м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП за ухвалення рішення про закриття кримінальної справи, у якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Вилучено 6 млн дол. США.

На цей час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій зазначених осіб.

Попередньо їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України".

Також читайте: Київський прокурор Мазурик, спійманий під час одержання хабаря $100 тис., вийшов із СІЗО під заставу 640 тис. грн

Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи 01
Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи 02

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702)


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Топ коментарі
+25
Некисло чинуші живуть....
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12.06.2020 20:26
+11
Один ты работаешь на рашу.
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12.06.2020 20:59
+5
ай-ай-ай всё, шо нажито непосильным трудом!!!!!!!!!
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12.06.2020 20:27
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Некисло чинуші живуть....
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12.06.2020 20:26 Відповісти
Бідкаються.
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12.06.2020 20:28 Відповісти
Люди бідкаються, а влада розводить руками))))
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12.06.2020 21:42 Відповісти
Тепер потрібно що Офіс Генпрокурора не викрав ці гроші, як це було з грошима які знайшли у короля контрабанди Альперіна. Коли взялись перераховувати гроші, вони виявились підробкою! А взагалі то Венедиктову потрібно арештувати, без неї на такий хабар ніхто б не пішов! Тільки домовившись з Генпрокурором і занісши йому такий самий пакунок Злочевський міг домовлятись з НАБУ, бо Злочевський розумів що НАБУ може закрити кримінальне провадження але потрібно щоб Генпрокурор його не поновив! Отже з Венедиктовою була "досягнута домовленість" і те що контролювали закриття кримінального провадження з Офісу Генпрокурора, це не випадковість, це факт співпраці Венедиктової з мафією! Тепер питання чи знав Зеленський про цю оборудку, чи Коля хороший парєнь не почав заносити хабарі з Президента, як він робив з порошенком? Зеленський теж під підозрою, бо Венедиктова це його кандидатура якій він безмежно довіряє! Але що довіряє Зеленський Венедиктовій, закривати кримінальні провадження за мільйонні хабарі? Тепер Зеленський має довести що він не є причетним до цієї оборудки і не давав добро на закриття кримінального провадежння! Бо просто так мільйони доларів в чемоданах на носять! Якщо вже пішли з хабарем в НАБУ, то таку наглість можуть мати тільки люди які з Президентом та Гепрокурором все порішали!
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13.06.2020 14:31 Відповісти
всё это фейки госслужащих для демонстрации нужности, пока не будут озвучены реальные имена и показаны морды лиц
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12.06.2020 20:29 Відповісти
Интересно как живут ГБРовцы если отказались от 6 лямов? В нашей стране не берет тот, кому не дают.
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12.06.2020 21:20 Відповісти
палево большое было, побоялись
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13.06.2020 08:12 Відповісти
Не могли эти мерзкие рожи Холодницкий с Сытником отказаться от 6 лямов. Просто что то не срослось.
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13.06.2020 11:09 Відповісти
ай-ай-ай всё, шо нажито непосильным трудом!!!!!!!!!
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12.06.2020 20:27 Відповісти
Жлоб, мало предложил!
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12.06.2020 21:05 Відповісти
Наверное на борьбу с вирусом спишут?
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12.06.2020 20:27 Відповісти
Не, скорей всего это бабло для поднятия пенсий все до копейки отдадут.
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12.06.2020 20:33 Відповісти
Будущим пенсионерам.
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12.06.2020 20:39 Відповісти
Будущим, то есть себе любимым на кабак на островах гоа через 1,5..
А сли серьезно, то в стране происходит пистес.
Порох не смотря на войну с кацапами хоть как-то по мизеру старался повышать пенсию при почти стабильных ценах на жратву, а сейчас 57% пенсионеров с 1638 гривняками на месяц это шо-то с чем-то при теперешних ценах на жратву, шоб с голодухи не издохнуть..
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12.06.2020 21:03 Відповісти
Вам не спадало на думку, що порівнювати огидне з мерзенним якось, скажем так, безперспективно?
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12.06.2020 21:38 Відповісти
Моїй старенькій самотній сусідці, коли в неї було 860 гривень пенсії при 9 гривень за хліб а після було 1938 гривень пенсії а за хліб 9,50 гривень по при війну з кацапами, то для неї це було добре.
А коли більш ніж за рік влади циніків пенсія у бабуньки так й зосталася 1638 гривнів та після Пороха не підіймалася, а хліб став коштувати 15 гривень, то моя старенька сусідка заплакала та згадала 1933..
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12.06.2020 21:56 Відповісти
я не спорю, цены охреневшие у нас! но, бабулька твоя сколько хлеба ест в день? 2 кусочка? ей буханки на неделю хватит! а это 9х4=36 грн до и 15х4=60 грн после! не надо передергивать! власти - ублюдки, что до, что после!!!
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12.06.2020 22:37 Відповісти
Не поверишь, но хлеб стоит 15 гривен уже больше двух лет. Просто есть такая категория людей, которым, хоть в глаза сцы, а при пеце солнце один хрен - ярче светило
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13.06.2020 05:07 Відповісти
В 33 была одна буханка на 5 человек раз в месяц. Не преувеличивай. Во вторых, спроси у бабуси, за кого она голосовала.
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13.06.2020 08:14 Відповісти
Павел не смеши, я сам давно уже дедушка.
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13.06.2020 10:12 Відповісти
это система и ее не побороть, поэтому народ в говне- они в шоколаде
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12.06.2020 20:28 Відповісти
Таке бабло мимо дЄрмака пролетіло! Взавтра знов намагатимуться Ситника зняти.
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12.06.2020 20:29 Відповісти
лучше бы мне отдал, идиот
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12.06.2020 20:39 Відповісти
Сдавило грудь? Боль в суставах? Мучает голод и бессоница? Подпиши признание.
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12.06.2020 20:41 Відповісти
Мало дал?
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12.06.2020 20:43 Відповісти
Это Показуха . Все эти САП работают на США за деньги Украинцев .
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12.06.2020 20:53 Відповісти
Один ты работаешь на рашу.
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12.06.2020 20:59 Відповісти
)))))) до слёз .... я чуть пузо не порвал )))
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12.06.2020 21:09 Відповісти
) Штирлиц забыл разложить взятки на 2 сумки для 2 контор и был на волосок от провала...
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12.06.2020 21:08 Відповісти
1 пачка = 10000, т.е. 600 пачек или 60 банковских блоков. На фото меньше!!!
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12.06.2020 21:10 Відповісти
Так рапотрошили же.
Интересно, что ему назначат, ночной домашний арест, или подписку?
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12.06.2020 21:17 Відповісти
Занести в 10 раз больше.
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12.06.2020 21:18 Відповісти
гбр обделалось)
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12.06.2020 21:17 Відповісти
кулек неполный, уже пару стянули
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12.06.2020 21:19 Відповісти
АБИ НЕ ЮЛЬКА.
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12.06.2020 21:41 Відповісти
шальные бабки....деньги МВФ
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12.06.2020 21:50 Відповісти
насколько помню,то 1 лям зелёных в 100-долларовых купюрах весит 16кг,значит там должно быть под сотню кило
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12.06.2020 22:00 Відповісти
1 лям зЭлени в 100 баксовых весит порядка 10 кг...
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12.06.2020 22:26 Відповісти
А где бабки то, нам на фото и ляма не наберется.
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12.06.2020 23:45 Відповісти
Спецом все не показали, чтобы народ не шокировать, как жируют некоторые чинуши😁
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13.06.2020 10:41 Відповісти
ух ти,за таку взятку не стидно. а то аж плакать хочеться, коли на 30 тищах гривень паляться
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12.06.2020 23:47 Відповісти
Взятка - это когда чиновник требует вознаграждение за свою услугу и ему приносят оговоренную сумму. Всегда есть две стороны. Если же деньги не требовали и это был просто розыгрыш со стороны Сытника и Холодницкого, то можно ли обнаруженные миллионы называть взяткой?
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13.06.2020 00:12 Відповісти
Тем не менее отказались от 6-ти лямов...
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13.06.2020 00:14 Відповісти
Ждем бриллиантовых2. Нехер опять голосовать за коррупционеров. Сорос прийде порядок наведе и я не шучу.
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13.06.2020 00:52 Відповісти
Ця купка бабла на 6 лямів не тяне....
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13.06.2020 01:21 Відповісти
Интересно, эти хении в курсе, шо 6 лямов баксов выглядят немножко не так и весят 60 килограммов?
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13.06.2020 05:09 Відповісти
Ах вот они какие - шесть миллионов долларов!
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13.06.2020 06:07 Відповісти
Все встало на свои места. Зеля все таки решил вмешаться в выборы в США на стороне Трампа. И прикрытие приготовил: Ленка с "короной" Зеля на самоизоляции в бункере. Только сам себя и подставил. Чем это закончится для Украины уже не один ленивый написал, а нам потом с этим жить, увы
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13.06.2020 07:24 Відповісти
Таке враження, шо тарифи різко виросли...
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13.06.2020 07:25 Відповісти
Базарна сумки з міліонами, iq наших чиновників зашкалює)))
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13.06.2020 07:50 Відповісти
Это ворьё даже взятку дать нормально не может. Существует миллион и один способ безналичной "благодарности" в любой точке Земли. Придурки, блд!
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13.06.2020 09:10 Відповісти
Можна було зекономити:дати хабар в 1 млн. судді і справу закрили б без проблем. І звідки в цихз падлюк такі шалені гроші???Яку країну ми побудували за 30 років? При СРСР все що вище 100 крб. являлось "в особливо крупних розмірах" і каралося 15 років позбавленням волі,а то і "вишак".
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13.06.2020 10:44 Відповісти
 
 