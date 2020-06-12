Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Ексчиновника затримано під час спроби дати хабар керівництву НАБУ і САП за закриття кримінальної справи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "12 червня за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його "правої руки", високопосадовця Управління ДПС у м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП за ухвалення рішення про закриття кримінальної справи, у якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Вилучено 6 млн дол. США.

На цей час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій зазначених осіб.

Попередньо їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України".

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