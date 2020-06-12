Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж
Ексчиновника затримано під час спроби дати хабар керівництву НАБУ і САП за закриття кримінальної справи.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.
У повідомленні зазначається: "12 червня за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його "правої руки", високопосадовця Управління ДПС у м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП за ухвалення рішення про закриття кримінальної справи, у якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Вилучено 6 млн дол. США.
На цей час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій зазначених осіб.
Попередньо їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України".
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А сли серьезно, то в стране происходит пистес.
Порох не смотря на войну с кацапами хоть как-то по мизеру старался повышать пенсию при почти стабильных ценах на жратву, а сейчас 57% пенсионеров с 1638 гривняками на месяц это шо-то с чем-то при теперешних ценах на жратву, шоб с голодухи не издохнуть..
А коли більш ніж за рік влади циніків пенсія у бабуньки так й зосталася 1638 гривнів та після Пороха не підіймалася, а хліб став коштувати 15 гривень, то моя старенька сусідка заплакала та згадала 1933..
Интересно, что ему назначат, ночной домашний арест, или подписку?