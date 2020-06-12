Зростання захворюваності на COVID-19 пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень в Україні, - Ляшко

Зростання захворюваності на COVID-19 відбувається через постійне пом'якшення карантинних обмежень.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо зростання захворюваності через те, що ми щотижня відкриваємо якісь нові пом'якшення. Нові пом'якшення дають результати - відкриті дитячі садки, готелі, транспорт, нещодавно відкрили об'єкти розміщення, санаторії. Це все призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які за недотримання норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків", - сказав чиновник.

Ляшко нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень ухвалює регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.

"Ми зараз в адаптивному карантині, і там чітко прописано: якщо три дні поспіль є перевищення показників, то регіональна комісія ухвалює рішення про те, як вони відходять назад і які пом'якшення потрібно скасовувати. Це можуть бути будь-які обмеження, щодо яких ухвалить рішення регіональна комісія", - сказав він.

Ляшко повідомив, що "в Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід до ресторанів усередину, закрили готелі, перший етап посилення, який вони запровадили". Водночас Ляшко повідомив, що "в Херсоні протягом трьох-чотирьох днів немає жодного активного випадку, там взагалі ніхто не хворіє на коронавірус, це свідчить про те, що ситуація під контролем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкриття дитячих оздоровчих таборів краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, - Ляшко

Крім того, Ляшко зазначив, що зростання захворюваності у Львівській області відбувається за рахунок черги, яка утворилася в лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування у Львові.

"Тому ми забрали зразки до референс-лабораторії Києва, а львівську лабораторію попросили розпочинати тестування свіжих зразків. І це демонструватиме реальну картину, яка є у Львові зараз. А всі зразки, які ми забрали, ми до кінця завтрашнього дня перевіримо в лабораторіях Києва, вони покажуть результати протягом тижня-двох, коли накопичувалися ці зразки", - сказав головний санлікар.

"Непокоїтися потрібно. Панікувати не потрібно", - наголосив Ляшко.

Також читайте: Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко