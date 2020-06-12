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Новини Коронавірус і карантин
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Зростання захворюваності на COVID-19 пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень в Україні, - Ляшко

Зростання захворюваності на COVID-19 пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень в Україні, - Ляшко

Зростання захворюваності на COVID-19 відбувається через постійне пом'якшення карантинних обмежень.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо зростання захворюваності через те, що ми щотижня відкриваємо якісь нові пом'якшення. Нові пом'якшення дають результати - відкриті дитячі садки, готелі, транспорт, нещодавно відкрили об'єкти розміщення, санаторії. Це все призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які за недотримання норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків", - сказав чиновник.

Ляшко нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень ухвалює регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.

"Ми зараз в адаптивному карантині, і там чітко прописано: якщо три дні поспіль є перевищення показників, то регіональна комісія ухвалює рішення про те, як вони відходять назад і які пом'якшення потрібно скасовувати. Це можуть бути будь-які обмеження, щодо яких ухвалить рішення регіональна комісія", - сказав він.

Ляшко повідомив, що "в Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід до ресторанів усередину, закрили готелі, перший етап посилення, який вони запровадили". Водночас Ляшко повідомив, що "в Херсоні протягом трьох-чотирьох днів немає жодного активного випадку, там взагалі ніхто не хворіє на коронавірус, це свідчить про те, що ситуація під контролем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкриття дитячих оздоровчих таборів краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, - Ляшко

Крім того, Ляшко зазначив, що зростання захворюваності у Львівській області відбувається за рахунок черги, яка утворилася в лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування у Львові.

"Тому ми забрали зразки до референс-лабораторії Києва, а львівську лабораторію попросили розпочинати тестування свіжих зразків. І це демонструватиме реальну картину, яка є у Львові зараз. А всі зразки, які ми забрали, ми до кінця завтрашнього дня перевіримо в лабораторіях Києва, вони покажуть результати протягом тижня-двох, коли накопичувалися ці зразки", - сказав головний санлікар.

"Непокоїтися потрібно. Панікувати не потрібно", - наголосив Ляшко.

Також читайте: Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
то в Китае тупо разводили всех шо заваривали китайцев в домах и лупили тех кто без масок на ул.?
Или Борис Джонсон - быдло шо заразился и почти погиб, но только обосрался?

А еще никто не был на Луне, а Маск рептилоид, а его деятельность - постанова, а Путин не х*йло, да?
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12.06.2020 20:51
+5
неужели!!! в жизни не поверю!!! я вижу как соблюдает карантин наше быдло
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12.06.2020 20:41
+5
Этот уничкальный клоун Ляшко врёт как дышит, постоянно.
Ещё пару дней назад он заявил, что увеличение заболеваемости короновирусом связано с увеличением количества тестируемых в день.
Теперь же ему приказали говорить другое...
Ляшко никакой не врач, это обычный барыга-приспособленец, действующий по принципу - "чего изволите?"
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12.06.2020 20:43
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неужели!!! в жизни не поверю!!! я вижу как соблюдает карантин наше быдло
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12.06.2020 20:41 Відповісти
именно быдло и соблюдает карантин! а умные не ведутся на этот разводняк!
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12.06.2020 20:46 Відповісти
то в Китае тупо разводили всех шо заваривали китайцев в домах и лупили тех кто без масок на ул.?
Или Борис Джонсон - быдло шо заразился и почти погиб, но только обосрался?

А еще никто не был на Луне, а Маск рептилоид, а его деятельность - постанова, а Путин не х*йло, да?
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12.06.2020 20:51 Відповісти
не обращай внимание на высеры этих конченных. Пусть я буду быдло, которое соблюдает карантин. А соседи на этаж ниже - вся семья больна коронавирусом. Но они - не быдло, естественно)) Поэтому на дебилов я не обращаю внимания и тебе не советую. Единственное, что я хочу - полную отмену карантина и полного отсутствия масок или вообще запрет на их ношение.
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12.06.2020 20:56 Відповісти
хотеть можеш..
і ходить без маски в магазін..
і на работу..
Если твой город окружить карантінним кольцом.Справом открития огня на поражение для солдат в оцеплении.
. на год..два... до того как найдут вакцину..

і сделать 14-дневний карантин на виезд..
И сколько в городе том умрет -остальних не должно вооще волновать..
Ето вибор етоо огорода..
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13.06.2020 08:38 Відповісти
ну так не особо есть че терять то.
но поразительно шо в той же Британии во много раз больше усопли и заразились.
понятно шо тестов больше делают, но у нас уже тогда ритуальщики должны выглядеть так:
Рост заболеваемости COVID-19 связан со смягчением карантинных ограничений в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8787
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12.06.2020 20:48 Відповісти
терять абсолютно нечего!! я только за полную отмену карантина!! главное, чтобы результат был хороший)))
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12.06.2020 20:51 Відповісти
Дубинский так кричал что "нам п****", много ругался, что я чуть не обосрался. Так что да, если бы не карантин, то все равно бы не было того что "предусмотрел" Дубинский.
а теперь походу сделал так:

Хотя логично - кучу запустили с эпицентров, измерив температурку - я бы и сам кричал как Дубинский, но чет и близко нету того шо он обещал
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12.06.2020 21:00 Відповісти
заяц, не стоит так пугаться до усёру. Береги себя, малыш!!)))
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12.06.2020 21:02 Відповісти
чет у тя подозрительный разговор....
ладно давай
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12.06.2020 21:06 Відповісти
Абы шо.главное отвечь зедибилов от того что экономика накрылась женским половым органом
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12.06.2020 20:41 Відповісти
Может лечить наконец нормально начнете?
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12.06.2020 20:42 Відповісти
кого лечить??? дебилизм не лечится - это генетика. Ты многих видишь в масках? Я в своем областном центре уже не вижу никого!! Что лечить-то???
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12.06.2020 20:44 Відповісти
знаешь, что рекомендуют делать тому, кто пришёл к выводу, что все остальные свихнулись?
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12.06.2020 20:49 Відповісти
Достал Дебилизм-Утрехтский Крисолов ?

что-то созвучное есть в етих "никах" ))))
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13.06.2020 08:40 Відповісти
А ну ка просветите нас как лечить А то весь мир не в курсе, а вы все в тайне храните
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12.06.2020 21:58 Відповісти
"А хочешь, я тебе открою тайну?
Один такой малюсенький секрет:
Знай... люди не встречаются случайно,
Случайностей, поверь мне, в жизни нет.
Не веришь? Ну тогда, хотя б, послушай...
Не бойся, я тебя не обману,
Представь себе, что существуют души,
Настроенные на одну струну.
Как звезды в бесконечности Вселенной,
Они блуждают сотнями дорог,
Чтоб встретиться когда-то... непременно...
Но лишь тогда, когда наступит срок.
Для них нет норм в привычном пониманьи,
Они свободны, как паренье птиц,
Для них не существует расстояний,
Условностей, запретов и границ."
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13.06.2020 11:44 Відповісти
Этот уничкальный клоун Ляшко врёт как дышит, постоянно.
Ещё пару дней назад он заявил, что увеличение заболеваемости короновирусом связано с увеличением количества тестируемых в день.
Теперь же ему приказали говорить другое...
Ляшко никакой не врач, это обычный барыга-приспособленец, действующий по принципу - "чего изволите?"
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12.06.2020 20:43 Відповісти
А объёмы тестирования в первую ляди?
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12.06.2020 20:43 Відповісти
По мне так получили результаты тестов, что люди сдавали в апреле...
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12.06.2020 20:44 Відповісти
Вроде православный, а не читал шо "на все воля Зевса"(так как Яхве обосрался - несите следующего героя комиксов))) Даже если снять карантин, то уже и так экономика хрипит как кое-кто. снимай-не-снимай уже как то.....

\\\\\\\\\\\А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач. Источник: https://censor.net/n3201769

вот самое главное шо я и говорю под новостями с "Аааа, седня 700 больных нашли, помогите!!11" ------------- часть из этих больных уже вна небесной тверди дудит во флейту и даже "3 дня" уже по ним справили
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12.06.2020 20:44 Відповісти
Боря! Ты чего воюешь с Богом , если Его нет?
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12.06.2020 20:49 Відповісти
ну вот если кто-то верит в Микки-Клауса, а я его(веруна) осмею, - значит ли это шо я таки "воюю с бородатой мышью"?
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12.06.2020 20:53 Відповісти
ты воюешь ТОЛЬКО с Богом! детские обиды?
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12.06.2020 21:30 Відповісти
что ты под этим подразумеваешь? их - миллионы.
само это слово на три буквы:
1. это профессия
2. не с заглавной(разве только для рабов самого свирепого и жестокого из них )
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12.06.2020 21:41 Відповісти
Бисер кончился! Успехов!
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12.06.2020 21:55 Відповісти
во-во, лучше вышивай. кстати, вышей се коричневым штаны, ну, шоб пореже менять то
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12.06.2020 22:02 Відповісти
Ты и вправду Борис Козлов? Я всех козлов , которых завожу на мясо Борями называю...Или то ты такой самокритичный? Вопрос не чтобы оскорбить, а понять...
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12.06.2020 23:27 Відповісти
все таки,наверное ето у Козлова личное...
после чего он перестал верит в попов и Бога,не будем уточнять
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13.06.2020 08:44 Відповісти
5 июня
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом не помешает продолжить выход из карантина - Ляшко

11 июня
Причина суточного антирекорда Украины по заболеваемости коронавирусом - в "устранении очереди" образцов на тестирование, которые были собраны за последние дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил Ляшко

12 июня
Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений - Ляшко
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12.06.2020 20:49 Відповісти
Даже Ленку "заболели" для большей убедительности.
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12.06.2020 22:48 Відповісти
"Перша леді" просто молода..
З низькою смертністю у цій віковій категорії..
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13.06.2020 08:42 Відповісти
Если даже ленку - зеленку не уберегли то остальным вообще париться не стоит .
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12.06.2020 20:51 Відповісти
Схоже, що діячі від медицини вирішили догнатися на 300 відсотковій доплаті. А Супрун попереджала, що буде масова приписка, аби отримати ці кошти.
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12.06.2020 20:52 Відповісти
Да тут и приписки нужны не будут...
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12.06.2020 22:02 Відповісти
Приведу Вам интересную статистику,показывающая в каких страны самые некомпетентные,преступные власти.Статистика инфицированных отнесенная к одному миллиону человек населения. На первом месте Молдова -116 человек на 1 милл.,Беларусь -78, Росия -60,Румыния -11,Испания -9,Италия 6 и.т.д. Кому то,что то не ясно? Там где у власти холуи кремлевские там и катастрофа.Это преступники,и они за это должны отвечать.
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12.06.2020 20:53 Відповісти
б*же, это как считали?
допустим - провели 100000 тестов, поймали 25000 пораженных и разделили их на население страны? или как ты подсчитаешь, кроме как одномоментно сделать всем тесты и тут же их проверить, тогда да - получишь статистику.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Статистика инфицированных отнесенная к одному миллиону человек
населения. На первом месте Молдова -116 человек на 1 милл.,Беларусь -78,
Росия -60,Румыния -11,Испания -9,Италия 6 и.т.д.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Математички вашей дай номер - буду ругаться. Сильно. Очень сильно.
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12.06.2020 20:56 Відповісти
Как они считали можно только догадаться. Например,сегодня у нас определены 366 новых инфицированных.Если у нас примерно три с половиной миллиона человек,то получается более ста (117) человек на один миллион населения. Например,если население Украины,42 миллиона человек,а число заболевших 12.06 2020,чуть менее 700 человек,то у Вас получается примерно 17 новых заболевших на миллион. Если бы у Вас заболевали с такими темпами как у нас,то у Вас,то поскольку число населения Украины в 12 раз больше населения Молдовы,то число заболевших в Украине было бы не менее,366 умножить на 12,то есть более 4400 (!) заболевших! Видать так они считали. Учитывали ли они проценты тестированных не знаю.
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12.06.2020 22:21 Відповісти
117 получается при вчерашних 406.
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12.06.2020 22:28 Відповісти
б*же, я уже заколебался писать.... - скока тестов на млн. делают?
какой давности тесты, определившие пораженных "сегодня"?
эта "статистика" напоминает коммунизм, такая же бессмысленная.

давай сделаем в Германии 50млн. тестов, и в тот же день их обработаем - получим рекорд мира по зараженным на 1 млн., если руководствоваться твоей "статистикой". а в Зимбабве сделаем тыщу тестов и обработаем через месяц, получим - мирового лидера по качеству медицины.
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13.06.2020 07:45 Відповісти
Да ладно,заколебался писать,-ты же пишешь постоянно,-ты не должен уставать... Я написал про то,что обнаружено. Прочти последнее предложение в 22.21. Что правда,-так это то что в последнее время у нас задействованы больше лабораторий.А вот сколько,-это военная тайна. 50 млн. ... А про "..повезло быть знакомым с ним..." -это был сарказм?
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13.06.2020 10:46 Відповісти
Не нужен тебе номер математички,она была очень хорошая математичка,и не только она,ее внук стал руководителем Национального Банка Молдовы.
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12.06.2020 22:38 Відповісти
Кому то,что то не ясно?

--
с тобой всё ясно. тупой мухлёж: нет оценки вреда от дурантина. по помойкам вас собирают что ли...
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12.06.2020 21:00 Відповісти
Во первых,научись писать без ошибок,ПРИДУРОК! Во вторых,если ты живешь на помойке,то не распространяй это на других. В третьих,иди и плюнь в морду твоим родителям,за то что они родили такого тупицу как ТЫ!
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12.06.2020 22:25 Відповісти
хамят и врут от бессилия. твоим бессилием удовлетворён... по сути возразить, конечно, не можешь?
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13.06.2020 04:18 Відповісти
кстати, "в-третьих" пишется так, грамотей липовый. в этом весь ты: само тупое как сибирский валенок, а умных людей поучает.
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13.06.2020 04:23 Відповісти
КОЗЕЛ,-хамить начал ТЫ! А как пишется какое-то слово на твоем квакающем языке,мне нас.ать,потому что мой родной язык не русский! А теперь сравни сколько ошибок допустил я на НЕ своем родном языке,и сколько допустил ты на своем родном. Посчитал? А теперь иди и ПЛЮНЬ ИМ В МОРДУ,ЖИВОТНОЕ!
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13.06.2020 06:24 Відповісти
вах-вах-вах. разошёлся, пупсик. жалко выглядишь, нечастьечко, не способное возразить по сути. держи ещё 11.80.
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13.06.2020 06:26 Відповісти
Мне на тебя НАС,АТЬ,-понял,тупое животное?
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13.06.2020 06:34 Відповісти
Те они точно знают, что ослабление карантина ведет к увеличению заболеваемости, но продолжают ослаблять. Это тогда диверсия такая? Ау СБУ, ДБР, прокуратура!
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12.06.2020 22:01 Відповісти
Они знают, что им надо пугать людей, а вирус обосранский. Никто от него так и не умер. Какие-то жирдЯи по 200 кг от своих проблем умерли. Вот и весь вирус. Тесты запхни себе в жупу
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12.06.2020 22:43 Відповісти
- Люди, которые умирают от коронавируса, по сути, являются теми, кто
статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей
жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым
случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов,
находящихся в настоящее время в обращении).

https://golos.ua/i/756042
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13.06.2020 04:38 Відповісти
Заткнись,животное!
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13.06.2020 06:35 Відповісти
Вот мнение об этом немецких парламентариев. Извините за гугл-переводчик

В https://de.wikipedia.org/wiki/Aktuelle_Stunde_(Parlament) текущем часе в https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag Бундестаге, запрошенном парламентской группой АфД, другие парламентские группы отклонили назначение Кона как https://de.wikipedia.org/wiki/Whistleblower осведомителя . https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-38 [38] https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Frei Торстен Фрей из ХДС заявил, что у Кона «нет инсайдерских знаний», https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-39 [39] https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Aschenberg-Dugnus Кристина Ашенберг-Дугнус из СвДП обвинила Кона в «создании нового повествования, основанного на его собственных идеях», и не разоблачителя, а быть "сумасшедшим парнем". https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-40 [40] https://de.wikipedia.org/wiki/Armin-Paul_Hampel Армин-Поль Хампель из АфД обвинил правительство в отношении брошюры Кона, что она «неделями говорила и лгала немецкому народу» и требовала https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcktritt отставки Хорст Зеехофер. https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-41 [41] https://de.wikipedia.org/wiki/Doris_Achelwilm Дорис Ахелвильм из партии https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke Die Linke объяснила, что Кон не был разоблачителем, поскольку статья не была утечкой и не была основана на внутренних источниках. Она описывает Кона как «придурка», который работает над «теориями заговора». https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-42 [42]

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn
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13.06.2020 07:51 Відповісти
а что могла быть другая реакция?
парадокс в том, что в случае как действительной утечки, так и имитации утечки, реакция дурантинщиков одинакова.
тактика дурантинщиков: не опровергая по сути изложенных тезисов, сосредоточиться на шельмовании авторов.
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?
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13.06.2020 07:56 Відповісти
Суть проста.
Для того, чтобы избежать катастрофы как в Италии, в Германии провели немало недешевых мероприятий и в результате смертность от ковида оказалась невысокой. И тут же вылез кент, который начал вопеть "Мы зря потратили наши деньги, все кто умер от ковида и так бы умерли".
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13.06.2020 08:18 Відповісти
ляп аби не мовки...
или я не увидел какого-то очень глубокого (точнее, глубоко спрятанного) смысла.... если так, изложите прямым текстом...
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?

кстати, я пока не видел убедительных доводов, что садистские испанские мероприятия имели положительный противоэпидемический эффект вообще. а может наоборот - ими и добили людей, а на вирусочек списали?
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13.06.2020 08:23 Відповісти
Сравнивайте.

число случаев за день

Швеция
12.06 1,4 тыс

Испания

12.06 502
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13.06.2020 08:34 Відповісти
в Швеции изменение правил учёта...
но даже если бы и этого не было.... страны разные с разной историей "пандемии"
Вы анекдот про мужика, который "разгонял крокодилов" считаете смешным?
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13.06.2020 08:37 Відповісти
Ну,ты голодный бурят! Чего мусоришь на сайте,троллятина?
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13.06.2020 10:50 Відповісти
все это связано с тем, что еще есть бабло на "борьбу".. деньги кончатся, тогда и все жесткие меры закончатся.. когда в нашей стране думали о здоровье простого народа? когда?
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12.06.2020 23:35 Відповісти
Он связан с тем, что всем уже срать на ковид. Все бессмертные. Второй волны не будет, с первой не выйдем. За локдауном соскучились видимо.
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12.06.2020 23:50 Відповісти
сегодня ехала в переполненной маршрутке. Только я одна была в маске. У остальных маска либо на подбородке, либо вообще отсутствовала. Рядом пацанчик без маски чихнул, не прикрываясь. Как бы я не относилась к ляшко, но люди у нас реально свиньи.
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13.06.2020 00:03 Відповісти
Або реально дури перелякані. Сиди в бункері, не заважай людям жити.
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13.06.2020 06:30 Відповісти
Это вы дура. Я не сижу в бункере. Я езжу на работу. И если для вас жить, это сморкаться и чихать в маршрутках без маски, то из-за таких как вы нас скоро опять на карантин прикроют и я без работы останусь.
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13.06.2020 22:28 Відповісти
Даніможедбить! Ще вчора казали, що це сталося через збільшення інтенсивності тестувань, де з усіх європейських країн нижчі показники лише в Албанії.
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13.06.2020 00:12 Відповісти
 
 