Зростання захворюваності на COVID-19 пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень в Україні, - Ляшко
Зростання захворюваності на COVID-19 відбувається через постійне пом'якшення карантинних обмежень.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо зростання захворюваності через те, що ми щотижня відкриваємо якісь нові пом'якшення. Нові пом'якшення дають результати - відкриті дитячі садки, готелі, транспорт, нещодавно відкрили об'єкти розміщення, санаторії. Це все призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які за недотримання норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків", - сказав чиновник.
Ляшко нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень ухвалює регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.
"Ми зараз в адаптивному карантині, і там чітко прописано: якщо три дні поспіль є перевищення показників, то регіональна комісія ухвалює рішення про те, як вони відходять назад і які пом'якшення потрібно скасовувати. Це можуть бути будь-які обмеження, щодо яких ухвалить рішення регіональна комісія", - сказав він.
Ляшко повідомив, що "в Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід до ресторанів усередину, закрили готелі, перший етап посилення, який вони запровадили". Водночас Ляшко повідомив, що "в Херсоні протягом трьох-чотирьох днів немає жодного активного випадку, там взагалі ніхто не хворіє на коронавірус, це свідчить про те, що ситуація під контролем".
Крім того, Ляшко зазначив, що зростання захворюваності у Львівській області відбувається за рахунок черги, яка утворилася в лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування у Львові.
"Тому ми забрали зразки до референс-лабораторії Києва, а львівську лабораторію попросили розпочинати тестування свіжих зразків. І це демонструватиме реальну картину, яка є у Львові зараз. А всі зразки, які ми забрали, ми до кінця завтрашнього дня перевіримо в лабораторіях Києва, вони покажуть результати протягом тижня-двох, коли накопичувалися ці зразки", - сказав головний санлікар.
"Непокоїтися потрібно. Панікувати не потрібно", - наголосив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
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Или Борис Джонсон - быдло шо заразился и почти погиб, но только обосрался?
А еще никто не был на Луне, а Маск рептилоид, а его деятельность - постанова, а Путин не х*йло, да?
і ходить без маски в магазін..
і на работу..
Если твой город окружить карантінним кольцом.Справом открития огня на поражение для солдат в оцеплении.
. на год..два... до того как найдут вакцину..
і сделать 14-дневний карантин на виезд..
И сколько в городе том умрет -остальних не должно вооще волновать..
Ето вибор етоо огорода..
но поразительно шо в той же Британии во много раз больше усопли и заразились.
понятно шо тестов больше делают, но у нас уже тогда ритуальщики должны выглядеть так:
а теперь походу сделал так:
Хотя логично - кучу запустили с эпицентров, измерив температурку - я бы и сам кричал как Дубинский, но чет и близко нету того шо он обещал
ладно давай
что-то созвучное есть в етих "никах" ))))
Один такой малюсенький секрет:
Знай... люди не встречаются случайно,
Случайностей, поверь мне, в жизни нет.
Не веришь? Ну тогда, хотя б, послушай...
Не бойся, я тебя не обману,
Представь себе, что существуют души,
Настроенные на одну струну.
Как звезды в бесконечности Вселенной,
Они блуждают сотнями дорог,
Чтоб встретиться когда-то... непременно...
Но лишь тогда, когда наступит срок.
Для них нет норм в привычном пониманьи,
Они свободны, как паренье птиц,
Для них не существует расстояний,
Условностей, запретов и границ."
Ещё пару дней назад он заявил, что увеличение заболеваемости короновирусом связано с увеличением количества тестируемых в день.
Теперь же ему приказали говорить другое...
Ляшко никакой не врач, это обычный барыга-приспособленец, действующий по принципу - "чего изволите?"
\\\\\\\\\\\А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы", - сказал главный санврач. Источник: https://censor.net/n3201769
вот самое главное шо я и говорю под новостями с "Аааа, седня 700 больных нашли, помогите!!11" ------------- часть из этих больных уже вна небесной тверди дудит во флейту и даже "3 дня" уже по ним справили
само это слово на три буквы:
1. это профессия
2. не с заглавной(разве только для рабов самого свирепого и жестокого из них )
после чего он перестал верит в попов и Бога,не будем уточнять
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом не помешает продолжить выход из карантина - Ляшко
11 июня
Причина суточного антирекорда Украины по заболеваемости коронавирусом - в "устранении очереди" образцов на тестирование, которые были собраны за последние дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил Ляшко
12 июня
Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянно смягчения карантинных ограничений - Ляшко
З низькою смертністю у цій віковій категорії..
допустим - провели 100000 тестов, поймали 25000 пораженных и разделили их на население страны? или как ты подсчитаешь, кроме как одномоментно сделать всем тесты и тут же их проверить, тогда да - получишь статистику.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Статистика инфицированных отнесенная к одному миллиону человек
населения. На первом месте Молдова -116 человек на 1 милл.,Беларусь -78,
Росия -60,Румыния -11,Испания -9,Италия 6 и.т.д.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Математички вашей дай номер - буду ругаться. Сильно. Очень сильно.
какой давности тесты, определившие пораженных "сегодня"?
эта "статистика" напоминает коммунизм, такая же бессмысленная.
давай сделаем в Германии 50млн. тестов, и в тот же день их обработаем - получим рекорд мира по зараженным на 1 млн., если руководствоваться твоей "статистикой". а в Зимбабве сделаем тыщу тестов и обработаем через месяц, получим - мирового лидера по качеству медицины.
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с тобой всё ясно. тупой мухлёж: нет оценки вреда от дурантина. по помойкам вас собирают что ли...
статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей
жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым
случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов,
находящихся в настоящее время в обращении).
https://golos.ua/i/756042
В https://de.wikipedia.org/wiki/Aktuelle_Stunde_(Parlament) текущем часе в https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag Бундестаге, запрошенном парламентской группой АфД, другие парламентские группы отклонили назначение Кона как https://de.wikipedia.org/wiki/Whistleblower осведомителя . https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-38 [38] https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Frei Торстен Фрей из ХДС заявил, что у Кона «нет инсайдерских знаний», https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-39 [39] https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Aschenberg-Dugnus Кристина Ашенберг-Дугнус из СвДП обвинила Кона в «создании нового повествования, основанного на его собственных идеях», и не разоблачителя, а быть "сумасшедшим парнем". https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-40 [40] https://de.wikipedia.org/wiki/Armin-Paul_Hampel Армин-Поль Хампель из АфД обвинил правительство в отношении брошюры Кона, что она «неделями говорила и лгала немецкому народу» и требовала https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcktritt отставки Хорст Зеехофер. https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-41 [41] https://de.wikipedia.org/wiki/Doris_Achelwilm Дорис Ахелвильм из партии https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke Die Linke объяснила, что Кон не был разоблачителем, поскольку статья не была утечкой и не была основана на внутренних источниках. Она описывает Кона как «придурка», который работает над «теориями заговора». https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn#cite_note-42 [42]
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kohn
парадокс в том, что в случае как действительной утечки, так и имитации утечки, реакция дурантинщиков одинакова.
тактика дурантинщиков: не опровергая по сути изложенных тезисов, сосредоточиться на шельмовании авторов.
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?
Для того, чтобы избежать катастрофы как в Италии, в Германии провели немало недешевых мероприятий и в результате смертность от ковида оказалась невысокой. И тут же вылез кент, который начал вопеть "Мы зря потратили наши деньги, все кто умер от ковида и так бы умерли".
или я не увидел какого-то очень глубокого (точнее, глубоко спрятанного) смысла.... если так, изложите прямым текстом...
так как насчёт сравнения нашего вирусочка с недавним гриппом?
кстати, я пока не видел убедительных доводов, что садистские испанские мероприятия имели положительный противоэпидемический эффект вообще. а может наоборот - ими и добили людей, а на вирусочек списали?
число случаев за день
Швеция
12.06 1,4 тыс
Испания
12.06 502
но даже если бы и этого не было.... страны разные с разной историей "пандемии"
Вы анекдот про мужика, который "разгонял крокодилов" считаете смешным?