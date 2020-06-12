Із 15 червня обсервацію не треба буде проходити тим, хто приїхав із країн з кількістю хворих на COVID-19 менш ніж 40 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Іноземці та українські громадяни, які в'їжджають в Україну після 15 червня, зобов'язані будуть проходити 14-денну обов'язкову обсервацію за умови, що вони прибули з країн, де кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 на 100 тис. населення.
Відповідну інфографіку Міністерство охорони здоров'я України розмістило на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з цією інфографікою, для іноземців ще однією умовою перетину українського кордону буде наявність поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 червня зазначав, що для відновлення авіасполучення з третіми країнами в ЄС розглядається такий же показник захворюваності - 40 активних випадків на 100 тис. населення. За його словами, на той момент цей показник становив для України 33.
За ці дні кількість активних випадків в Україні зросла із 14,78 тис. до 15,32 тис., а отже, цей показник погіршився до 34,2.
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а що це тоді ?
скільки треба "піддати жару",щоб для цієї "технічки" це стало пандемією?
Цікавить Литва, Латвія, Естонія
за цим параметром лише Греція і Словаччина "проходять" без карантину..
можливо треба уточнити -за "інцидентністю" ?
Берешь цифру в колонке "аctive cases" и делишь на к-во жителей. Google. Это заболеваемость на 1млн. Как посчитать заболеваемость на 0.1млн пoдсказать?
В Украине 37 заболевших на 0.1млн жителей.
крвм того у хворих симптомних є період,коли вони були безсимптомними і інфікували інших..-кілька днів.
ЯК ВІДРІЗНИШ ?
Кому что-то не нравится, листайте интернет, в нем все есть, только правильно вопросы задавайте.
Черкассы, к примеру, там на маски до такой степени пофиг, что в такси их нет, а в магазинах они держат второй подбородок.
У нас не будет второй волны. Мы из первой не выйдем. Зато как минимум по отношению к пандемии уже живём в Швеции. Ну или в Белоруссии.
тобто з китаю,рашки можна без карантину,а з Сінгапуру -ні,довбо..оби ? (