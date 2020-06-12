Із 15 червня обсервацію не треба буде проходити тим, хто приїхав із країн з кількістю хворих на COVID-19 менш ніж 40 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Іноземці та українські громадяни, які в'їжджають в Україну після 15 червня, зобов'язані будуть проходити 14-денну обов'язкову обсервацію за умови, що вони прибули з країн, де кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 на 100 тис. населення.

Відповідну інфографіку Міністерство охорони здоров'я України розмістило на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з цією інфографікою, для іноземців ще однією умовою перетину українського кордону буде наявність поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 червня зазначав, що для відновлення авіасполучення з третіми країнами в ЄС розглядається такий же показник захворюваності - 40 активних випадків на 100 тис. населення. За його словами, на той момент цей показник становив для України 33.

За ці дні кількість активних випадків в Україні зросла із 14,78 тис. до 15,32 тис., а отже, цей показник погіршився до 34,2.

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