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"Беремо, крадемо, віддаємо" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорюють головні події тижня

Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем у податковій та митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось із топкорупціонерів країни?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

- Сергій Марченко, міністр фінансів України;

- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ; 

- Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України; 

- Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України; 

- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020); 

- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина"; 

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

- Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина"; 

- Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України; 

- Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);

- Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).

Вони говорять, а вирішує народ.

Автор: 

ток-шоу (15) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+10
Шустер - элитная медиашлюха, нанятая олигархом.
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12.06.2020 22:11
+9
Всю гидь Шустер зібрав.
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12.06.2020 22:07
+7
Це у Шустера якась тусовка. Не варто ходити на це збіговисько.
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12.06.2020 22:07
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Ой... Це точно "свобода слова"? А де опозиція?
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12.06.2020 22:06 Відповісти
Там брехуни будуть брехати один одному, а потім 73%.
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12.06.2020 22:18 Відповісти
обсуждают главные события


У нас в стране ОДНО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ !!!

У нас в стране президентом стал чел с уровнем IQ ниже 80
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12.06.2020 23:25 Відповісти
Шустер, Уходи!
Берем, отдаем, крадем, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают главные события недели - Цензор.НЕТ 3995
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12.06.2020 22:06 Відповісти
Положение рук и ног не изменилось, шапка, наверное, не слетела, в пояснице не перегнулся - фотошоп
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12.06.2020 22:19 Відповісти
Берем, отдаем, крадем, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают главные события недели - Цензор.НЕТ 312
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12.06.2020 22:06 Відповісти
дивіться ведмедчук (пінчук, колояйський) ТБ - і буде вам щастя!
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12.06.2020 22:06 Відповісти
Всю гидь Шустер зібрав.
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12.06.2020 22:07 Відповісти
Так он придворный у Зюзи
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13.06.2020 11:21 Відповісти
Це у Шустера якась тусовка. Не варто ходити на це збіговисько.
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12.06.2020 22:07 Відповісти
Але ж там ругають уряд твого ненависного Зе! Як таке можна пропустити, я не розумію.
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12.06.2020 22:10 Відповісти
Я не дивлюся вашу пропаганду.
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12.06.2020 22:16 Відповісти
Та там куча експертів, що знають тему на практиці та не понесли за це відповідальність. Зліт шахраїв, що будуть кивають на невідомих корупціонерів
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12.06.2020 22:10 Відповісти
Шустер - элитная медиашлюха, нанятая олигархом.
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12.06.2020 22:11 Відповісти
100%, бо так лише спеціально відібрані брехуни.
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12.06.2020 22:17 Відповісти
На жаль треба констатувати, що різноманітні "ганебні явища" в Україні виявилися невикоріненими бо вони завжди були, є і будуть джерелом здобутку та неабиякого натхнення УСІХ величних діячів української державності!
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12.06.2020 22:18 Відповісти
Тобто не ненавидиш українців і Україну. Питань нема, чому в тебе не український прапор.
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12.06.2020 22:20 Відповісти
А що мені кожного злодія треба любити бо він українець?
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12.06.2020 22:24 Відповісти
Ти написав про ВСІХ діячів. Тому все точно, що ти ненавидиш Україну. Прапор у тебе відсутній. Звідки ведеш пропаганду?
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12.06.2020 22:27 Відповісти
Не повіриш.
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12.06.2020 22:29 Відповісти
Тобто відповіді нема. Буду вважати, що ти з рязані.
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12.06.2020 22:30 Відповісти
Нехай буде Рязань...
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12.06.2020 22:33 Відповісти
Собралась свора шакалов и обсуждает как им продолжать грабить предпринимателей, вместо ОБЕЩАННЫХ ПОСАДОК, ПРОВЕРКИ НАЛОГОВИКОВ И ТАМОЖЕННИКОВ И САМИХ СЕБЯ пока никто 10 друзей не посадил. Пока они не проверят себя говорить о честной власти не приходится, грабёж будет продолжаться, средний класс... среднему классу конец.
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12.06.2020 22:19 Відповісти
Михуил, Бойко, Юля - норм компашка. У Михуила абонимент походу у Шустера, скажите там ему кто то, что он там офисом реформ чтоли заведует или переименование это и были все реформы)))
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12.06.2020 22:21 Відповісти
Шустер собрал всех,кто являлся и является ГЛАВНЫМИ в разворовывании бюджета Украины и чуваки и чувихи,ничтоже сумяшеся рассказывают нам как надо бороться с разворовыванием бюджета. Мыши против сыра.
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12.06.2020 22:33 Відповісти
Они говорили не только о разворовывании бюджет, они преимущественно говорили об уклонении от налогов. Т.е о посадка тех кто разворовывает бюджет не говорил никто, они говорили как закрутить гайки и продолжить грабёж.
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12.06.2020 23:01 Відповісти
Ну они о многом там говорили... В том числе Макаренко и Насиров как в их бытность никто и ничего не крал. Во что мы все, конешно, сразу же верим. Или Жулька кудахтала,как она,в одиночку, непосильным трудом боролась с контрабандой. И об этом же гутарил толстый Карлсон,как он вдвоем с Марушевской всех контрабандистов победил..
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12.06.2020 23:45 Відповісти
Савик, а что же ты шлюха журналюжка не приглашаешь Гео Лероса? Боишься, что он может гадости на ТВОЕГО хозяина наговорить? Правды боишься?
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12.06.2020 22:39 Відповісти
Нормальная площадка для споров и дискуссий, просто порохоботы не сильны в аргументах и защите своих позиций. Петя - тот всегда бегал от дебатов. Его посланцев (Парубия и Геращенко) непринужденно "распинали как детишек в трусиках". Может кого из цензоровских порохоботов отправить?
Вот Юля (я не сторонник) использует любую площадку для озвучивания своей позиции. Миша - сильный и яркий оратор. Даже Бойко, Карл, не чурается и не боится нападок на себя!
Но соевая партия только из-за угла, со своих каналов ТВ - похоже ушло ее время...
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12.06.2020 22:40 Відповісти
Ты лучше за своим тараканом усатым наблюдай. Когда Порошенко перед выборами появился в прямом эфире Г+Г, обосрались все приглашенные и ведущая. Но ты этого конечно же не видел. А спорить с пустозвонами смысла особого нет. Все равно лохторат верит сказкам, а не фактам. Ничего кроме лжи такие шоу не несут. А так тот же Алексей Гончаренко красиво уделывал и клоуна и его партию и в Раде и на дебатах... Но ты конечно этого тоже не видел. А по Г+Г подобного не покажут.
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13.06.2020 00:32 Відповісти
Эффект от этого трындежа у Шустера такой же, как и у бабок у подьезда, если не меньший.
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12.06.2020 22:42 Відповісти
Шустер-старий і смердючий промосковський лис. Геть з країни!!!
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12.06.2020 23:32 Відповісти
Шустер оральна повія ахмєтки😂
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12.06.2020 23:35 Відповісти
В студії гармидер. Всі говорять і ніхто нікого не слухає.
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12.06.2020 23:59 Відповісти
Бойко там как свадебный генерал, персональное кресло в студии, хотя должен сидеть в другом месте.
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13.06.2020 06:38 Відповісти
Если бы у Шустера не была Тимошенко, то можно было бы и не смотреть.
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13.06.2020 14:36 Відповісти
реклама передачі Шустряка на Цензорі йде за ті самі гроші,щой реклама міжнародної лотареї ? ))
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14.06.2020 06:41 Відповісти
- Сергій Марченко, міністр фінансів України;
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;
- Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;
- Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;
- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);
- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";
- Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
- Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);
- Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-

з цього всього кодла з під розстрілу можна вивести лише одного -Уманського.. решта -без негативних наслідків для "морального здоров"я" України
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14.06.2020 06:46 Відповісти
 
 