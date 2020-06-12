"Беремо, крадемо, віддаємо" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорюють головні події тижня

Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем у податковій та митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось із топкорупціонерів країни?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

- Сергій Марченко, міністр фінансів України;

- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;

- Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;

- Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;

- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);

- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

- Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";

- Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

- Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);

- Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).

Вони говорять, а вирішує народ.