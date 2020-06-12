"Беремо, крадемо, віддаємо" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорюють головні події тижня
Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем у податковій та митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось із топкорупціонерів країни?
Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
- Сергій Марченко, міністр фінансів України;
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;
- Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;
- Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;
- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);
- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";
- Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
- Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);
- Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
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У нас в стране ОДНО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ !!!
У нас в стране президентом стал чел с уровнем IQ ниже 80
Вот Юля (я не сторонник) использует любую площадку для озвучивания своей позиции. Миша - сильный и яркий оратор. Даже Бойко, Карл, не чурается и не боится нападок на себя!
Но соевая партия только из-за угла, со своих каналов ТВ - похоже ушло ее время...
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;
- Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;
- Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;
- Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);
- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";
- Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
- Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);
- Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-
з цього всього кодла з під розстрілу можна вивести лише одного -Уманського.. решта -без негативних наслідків для "морального здоров"я" України