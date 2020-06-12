Хабар у $6 млн: ексчиновнику допомагали перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенко та співробітник Burisma Кіча, - джерело. ФОТО

Джерело в правоохоронних органах назвало імена людей, які допомагали колишньому чиновнику в спробі дати хабар у $6 млн директору НАБУ Артему Ситнику і главі САП Назару Холодницькому.

За словами джерела, в спробі дати хабар був задіяний перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

На вебсайті ДПС зазначено, що Ільяшенко є державним службовцем 4-го рангу і має почесне звання "Заслужений юрист України". У податковій він працює з 1995 року, теперішню посаду обіймає з листопада 2019 року.

Також, за даними джерела Цензор.НЕТ, у спробі дати хабар брав участь Андрій Кіча, директор із правових питань компанії "Бурісма". Схожі імена називав у телеграмі колишній народний депутат, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Він писав про "представника Злочевського на прізвище Кіч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).