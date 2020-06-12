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НАБУ (4984) хабар (4644) Держприкордонслужба (5686) податкова (698) Burisma (43)

Хабар у $6 млн: ексчиновнику допомагали перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенко та співробітник Burisma Кіча, - джерело. ФОТО

Джерело в правоохоронних органах назвало імена людей, які допомагали колишньому чиновнику в спробі дати хабар у $6 млн директору НАБУ Артему Ситнику і главі САП Назару Холодницькому.

За словами джерела, в спробі дати хабар був задіяний перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

На вебсайті ДПС зазначено, що Ільяшенко є державним службовцем 4-го рангу і має почесне звання "Заслужений юрист України". У податковій він працює з 1995 року, теперішню посаду обіймає з листопада 2019 року.

Хабар у $6 млн: ексчиновнику допомагали перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенко та співробітник Burisma Кіча, - джерело 01

Також, за даними джерела Цензор.НЕТ, у спробі дати хабар брав участь Андрій Кіча, директор із правових питань компанії "Бурісма". Схожі імена називав у телеграмі колишній народний депутат, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Він писав про "представника Злочевського на прізвище Кіч".

Хабар у $6 млн: ексчиновнику допомагали перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенко та співробітник Burisma Кіча, - джерело 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновник намагався дати $6 млн хабаря керівництву САП і НАБУ за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

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Топ коментарі
+22
Назначен "молодой командой"...
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12.06.2020 22:09
+13
Не вірю, бо бубочка подолав корупцію і бідність!
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12.06.2020 22:11
+12
Кичу на кичу!
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12.06.2020 22:08
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Кичу на кичу!
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12.06.2020 22:08 Відповісти
Назначен "молодой командой"...
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12.06.2020 22:09 Відповісти
Имеешь ввиду Злочевского?
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12.06.2020 22:14 Відповісти
ага, новыми лицами.
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13.06.2020 11:18 Відповісти
Не вірю, бо бубочка подолав корупцію і бідність!
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12.06.2020 22:11 Відповісти
Взятка в $6 млн: экс-чиновнику помогал первый замначальника ГУ ГНС в Киеве Ильяшенко, - источник - Цензор.НЕТ 9373
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12.06.2020 22:11 Відповісти
беру все. скока денег в килограммах?
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12.06.2020 22:15 Відповісти
А у этих есть клетчатые одеялка?
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12.06.2020 22:20 Відповісти
У насирова бизнес, в аренду сдаёт
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12.06.2020 22:22 Відповісти
Цензор, ну зачем вы так, там уже Зесептиконы придумали версию почему тут Порох виноват, Байдена приплели, а тут оказывается чиновник назначенный при Зе. Эээх))))
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12.06.2020 22:37 Відповісти
Николка за восемь лет у Пчеловода заслуженного юриста получил...за большой внос в строительство правового государства...Вот в 2008 он правильно занес, а сейчас промашка вышла...Ермаку надо было нести, а вы.....
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12.06.2020 22:37 Відповісти
очень и очень надеюсь, что мвф это тоже читает и понимает, что еще пара новостей - и сотрудничество будет прекращено в связи с нецелесообразностью
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12.06.2020 22:52 Відповісти
Мощные профи от прошлой власти во всей красе!!!
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12.06.2020 22:59 Відповісти
Всего 6 новеньких Бугати верон
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13.06.2020 01:53 Відповісти
как же так?
а кричали ж на каждом углу что вони не крадуть...
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13.06.2020 08:47 Відповісти
Эти дибилы всё таки влезут в Американские выборы, ну идиоты слов нет
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13.06.2020 09:11 Відповісти
что опять бурисма? тперь ждем завіваний про Байдена...Бядский клоунский цирк для лохов....зеленые все не угомонятся и пляшут под кацапскую дудку что бы влезть в выборы США. Поэтому тут и бурисма и человек ермака который передает взятку и фото взятия с поличными...Ну да у нас отказуются от взятки в 6 лямов....бядский зеленый цирк
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13.06.2020 09:15 Відповісти
ну скоро выпустят под залог ... эдак в тысяч 50 .. гривняков
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13.06.2020 09:40 Відповісти
слуги народа и их предводитель надеюсь чувствуют себя адекватно купленным билетам,твори добро на всей земле,один только вопрос,где старик Хоттабыч с его волшебной бородой,опять в кувшин зелень его заточил.Бессовестные твари.
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13.06.2020 09:19 Відповісти
Это уже не первый скандал, где фигурирует Ермак и Илляшенко. Пришло время Президенту Валоде определиться - он и дальше плюет на Закон и "прикрывает" Ермака, теряя остатки своего рейтинга или торчок находит в себе силы и увольняет к чертовой бабушке коррупционера, масочного мародера, подонка, ватника и агента спецслужб параши - Ермака и его протеже - Иляшенка.
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13.06.2020 10:52 Відповісти
И еще - парни с налоговой говорят, что долги юр. и физ. лиц. связанные с неуплатой НДС или с фиктивным НДС/ фиктивным банкротством, составляют за 10 лет порядка 120 млрд. грн. Из них 50% это "мертвяки", а остальное вполне реально через суд вернуть в казну. Но для этого нужна политическая воля Руководства страны.
Кроме того таможенники говорят, что если на таможне полностью ликвидировать коррупцию, Украине не нужно будет брать кредиты МВФ! На таможне вращаются десятки млрд. грн.
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13.06.2020 11:00 Відповісти
Они не отказались от 6 лямов, они просто выдоят этого новоявленного мультимиллионера до последнего цента и тогда закроют это дело за отсутствием улик...или еще чего придумают. Схема отработана многими годами практики.
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13.06.2020 11:17 Відповісти
Вот видите, как зе борется с коррупцией, ну разве не умница???
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13.06.2020 11:23 Відповісти
Да и с бедностью зе тоже отлично борется, так, что всех бедных сделает просто нищими, хотя перед выборами твердил, что идёт в президенты ради того, чтоб людям лучше жилось.
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13.06.2020 11:29 Відповісти
А нічорта не змінюється.. Нуль! Я не можу зрозуміти як на цьому фоні тотального безладу та сорому, безкінечного споглядання і українцями і західними партнерами на це тупувате совдепівське лайно з дурнувато-плаского маслякоського кавеену - та сьогодні -у кріслі преза яким воно не є і не буде ніколи бо придурок, боягуз та прихований шахрай ( оффшори), - якісь статисти знаходять зельонкіну 35-37 відсотків рейтингу? Не хочеться вірити що в Україні стільки довбойобів ,невиправних злодіїв, продажних хвойд та іншого непотрібу..Що ще треба утнути таке щоб зібрати мільйон українців які його понесуть по Хрещатику разом з мусорнею. собакою чорносракою та усіма "заслуженими" злодіями країни включаючи "безальтернативну" рошенівську свиню? Треба щоб плантації організували ще, та нагайками шлеїли, чи почати вибірково розстрілювати нелояльних до кацапів та тих хто пагано працює за юшку? Що ще в біса треба??! Який нахрін рейтинг??
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13.06.2020 11:58 Відповісти
 
 