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Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко

Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко

За словами Юрія Луценка, у 2019 році, відразу після інавгурації, представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК і злочинного світу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі Еспресо.TV.

Ведучий програми Сергій Висоцький запитав у колишнього генерального прокурора:

"Ви сказали про Єрмака як про представника п'ятої колони. Я це сприймаю як заяву людини, яка була в Генеральній прокуратурі. Ви про це знаєте щось? Про російські контакти оточення Зеленського чи це гіпотеза?"

Луценко на це зазначив: "Представники Зовнішньої розвідки України відразу після інавгурації президента поклали йому на стіл довідку про контакти, в тому числі бізнесові, пана Єрмака із російським оточенням, в тому числі - з представниками ВПК та злочинного світу Російської Федерації. Через декілька днів ці працівники були звільнені із зовнішньої розвідки. Доповідь закінчив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю з Гіркіним не дає нічого нового. Розслідування щодо нього завершено у 2019-му, вручено підозру, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Луценко Юрій (3447) СЗР (114) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+90
Обложили зебильо со всех сторон)
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12.06.2020 22:27
+73
Это все, что надо знать о Ермаке и преЗЕденте....
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12.06.2020 22:31
+67
дермак вообще зашкарился, а зеля его покрывает, запомните это...
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12.06.2020 22:27
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Якби у ваших словах була б хоч капля правди то він вже сидів би під арештом.
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12.06.2020 23:01 Відповісти
Луценко сфальсифікував справу про держзраду Саакашвілі. А фальсифікація справи - це кримінальний злочин. Якби Зеленський був нормальним президентом, він би всю цю луценківсько-порошенківську банду вже давно посадив.
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12.06.2020 23:06 Відповісти
Ворон ворону...
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12.06.2020 23:15 Відповісти
Докази є?
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12.06.2020 23:30 Відповісти
Докази чого??? Якраз доказів ніяких нема. Луценко ж трепався, що у нього 100% докази держзради Саакашвілі, і де зараз ця справа?
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12.06.2020 23:34 Відповісти
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/419136, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа.
https://www.5.ua/polityka/yak-saakashvili-za-hroshi-kurchenka-zarobyv-na-derzhzradu-zmi-opryliudnyly-ekskliuzyvnyi-dokument-207958.html Суд відбувся, зрадник Дангадзе сидить без перспективи реабілітації навіть в умовах зеленої влади .
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12.06.2020 23:38 Відповісти
№50
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12.06.2020 23:51 Відповісти
ваш пост многократно заспамлен порохоботскими любителями и переносчиками фейков.
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13.06.2020 00:45 Відповісти
а ти посредственнний кацап
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13.06.2020 19:44 Відповісти
какую банду..ти дурак шоли..ПОРОШЕНКО СОЗДАЛ АРМИЮ,,,А ЕТО ЗНАЧИТ УКРАИНУ...поєтому ПОРОШЕНКА ПРЕСЛЕДУЮТ...если би не ПОРОШЕНКО..бил би ти курва в плену у руссских
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13.06.2020 19:43 Відповісти
Луценко нанял рыга Курченко,чтоб дискредитировать грузинского торчка.Экспертиза полностью подтвердила запись разговора.
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14.06.2020 09:02 Відповісти
И кто-то смеет мурчать, что Украиной управляют США, Сорос, МВФ и т.д.? Безусловно, мы от них зависим, но нет в наших гос.структурах такого количества тех же американцев, сколько роSSийских шпионов на всех стратегических направлениях причем с десятилетним стажем.
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12.06.2020 22:49 Відповісти
ЮВТ произносит мантры о внешнем управлении и последний раз, когда посылала на... МВФ устами Голобородько...
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12.06.2020 23:53 Відповісти
ор о внешнем управлении - любимая мантра ватноголового рассеянскага стада и части их ЗеБильных коллег в Украине, рашистские пропагандоны очень стараются влить этот бред в девственные незамутненные мозги ватного и ЗеБильного стада.

Нетрудно догадаться, что вся эта антиукраинская публика предпочла бы внешнее управление Украиной из кацапо-ордынскага кремля, что впрочем уже происходит при шмаркле и всей его квартальной шобле, в которой не только дерьмак, но и сама шмаркля и много кто ещё давние рашистские консервы.
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13.06.2020 14:05 Відповісти
того рассекретили, а кого то еще нет
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12.06.2020 22:57 Відповісти
А ведь были талантливыми спортсменами, артистами, певцами , но решили пойти в решатели судеб... Там только ляшки выживают всех мастей. Вон откровения одного из них, про оральные утехи в былые годы , излитые в отделении милиции, не помешали взять "вилы в руки".
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12.06.2020 23:01 Відповісти
Как был Югик тгеплом, так и остался тгеплом
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12.06.2020 23:02 Відповісти
Это понятно.А что скажешь про Ермака?
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12.06.2020 23:05 Відповісти
Любому адекватному человеку понятно, что если Юрик - трепло, то он и про Ермака треплется.
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12.06.2020 23:19 Відповісти
Любому адекватному человеку понятно шо Ермак сдает интересы Украины.А что скажешь про увольнение посла во Франции?😂
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12.06.2020 23:22 Відповісти
"А что скажешь про увольнение посла во Франции?". Скажу, что выдумки пороховаты про то, что посла уволили в связи с Danone - это чушь несусветная! 1.Вероятно смена посла была определена уже давно. 2.Нет никаких свидетельств того, что посол во Франции как-то повлиял на решение Danone разорвать контракт с Пореченковым. 3.По пороховатной логике Зеленский должен был уволить посла в Германии из-за его конфликта со Шредером.
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12.06.2020 23:31 Відповісти
Ну я так понял шо ты видишь шо в стране все *******.А как ты думаешь нам коцапы братья или враги?
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12.06.2020 23:35 Відповісти
Так бодро отвечал.А после вопроса о кацапах заскучал.Шо случилось Алеша?
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12.06.2020 23:48 Відповісти
Зедебил,так оно и будет просто дермак еще не успел отреогировать.
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13.06.2020 06:38 Відповісти
любопытно, что на https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko Еспресо.TV. этого нет
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13.06.2020 08:05 Відповісти
по этой ссылке

об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko в эфире Еспресо.TV. Источник: https://censor.net/n3201777
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13.06.2020 08:06 Відповісти
Дерь Мак пишите с мягким знаком,так сочне.
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13.06.2020 19:01 Відповісти
Скоро твоему куму, югiк, мотузку на ратицi накинуть, а потiм i тобi друга ходка.
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12.06.2020 23:04 Відповісти
Да, кацапы мастера на это.
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12.06.2020 23:13 Відповісти
Чтобы поверили лжи, иногда надо говорить правду, если луценко сказал правду, то зермака уже надо отправлять на нары за предательство Украины, а если это очередная ложь луценко, то его надо вернуть на нары.
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12.06.2020 23:04 Відповісти
Очередная ложь?
Тогда ответь на вопрос: Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
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12.06.2020 23:56 Відповісти
Приведи обоснованные примеры - что врал Луценко.
Если нет таких - то ты пы.дун...
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13.06.2020 08:05 Відповісти
вважаю,цікаве попереду...

Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 4450
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12.06.2020 23:04 Відповісти
Все может быть.... А куда денется сегодняшний легитимный??
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13.06.2020 08:10 Відповісти
зеЛя и шайка зеленых - подонки и предатели!
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12.06.2020 23:06 Відповісти
Если Юрик вышел из берлоги... зеленка это почуствует... скрутится, скукожится, почернеет и отпадет...
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12.06.2020 23:14 Відповісти
о сколько нам открытий чудных
(с)
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12.06.2020 23:16 Відповісти
"Представители Внешней разведки Украины после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе бизнесе, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации"

Зачем ему эта справка? Связь с преступным миром РФ - это не отягчающее обстоятельство для клоуна, это для него неоспоримое достоинство.
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12.06.2020 23:16 Відповісти
Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 6238
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12.06.2020 23:19 Відповісти
100% земразюки скотобыдло подрашистское
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13.06.2020 13:43 Відповісти
Сказал бы это кто другой но более брехливого существа чем Югик еще поискать, и почему он это родил только спустя год.
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12.06.2020 23:31 Відповісти
Так если это "Югик" говорит, то отсюда следует, что Ермак работает на пользу Украине?
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13.06.2020 00:01 Відповісти
Обиженных в Украине всё больше и больше.Неукротимая истерика у алчных.
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12.06.2020 23:35 Відповісти
Юрик несет полный бред, если этих людей и уволили то это сделали люди Порося, так как менять правительство и силовиков Зеля начал намного позже чем через несколько дней.
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12.06.2020 23:40 Відповісти
https://censor.net/user/467610. Тебе петуШарий сказал ?

Может сам Ермак и распорядился (?).
Кстати Оманская эпопея Зели остаётся в тумане а там был и Ермак. Ну Патрушев само собой.
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13.06.2020 00:01 Відповісти
За це розстрілювати треба....
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12.06.2020 23:41 Відповісти
А хіба "інші" могли б вести бізнес в Росії всі ці роки ?! Це навіть їжачку зрозуміло, що - НІ!
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12.06.2020 23:45 Відповісти
Точно, съёмка пропагандистских фильмов на деньги ФСБ не остановили зелекторат...
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13.06.2020 00:03 Відповісти
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12.06.2020 23:54 Відповісти
...тролі паРашні .. НІЯКИХ імпровізацій .. чекайте МЕТОДИЧКУ .. палите єрмака-+зе-ублюдка..
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13.06.2020 00:00 Відповісти
та там на той ермачне печати некуда ставить - все уже проштамповано двухголовой курятиной
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13.06.2020 00:01 Відповісти
Зебіли, кого ви привели до влади, ідійоти?
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13.06.2020 00:03 Відповісти
это же надо всего за год так напаскудить
что кусают поцЗеденда уже со всех сторон
и справа и слева и снизу и сверху
Вся команда-Ермак и Венедиктова
Все....
больше н и к о г о
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13.06.2020 01:22 Відповісти
Думал Игорь Луценко, такому человеку верить можно. А оказался Луценко не тот - югик, кум сыворчолого - великий реформатор! - то министр МВД, то главный прокулол)
Как же во власть хочется вернуться) .
Не оправдывают зеленую власть, они и ПЕСом - одного сорта г)
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13.06.2020 01:43 Відповісти
І все одно він набагато кращий та професійніший ніж оте зелене видло.
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13.06.2020 06:43 Відповісти
зелене видло
**********

Ви, мабуть, хотіли написати "зелене повидло". Ви занадто ввічливі, - пишіть прямо, - зелене гімно!
Гімно треба називати гімном, а не повидлом.
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13.06.2020 16:10 Відповісти
Пригадка: зебіли - вороги і зрадники України.
Саме тому вони обрали переконаного україноненависника своїм пре-зе-дентом і віддали країну йому та кагалу на поталу.
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13.06.2020 02:44 Відповісти
оно ушло в бункер - в стране начинается что-то нехорошее...слежки -машины под домом Порошенко , обыски в 6 утра в доме популярного критика бывшего министра, страсти на суде Стерненко ...
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13.06.2020 02:57 Відповісти
в стране шо то нехорошее началось с апреля прошлого года
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13.06.2020 03:07 Відповісти
Сім сорок в три п'ятнадцять.
Мазл тов, шлимазл!
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13.06.2020 16:16 Відповісти
странная у товарищей кацапов реакция на цифры, но ето видимо то, шо зашито в лишней хромосоме и воткнуто в скрепу.
им минус восемьсот девяносто девять покажи и они тут же стройным хором рявкнут - семь сорок!
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13.06.2020 17:50 Відповісти
Ти що, не розумієш івриту? Я ж тобі побажав усього найкращого.
Міг би просто подякувати.
От, ти невдячна істота. )))
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13.06.2020 18:01 Відповісти
тербе скучно, придурок старый?
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13.06.2020 18:03 Відповісти
От з тебе ейджизм і виліз.
А прикидався таким щирим лібералом.
Може, ти ще й неонацист, расист, гомофоб і антисеміт?
Знали б твої американські сусіди, який ти насправді...
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13.06.2020 18:15 Відповісти
сыграй сам с собой в морской бой - развлеки себя...
и да ето - памперсы меняй регулярно - вонь на всю саит....
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13.06.2020 18:28 Відповісти
вонь на всю саит....

********
морская бой.
моя твоя нє панімай...
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13.06.2020 19:40 Відповісти
Да, Ермачина имеет связь с ФСБ!
Подлежит ликвидации!
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13.06.2020 05:53 Відповісти
Ой ,я не любитель Зе ..,но верить этому алкашу не очень то и хочется
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13.06.2020 06:43 Відповісти
все меньше и меньше хочется читать новости... они все больше походят на некачественный эрзац-шоколад... горчинка есть, а отдает дерьмом...
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13.06.2020 06:45 Відповісти
сколько же Петя платит этому сайту....
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13.06.2020 07:26 Відповісти
Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 9910
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13.06.2020 07:29 Відповісти
Кремлівський ....резидент ЗЕбіл капітулянт, ще і корупціонер який нещадно прикриває своїх поплічників злодіїв і нахабно і підступно сміється над Україною и Українським народом!
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13.06.2020 07:38 Відповісти
23 июня официально поступит в продажу книга Джона Болтона ,посвящённая Трампу и коррупциии в Украине,где весьма вероятно и Порошенко и Луценко и Зеленскому будет уделено немало места.Книга -бомба.Трамп уже, как уж на пательне.
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13.06.2020 07:43 Відповісти
Слышь, номерной, Порошенко наполнил бюджет и возродил и вооружил армию, укрепил Украину на международном уровне. Коррупция - это использование положения в личных целях.
Так что шёл бы ты со своей ФСБ-ной рекламой...
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13.06.2020 08:11 Відповісти
пля, забембило чучело:
При Порошенко и Луценко
https://interfax.com.ua/news/political/589439.html В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд грн

При зе-клоуне и Венедиктовой
https://censor.net/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument

оно, пля, про коррупцию свистит.
Хотя зе-быдло ест всё - мозгов нет.
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13.06.2020 08:17 Відповісти
а вот это уже интересно....вислюк агент *********
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13.06.2020 11:00 Відповісти
Так смотри и справку о сотрудничестве В.А.Зеленского с росийскими структурами на президентский стол положат!
Непорядок!
Посол добился отены контракта коллеги КОЗЕЛа (товарища зе) на рекламу - уволить! Артисту работать не дают.
Какие СМИ Украины освещают суд по МН17?
Интересная "новая ЗЕполитикА"!
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13.06.2020 11:31 Відповісти
Что значит "доклад закончил" ? А документ нам показать ?!
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13.06.2020 12:31 Відповісти
сейчас, когда бубочка ушел на сомоизоляцию (Ленка подвела - подцепила где-то))))
ермачок остается единоправным самсебережессером... (теперь главное - голограмму в образе преЗЕдента в телек иногда выпускать - что совсем уж у зомбо-зелени гипноз не прошел))))
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13.06.2020 12:44 Відповісти
Нет, там ещё Мендель ермачит
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13.06.2020 13:21 Відповісти
а коли СБУ видасть справку на віслюка Оманського?

Щось вони не дуже поспішають,але ні для кого не секрет,що криворіжська шмаркля це стара рашистська консерва Буратіно, до речі досить дешева на відміну від, наприклад,
бамбаського Овоча, той виявився для кремляді досить дорогим...
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13.06.2020 14:10 Відповісти
Якщо він такий впевнений в тому що говорить, то нехай пише заяву на Єрмака і надає докази його зв'язків з росіянами. А робити гучні заяви і дурень зможе.
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13.06.2020 15:16 Відповісти
Петин собутыльник.
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13.06.2020 16:07 Відповісти
http://day.kyiv.ua/uk/news/130620-spravoyu-poroshenka-bude-pid-pylnym-naglyadom-yevroparlamentu Справа Порошенка буде під "пильним наглядом" Європарламенту .....Слуги Народа" смеются и говорят - "За нами Москва"
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13.06.2020 17:36 Відповісти
На РАБссии преступники ? Юрий Витальевич,этьо поклеп на КГБэшную банду Гопников и убийц в Грузии,Украине,Сирии,.. а теперь и в Ливии...Проодолжение следует...
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13.06.2020 19:22 Відповісти
"Пьяный врач сказал
Тебя больше нет..."Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко - Цензор.НЕТ 6792
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13.06.2020 21:59 Відповісти
А комусь ще не ясно на кого працює єрмак? В мена питання по ЗЕ. Він вже чи ще?
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09.07.2020 22:45 Відповісти
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