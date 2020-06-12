Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко

За словами Юрія Луценка, у 2019 році, відразу після інавгурації, представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК і злочинного світу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі Еспресо.TV.

Ведучий програми Сергій Висоцький запитав у колишнього генерального прокурора:

"Ви сказали про Єрмака як про представника п'ятої колони. Я це сприймаю як заяву людини, яка була в Генеральній прокуратурі. Ви про це знаєте щось? Про російські контакти оточення Зеленського чи це гіпотеза?"

Луценко на це зазначив: "Представники Зовнішньої розвідки України відразу після інавгурації президента поклали йому на стіл довідку про контакти, в тому числі бізнесові, пана Єрмака із російським оточенням, в тому числі - з представниками ВПК та злочинного світу Російської Федерації. Через декілька днів ці працівники були звільнені із зовнішньої розвідки. Доповідь закінчив".

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