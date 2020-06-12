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Новини Хабарники
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Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко

Рекордний хабар

Хабар для директора НАБУ Артема Ситника від "правої руки" Злочевського брав широко відомий позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор зазначає: "Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ, всім відомому ... Євгену Шевченку! Так! Той самий Шевченко, фігурант численних судових процесів НАБУ, про що, здавалося б, знають усі. 1 мільйон доларів із суми хабаря, які були передані йому за посередництво, вилучили в машині Ільяшенка.

А тепер ще один шок: за що саме давали таку неймовірну суму готівки! За те, що Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закриє справу скандально відомої компанії "Бурісма", якою володів олігарх Микола Злочевський, і в наглядовій раді якої працював син Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидата в президенти США від Демократичної партії!

У НАБУ і САП справа "Бурісми" тривалий час лежала без жодного руху, тому що довести причетність Злочевського було майже неможливо, тим паче, в умовах хаосу у владі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар у $6 млн Холодницькому і Ситнику намагався дати Злочевський, - Лещенко

Ільяшенко приїхав на зустріч, гроші передавали після внесення Холодницьким рішення про закриття справи до Єдиного реєстру судових рішень. Він вимагав доказ ухвалення рішення про закриття справи.

Ситник і Холодницький з цієї нагоди відкинули в бік усі минулі конфлікти і взаємні звинувачення. І Холодницький вніс зміни до ЄРДР і закрив справу Злочевського. Ільяшенко переконався, що зобов'язання виконано, і передав гроші. Ось тут і відбулося затримання.

Микола Ільяшенко - один з найвпливовіших людей в українській владі, системотворчий і вирішальний у багатьох податкових і в тіньових питаннях, адже Київ - головна податкова гавань країни. Про нього вже виходило розслідування "Слідство.Інфо". Журналісти знайшли у сім'ї скромного чиновника 11 квартир і заміську віллу, і це лише те, що відображено в офіційних базах даних. Насправді, можливості в Ільяшенка в багато разів більші, ніж можуть розкопати ЗМІ. Багато років Ільяшенко є одним із керівників Державної податкової служби. Він став дуже небідною людиною ще за Януковича, посилив вплив за Порошенка, і став абсолютно незамінним і супервпливовим за Зеленського. Ільяшенко не раз бував в Офісі Президента, він перебував у давніх добрих відносинах із багатьма впливовими людьми в новій владі, ну, наприклад, з главою ОП Андрієм Єрмаком.

Зеленський замінив майже все вище керівництво Державної податкової служби, всіх, крім Ільяшенка. І це, попри те, що журналістами були озвучені факти про непомірно великі, як для чиновника, статки Ільяшенка. Така підтримка "слуг народу", мабуть, змусила Ільяшенка увірувати, що саме зараз уже можливо все, і він розвернеться на повну котушку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар у $ 6 млн: ексчиновнику допомагали перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенко та співробітник Burismа Кіча, - джерело. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5068) Шевченко Євген (139) Ільяшенко Микола (10)


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Топ коментарі
+12
Олежка То они вашего бурятского народа враги. А не нашего))))) Спи уже чудо)))
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12.06.2020 23:53
+10
Вовочка Зеленский - Трампу: «Мы уже другая страна, мы- другие люди. У нас уже нет коррупции». Ау, Вован, где же ты, наш фантазёр? Какой же ты все- таки недоросль.
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12.06.2020 23:37
+9
Да у нас весело. Не то что у вас в Пензе тоска)))) Обнуление))))
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12.06.2020 23:51
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Весело у них.))
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12.06.2020 23:33 Відповісти
Да у нас весело. Не то что у вас в Пензе тоска)))) Обнуление))))
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12.06.2020 23:51 Відповісти
Широко известный внештатный агент НАБУ передавал взятку.Вероятно и юпитеры светили при этом и на подъёмниках операторы снимали. Полная дурь.Для рекламы кого это делается?Или антирекламы.Всё это спектакль.Ну не бывает так на самом деле.Нас ... а мы крепчаем.
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13.06.2020 00:04 Відповісти
Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. .... стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.

Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку".
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13.06.2020 03:54 Відповісти
Складываеться впечатление политического дела...
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12.06.2020 23:34 Відповісти
Смешной бред расчитаный на лошков .
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12.06.2020 23:35 Відповісти
Согласен. Не зря Зеля спрятался!!!
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12.06.2020 23:52 Відповісти
Мнє сорок трі года !
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13.06.2020 12:14 Відповісти
А у Скабеевой секель кислый или сладкий
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12.06.2020 23:36 Відповісти
Фу!!! Вы извращенец, молодой человек!!!
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13.06.2020 01:27 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Да! Тот самый Шевченко........ 1 миллион долларов из суммы взятки, которые были переданы ему за посредничество, изъяли в машине Ильяшенко"
Рекордную взятку "для Сытника" передавал широко известный внештатный агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 660
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12.06.2020 23:36 Відповісти
жмот, мало дал, теперь еще придется
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12.06.2020 23:37 Відповісти
Вовочка Зеленский - Трампу: «Мы уже другая страна, мы- другие люди. У нас уже нет коррупции». Ау, Вован, где же ты, наш фантазёр? Какой же ты все- таки недоросль.
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12.06.2020 23:37 Відповісти
От ты, читай законы баранчик
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12.06.2020 23:51 Відповісти
а що в законі написано "зєляніпрічьом"?
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13.06.2020 02:10 Відповісти
Как скажешь, бидло.
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13.06.2020 11:00 Відповісти
передавал широко известный внештатный агент НАБУ Шевченко

брал широко известный внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
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12.06.2020 23:42 Відповісти
Сытник и Холодницкий это предатели и агенты америкуанских спецслужб,это очевидно . Никакой борьбы с корупцией эти органы не ведут .Они собирают информацию на украинских чиновников и передают её в США .То есть это предатели Родины которых просто нужно расстрелять .Это враги Украинского Народа .
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12.06.2020 23:44 Відповісти
Олежка То они вашего бурятского народа враги. А не нашего))))) Спи уже чудо)))
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12.06.2020 23:53 Відповісти
Молодці хлопці. Слава сша і ганба твоей рашке-парашке
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12.06.2020 23:56 Відповісти
лучше в сша чем в вашу бурятию, козлы
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12.06.2020 23:58 Відповісти
Чего про американские лаборатории не написал?
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12.06.2020 23:58 Відповісти
https://censor.net/user/320765, Вы иногда что-то делайте с собой, ей Богу ......
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13.06.2020 00:03 Відповісти
Так что, Холодницкий и Сытник отработали эти 6 млн$ ? Я правильно понял?
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12.06.2020 23:45 Відповісти
У этого "фантазера" нет ни одной УМНОЙ самостоятельной мысли! Что в суфлере прочитает, то и транслирует. Надо объявить сериал "Слуга народа" продуктом, негативно влияющим на мозговую деятельность и вызывающим ложную эйфорию и прострацию.
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12.06.2020 23:47 Відповісти
Рузге, ти зщось переплутав. Пшло звідсі, федераст
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12.06.2020 23:58 Відповісти
то все фигня малята !
вот будет интересно, если

Байден победит



Вовочка знает под кого копает ?
Под себя копает !
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12.06.2020 23:51 Відповісти
В рожевих мріях двічі бортанутого виграти втретьє.
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13.06.2020 00:06 Відповісти
круговорот взяток в набу
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12.06.2020 23:57 Відповісти
Що ж ви будете робити якщо Байден виграє, навіщо втягувати країну в те лайно, спочатку порох тепер ці, "великі комбінатори".
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12.06.2020 23:58 Відповісти
при порохе с сша все было ровно, вонючка зеленая
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13.06.2020 00:04 Відповісти
та конечно, памяти у вас как у рыбок, забыли как вся порохоботва судорожно терла свои оскорбительные посты в сторону трампа который "внезапно" выиграл выборы? вы забыли и у вас "ровно", а вот трамп не забыл
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13.06.2020 04:13 Відповісти
І ти думаєш, що трамп одного вечора прочитав на цензорі пости порохоботів про себе і образився?
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13.06.2020 11:26 Відповісти
Если Байден победит,на свою голову и на голову американцев - ему инициируют импичмент. Забавно, что импичмент, на тот момент уже второму президенту подряд, будет инициирован в связи с событиями связанными с Украиной. Уверен, что результат импичмента Байдена будет противоположный результату импичмента Трампа.
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13.06.2020 00:34 Відповісти
Откуда такая уверенность? Уже есть какие-то результатьі расследования по делу бурисмьі? Если сейчас при трампе в расследовании нет никакого движения, то при байдене и подавно не будет.
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13.06.2020 11:30 Відповісти
Такой поклёп друг на друга начался. Знак не хороший. А Зе под кайфом в теплой ванной. Его так с ней и вынесут...Что вообще Зе будет делать после президентства? В Украине ему точно оставаться нельзя...Переодеться в грим и рвануть в Парагвай под поддельным паспортом? Интересно, у него есть паспорт Израиля уже или только в процессе?
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13.06.2020 01:02 Відповісти
В Украине вообще нельзя соглашаться становиться президентом не подготовив себе пути отхода в случае чего. Янукович подтвердит. Вот Порошенко уже лучше. Подготовился вроде норм, но все равно сыровато. Зе наверняка уже целый план А имеет с волшебным исчезновением. Будет интересно посмотреть.
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13.06.2020 01:05 Відповісти
Сытник и Холодницкий по этому случаю отбросили в сторону все прошлые конфликты и взаимные обвинения. И Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко убедился, что обязательство выполнено, и передал деньги. Тут-то и произошло задержание.

А раз дело уже закрыто, открывать уже его не комильфо. Так и оставят.
Зачем почем зря туда-сюда теребить Единый реестр судебных решений - он ведь Единый! А то гляди еще испортится, и из него исчезнуть пару каких-то громких дел, а?
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13.06.2020 02:35 Відповісти
Єдиний державний реєстр судових рішень - не в цю тему. Весь рух справ по кримінальним правопорушенням відображається у ЄРДР - єдиному реєстрі досудових розслідувань. Але доступ простих смертних до цього реєстру на відміну від доступу до судових рішень вельми обмежений.
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13.06.2020 08:01 Відповісти
Суммы рекордные и просьба от экс-министра была "скромная". А сколько их было нерекордных взяток, которые благополучно прошли? От руководства НАБУ руководству ГБР, к примеру взятки еще не "зарегистрированы"?
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13.06.2020 06:09 Відповісти
 
 