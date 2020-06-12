Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко
Хабар для директора НАБУ Артема Ситника від "правої руки" Злочевського брав широко відомий позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.
Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Автор зазначає: "Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ, всім відомому ... Євгену Шевченку! Так! Той самий Шевченко, фігурант численних судових процесів НАБУ, про що, здавалося б, знають усі. 1 мільйон доларів із суми хабаря, які були передані йому за посередництво, вилучили в машині Ільяшенка.
А тепер ще один шок: за що саме давали таку неймовірну суму готівки! За те, що Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закриє справу скандально відомої компанії "Бурісма", якою володів олігарх Микола Злочевський, і в наглядовій раді якої працював син Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидата в президенти США від Демократичної партії!
У НАБУ і САП справа "Бурісми" тривалий час лежала без жодного руху, тому що довести причетність Злочевського було майже неможливо, тим паче, в умовах хаосу у владі.
Ільяшенко приїхав на зустріч, гроші передавали після внесення Холодницьким рішення про закриття справи до Єдиного реєстру судових рішень. Він вимагав доказ ухвалення рішення про закриття справи.
Ситник і Холодницький з цієї нагоди відкинули в бік усі минулі конфлікти і взаємні звинувачення. І Холодницький вніс зміни до ЄРДР і закрив справу Злочевського. Ільяшенко переконався, що зобов'язання виконано, і передав гроші. Ось тут і відбулося затримання.
Микола Ільяшенко - один з найвпливовіших людей в українській владі, системотворчий і вирішальний у багатьох податкових і в тіньових питаннях, адже Київ - головна податкова гавань країни. Про нього вже виходило розслідування "Слідство.Інфо". Журналісти знайшли у сім'ї скромного чиновника 11 квартир і заміську віллу, і це лише те, що відображено в офіційних базах даних. Насправді, можливості в Ільяшенка в багато разів більші, ніж можуть розкопати ЗМІ. Багато років Ільяшенко є одним із керівників Державної податкової служби. Він став дуже небідною людиною ще за Януковича, посилив вплив за Порошенка, і став абсолютно незамінним і супервпливовим за Зеленського. Ільяшенко не раз бував в Офісі Президента, він перебував у давніх добрих відносинах із багатьма впливовими людьми в новій владі, ну, наприклад, з главою ОП Андрієм Єрмаком.
Зеленський замінив майже все вище керівництво Державної податкової служби, всіх, крім Ільяшенка. І це, попри те, що журналістами були озвучені факти про непомірно великі, як для чиновника, статки Ільяшенка. Така підтримка "слуг народу", мабуть, змусила Ільяшенка увірувати, що саме зараз уже можливо все, і він розвернеться на повну котушку".
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Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку".
брал широко известный внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
вот будет интересно, если
Байден победит
Вовочка знает под кого копает ?
Под себя копает !
А раз дело уже закрыто, открывать уже его не комильфо. Так и оставят.
Зачем почем зря туда-сюда теребить Единый реестр судебных решений - он ведь Единый! А то гляди еще испортится, и из него исчезнуть пару каких-то громких дел, а?