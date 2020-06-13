Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив про те, що затриманий під час спроби дати хабар очільнику НАБУ Ситнику Ільяшенко є людиною голови президентського офісу Андрія Єрмака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Лерос зазначив: "Упакували з 6 млн дол. хабаря людину Єрмака - Ілляшенка Миколу Вікторовича, першого зама ДФС у місті Києві.
Це Ілляшенко привів Солодченка до Єрмака.
Кажуть, його статки під 100 млн доларів, знатний конвертор, ліг під Єрмака і за це Єрмак просив Верланова залишити Ільяшенка на займаній посаді.
Так що, панове аферисти, бабки у вас крутяться серйозні, це не знімати мзду з кіосків".
Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
Будь ласка, зачекайте...
А що, його співпартієць Портнов повернувся, і нічого ...
А стосовно штурмів Адміністраії, то скажу, що тоді б протестувальники поставили би себе поза законом.
Петро розумний на відміну від основної маси. Доречі, тому і його послухали, тому що пояснив.
Единственно, где ему будет относительно безопасно - это под крылом кремлевского дракона!
И лишился Зебил доли малой...
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1271715083299762177 4 ч
Саме з таких епізодів буде складатися вирок Зе про зраду:
- звільнення співробітників СЗР за викриття Єрмака;
- призначення Єрмака в ОПУ та делегування йому повноважень президента;
- Оман та зустріч з Патрушевим.
Це Вам не прохід через Керченську протоку, який пред'являють Пороху
Вы хоть помните его обещания о борьбе с коррупцией, с кумовством?
Глаза вам еще не промыло? Каждый день - благодатный душ от зеленой власти. Еще не, еще мало?
А реальность сурова: Петя и Зе никуда не денутся.
здогадєся***
це якою ламаною? i'зигом?
С 23 апреля 2012 по 26 февраля 2014 года Злочевский работал на
позиции заместителя секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины, где в соответствии с разделением функциональных обязанностей между заместителями курировал Департамент экономической и социальной безопасности.
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Оказывается, это Петюнин кореш. Такой же ворюга-взяточник и фальсификатор как и лживый
"гетьман.
Кацапи все ніяк сову на глобус не можуть натягнути...
Один на всю кодлу брехунов заметил...это показатель вашего интеллекта, порохоботы.
И, на всякий тебе, для ума : я - украинец, усёк ?
А чого ж зелене лайно цього не зробив, це його ПРЯМА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ???