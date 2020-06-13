Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив про те, що затриманий під час спроби дати хабар очільнику НАБУ Ситнику Ільяшенко є людиною голови президентського офісу Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лерос зазначив: "Упакували з 6 млн дол. хабаря людину Єрмака - Ілляшенка Миколу Вікторовича, першого зама ДФС у місті Києві.

Це Ілляшенко привів Солодченка до Єрмака.

Кажуть, його статки під 100 млн доларів, знатний конвертор, ліг під Єрмака і за це Єрмак просив Верланова залишити Ільяшенка на займаній посаді.

Так що, панове аферисти, бабки у вас крутяться серйозні, це не знімати мзду з кіосків".

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Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).