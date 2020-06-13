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Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383) Ільяшенко (10)

Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос

Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, -

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив про те, що затриманий під час спроби дати хабар очільнику НАБУ Ситнику Ільяшенко є людиною голови президентського офісу Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лерос зазначив: "Упакували з 6 млн дол. хабаря людину Єрмака - Ілляшенка Миколу Вікторовича, першого зама ДФС у місті Києві.

Це Ілляшенко привів Солодченка до Єрмака.

Кажуть, його статки під 100 млн доларів, знатний конвертор, ліг під Єрмака і за це Єрмак просив Верланова залишити Ільяшенка на займаній посаді.

Так що, панове аферисти, бабки у вас крутяться серйозні, це не знімати мзду з кіосків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
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Топ коментарі
+56
Довбодятли зелені, це ваші новиє ліца?
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13.06.2020 00:07
+50
Таня Адамс

Я тут постоянно очкую, что если Вовка доиграется до ручки и его вынесут ногами вперёд, к власти придут регионалы и наступит ******. Только вот если перестать очковать и посмотреть трезвыми глазами на то, что происходит сейчас, задаешься кагбэ вопросом: «А что ж изменится если?».
С чего я решила вдруг, что рыги смогут шото такое сделать, чего уже не попробовал Вовка и его зелёненькое монобольшинство?
******** из госрезерва пшеницу. Человека, который поднял бучу, уволили ***** на мороз без объяснения причин, хотя в общем-то причина совершенно очевидна: нехер первым в драку лезть, ********, значит надо. Саша Стоматолог и Ко ******* вообще всё, что плохо лежало. И что хорошо лежало тоже. И никто не нявкал, потому что знали - нявкать черевато.
Назначили главным по культуре Ткаченка и он тут же заявил, что сериалы на русском благотворно влияют на экономику, а українською можна тільки «просувати українські ідеї та наративи». Т.е. пересичный под пивасик должен поглощать Сватов и Голобородька в прайм-тайм, а для «украинских наративов» мы выделим тёмный уголок с трибуной, нехай там просувають.
Это не вписывается в канву рыгов? Отлично вписывается.
Посол Украины во Франции добился того, чтобы Данон расторг контракт с Пореченковым и шо? И ничо, найух пошел срочно. Уволен.
Нечего тут нам какать в добрососедство. Ну подумаешь, Пореченков. А кто без греха? Нам тут скоро посередине договариваться с братушками, так что прекратить *****! Данон - это ваще международная корпорация.
Да, это почему-то важный аргумент, я в душе не гребу почему.

https://ibigdan.livejournal.com/25167880.html#cutid1 https://ibigdan.livejournal.com/25167880.html#cutid1 Свернуть
Дальше у нас там что?
А, ну да, энергоносители из Росии. Есть? Есть. Электроэнергия, газ, уголь, всё как положено. И никаких тебе редутов, што характерно. Роттердам плюс был плохой, Коломойский минус - хороший. Не веришь? Включи какнал Г+Г, там тебе Мосийчук всё популярно объяснит. И намажет.

Чем еще Овощ отличался? Задавленной оппозицией? Репрессиями? Ну дык их есть у нас!
Сегодня утром ДБР вломился к Омеляну, утром рано, в полной экипировке. С чудеснейшим поводом - судебное решение о БЫВШИХ владельцах дома.
Пару месяцев назад тот же цирк был у Тани Черновол. До этого у Маруси Звиробий. На Пороха клепают дела из говна и палок, меняя генпрокуроров и глав ДБР как гондоны. Рифмастер сидит. Назначенные без каких-либо доказательств «убийцы» Шеремета сидят тоже.
Менты беспредельничают вот ровно также, как при рыгах, а ментовский пахан смеётся нам в лицо и не видит повода уходить с поста.

Что ещё?
В кресле президента такой же безграмотный и ограниченный человек, только ростом поменьше и яйцами послабше.
Вокруг него - братаны, друганы, кореша, подельники, ни одного левого персонажа. А если кто и затесался туда на волне «новых лиц», так уже давно выперт, как не справившийся с обязанностями.
Разница только в том, что рыг и бандит Янукович не был настолько зациклен на Кучме. Сейчас же в стране творится *** знает что, настолько бессмысленное и беспощадное, что даже лишьбынеПорошенки хренеют, а наша Бубочка занимается только перестановкой кроватей в борделе и дрочевом своих обидок на Пороха.

Если представить голову преЗедента жестким диском и оперативкой, то 99% ресурса там занято не вопросами Украины, летящей в жопу, а захватывающим квестом «Уничтожить Порошенко».

Ну ок, родной.
Ну например посадишь ты его на нары. А дальше что? Что ты ***... будешь делать со всем остальным? Референдумы проводить по поводу территории Украины, «направленные на её увеличение»? Видосики пилить в трениках? Войну «прекращать»?

Так что если подумать, то рыги меня уже ничем не удивят. Я наоборот увидела некоторый плюс в ситуации, если вдруг Бойко или Мертвечук кресло президента оседлают. Это будет именно та ситуация, когда ВСЕ проукраинские люди наконец-то засунут свои «вопросы» в жопу и станут рядом.
Мы не умеем объединяться ЗА что-то, только против. У нас слишком дохера гетьманов на один квадратный метр. Так что, Вовочка, жги. Больше херни за единицу времени. Ускоряемся! Сажай Пороха, кошмарь оппозицию, прессуй блогеров. Варка лягушки что-то подзатянулась.
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13.06.2020 01:00
+43
Давший взятку $6 млн Ильяшенко является человеком Ермака, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2919
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13.06.2020 00:10
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чувство, что скоро телеграм канал "мойшу прорвало" выложит видосик, где голос, похожий на Порошенко, приказывает голосу, похожему на Лероса сливать Ермака.
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13.06.2020 08:27 Відповісти
опять ермак на пресс-конференции будет мямлить: "я, не я...и лошадь не моя..."
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13.06.2020 08:40 Відповісти
Требуется уточнение, кто просил Верланова оставить Ильяшенка на должности - Ермак или его "убиенный" брат?
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13.06.2020 08:41 Відповісти
пох, Зеля отмажет
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13.06.2020 08:48 Відповісти
ні дня без лероса - як раніше існували, навіть вже і не уявляю
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13.06.2020 09:04 Відповісти
Буде відмазувати поки сам у в'язницю не сяде.
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13.06.2020 09:35 Відповісти
Не знаю, хто там чия людина, але при Порошенко з такими пропозиціями не приходили. Прийшов Зеленський з Коломойским, і Злочевський зрозумів, що його час прийшов.
А що, його співпартієць Портнов повернувся, і нічого ...
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13.06.2020 10:43 Відповісти
Там була друга схема - "обілєчіваниє". Хто відкупився - всі спокійнісінько втекли за кордон замість лави підсудних. Забудьте ви за того Порошенка, він не на стороні народу, оскільки сам - олігарх. Це було зрозуміло ще тоді, коли він, злізши на бульдозер, стримував народ, від захвату Адміністрації президента, давши Януковичу час, щоб той стягнув "Беркут" з усієї країни в Київ.
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13.06.2020 10:58 Відповісти
Ладно, втекли, але ж не поверталися. Зараз повертаются.
А стосовно штурмів Адміністраії, то скажу, що тоді б протестувальники поставили би себе поза законом.
Петро розумний на відміну від основної маси. Доречі, тому і його послухали, тому що пояснив.
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13.06.2020 11:08 Відповісти
Все реверансы в сторону ватной ымперии орков имеют только одну причину - БЕНЕ грозит судебное преследование, конфискация наворованного и реальный (большой) срок в США!
Единственно, где ему будет относительно безопасно - это под крылом кремлевского дракона!
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13.06.2020 10:44 Відповісти
Сам по себе Лерос - нуль. За ним стоит одна из конкурирующих ФПГ. Это уже не первый скандал, где фигурирует Ермак. Пришло время Президенту Валоде определиться - он и дальше плюет на Закон и "прикрывает" Ермака, теряя остатки своего рейтинга или торчок находит в себе силы и увольняет к чертовой бабушке коррупционера, масочного мародера, подонка, ватника и агента спецслужб параши - Ермака.
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13.06.2020 10:51 Відповісти
Той бардак який 5 років процвітав при минулій владі,який прикривався Порохом,дав свої щедрі плоди.Порох закривав очі на всі корупційні схеми ,грабунок країни і потоки,при ньому ЖОДЕН корупціонер, сепар і регіонал не сіли у вязницю.Так чим ця влада гірша чи краща минулої? Ці будуть красти вже набагато нахабніше і цинічніше,бо відчувають безкарність і вседозволеність.Я хоч і глосував за Пороха,однак страшенно на нього злючий. Вірно сказала Ірина Фаріон:"Народ з двох зол обрав гірше"
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13.06.2020 11:16 Відповісти
Упс. А що до Ефремова? Коли воно сиділо а коли вийшло. А що до Портнових, Лукаш, та інших? Де вони були, а де зараз є. Порошенко таки корумпований покидьок, тут нема про що спорити. Проте зеля не просто корумпований покидьок, воно ще й сцикливий прокацапник. Наше тупе бидло-населення деградує, раніше з усего списку вибирали двох найгірших покидьків, а потім вибирали з них менш гіршого, а зараз уже з двох найгірших покидьків вибрало гіршого.
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13.06.2020 12:57 Відповісти
А кто сомневался?
И лишился Зебил доли малой...
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13.06.2020 11:29 Відповісти
Ктож ермака уволит, для этого нужен президент, а не клоун
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13.06.2020 12:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1271715083299762177 4 ч

Саме з таких епізодів буде складатися вирок Зе про зраду:
- звільнення співробітників СЗР за викриття Єрмака;
- призначення Єрмака в ОПУ та делегування йому повноважень президента;
- Оман та зустріч з Патрушевим.
Це Вам не прохід через Керченську протоку, який пред'являють Пороху
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13.06.2020 15:19 Відповісти
Обождите 3,14-болы, по щучьему веления и по вашему хотению, к власти придут диктаторы-тираны и вам же свеженьким вашим же дерьмом запакуют глотки и тогда как сладкий сон будете вспоминать весёлого добродушного президента-демократа.
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13.06.2020 20:31 Відповісти
Ильяшенко является человеком Ермака... а ермак является другом зели..что автоматически снимает все подозрения ...причём - со всех! ))
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13.06.2020 13:51 Відповісти
опят Зэбил будет рассказывать что он знает кто это подстроил а д.ермак нивчем не виниват?
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13.06.2020 14:12 Відповісти
д.ермак
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13.06.2020 22:06 Відповісти
Ну и закрутил потрошонка! пусть теперь сам и раскручивает. А ещё лучше - засадить его.
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13.06.2020 14:37 Відповісти
https://censor.net/user/443500, путінські тролі вже і сюди дісталися, ти наражаєся на те, що тобі щось засадять в твою ...., ну сам здогадєся куди, чи тобі відкритим текстом написати?
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13.06.2020 15:04 Відповісти
Порошенко силой заставил Зеленского расплодить коррупционеров?
Вы хоть помните его обещания о борьбе с коррупцией, с кумовством?
Глаза вам еще не промыло? Каждый день - благодатный душ от зеленой власти. Еще не, еще мало?
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13.06.2020 15:14 Відповісти
Какая еще "коррупция" - она же была "побеждена" сразу после инаугурации? Т.Е. - почти по Цезарю: пришел, сказал, победил!))))
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14.06.2020 07:39 Відповісти
Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7925
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13.06.2020 23:14 Відповісти
Ой, да как вы заколебали уже своим пэпяткиным! воно вхе нiхто! Прошедший день! За грати - и в топку!
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14.06.2020 11:47 Відповісти
Настолько любите "простые решения", что теряете реальность?
А реальность сурова: Петя и Зе никуда не денутся.
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14.06.2020 12:28 Відповісти
наражаєся на ***

здогадєся***

це якою ламаною? i'зигом?
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13.06.2020 15:15 Відповісти
Зелену нікчему за грати, він зрадник і злочинець. Москва чекає, коли це станеться і вони зможуть просунути свого мертветчука, але вони помиляються, у мене нема сумніву, що проросійські сили не візьмуть реванш в Україні. Те, що від зеленої нечисті треба Україні позбавлятися, так це однозначно.
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13.06.2020 15:28 Відповісти
Лерос в каждой новости. Пора прогноз погоды рассказывать
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13.06.2020 16:32 Відповісти
Судя по Зеленскому, он абсолютно гипнабельный. Сначала Богдан делал завораживающие пасы и нашёптывания на ушко, теперь Ермак, который сумел пере-зомбировать на свою сторону президента; а дальше всё просто, пока шеф невменяемый, делай что хочешь.
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13.06.2020 17:36 Відповісти
он просто привык, что без суфлера - ни шагу! профдеформация сцены)
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14.06.2020 07:41 Відповісти
шмаркля навчився своє лайно на прибічників скидати,а себе дурником виставляти!! - ЦЕ ФАКт медичніЙ
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14.06.2020 10:09 Відповісти
Рекомендую Бутусову рассказать кто такой Злочевский, а не то что сказал кто-то.
С 23 апреля 2012 по 26 февраля 2014 года Злочевский работал на
позиции заместителя секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины, где в соответствии с разделением функциональных обязанностей между заместителями курировал Департамент экономической и социальной безопасности.

........................................................................................................................................
Оказывается, это Петюнин кореш. Такой же ворюга-взяточник и фальсификатор как и лживый
"гетьман.
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13.06.2020 18:11 Відповісти
А яким боком Петюня до СНБО часів януковича?

Кацапи все ніяк сову на глобус не можуть натягнути...
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13.06.2020 18:38 Відповісти
Шо, не нравится когда брешут как вы здесь про Зеленского ? Ха-ха-ха.
Один на всю кодлу брехунов заметил...это показатель вашего интеллекта, порохоботы.
И, на всякий тебе, для ума : я - украинец, усёк ?
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13.06.2020 18:41 Відповісти
Тобто відповідь ти не можеш дати? Значить, ти таки кацап, хоч і маєш, можливо, український паспорт.
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13.06.2020 18:47 Відповісти
Я тебе відповідь дав, тока ти її не тямиш...бо ти - кацап.
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13.06.2020 18:51 Відповісти
Української мови тебе в урюпінску навчали?
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13.06.2020 18:58 Відповісти
А ты давно на таблетках ?
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13.06.2020 19:07 Відповісти
Ну що ж ви на "чесного" агента ФСБ наговорюєте - ганьба!!!
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13.06.2020 18:42 Відповісти
Дедуля, не нервничай, тебе пора по цепочке : кефир, сортир, клистир.
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13.06.2020 18:53 Відповісти
Эрмак кацапская крыса! Сколько еще это можно терпеть!?
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13.06.2020 19:19 Відповісти
яка цікава та гламурна хуцпа!! єрмак=ашкєназі.. вофчік пукін(шаломов)=ашкєназі так по твоєму "єрмак=кацапський щур" а яким боком до цієї конструкції кацапи? в мішпусі пукіна(шаломова) їх же ж лише 25%
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14.06.2020 10:13 Відповісти
МАРОДЕР, який побудував Армію ??????? І захистив твою сраку поки ти давив диван...то ти гниль і гнида ...ти звичайна ІСТОТА І ШЛУНОК на двух ногах без мізків..ПОРОШЕНКО.зараз купує захістні костюми, маски , апарати для легенів і т.і. для лікарів і розвозе по лікарням всієї України...
А чого ж зелене лайно цього не зробив, це його ПРЯМА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ???
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13.06.2020 23:01 Відповісти
НОВІЄ ЛІЦА
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13.06.2020 23:03 Відповісти
Очевидно ,что Президент Зеленский самый честный Президент из вместе взятых предыдущих корупционеров украинских вмсте с путиным .
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13.06.2020 23:10 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ТРЯПИЧНЫЙ ПЕТРУШКА САМ ЗАДАЛ СТАНДАРТЫ НОВОЙ ВЛАСТИ. Теперь там стыдно быть умным, стыдно не ошибаться, стыдно быть патриотом, стыдно ходить только в одну церковь ПЦУ и т.д.... Ни один человек с мозгами в эту толпу не вписывается... Кто-то может представить там, напр., ЯЦЕНЮКА? Все остальные ермаки, мендели, малюськи сразу превращаются даже не в лилипутов, а в блох... Зеля кажется "гигантом мысли" только на таком специально подобранном пустоголовом фоне...
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14.06.2020 12:08 Відповісти
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