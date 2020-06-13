Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ. ФОТО
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що він виступив в ролі посередника під час передачі хабаря від Злоческого Ситнику.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шевченко зазначив: "На фото п'ять мільйонів доларів США і ще один мільйон вилучили у посередника: товариш Злочевський думав, що раз йому вдалося купити баригу-президента, то за таку величезну суму купити "агента" і керівництво НАБУ і зовсім буде неважко ... але щось щось пішло не так, адже не всі речі, так само як і не всі люди в цьому світі вимірюються грошима - такі ось справи, "Коля - хороший хлопець".
А за $6 млн тобі, звичайно, спасибі - вони відправляються в бюджет України, де на них зможуть побудувати кілька нових дитячих садків, можливо хорошу сучасну школу, або стануть гідним внеском в сотню кілометрів нових, сучасних доріг - в загальному, такий у нас вийшов антикорупційний податок :) Так що буде бажання ще чого-небудь "повирішувати" - приходь! І друзів своїх приводь - ми таким гостям завжди раді:)
"Хочу висловити величезну подяку детективам, технікам НАБУ, бійцям УСО НАБУ, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за той колосальний обсяг роботи, який був проведений. За підготовку. За найсуворіше збереження в секреті цієї операції. За розуміння і увага до деталей. Загалом, за професіоналізм!" - резюмував Шевченко.
Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
Будь ласка, зачекайте...
Наградят или посадят?Вот в чем вопрос.
Люди, дававшие 6 000 000 баксов, не проверили, кому они их дают? Серьезно??
Ладно, не делаем поспешных выводов, ждем, что скажет агент Катэрына.
У него, типа денюжку берут?..
"Попаленный" сто раз "агент".. и КВА?!!!
Да, коровы таки летают , но только здесь и сейчас
https://censor.net/ua/resonance/3044836/agent_nabu_yevgen_shevchenko_topkoruptsionery_meni_rozpovidaly_vse_tomu_scho_spryyimaly_yak_svogo
и поделят среди ближайших слуг
самого зеленого слуги
Очередная лапша от зебилов)))
На кого этот цирк рассчитан??? Каким нужно быть наивным зелеботом чтоб в это поверить??? "...спасибо - они отправляются в бюджет Украины..." - так ведь бюджет Украины давно превратили в бюджет "слуг хрен знает чего".
Уважаемые, задумайтесь может ли злачевский или еще кто-то дать 6 лямов первому встречному? Вы представляете какие переговоры идут перед передачей такой суммы и какие гарантии даются? Для таких тем есть специальные "решалы" и расчет идет с ними и через них. БРЕД!!!
- Ага, все уже продано до нас...
"Я мав певне відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром", переважно - бронетанкові заводи", - сказав в інтерв'ю Шевченко.
Він також уточнив, що почав вести оборонний бізнес через свого знайомого. "У мене був знайомий, який був дотичний до "Укроборонпрому" і цієї діяльності, і на певному етапі він потребував фінансування для збільшення оборотних коштів, і ми почали разом, як партнери, працювати в цьому бізнесі", - зазначив Євген Шевченко.
"Я намагався унеможливити свої бізнеси від свого прізвища, щоб у них не було мішені для атаки моїх фінансових доходів, - каже Шевченко. - І насправді деякі бізнеси сьогодні залишаються під таємницею".
У цьому ж інтерв'ю Євген Шевченко повідомив, що його можна назвати доларовим мільйонером."https://bihus.info/agent-nabu-shevchenko-zaroblyav-na-postachanni-detaley-ukroboronpromu/
https://www.youtube.com/watch?v=lhYWoW6iQuQ Холодницький: Шахрай-агент Шевченко має картки доступу до всіх приміщень НАБУ
https://censor.net/news/3201784/agent_shevchenko_tovarisch_zlochevskiyi_dumal_za_takuyu_summu_kupit_rukovodstvo_nabu_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73969023
Такій людині одразу хочеться довірити мішок грошей
зебилы, вы зря думаете, что кто-то верит в вашу фальшивую "святую наивность".
ваши сраные "вожди" слишком много врали...
слишком много.
переборщили.
вы бездарны, как артисты.
как бездарен 95 квартал
Дешева РЕЖИСУРА ....
Тепер чкайте фіналу ціеї справи....- тільки у амеб 7 сек памяті - режисери про це добре знають...
В этом дурдоме уже ничему не верится. Особенно то, что деньги пойдут в бюджет. Деньги то скорее всего и есть из нашего бюджета. Сериальный момент. На это рассчитано? На любителей "Слуги"?
А на фоне скандала между ГПУ и САП, так и вовсе постановой пахнет. В Раде в открытую не конверты раздавали, не смогли найти, а тут супер-взятку раскрыли налегке с супер-шпионом Шевченко, которого каждая собака знает. Эти разборки нам никак экономику не поднимут, ху*ла из Донбассане не выкинут и Крым не вернут. Ни и без "барыги" никак не обошлось.
Какие шесть миллионов, когда 40 МИЛЛИАРДОВ?
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина
Ну якщо там отой ряжений АТОшник Шевченко задіяний, то все це курям на сміх.