УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4496 відвідувачів онлайн
Новини
32 021 56
НАБУ (4984) Злочевський (208) Шевченко Євген (139)

Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ. ФОТО

Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ. ФОТО

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що він виступив в ролі посередника під час передачі хабаря від Злоческого Ситнику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "На фото п'ять мільйонів доларів США і ще один мільйон вилучили у посередника: товариш Злочевський думав, що раз йому вдалося купити баригу-президента, то за таку величезну суму купити "агента" і керівництво НАБУ  і зовсім буде неважко  ... але щось щось пішло не так, адже не всі речі, так само як і не всі люди в цьому світі вимірюються грошима - такі ось справи, "Коля - хороший хлопець".

А за $6 млн тобі, звичайно, спасибі - вони відправляються в бюджет України, де на них зможуть побудувати кілька нових дитячих садків, можливо хорошу сучасну школу, або стануть гідним внеском в сотню кілометрів нових, сучасних доріг - в загальному, такий у нас вийшов антикорупційний податок :) Так що буде бажання ще чого-небудь "повирішувати" - приходь! І друзів своїх приводь - ми таким гостям завжди раді:)

"Хочу висловити величезну подяку детективам, технікам НАБУ, бійцям УСО НАБУ, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за той колосальний обсяг роботи, який був проведений. За підготовку. За найсуворіше збереження в секреті цієї операції. За розуміння і увага до деталей. Загалом, за професіоналізм!" - резюмував Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко

Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ 01

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
чет я или забыл или чет с головой но вроде именно при "барыге" организовали набу и сап и поставили руководство (то самое которое слуги все время пытаються снять- может поэтому и хотят снять что не могут купить?) а вот дбр и генпрокуратора которым руководят ставленики великого ЗЕ пока только штурмом музея и слежкой за порохом могут похвастаться --естественно что при этом они так заняты что на реальных преступников времени нет
показати весь коментар
13.06.2020 00:45
+23
Театр абсурда..
У него, типа денюжку берут?..
"Попаленный" сто раз "агент".. и КВА?!!!
Да, коровы таки летают , но только здесь и сейчас
показати весь коментар
13.06.2020 00:49
+18
Бред! Никогда не поверю, что кто-то действовал через неоднократно спаленого "агента" Шевченко! Это все равно, что дать объявление на все каналы ТВ, что я иду давать взятку!

Очередная лапша от зебилов)))
показати весь коментар
13.06.2020 01:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал, что за такую сумму купить руководство НАБУ не составит труда - Цензор.НЕТ 9680

Наградят или посадят?Вот в чем вопрос.
показати весь коментар
13.06.2020 00:25 Відповісти
ПО ЭТОМУ ДЭБИЛУ и ПРОСТИТУТУ шевченко давно ТЮРЯГА плачет !!!!!! ПРОВЕРЬТЕ СКОЛЬКО У НЕГО БАБЛА И НА КАКОЕ БАБЛО ОН ЖИВЕТ ???? спаленный и перепаленный и все равно АГЕНТ /??????? СТРАНА АБСУРДОВ !!!!!!
показати весь коментар
13.06.2020 10:39 Відповісти
Только что прочитал его биографию и полностью с Вами согласен.
показати весь коментар
13.06.2020 15:12 Відповісти
Гнида которая бадяжила бензин метиловым спиртом должна сидеть, но его бизнес то до сих пор работает. Те 5 лямов для него пыль...
показати весь коментар
13.06.2020 00:32 Відповісти
Отпустят за отсутствием состава преступления... Идиоты.
показати весь коментар
13.06.2020 00:34 Відповісти
чет я или забыл или чет с головой но вроде именно при "барыге" организовали набу и сап и поставили руководство (то самое которое слуги все время пытаються снять- может поэтому и хотят снять что не могут купить?) а вот дбр и генпрокуратора которым руководят ставленики великого ЗЕ пока только штурмом музея и слежкой за порохом могут похвастаться --естественно что при этом они так заняты что на реальных преступников времени нет
показати весь коментар
13.06.2020 00:45 Відповісти
можете представить, чтобы действующий секретный агент цру или фбр публично давал политические оценки бывшему президенту или кому другому?

Люди, дававшие 6 000 000 баксов, не проверили, кому они их дают? Серьезно??

Ладно, не делаем поспешных выводов, ждем, что скажет агент Катэрына.
показати весь коментар
13.06.2020 07:47 Відповісти
тоже первое,что пришло на ум - агент тов."шевченко" слишком доуя 3,14т, как для простого тихаря..
показати весь коментар
13.06.2020 10:16 Відповісти
С сотнями км дорог через чур сильное преувеличение.
показати весь коментар
13.06.2020 00:46 Відповісти
Театр абсурда..
У него, типа денюжку берут?..
"Попаленный" сто раз "агент".. и КВА?!!!
Да, коровы таки летают , но только здесь и сейчас
показати весь коментар
13.06.2020 00:49 Відповісти
"Мое первое дело в охоте на "крупного зверя" - по Ярославу Дубневичу. Он пытался дать взятку в размере 10 млн грн за то, чтобы НАБУ закрыло дело в отношении его компании. Но по некоторым причинам мы не смогли собрать достаточную для суда доказательную базу. Тогда Дубневичу повезло, и пока он остается на свободе...."

https://censor.net/ua/resonance/3044836/agent_nabu_yevgen_shevchenko_topkoruptsionery_meni_rozpovidaly_vse_tomu_scho_spryyimaly_yak_svogo
показати весь коментар
13.06.2020 07:16 Відповісти
Этот женечка (катюша) шевченко любит дорогие цацки и красивую жизнь: кутюрные шмотки, регулярный маникюрчик, пафосные автивки, статусные жесты... На какие шиши?
показати весь коментар
13.06.2020 09:51 Відповісти
Чет фальшивой пургой из сериала слуга народа пахнет. Два чемодана долларов. Это сколько ж у него дома чемоданов долларов. Злочевский, подари чемодан прохожим. Зачем тебе НАБУ, если у тебя дома этих чемоданов девать некуда.
показати весь коментар
13.06.2020 00:52 Відповісти
Деньги окажутся куклами и будут "Уничтожены". а Злочевский окажется борцом с коррупционерами во власти. И что с него их вымогали, но он с согласованием в СБУ , давал взятку. В конторе наверное пишут пакет документов прекрытия срочно и за меньшую сумму.
показати весь коментар
13.06.2020 00:54 Відповісти
а що можна було очікувати від людини з прізвищем, яке починається на "ЗЛО"????
показати весь коментар
13.06.2020 01:00 Відповісти
деньги спишут как фальшивые
и поделят среди ближайших слуг
самого зеленого слуги
показати весь коментар
13.06.2020 01:15 Відповісти
Что-то они не на шутку начали мочить друг друга. Зе может правильно делает, что не вмешивается? Пусть про ср утся хорошенько,постреляют, а потом можно подводить итоги?
показати весь коментар
13.06.2020 01:17 Відповісти
Бред! Никогда не поверю, что кто-то действовал через неоднократно спаленого "агента" Шевченко! Это все равно, что дать объявление на все каналы ТВ, что я иду давать взятку!

Очередная лапша от зебилов)))
показати весь коментар
13.06.2020 01:21 Відповісти
А за 6 млн.$ тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог Так что будет желание ещё чего-нибудь "порешать" - приходи! И друзей своих приводи - мы таким гостям всегда радыИсточник: https://censor.net/n3201784

На кого этот цирк рассчитан??? Каким нужно быть наивным зелеботом чтоб в это поверить??? "...спасибо - они отправляются в бюджет Украины..." - так ведь бюджет Украины давно превратили в бюджет "слуг хрен знает чего".
Уважаемые, задумайтесь может ли злачевский или еще кто-то дать 6 лямов первому встречному? Вы представляете какие переговоры идут перед передачей такой суммы и какие гарантии даются? Для таких тем есть специальные "решалы" и расчет идет с ними и через них. БРЕД!!!
показати весь коментар
13.06.2020 01:24 Відповісти
А почему вы подумали,что этот цирк устроен для наивных зелеботов. По большому счёту все эти цирки прежде всего дискредитируют нынешнюю власть и выгодны прежде всего Порошенко.
показати весь коментар
13.06.2020 11:21 Відповісти
- НАБУ не продается!!!

- Ага, все уже продано до нас...
показати весь коментар
13.06.2020 01:58 Відповісти
Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ - Цензор.НЕТ 7929
показати весь коментар
13.06.2020 03:45 Відповісти
Агент Шевченко: Товарищ Злочевский думал за такую сумму купить руководство НАБУ - Цензор.НЕТ 6198
показати весь коментар
13.06.2020 04:22 Відповісти
Ну да.бариги,агєнти,чємодани дєнєг...
"Я мав певне відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром", переважно - бронетанкові заводи", - сказав в інтерв'ю Шевченко.
Він також уточнив, що почав вести оборонний бізнес через свого знайомого. "У мене був знайомий, який був дотичний до "Укроборонпрому" і цієї діяльності, і на певному етапі він потребував фінансування для збільшення оборотних коштів, і ми почали разом, як партнери, працювати в цьому бізнесі", - зазначив Євген Шевченко.

"Я намагався унеможливити свої бізнеси від свого прізвища, щоб у них не було мішені для атаки моїх фінансових доходів, - каже Шевченко. - І насправді деякі бізнеси сьогодні залишаються під таємницею".
У цьому ж інтерв'ю Євген Шевченко повідомив, що його можна назвати доларовим мільйонером."https://bihus.info/agent-nabu-shevchenko-zaroblyav-na-postachanni-detaley-ukroboronpromu/
https://www.youtube.com/watch?v=lhYWoW6iQuQ Холодницький: Шахрай-агент Шевченко має картки доступу до всіх приміщень НАБУ

https://censor.net/news/3201784/agent_shevchenko_tovarisch_zlochevskiyi_dumal_za_takuyu_summu_kupit_rukovodstvo_nabu_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73969023
Такій людині одразу хочеться довірити мішок грошей
показати весь коментар
13.06.2020 06:31 Відповісти
Вот какие деньги ходят по стране! А я никак с ними не встречусь.
показати весь коментар
13.06.2020 06:33 Відповісти
Красавцы! Огромное спасибо за блестяще проведённую спецоперацию совместную НАБУ и САП. Мало того, что деньги стране пригодятся, это ещё и просто возвращает веру людей, что ещё не все потеряно. Что все у нас будет классно! Спасибо, ребята!
показати весь коментар
13.06.2020 06:45 Відповісти


зебилы, вы зря думаете, что кто-то верит в вашу фальшивую "святую наивность".
ваши сраные "вожди" слишком много врали...
слишком много.
переборщили.

вы бездарны, как артисты.
как бездарен 95 квартал
показати весь коментар
13.06.2020 07:20 Відповісти
так трогательно про садики и школы...слёзы мешали дочитать.
показати весь коментар
13.06.2020 07:32 Відповісти
Мы чужие на этом празднике жизни.
показати весь коментар
13.06.2020 07:38 Відповісти
дело Бурисмы поручает второе дыхание)). ништячок. неужели у зеленого хватит мочи сжать яйца и посадить шоколадного хряка?
показати весь коментар
13.06.2020 07:45 Відповісти
Так Сивоха ведь его кореш! Я думаю Зеленский Сивохо не посадит! А насчет яиц так Зеленский сказал что у него их нет!
показати весь коментар
13.06.2020 07:53 Відповісти
Если Бубочка по укурке посадит Пороха то он сразу будет как Лукашенко в глазах западных инвесторов. Но в отличие от Лукашенко у него нет госпредприятий что-бы кормить пенсов и прочих бюджетников а значит дефолт и хана Будочке!
показати весь коментар
13.06.2020 08:05 Відповісти
Про Сингапур 40 лет назад тоже самое говорили. Инвесторы , бла-бла. Ли Куан Ю сделал такое, что инвестиции потом хлынули потоком. Перемочил даже коррумпированных родственников.
показати весь коментар
13.06.2020 08:27 Відповісти
Так ты прочитай про Сингапур. Будешь неприятно удивлен про коорупцию!
показати весь коментар
13.06.2020 08:50 Відповісти
Перемочил только тех родственников, которые с ним не делились
показати весь коментар
13.06.2020 10:18 Відповісти
Взяткодатель пожадничал - нужно было давать больше.
показати весь коментар
13.06.2020 08:11 Відповісти
Да не было там никакой взятки мне это напоминает Лаптестановский цирк когда там за взятку посадили министра топлива и энергетики. Такой-же тупой спектакль для быдла!
показати весь коментар
13.06.2020 08:15 Відповісти
а шо, мало?
показати весь коментар
13.06.2020 08:41 Відповісти
экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников. Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
показати весь коментар
13.06.2020 09:06 Відповісти
что то сумма какая то левая... скорей всего сказали нужно 10... пожадничал и попробовал дать 6 - ему и показали, что торг здесь неуместен.
показати весь коментар
13.06.2020 09:08 Відповісти
О Боже - яка дешева Драматургія...- зЄ-біли і онні собі і уявити не можуть як такі питання вирішуються.... Не рахуйте ви повним Лохом що того міфічного "Злочевського" який буцім передавав ...- а того " Кащея" який повинен був "прийняти" через "Посередника"
Дешева РЕЖИСУРА ....
Тепер чкайте фіналу ціеї справи....- тільки у амеб 7 сек памяті - режисери про це добре знають...
показати весь коментар
13.06.2020 09:39 Відповісти
А через банк не пробовали перевести в несколько партий. Вы бы еще с чемоданом за грибами пошли!
В этом дурдоме уже ничему не верится. Особенно то, что деньги пойдут в бюджет. Деньги то скорее всего и есть из нашего бюджета. Сериальный момент. На это рассчитано? На любителей "Слуги"?
А на фоне скандала между ГПУ и САП, так и вовсе постановой пахнет. В Раде в открытую не конверты раздавали, не смогли найти, а тут супер-взятку раскрыли налегке с супер-шпионом Шевченко, которого каждая собака знает. Эти разборки нам никак экономику не поднимут, ху*ла из Донбассане не выкинут и Крым не вернут. Ни и без "барыги" никак не обошлось.
показати весь коментар
13.06.2020 09:48 Відповісти
Бред на бреде...
Какие шесть миллионов, когда 40 МИЛЛИАРДОВ?

За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина
показати весь коментар
13.06.2020 10:06 Відповісти
Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ - Цензор.НЕТ 9081

Ну якщо там отой ряжений АТОшник Шевченко задіяний, то все це курям на сміх.
показати весь коментар
13.06.2020 10:28 Відповісти
Операция по спасению совсем не рядовых сытника и холодницкого почти удалась. Полный бред.
показати весь коментар
13.06.2020 10:38 Відповісти
Нет, тавагищи! Мы скажем свое решительное "нет" - руководство НАБУ за такую сумму не продается!
показати весь коментар
13.06.2020 10:39 Відповісти
А где агент катерина, на каком невидимом фронте она спасает этих агентов набу и сап? Ржунимагу. Следим за руками и языками "осведомителей".
показати весь коментар
13.06.2020 10:43 Відповісти
"А за $6 млн тебе, конечно, спасибо - они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может хорошую современную школу, или станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог - в общем, такой у нас получился антикоррупционный налог" Ще один зелений фантазер! Брати Суркіси виграли у юристів МЮ України більш ніж 250 млн.долларів! Дитячі садочки...!))))) Суркіси будуть проти!
показати весь коментар
13.06.2020 10:49 Відповісти
Это уже не первый скандал, где фигурирует Ермак и Илляшенко. Пришло время Президенту Валоде определиться - он и дальше плюет на Закон и "прикрывает" Ермака, теряя остатки своего рейтинга или торчок находит в себе силы и увольняет к чертовой бабушке коррупционера, масочного мародера, подонка, ватника и агента спецслужб параши - Ермака и его протеже - Иляшенка.
показати весь коментар
13.06.2020 10:53 Відповісти
Зелёно-шиколадные рулят, как всегда тупо и бесперктивно и для себя и для Украины. У сытника подгорает, и тут тебе агент шевченко - бац и всё порешал! Пусть набу и сап вернут народу всё, что они сожрали за все годы своей беспрецедентной борьбы с коррупцией и идут к своим отцам - покровителям нах из Украины.
показати весь коментар
13.06.2020 10:55 Відповісти
Злочевский кроме всего владеет одесводоканалом, как бы это все не закончилось только тем что в Одессе подорожает стоимость холодной воды !
показати весь коментар
13.06.2020 11:02 Відповісти
Звучит так типа мало?Никакая сумма не должна купить.Пусть это вагон или чемодан.
показати весь коментар
13.06.2020 12:19 Відповісти
Не знаю как, но всеравно замнут. Скажут, что провокация взятки, доллары не настоящие, а календарики, ну и т.д., у кого на что хватит фантазии. В конце-концов Зе скажет, что он не верит и все.
показати весь коментар
13.06.2020 14:46 Відповісти
100-Я КИЛЛОМЕТРОВ ******** )))
показати весь коментар
13.06.2020 18:40 Відповісти
 
 