Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ. ФОТО

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що він виступив в ролі посередника під час передачі хабаря від Злоческого Ситнику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "На фото п'ять мільйонів доларів США і ще один мільйон вилучили у посередника: товариш Злочевський думав, що раз йому вдалося купити баригу-президента, то за таку величезну суму купити "агента" і керівництво НАБУ і зовсім буде неважко ... але щось щось пішло не так, адже не всі речі, так само як і не всі люди в цьому світі вимірюються грошима - такі ось справи, "Коля - хороший хлопець".

А за $6 млн тобі, звичайно, спасибі - вони відправляються в бюджет України, де на них зможуть побудувати кілька нових дитячих садків, можливо хорошу сучасну школу, або стануть гідним внеском в сотню кілометрів нових, сучасних доріг - в загальному, такий у нас вийшов антикорупційний податок :) Так що буде бажання ще чого-небудь "повирішувати" - приходь! І друзів своїх приводь - ми таким гостям завжди раді:)

"Хочу висловити величезну подяку детективам, технікам НАБУ, бійцям УСО НАБУ, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за той колосальний обсяг роботи, який був проведений. За підготовку. За найсуворіше збереження в секреті цієї операції. За розуміння і увага до деталей. Загалом, за професіоналізм!" - резюмував Шевченко.

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Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).