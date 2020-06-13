Прокуратура скасувала постанову про закриття справи про шахрайство за участю "слуги народу" Тищенка, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат України, "слуга народу" Гео Лерос оприлюднив документи про те, що прокуратура скасувала рішення про закриття кримінального провадження, де фігурує його колега по фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

Як передає Цензор.НЕТ, Лерос виклав відповідні документи в фейсбуці.

Також Лерос написав: "Шановний Володимире Олександровичу, я тут знайшов афериста, при чому зі стажем!

Будьте акуратніше, він зі своїм кумом Єрмаком, втерся до вас в довіру, як і Денис Єрмак, регулярно відвідує офіс президента України, ще й з коробками грошей, збирається стати мером Києва від Слуги народу, "базікає" ніби він представник президента в місті Києві .

Раджу придивитися до оточення. Цього афериста легко пізнати, він завісив своїми бордами всю столицю з брендом "Слуга Народу".

Колю, я ж тобі ще 26 березня в пості описав цей злочин і попередив, що на тебе чекає. Слів на вітер не кидаю".

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