Прокуратура скасувала постанову про закриття справи про шахрайство за участю "слуги народу" Тищенка, - "слуга народу" Лерос
Народний депутат України, "слуга народу" Гео Лерос оприлюднив документи про те, що прокуратура скасувала рішення про закриття кримінального провадження, де фігурує його колега по фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.
Як передає Цензор.НЕТ, Лерос виклав відповідні документи в фейсбуці.
Також Лерос написав: "Шановний Володимире Олександровичу, я тут знайшов афериста, при чому зі стажем!
Будьте акуратніше, він зі своїм кумом Єрмаком, втерся до вас в довіру, як і Денис Єрмак, регулярно відвідує офіс президента України, ще й з коробками грошей, збирається стати мером Києва від Слуги народу, "базікає" ніби він представник президента в місті Києві .
Раджу придивитися до оточення. Цього афериста легко пізнати, він завісив своїми бордами всю столицю з брендом "Слуга Народу".
Колю, я ж тобі ще 26 березня в пості описав цей злочин і попередив, що на тебе чекає. Слів на вітер не кидаю".
Будь ласка, зачекайте...
-не понимает что подписывает
а Тищенко орденом поцЗедент наградит
"за борьбу с короновирусом" при кормлении депутатов
Офіс генерального прокурора повідомив 12 червня про завершення розслідування щодо двох колишніх прикордонників. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень через організацію та здійснення у 2018 році незаконного затримання Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.
Про це йдеться у частині 2 статті 365 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Саакашвілі був видворений з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув Саакашвілі громадянство.
https://www.youtube.com/watch?v=KDick_rApOw
я тут нашёл афериста, при чём со стажем!
Так и написал? Как в тесте на грамотность? Леросу б не волосню растить, а извилины.
нашеваше все!!!