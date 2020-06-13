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Лерос Гео (383) Тищенко Микола (346)

Прокуратура скасувала постанову про закриття справи про шахрайство за участю "слуги народу" Тищенка, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат України, "слуга народу" Гео Лерос оприлюднив документи про те, що прокуратура скасувала рішення про закриття кримінального провадження, де фігурує його колега по фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

Як передає Цензор.НЕТ, Лерос виклав відповідні документи в фейсбуці. 

Також Лерос написав: "Шановний Володимире Олександровичу, я тут знайшов афериста, при чому зі стажем!

Будьте акуратніше, він зі своїм кумом Єрмаком, втерся до вас в довіру, як і Денис Єрмак, регулярно відвідує офіс президента України, ще й з коробками грошей, збирається стати мером Києва від Слуги народу, "базікає" ніби він представник президента в місті Києві .

Раджу придивитися до оточення. Цього афериста легко пізнати, він завісив своїми бордами всю столицю з брендом "Слуга Народу".

Колю, я ж тобі ще 26 березня в пості описав цей злочин і попередив, що на тебе чекає. Слів на вітер не кидаю".

Також читайте: Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос

Прокуратура скасувала постанову про закриття справи про шахрайство за участю слуги народу Тищенка, - слуга народу Лерос 01
Прокуратура скасувала постанову про закриття справи про шахрайство за участю слуги народу Тищенка, - слуга народу Лерос 02
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Топ коментарі
+31
Лерос дави зелёных мразей
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13.06.2020 01:02
+18
Инвестиции из Омана нашли уже?
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13.06.2020 01:40
+17
Вот видишь как оно. Ермак и Зеленский - фейкометчики. Их заявления о том, шо они летали в Оман за инвестициями - фейк.
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13.06.2020 01:50
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Лерос дави зелёных мразей
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13.06.2020 01:02 Відповісти
Ёмко сказал о Леросе Зеленский - мошенник.
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13.06.2020 01:34 Відповісти
Инвестиции из Омана нашли уже?
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13.06.2020 01:40 Відповісти
Спросишь у Сулеймани, когда встретишься у гурий, хорошо ли зашла американская инвестиция.
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13.06.2020 01:48 Відповісти
Вот видишь как оно. Ермак и Зеленский - фейкометчики. Их заявления о том, шо они летали в Оман за инвестициями - фейк.
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13.06.2020 01:50 Відповісти
Т.е., опровергнуть это ты не можешь и начинаешь вилять задом, как Моника у русни в сауне. Кстати, у тебя нездоровый подсознательный интерес к фекальной теме
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13.06.2020 02:12 Відповісти
Не мог бы ты обсуждать свои фантазии со своими друзьями-копрофилами? Ты ошибся форумом.
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13.06.2020 02:22 Відповісти
вижу, тебя снова в исконные стихии запоребрика мыслею понесло. Это - Q.E.D. Расслабляйся без меня.
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13.06.2020 02:43 Відповісти
Макс, ти мене знаєш давно. І мої погляди - теж... Я тобі одне скажу - оці "геройські" "Гав-гав..." Лєроса - із того ж самого тіста, як і теперішнє "протистояння" Богдана з Зеленським... Лерос - "рупор", через який одна банда" протистоїть іншій. Йому дали інформацію, він її "озвучив". Так само буде і у Богдана... Тільки він буде говорить "напряму", "рупором" не користуючись... Грошей, які можна вкрасти, на всіх не вистачає, тому їде "гризня". І Лєрос - просто знаряддя для віджимання "блазенят"-"єрмаковців", від корита...
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13.06.2020 06:54 Відповісти
ну так это адепт помойной ямы рамблера... вылизывая зад плешивому уроду у него как раз сознательный интерес и этой теме
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13.06.2020 06:48 Відповісти
завтра Стояновского уволят-
-не понимает что подписывает
а Тищенко орденом поцЗедент наградит
"за борьбу с короновирусом" при кормлении депутатов
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13.06.2020 01:11 Відповісти
Прикордонникам, які затримували Саакашвілі, загрожує від 3 до 8 років за ґратами

Офіс генерального прокурора повідомив 12 червня про завершення розслідування щодо двох колишніх прикордонників. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень через організацію та здійснення у 2018 році незаконного затримання Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.

Про це йдеться у частині 2 статті 365 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Саакашвілі був видворений з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув Саакашвілі громадянство.
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13.06.2020 08:04 Відповісти
Гео Лерос вездесущий. Вот кто с рачь инициирует на ровном месте. Может это чел Парубея (единственный, кто еще не светился после выборов)?
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13.06.2020 01:14 Відповісти
А "ровное место"-это что? Статья,под которой коля-котлета ходит?
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13.06.2020 01:28 Відповісти
А кстати, могилку насчастного брата Дерьмака, злодейски убиенного Пэдрою на Донбассе, уже нашли?
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13.06.2020 01:34 Відповісти
Шпана,ворьё,идиоты,ублюдки. Знакомьтесь-зекоманда.
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13.06.2020 01:30 Відповісти
Ютуб канал "Одесская Хунта" - разрыв ваты .... приятного просмотра! )))
https://www.youtube.com/watch?v=KDick_rApOw
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13.06.2020 01:31 Відповісти
Шо-то я беспокоюсь за здоровье Лероса
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13.06.2020 01:32 Відповісти
Теперь-то стало ясно, что Лерос - порохнявый внедрёныш в СН и фейкалометательные действия его этим обьясняются на 100%.
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13.06.2020 01:36 Відповісти
В чем тут фейк?
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13.06.2020 01:42 Відповісти
Без истерик, будь ласка. В чем тут фейк?
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13.06.2020 01:47 Відповісти
Еще разок. О каких именно фейках идет речь? Я тебе на раз-два еще раз могу доказать, шо Дерьмак и Моника фейкометчики и мошенники, причем на межгосударственном уровне.
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13.06.2020 02:17 Відповісти
Тебе лечиться точно поздно
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13.06.2020 05:09 Відповісти
Так в чем фейк,дятел?...капец вы все,зебилы,тупорылые))))
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13.06.2020 02:27 Відповісти
Мельчает Коля Оболонский. Фирмы отжимает подделкой документов . До депутатства он бы терпилу утюгом пытал и его дочь на глазах бы насиловал, и терпила ещё бы и дом отписал вместе с фирмой. А сейчас он уже Коля Тищенко и типа респектабельный гагнстер
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13.06.2020 03:45 Відповісти
Также Лерос написал: "Уважаемый Владимир Александрович,
я тут нашёл афериста, при чём со стажем!



Так и написал? Как в тесте на грамотность? Леросу б не волосню растить, а извилины.
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13.06.2020 05:31 Відповісти
Показово,що не знайшлося українця,через якого можна скидувати компромат на зелену плісняву...Знайшли Лєроса,чи то цигана,чи то араба...Ну і добре,нехай трохи їх поклює...Аби лиш не виявився другим Лєщенко,який так боровся з корупцією що сам таким став...
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13.06.2020 08:52 Відповісти
Я про него не слышал раньше, но ход его действий мне нравится🙂
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13.06.2020 09:50 Відповісти
як це? і що - зрада поки відтерміновується??? лерос наше ваше все!!!
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13.06.2020 10:52 Відповісти
 
 