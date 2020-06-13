Есть информация из разных источников, что ВНО хотят отменить, - образовательный омбудсмен Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обнародовал информацию из разных источников, что готовятся документы для упразднения внешнего независимого тестирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Горбачев отметил: "В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще.

Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально.

Менее всего я настроен "разгонять панику" - и очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка "проверить реакцию общества".

Но если это правда, то это означает следующее:

... это означает, что, воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования ...

... это означает, что одаренные дети из семей даже среднего достатка потеряют возможность только за счет собственного таланта и работоспособности попасть в желанный университет, потому что у них нет денег на взятки ....

... это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня ...

... это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты.

Все это - абсолютно неприемлемо!"

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Горбачев продолжил: "Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию.

Отмены ВНО нельзя допустить.

Только гражданское сопротивление и ясно выраженная позиция большинства общества: "Руки прочь от ВНО!" сможет защитить право украинской молодежи на справедливый доступ к высшему образованию".

"Призываю всех, кто за справедливость и невозврат коррупции в вступительные экзамены в высшие учебные заведения, поддержать это сопротивление. Покажем, что мы не будем мириться с произволом и взяточничеством", - резюмировал Горбачев.

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